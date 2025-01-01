AmIUnique.org et le navigateur anti-detect Undetectable

À l’ère numérique, l’anonymat en ligne est devenu une illusion. Même en utilisant un VPN ou le mode de navigation privée, les sites web peuvent vous identifier de manière unique grâce au *browser fingerprinting* — une combinaison exclusive de dizaines de paramètres. Cet “ADN numérique” permet aux traqueurs de suivre les utilisateurs sans cookies, contournant ainsi les protections traditionnelles de la vie privée.

Dans ce contexte, les navigateurs *anti-detect* deviennent des outils essentiels pour ceux pour qui la confidentialité est primordiale — comme les spécialistes du marketing, du SMM ou les crypto-traders. Ils masquent les traces numériques en modifiant les paramètres du profil. Mais comment vérifier leur efficacité ? C’est là qu’intervient AmIUnique.org : il analyse l’empreinte numérique de votre navigateur, la compare à des millions d’autres et révèle à quel point vous êtes unique sur le web mondial.