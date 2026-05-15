Automatisation du navigateur Undetectable avec l’IA et MCP sans code

L’automatisation est longtemps restée une tâche “avec un astérisque” et nécessitait des compétences en programmation de la part de l’utilisateur. Pour créer des profils en masse, farm cookies ou parser des données, l’utilisateur devait écrire et mettre régulièrement à jour des scripts complexes basés sur Puppeteer, Playwright ou Selenium.

Avec le développement des assistants IA, l’automatisation se fait désormais via de simples commandes textuelles, sans écrire une seule ligne de code. Dans cet article, nous verrons comment connecter un réseau neuronal au navigateur anti-détection Undetectable à l’aide de la technologie MCP et déléguer entièrement les tâches routinières à l’intelligence artificielle.

Qu’est-ce que MCP

Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert qui permet aux assistants IA (tels que Claude Desktop, Cursor ou Cline) d’interagir directement avec l’API locale Undetectable. Au lieu d’écrire des scripts en Python ou Node.js, vous gérez les profils de navigateur à l’aide de commandes textuelles naturelles. L’IA traduit de manière autonome votre texte en appels API nécessaires pour travailler sur Internet.

À quoi cela sert

Cette intégration fournit une interface pratique pour automatiser les tâches routinières sans compétences en écriture de code. Vous pouvez créer des profils en masse, gérer leurs statuts et collecter des données avec de simples prompts, effectuer des actions sur Internet. Pour cela, il vous suffit d’écrire à votre assistant IA ce que vous voulez exactement faire, puis le réseau neuronal écrira le script et effectuera l’automatisation pour vous.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous que votre environnement est prêt.

1. Préparation au travail

Ce qui doit être installé sur l’ordinateur :

Undetectable Browser: Assurez-vous que le programme est en cours d’exécution

Assurez-vous que le programme est en cours d’exécution Node.js: Version 18 ou supérieure (requise pour que le package fonctionne).

Version 18 ou supérieure (requise pour que le package fonctionne). AI client: Une application prenant en charge le protocole MCP. (Dans cet article, le processus de configuration est expliqué avec Claude Desktop comme exemple.)

2. Installation et configuration du MCP server

L’intégration est mise en œuvre via le package NPM undetectable-local-api-mcp-ts . Pour connecter l’AI client au navigateur, vous devez spécifier les paramètres de lancement du server dans le fichier de configuration Claude Desktop.

**Où trouver le fichier de configuration ( claude_desktop_config.json ) **

Ouvrez la version desktop de Claude desktop et allez dans les paramètres. Dans la section developer, cliquez sur le bouton “Edit config”

Habituellement, le fichier de configuration est stocké ici :

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Ouvrez le fichier de configuration dans n’importe quel éditeur de texte et ajoutez le code suivant.

Pour Windows:

Dans l’environnement Windows, pour lancer correctement npx , il est nécessaire d’utiliser l’interpréteur de ligne de commande cmd avec le flag /c .

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Pour macOS:

Sur macOS, la commande est lancée directement via npx , la configuration est donc plus concise.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Après avoir ajouté le code, assurez-vous d’enregistrer les modifications dans le fichier et de redémarrer Claude desktop.

Pour plus de détails sur la connexion, voir ici.

Vérification de la connexion

Pour vérifier la connexion API, allez dans l’onglet “customize”, puis dans la section “connectors”, vous y verrez “undetectable-local-api-ts”, ce qui signifie que la connexion a réussi.

En cliquant sur le bouton “configure”, vous verrez toutes les fonctions disponibles pour l’automatisation. Vous pouvez autoriser ou interdire certaines actions. Dans ce cas, l’assistant IA demandera une confirmation de ses actions pendant l’automatisation.

3. Exemple pratique : assistant IA pour le warming de profils

Pour montrer comment cela fonctionne en pratique, nous examinerons un scénario d’automatisation de base qui aurait auparavant nécessité un script séparé.

Nous devons créer 2 nouveaux profils et “promener” les cookies à travers des ressources fiables.

Prompt pour l’IA:

“Undetectable Browser: Crée 2 profils basés sur Windows. Pour chaque profil, exécute l’algorithme suivant : ouvre le navigateur, va sur Google, accepte les cookies, recherche via une recherche naturelle les marques de la liste (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), va sur le site de chaque marque et accepte les cookies sur le site. Visite ces sites dans un ordre aléatoire. Une fois la liste terminée, ferme correctement le profil et passe au suivant.”

Résultat:

L’IA écrit indépendamment le script, accède aux outils MCP et effectue la tâche étape par étape. Elle prend en charge la randomisation des clics, des timings et de la gestion des sessions. L’utilisateur n’a plus besoin de programmer manuellement les transitions ni de configurer la logique d’émulation des actions.

Conclusion

La connexion du MCP server simplifie les tâches routinières de nombreuses fois. Elle rend l’automatisation avancée accessible même à ceux qui n’ont aucune expérience en programmation, permettant aux spécialistes de se concentrer sur des tâches stratégiques plutôt que sur le débogage de scripts.

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