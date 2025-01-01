Participez au quiz cyber et obtenez jusqu'à 25% de réduction!

Whoer.net et navigateur antidetect : comment vérifier l’anonymat

Vérifiez votre confidentialité avec Whoer.net : IP, DNS, WebRTC, ports. Undetectable (navigateur antidetect) + whoer my ip / whoer ip checker vous aident à vérifier l’anonymat et à éviter les fuites.

Commencer avec Undetectable
Whoer.net et navigateur antidetect : comment vérifier l’anonymat

Chaque jour, en vous déplaçant dans l’immense espace numérique, vous laissez des traces — volontairement ou non. Et si vous souhaitez préserver votre vie privée, vous utiliserez sans doute un VPN, un proxy ou peut-être un navigateur antidetect. Mais pouvez-vous vraiment être certain que les outils que vous avez choisis sont fiables et capables de vous cacher des systèmes de suivi du “Grand Frère” ?

La solution existe — Whoer.net vient à la rescousse. C’est un outil en ligne multifonction qui transforme les notions abstraites de « cybersécurité » et « d’anonymat » en métriques concrètes.

Qu’est-ce que Whoer.net ?

Qu’est-ce que Whoer.net ?

Selon ses développeurs, Whoer.net est un service conçu pour vérifier les informations que votre appareil envoie sur Internet. Le vérificateur de proxy Whoer.net convient pour tester les serveurs proxy ou les serveurs SOCKS. Il peut fournir des informations sur votre serveur VPN et vérifier si votre adresse IP figure sur une liste noire. Le service peut détecter si Flash et Java sont activés sur votre ordinateur, reconnaître les paramètres linguistiques et système, le système d’exploitation, ainsi que le type et la version du navigateur. Il identifie également le DNS et vous avertit des vulnérabilités des ports ouverts. De plus, Whoer.net peut effectuer une vérification d’empreinte numérique, qui détermine les attributs uniques de l’appareil de l’utilisateur. L’empreinte numérique (fingerprinting) est l’analyse des paramètres uniques de l’appareil et du navigateur, permettant de vous identifier sur Internet, même si vous masquez votre adresse IP ou utilisez un VPN. Ces données forment votre « profil numérique », que les sites web, réseaux publicitaires et traqueurs peuvent exploiter pour le suivi.

Obtenir l'accès En savoir plus

Description de la technologie Whoer.net

L’atout majeur de Whoer.net réside dans ses tests interactifs, qui mettent en évidence les réglages réels du système ainsi que toute vulnérabilité que des tiers pourraient exploiter pour collecter des informations sur votre ordinateur et vos autres appareils. Le service analyse les paramètres indiqués et évalue votre niveau de dissimulation.

Affichage des informations sur l’appareil

Le service affiche des données matérielles et logicielles : paramètres du système d’exploitation et de l’écran, version et liste des extensions et plug-ins du navigateur. Il analyse les en-têtes HTTP transmis et vérifie si la prise en charge des scripts est active : JavaScript, ActiveX, Java, VBScript.

tech image
Affichage des informations sur l’appareil

Affichage des informations sur l’appareil

Le service affiche des données matérielles et logicielles : paramètres du système d’exploitation et de l’écran, version et liste des extensions et plug-ins du navigateur. Il analyse les en-têtes HTTP transmis et vérifie si la prise en charge des scripts est active : JavaScript, ActiveX, Java, VBScript.

