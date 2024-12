Comment utiliser Undetectable pour le marketing d'affiliation ? - Undetectable.io

Beaucoup ont déjà entendu parler des capacités miraculeuses des navigateurs anti-détection. Mais certains, même des arbitragistes professionnels, n’ont pas encore touché à cet artefact magique… qui est simplement un outil efficace pour l’arbitrage du trafic.

Les réseaux sociaux sont une mine inexplorée d’audience ciblée pour les webmasters qui font de l’arbitrage de trafic, une audience facile à monétiser. Mais y accéder n’est pas si simple. Surtout avec un seul compte utilisateur, que le système du réseau social peut bannir à tout moment. Si seulement il était possible de promouvoir des offres sur les réseaux sociaux avec plusieurs comptes… Mais quel outil peut le faire ? Bien sûr, le navigateur indétectable.

Les maux de tête de l’arbitragiste

Il existe de nombreux programmes d’affiliation en ligne. Et chacun d’entre eux attire des affiliés qui promeuvent les offres des programmes auprès de l’audience cible. Cela se fait de plusieurs manières :

En plaçant un lien d’affiliation sur un site affilié - les visiteurs du site cliquent sur le lien et sont redirigés vers la page de destination de l’offre, où ils effectuent une action ciblée. Le webmaster reçoit une certaine somme d’argent en échange.

Les deux modèles de rémunération les plus couramment utilisés dans le marketing d’affiliation sont le CPA (coût par action) et le RevShare (partage des revenus).

En lançant des campagnes sur les réseaux de publicité contextuelle - les annonces pour les offres promues sont diffusées dans les résultats de recherche, sur les sites affiliés de la plateforme et sur ses services affiliés.

En les promouvant sur les réseaux sociaux - où se trouve un grand nombre d’utilisateurs intéressés.

Les méthodes d’affiliation énumérées ci-dessus sont utilisées dans une certaine mesure par l’arbitrage du trafic CPA. Par exemple, lors de la réalisation de campagnes sur les réseaux de publicité, l’arbitragiste redirige le trafic intéressé (les utilisateurs) des résultats de recherche et d’autres sites où les annonces sont diffusées vers la page de destination de l’offre. Sur cette page, le prospect effectue une action ciblée, pour laquelle le webmaster reçoit un certain profit.

Mais en pratique, l’arbitrage du trafic ne se déroule pas aussi facilement. Lors de la promotion des offres des réseaux CPA, les affiliés sont confrontés à de nombreux problèmes qui les guettent à chaque coin de rue :

La création de créations publicitaires

Certains programmes d’affiliation fournissent aux webmasters de grandes collections de matériel promotionnel. Mais pour augmenter l’efficacité de la promotion, il est préférable d’utiliser des créations publicitaires uniques. C’est pourquoi la plupart du temps, l’arbitragiste développe lui-même le matériel publicitaire.

Le ciblage correct

La segmentation de l’audience cible est un autre problème pour chaque affilié. Ce processus est considérablement simplifié lors de la promotion via les plateformes publicitaires, car les paramètres des campagnes déployées sur ces plateformes incluent des options de ciblage par géolocalisation, sexe, âge et langue. Lors de la promotion d’une offre sur les réseaux sociaux, les forums et autres plateformes thématiques à l’aide du marketing CPA, le webmaster doit lui-même segmenter les utilisateurs à l’aide de matériel promotionnel et de la sélection de plateformes pertinentes pour la promotion.

La légalité des offres

Sur Internet, tout comme dans le monde réel, il n’y a pas de distinction claire entre le bien et le mal. Et chaque plateforme établit ses propres limites. Cela vaut également pour le domaine de la publicité. Par conséquent, un sujet autorisé à la promotion sur une plateforme peut être interdit sur une autre. Cette tendance est particulièrement prononcée sur les réseaux sociaux. Ce qui complique considérablement la promotion des offres “grises”.

Mais en quoi le navigateur anti-détection est-il concerné ? Comment ce logiciel peut-il aider à résoudre les problèmes énumérés ci-dessus, auxquels les arbitragistes sont constamment confrontés ?

Se débarrasser des offres “grises” et d’autres problèmes

Personne n’a besoin de présenter le potentiel de Facebook aux webmasters. Près de trois milliards d’utilisateurs sont actifs sur ce réseau social étranger, qui sont déjà segmentés par les intérêts et le pouvoir d’achat du système du réseau social.

Pour comprendre ce qui intéresse un utilisateur spécifique des réseaux sociaux, l’arbitragiste n’a qu’à parcourir son profil. Voir son sexe et sa date de naissance, étudier son cercle d’amis, découvrir les sujets des publications qu’il aime, la liste des comptes et des communautés auxquels l’utilisateur est abonné, etc.

Et il serait dommage de ne pas proposer les offres les plus rentables et les plus demandées à une telle audience. Des niches comme les crypto-monnaies, les finances, les rencontres, les jeux d’argent, etc. Mais ces sujets “gris” sont interdits sur Instagram et Facebook. C’est pourquoi de nombreux participants aux programmes d’affiliation pour l’arbitrage essaient par tous les moyens de contourner cette interdiction. Et le plus souvent, ils utilisent des navigateurs anonymes. Voici ce qu’ils peuvent faire :

Gérer en toute sécurité la promotion dans différentes plateformes publicitaires à partir d’une seule interface - cela permet de gagner du temps en évitant de s’authentifier sur les plateformes publicitaires et de modifier chaque campagne.

