Comment utiliser Undetectable pour plusieurs paris ? - Undetectable.io

Tu as deviné, donc tu n’as pas perdu. Et même si tu n’avais pas deviné, tu aurais quand même gagné… Grâce au multi-comptes, contre lequel les bookmakers luttent ardemment, et perdent. Mais seulement ceux qui utilisent les mauvais outils pour accéder aux services de paris. Les utilisateurs du navigateur indétectable deviennent les gagnants de cette lutte inégale.

Les paris sportifs sont en réalité une forme particulière de discipline sportive. En effet, en plus de la victoire de son équipe favorite, la personne qui fait des paris accumule les mêmes émotions que ses fans. Et on peut doubler, voire tripler, le degré de bonheur du joueur… Mais les bookmakers s’y opposent de toutes les manières possibles. Sinon, les revenus du service de paris diminueraient et tous les joueurs deviendraient riches et cesseraient de faire des paris.

Bien que les clients des bookmakers aient un autre avis sur la question. En effet, avec une prévision précise, il est possible de gagner plus, et pas seulement grâce à des paris multiples.

Pourquoi les joueurs ont-ils besoin d’anti-détection ?

Un joueur équivaut à un compte - c’est la règle que suivent les services de paris dans tous les pays. Et pour contrôler le respect de cette loi inébranlable, les bookmakers utilisent des systèmes anti-fraude capables de reconnaître les utilisateurs multiples qui tentent de s’enrichir grâce au multi-comptes.

Informations de référence ?

Le multi-comptes - l’utilisation simultanée de plusieurs comptes sur une plateforme pour augmenter l’effet. Dans le cas des plateformes de paris, il s’agit d’augmenter les revenus que les joueurs tirent des paris simultanés.

Ainsi, pour obtenir un profit plus élevé, les joueurs professionnels créent plusieurs comptes sur la plateforme. Grâce à eux, les revenus des prévisions sportives qui se sont avérées justes sont multipliés par plusieurs. Mais les bookmakers ne sont pas d’accord avec cette approche d’augmentation de la rentabilité des prévisions. C’est pourquoi les sociétés luttent ardemment contre le multi-comptes dans les paris en utilisant des systèmes spécialisés capables de reconnaître les utilisateurs uniquement par une empreinte numérique.

Mais qu’est-ce qui empêche un joueur de créer des comptes dans différents services de paris et de gagner grâce à des paris sur des écarts ? Au début, personne ne mettra des bâtons dans les roues et ne punira l’utilisateur. Mais après trois ou quatre prévisions en sa faveur, placées auprès de différents bookmakers, les empreintes du joueur chanceux se retrouvent sur une liste noire commune. Ensuite, tous les comptes du joueur qui a utilisé des écarts de bookmakers seront bloqués sur tous les services de paris “victimes”. Et il ne pourra plus créer de nouveaux comptes.

Les écarts de bookmakers peuvent rapporter des revenus élevés s’ils sont utilisés de manière habile. Mais ils réduisent les bénéfices des services de paris eux-mêmes. C’est pourquoi ils luttent activement contre l’utilisation du multi-comptes sur leurs plateformes. Et le plus souvent, dans cette lutte, les sociétés de bookmakers sortent gagnantes. Mais pourquoi ?

Pour lutter efficacement contre les écarts de paris et l’accès multi-comptes, les services de paris n’hésitent pas à investir dans le développement de solutions de sécurité. C’est pourquoi leurs systèmes anti-fraude sont capables de reconnaître les joueurs qui enfreignent les “canons” par leurs empreintes numériques. On les appelle aussi des empreintes digitales.

Chaque utilisateur qui navigue sur Internet laisse des empreintes digitales. Par empreinte digitale, on entend l’ensemble des caractéristiques de l’appareil de l’utilisateur et du navigateur utilisé pour naviguer sur Internet. Ces caractéristiques comprennent :

Le système d’exploitation de l’appareil, son type et sa version.

La langue de l’utilisateur.

L’heure locale.

L’adresse IP de l’utilisateur.

Les en-têtes User-Agent.

Lorsque l’utilisateur visite un site, le navigateur envoie une chaîne User-Agent en réponse à la demande du serveur. Cette chaîne contient des informations sur la version du moteur du navigateur, l’heure locale, la langue et d’autres informations permettant d’identifier l’utilisateur. Les systèmes de sécurité des plateformes de courtage utilisent le User-Agent pour identifier l’utilisateur. Et aussi pour lutter contre l’utilisation de plusieurs comptes pour les paris.

Les anti-détections sont capables de contourner les systèmes de sécurité des services de paris. Ce qui permet aux joueurs de faire des paris à partir de plusieurs comptes et ainsi d’augmenter la rentabilité des prévisions.

Pour contourner les blocages, les navigateurs anonymes utilisent des empreintes digitales prélevées sur de vrais appareils d’utilisateurs. En combinaison avec des empreintes digitales de proxy, elles sont une arme efficace contre les systèmes anti-fraude des sociétés de bookmakers.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des anti-détections, examinons étape par étape le processus de leur utilisation pour les comptes de bookmakers :

Après l’installation de l’anti-détection, le joueur sélectionne l’empreinte digitale souhaitée. Sur cette base, il génère des empreintes digitales qui ne le distinguent pas de la masse des autres utilisateurs des services de paris. Il modifie les paramètres de la configuration obtenue ou en sélectionne une dans le catalogue.