Analyse WebRTC

Le Web Real-Time Communication permet aux navigateurs d’échanger des données (audio, vidéo, etc.) directement, sans serveurs intermédiaires. Son particularisme tient au risque de fuite de votre véritable adresse IP, même avec un VPN ou un proxy. WebRTC peut accéder aux adresses IP locales (IPv4 et IPv6) de votre réseau, en contournant les réglages du VPN. Les sites peuvent ainsi connaître votre IP réelle même avec une connexion VPN. En outre, les requêtes WebRTC s’exécutent en arrière-plan sans notification explicite. Beaucoup d’utilisateurs n’en ont pas conscience. Le vérificateur de proxy de Whoer.net contrôle si votre navigateur révèle ces informations.

tech image
Analyse WebRTC

Analyse WebRTC

Le Web Real-Time Communication permet aux navigateurs d’échanger des données (audio, vidéo, etc.) directement, sans serveurs intermédiaires. Son particularisme tient au risque de fuite de votre véritable adresse IP, même avec un VPN ou un proxy. WebRTC peut accéder aux adresses IP locales (IPv4 et IPv6) de votre réseau, en contournant les réglages du VPN. Les sites peuvent ainsi connaître votre IP réelle même avec une connexion VPN. En outre, les requêtes WebRTC s’exécutent en arrière-plan sans notification explicite. Beaucoup d’utilisateurs n’en ont pas conscience. Le vérificateur de proxy de Whoer.net contrôle si votre navigateur révèle ces informations.

Test de vitesse

Cet outil vous permet d’évaluer la qualité de la connexion de votre proxy ou VPN. Il mesure les vitesses de téléchargement et d’envoi, ainsi que le ping (latence aller-retour jusqu’au serveur). Vous pouvez ainsi juger si le proxy utilisé convient à votre usage.

tech image
Test de vitesse

Test de vitesse

Cet outil vous permet d’évaluer la qualité de la connexion de votre proxy ou VPN. Il mesure les vitesses de téléchargement et d’envoi, ainsi que le ping (latence aller-retour jusqu’au serveur). Vous pouvez ainsi juger si le proxy utilisé convient à votre usage.

Test Evercookie

Evercookie est une API JavaScript conçue pour conserver les données de l’utilisateur dans plusieurs stockages du navigateur, même après suppression des cookies classiques et d’autres données. Cela permet aux sites de suivre les utilisateurs malgré leurs tentatives d’effacement. Evercookie écrit un identifiant unique dans tous les stockages disponibles, tels que cookies Flash, stockages HTML5, etc. Whoer.net vérifie si votre navigateur est vulnérable à cette technique.

tech image
Test Evercookie

Test Evercookie

Evercookie est une API JavaScript conçue pour conserver les données de l’utilisateur dans plusieurs stockages du navigateur, même après suppression des cookies classiques et d’autres données. Cela permet aux sites de suivre les utilisateurs malgré leurs tentatives d’effacement. Evercookie écrit un identifiant unique dans tous les stockages disponibles, tels que cookies Flash, stockages HTML5, etc. Whoer.net vérifie si votre navigateur est vulnérable à cette technique.

Vérification de l’IP et de la géolocalisation

Test basique mais crucial pour évaluer votre anonymat en ligne. Il montre quelles données de localisation et de connexion sont visibles des sites web, réseaux publicitaires et acteurs malveillants. Le vérificateur whoer.net affiche votre IP actuelle, votre position géographique (pays, région, ville) et votre fournisseur d’accès. La vérification IP et géolocalisation sur Whoer.net est le premier pas vers une navigation sûre. Même avec un VPN fiable, une seule fuite DNS peut réduire vos efforts à néant.

tech image
Vérification de l’IP et de la géolocalisation

Vérification de l’IP et de la géolocalisation

Test basique mais crucial pour évaluer votre anonymat en ligne. Il montre quelles données de localisation et de connexion sont visibles des sites web, réseaux publicitaires et acteurs malveillants. Le vérificateur whoer.net affiche votre IP actuelle, votre position géographique (pays, région, ville) et votre fournisseur d’accès. La vérification IP et géolocalisation sur Whoer.net est le premier pas vers une navigation sûre. Même avec un VPN fiable, une seule fuite DNS peut réduire vos efforts à néant.