Protéger les profils utilisateur contre le blocage - avec le navigateur indétectable, le webmaster peut promouvoir des offres “grises” via des comptes achetés sur les réseaux sociaux et ainsi protéger ses propres pages contre un éventuel bannissement pour violation des règles.

Créer un nombre illimité de profils de navigateur - ce qui permet à l’arbitragiste de promouvoir des offres avec un nombre illimité de comptes utilisateur.

Multi-comptes sécurisés - les réseaux sociaux, les programmes d’affiliation et les plateformes publicitaires luttent activement contre les multi-comptes. Pour avoir recours à cette pratique, ces plateformes bloquent tous les comptes de l’utilisateur. Mais les navigateurs anonymes permettent d’éviter un bannissement massif. Grâce aux empreintes digitales qu’ils créent, les systèmes anti-fraude identifient les profils du multi-compte comme n’étant pas liés les uns aux autres. C’est-à-dire qu’ils appartiennent à des utilisateurs différents.

Travailler avec de nombreux profils sociaux - le navigateur indétectable permet de promouvoir efficacement les offres des programmes d’affiliation sur les réseaux sociaux avec un nombre illimité de comptes.

Les navigateurs anonymes résolvent complètement le problème des blocages et de la contournement des systèmes anti-fraude. Même les plus avancés, qui sont saturés de réseaux sociaux nationaux et étrangers. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement des navigateurs anti-détection

Chaque utilisateur qui navigue sur Internet laisse des traces numériques, qui peuvent être brouillées à l’aide de proxys ou de services VPN. Mais ils ne garantissent pas l’anonymat complet de l’utilisateur. Car ils ne remplacent que les empreintes réseau.

Les traces numériques sont des caractéristiques uniques de l’appareil qui permettent d’identifier l’utilisateur avec une probabilité de plus de 94 %. Ces caractéristiques comprennent :

Le modèle de l’appareil.

Le système d’exploitation utilisé.

La configuration du navigateur.

La langue.

Le fuseau horaire.

L’agent utilisateur.

L’adresse IP.

Les cookies.

Sur la base de ces caractéristiques et de nombreux autres paramètres, les systèmes anti-fraude des réseaux sociaux et des réseaux publicitaires identifient l’utilisateur. Et si une empreinte avec les mêmes caractéristiques est détectée sur une plateforme, le profil de l’utilisateur qui l’a laissée est bloqué. Ce qui complique considérablement l’arbitrage publicitaire.

Les navigateurs anti-détection permettent de créer des empreintes numériques uniques pour les appareils et les navigateurs des utilisateurs avec des paramètres prédéfinis. Ce qui réduit pratiquement à zéro la probabilité de blocage massif.

Est-ce légal ?

L’utilisation de navigateurs anonymes comme Undetectable Browser est tout à fait légale. Les anti-détections sont simplement des navigateurs Internet basés sur l’un des moteurs de navigateur populaires.

Les navigateurs anonymes ne diffèrent des navigateurs classiques que par la présence de fonctionnalités permettant de modifier les empreintes numériques laissées par les appareils des utilisateurs. Et tant que l’interdiction de modifier ces empreintes n’est pas inscrite dans la législation d’un pays, leur utilisation est légale.

Quels sont les risques ?

Les navigateurs anonymes ne sont que des outils entre les mains de l’homme. C’est pourquoi la responsabilité de leur utilisation incombe au webmaster. Les programmes d’affiliation ont une attitude tout à fait favorable à l’utilisation des navigateurs anti-détection pour l’arbitrage du trafic. Leur seule exigence est l’acquisition de trafic par des tactiques autorisées et sans triche. Néanmoins, il est préférable de consulter les représentants du programme d’affiliation avec lequel vous travaillez pour savoir si l’utilisation de cet outil est autorisée.

Cependant, les réseaux sociaux n’acceptent pas du tout l’exploitation des anti-détections. L’utilisation de logiciels non fiables peut entraîner le blocage des comptes utilisateur utilisés pour rediriger le trafic. C’est pourquoi il est préférable d’utiliser des solutions éprouvées.

Pourquoi Undetectable Browser ?

Pour assurer l’efficacité de la promotion, il est préférable d’utiliser uniquement les services qui figurent parmi les meilleurs navigateurs anti-détection pour l’arbitrage. Undetectable Browser est l’un de ces outils fiables. Voici ce qui le distingue de ses concurrents :

Génération d’empreintes numériques basées sur les empreintes d’appareils réels.

Connexion de plusieurs profils (disponible uniquement dans les abonnements payants).

Modification rapide des paramètres des empreintes numériques créées.

Connexion de proxys.

Modification des paramètres de l’agent utilisateur.

Disponibilité d’un plan tarifaire gratuit, qui permet de connecter jusqu’à 5 profils cloud et est livré avec 10 modèles d’empreintes numériques préinstallés.

Prise en charge du mode de commande.

Empreintes digitales avec de nombreux paramètres de configuration.

Gestion pratique des profils connectés.

Vaste base d’empreintes numériques constamment mise à jour.

Les profils créés sont stockés sur l’appareil local.

Undetectable Browser est disponible en téléchargement dans deux versions - pour MacOS et Windows.

Bot de cookies intégré - il est conçu pour collecter et enregistrer automatiquement les fichiers cookies sur les sites spécifiés par le webmaster dans un profil donné. Les paramètres du bot permettent également de définir le nombre de pages Web à visiter, l’ordre de visite, la durée de la session, etc.

Tout cela fait d’Undetectable Browser l’une des meilleures solutions pour l’arbitrage efficace du trafic dans n’importe quel créneau d’affiliation.