Les meilleurs navigateurs anti-détection, tels que Undetectable, permettent de modifier les valeurs de nombreux paramètres d’empreintes digitales. Y compris ceux qui sont spécifiés dans les en-têtes User-Agent.

Il connecte des packs de proxy préalablement achetés et lance le compte créé. Il ouvre le compte de bookmaker dans le premier service de paris et place un pari. Ensuite, le joueur crée une autre empreinte dans l’anti-détection et lance un nouveau profil basé sur celle-ci. Il s’inscrit dans une deuxième société de bookmakers et place un autre pari. Le joueur peut également créer un nombre illimité d’empreintes digitales et placer des paris multiples sur le même pronostic chez le bookmaker sans entrave. Grâce à l’utilisation d’un navigateur anonyme, les systèmes de sécurité des plateformes de paris ne bloquent pas les comptes multiples du joueur. En conséquence, les revenus provenant de prévisions correctes ou d’écarts sont multipliés par plusieurs.

Il convient de comprendre que le navigateur anti-détection pour les paris fonctionne efficacement uniquement en combinaison avec des proxies de qualité. Dans ce tandem, les proxies assurent l’identification correcte de l’utilisateur par les systèmes de protection du courtier en fonction de l’adresse IP et, par conséquent, de la géolocalisation et du fournisseur d’accès Internet. Et l’anti-détection se charge de lever les doutes sur les autres paramètres qui composent les empreintes digitales et qui sont pris en compte par les systèmes anti-fraude lors de l’établissement de l’identité numérique de l’utilisateur.

En d’autres termes, le navigateur anti-détection pour le multi-comptes est un outil efficace pour contourner les blocages des profils d’utilisateurs. Et il garantit également la longévité des comptes du joueur. Mais quel est le meilleur navigateur anti-détection ? Et pourquoi de nombreux professionnels qui gagnent leur vie grâce aux prévisions sportives préfèrent-ils Undetectable Browser ?

Pourquoi Undetectable ?

Il existe de nombreux navigateurs anonymes sur Internet. Mais Undetectable Browser se distingue avantageusement des autres. Et pas seulement par sa fonctionnalité étendue. Par conséquent, examinons plus en détail les caractéristiques de cet outil.

Les avantages du meilleur navigateur anti-détection pour les multi-comptes dans les paris :

Un grand nombre de commentaires positifs des joueurs - Undetectable est populaire parmi les spécialistes de différents domaines dont les activités sur Internet sont liées au multi-comptes. Y compris ceux qui gagnent leur vie grâce aux prévisions sportives.

Prise en charge du mode de travail en équipe - ce qui permet d’utiliser le navigateur anonyme pour travailler en équipe dans le domaine des paris.

Un plan tarifaire gratuit - cette option d’abonnement à l’anti-détection permet aux joueurs non seulement de tester les fonctionnalités de l’anti-détection, mais aussi de travailler librement avec celle-ci.

Dans le cadre du plan tarifaire gratuit d’Undetectable Browser, l’utilisateur reçoit 10 empreintes digitales mises à jour chaque mois. Ainsi que cinq profils cloud, dont le nombre peut être augmenté jusqu’à 40. Les comptes achetés s’ajoutent aux cinq gratuits.

Des empreintes digitales de qualité uniquement - la boutique officielle du navigateur anonyme pour le multi-comptes propose des empreintes digitales prélevées sur de vrais appareils d’utilisateurs. Cela permet à Undetectable de garantir la réalisation sûre de paris sur des écarts, même avec un grand nombre de comptes dans une seule société de bookmakers.

Convient à une activité de grande envergure - dans le cadre du plan tarifaire Custom, les joueurs peuvent connecter leur propre serveur à l’anonymiseur. Ensuite, ils peuvent y placer autant de profils cloud qu’ils le souhaitent et obtenir un énorme profit grâce aux prévisions d’équipe.

Des plans tarifaires payants avec des paramètres flexibles - permettent de connecter de 25 à 100 profils cloud supplémentaires à l’abonnement en cours, un nombre illimité de profils locaux. Et d’augmenter le nombre d’instances d’Undetectable Browser lancées jusqu’à cinq.

Transfert de données facile - le navigateur anti-détection pour les paris permet un échange rapide de fichiers de cookies et de packs de proxy entre les comptes et les profils locaux.

Un bot intégré pour la collecte de cookies - conçu pour chauffer rapidement le profil en visitant automatiquement les sites spécifiés. Cela crée un historique de navigation sur Internet qui augmente la validité de l’empreinte digitale pour les systèmes anti-détection des plateformes de bookmakers.

La capacité à prévoir l’issue des compétitions sportives est un don intellectuel dont seuls quelques-uns sont dotés. Les autres joueurs doivent apprendre longtemps à partir de leurs propres erreurs d’analyse pour obtenir des revenus élevés grâce à des paris multiples. C’est pourquoi les prévisions sportives doivent rapporter des revenus solides, qui ne doivent pas être influencés par aucun système anti-fraude, même le plus sophistiqué. Et pour se protéger de cette mauvaise influence, installe Undetectable Browser et profite du profit élevé obtenu !