Analyse des fuites DNS

Whoer.net vérifie si votre connexion divulgue des serveurs DNS réels, compromettant l’anonymat. Même avec un VPN, une fuite DNS peut annuler la protection. Avec un VPN/proxy, toutes les requêtes (DNS inclus) doivent passer par le serveur sécurisé. Il y a fuite si les requêtes utilisent le DNS de votre FAI au lieu de celui du VPN, révélant votre localisation réelle. N’ignorez pas ce test : Whoer.net détecte le risque en quelques clics.

tech image
Analyse des fuites DNS

Analyse des fuites DNS

Whoer.net vérifie si votre connexion divulgue des serveurs DNS réels, compromettant l’anonymat. Même avec un VPN, une fuite DNS peut annuler la protection. Avec un VPN/proxy, toutes les requêtes (DNS inclus) doivent passer par le serveur sécurisé. Il y a fuite si les requêtes utilisent le DNS de votre FAI au lieu de celui du VPN, révélant votre localisation réelle. N’ignorez pas ce test : Whoer.net détecte le risque en quelques clics.

Analyse des ports

Le service identifie quels ports réseau de votre appareil sont ouverts aux connexions externes et potentiellement vulnérables. C’est un test essentiel pour évaluer la sécurité de votre réseau. Même sans être expert, consacrez deux minutes à l’exécuter : cela peut protéger vos données.

tech image
Analyse des ports

Analyse des ports

Le service identifie quels ports réseau de votre appareil sont ouverts aux connexions externes et potentiellement vulnérables. C’est un test essentiel pour évaluer la sécurité de votre réseau. Même sans être expert, consacrez deux minutes à l’exécuter : cela peut protéger vos données.

Après les vérifications, Whoer.net affiche les principaux paramètres : adresse IP, fournisseur, versions du navigateur et du système d’exploitation, ainsi qu’un indicateur global d’anonymat (en pourcentage) mis en couleur : vert — bon, vous ressemblez à un utilisateur ordinaire ; rouge — problème, votre singularité est trop élevée. Le service liste aussi les problèmes (p. ex., heure système différente ou Flash actif) et les recommandations pour les corriger.

Commencer est facile - seulement 4 étapes

Step

1. Télécharger le navigateur

Obtenez Undetectable pour Windows ou macOS. L'installation prend moins d'une minute

Step

2. Créer un compte

Créez un compte pour accéder à toutes les fonctionnalités. C'est gratuit et prend moins d'une minute

Step

3. Créer des profils

Créez des profils pour accéder à toutes les fonctionnalités. C'est gratuit et prend moins d'une minute

Step

4. Commencer à travailler

Commencez à travailler pour accéder à toutes les fonctionnalités. C'est gratuit et prend moins d'une minute

Où et comment Whoer.net est-il utilisé ?

Whoer.net propose un ensemble d’outils pour vérifier l’« empreinte » numérique de l’utilisateur, un point crucial dans les secteurs où la confidentialité et la bonne configuration des protections ne sont pas des options, mais des exigences.

Pourquoi utiliser Whoer.net avec le navigateur antidetect Undetectable ?

Associer Whoer au navigateur antidetect Undetectable procure un anonymat en ligne plus complet et plus fiable. Whoer.net fournit votre IP actuelle, la géolocalisation et d’autres paramètres réseau, ce qui permet de vérifier que le navigateur antidetect masque correctement vos données et que vous apparaissez comme un utilisateur ordinaire. Ensemble, Whoer.net et Undetectable.io offrent une protection multicouche couvrant la plupart des aspects techniques de l’anonymat. Undetectable.io “normalise” votre empreinte de navigateur, tandis que Whoer.net vérifie si des données réelles “transparaissent” encore via DNS ou WebRTC.

Quelques usages du proxy checker whoer.net avec le navigateur Undetectable :

  • Contourner les systèmes de double détection

    De nombreux services (réseaux sociaux, par ex.) appliquent deux niveaux de contrôle : couche réseau — analyse IP/VPN/proxy — et couche navigateur — empreinte de l’appareil. Exemple : vous créez un compte Instagram via Undetectable.io en simulant un navigateur d’iPhone. Whoer.net confirme que votre IP réelle (p. ex. au Kazakhstan) est masquée derrière une IP “propre” en Allemagne, sans fuites.

  • Multi-comptes

    Pour gérer de nombreux comptes, Undetectable.io génère des profils uniques (SMM/affiliation). Whoer.net confirme l’absence de liens entre profils via IP ou DNS communs. Les programmes d’affiliation bloquent souvent les empreintes suspectes. L’usage combiné du checker et du navigateur réduit le risque de détection. Exemple : un marketeur lance 10 campagnes via différents profils Undetectable.io ; Whoer.net contrôle régulièrement les fuites pour éviter les bans.

  • Duo idéal pour le scraping

    Le navigateur antidetect émule un comportement utilisateur réel pour contourner l’anti-bot. Whoer.net vérifie si le site bloque votre IP/proxy et détecte les “drapeaux rouges” (p. ex., fuseau horaire incohérent avec la géolocalisation IP). Cas d’usage : scraping d’Amazon. Le navigateur imite un utilisateur américain, et Whoer.net confirme IP US, DNS locaux et absence de fuite WebRTC.

  • Pour les services dépendants de la zone

    Dans le navigateur antidetect, vous réglez le profil sur la région cible (langue, polices, résolution). Whoer.net vérifie la correspondance entre IP et pays déclaré et l’absence de “traces” (par ex. DNS russes en simulant la Chine).

Offre spéciale !

Inscrivez-vous maintenant et obtenez gratuitement un forfait avec 5 profils cloud dans Undetectable ! Prend 2 minutes.

Essayer gratuitement

Comment démarrer rapidement avec Undetectable

Il ne vous reste que cinq étapes pour travailler en ligne de manière sûre et discrète. Inscrivez-vous, installez le navigateur et connectez un proxy — en quelques minutes, vous pourrez créer des profils séparés sans recoupement d’empreintes et gérer plusieurs comptes en toute tranquillité.

  1. 1

    Inscrivez-vous sur le site et confirmez votre email

  2. 2

    Choisissez un forfait dans votre espace personnel. Par défaut, il est gratuit

  3. 3

    Téléchargez et installez l’application pour Windows / macOS

  4. 4

    Créez votre premier profil dans le navigateur Undetectable

  5. 5

    Ajoutez un proxy et commencez à gérer vos comptes sans risque de blocage

Commencer En savoir plus
Comment démarrer rapidement avec Undetectable

FAQ (Foire aux questions) sur le service Whoer.net

Whoer.net agit comme un « miroir » révélant les failles de votre protection. Il n’affiche pas seulement votre IP réelle, mais met au jour des menaces cachées : fuites DNS, cookies de tracking, ports ouverts, traces WebRTC. Que vous manipuliez des données sensibles, fassiez du scraping ou souhaitiez simplement rester anonyme, Whoer.net reflète les faiblesses de votre connexion. Il ne remplace ni VPN ni antivirus, mais aide à les configurer correctement. Contrôlez-vous régulièrement avec Whoer.net et corrigez les vulnérabilités—vous réduirez nettement les risques de fuites et de pistage.
Whoer.net est un « laboratoire » de votre anonymat numérique. Il analyse plus de 20 paramètres et indique quelles données peuvent vous exposer. Plus vos réglages ressemblent à ceux « typiques » de la majorité, plus le profilage devient difficile. L’usage régulier avec VPN et navigateurs antidetect est essentiel. L’anonymat exige une approche globale !
Une combinaison unique de paramètres de l’appareil et du navigateur, utilisée par les sites pour identifier les utilisateurs. Plus ces paramètres sont « courants », plus votre empreinte est peu unique et plus le pistage devient ardu. Rappelez-vous : l’anonymat est un processus. Vérifiez votre empreinte via Whoer.net et utilisez le navigateur antidetect Undetectable.
Un proxy ne garantit pas toujours l’occultation complète de l’IP réelle : 1. Fuites WebRTC : échanges directs entre navigateurs. Même avec proxy, WebRTC peut lire votre IP locale et révéler l’IP publique en IPv6 si le proxy ne le gère pas. 2. Problèmes IPv6 : beaucoup de proxys/VPN ne gèrent que l’IPv4 ; si FAI et appareil supportent l’IPv6, le trafic peut contourner le proxy. 3. Proxy peu fiable ou transparent : les gratuits peuvent exposer votre IP ou comporter des failles. Les proxys transparents (bureaux/réseaux publics) n’occultent pas l’IP ; ils font seulement du cache.
Un procédé pour générer une « empreinte graphique ». Le rendu HTML5 Canvas mobilise GPU/CPU et paramètres logiciels (pilotes, lissage des polices, profils colorimétriques), produisant des différences microscopiques de pixels qui forment un hash unique—votre signature numérique.
La liste des polices installées est souvent propre à chaque appareil—un marqueur puissant de l’empreinte. Même en changeant d’IP ou en supprimant les cookies, une combinaison de polices rare peut vous trahir (ex. : Helvetica Neue + Comic Sans + Wingdings ≈ 0,1 %).
Différences de spécialisation, de profondeur et de focus. Whoer.net se concentre davantage sur la détection de fuites (DNS, scan de ports). BrowserLeaks examine finement les composants de l’empreinte et détecte aussi les fuites (DNS, WebRTC) avec des rapports très détaillés—adapté aux techniciens et aux perfectionnistes de la vie privée. Iphey.com est plus basique : il affiche les données visibles (navigateur, IP, géolocalisation, fuseau horaire, « matériel » — Canvas/WebGL/Audio —, polices) puis évalue la plausibilité du profil via sa base.
Outil polyvalent pour analyser/améliorer l’anonymat : IP actuelle, localisation et « fuites » (WebRTC, plugins Flash/Java/ActiveX, Do Not Track…). Aucun logiciel à installer ; fonctionne dans le navigateur (PC/smartphone/tablette). Interface claire, graphiques et codes couleur (vert = sûr, rouge = risque). Atout central : rendre « anonymat / sécurité » mesurables. Pas une baguette magique, mais un instrument puissant pour maîtriser vos traces.
Fonctionnalités de base gratuites ; tous les tests (IP, DNS, WebRTC, ports, etc.) sont sans frais. Whoer.net propose en plus Whoer.VPN par abonnement : 100+ serveurs dans 21 pays (États-Unis, Allemagne, Japon, Singapour), applications Windows, macOS, Linux, iOS, Android, extensions pour les principaux navigateurs et solutions pour certains routeurs domestiques.

Conclusion

Whoer.net et le navigateur antidetect Undetectable.io créent ensemble une protection multi-couches pour l’anonymat. Whoer.net joue le rôle de « diagnostic » : il vérifie l’adresse IP, les fuites DNS, WebRTC et l’unicité de l’empreinte (fingerprint), en pointant les faiblesses. Undetectable.io masque ces vulnérabilités : il remplace les paramètres du navigateur, imite des réglages d’appareils typiques et isole les profils afin que les systèmes de tracking ne puissent pas associer les comptes entre eux.

Cette combinaison est utile pour gérer de nombreux comptes (SMM, scraping), contourner les géo-blocages (streaming, business international) et protéger les données. Whoer.net teste régulièrement la configuration, tandis qu’Undetectable.io garantit une trace numérique « propre ». Utilisez Whoer.net pour vérifier l’anonymat et Undetectable.io pour le masquer — cela peut réduire de 90 % les risques de traçage. Règle d’or : la confidentialité numérique exige un audit permanent. Recontrôlez après chaque modification de configuration !

image

Vidéo de présentation : Tour de 20 minutes d’Undetectable

Cette courte vidéo montre comment créer un profil, connecter un proxy et réussir la vérification dans Pixelscan — tout cela en quelques clics.