Panopticlick & Undetectable : vérification du fingerprint

Liste des plugins : un plugin est un petit programme qui aide le navigateur à gérer du contenu qu'il ne peut pas traiter nativement. Ces dernières années, les plugins de navigateurs ont progressivement disparu. Les navigateurs favorisent désormais des extensions mieux contrôlées. Néanmoins, des plugins subsistent dans les navigateurs hérités. Fuseau horaire : le fuseau horaire du système. Cette métrique est représentée par une chaîne indiquant votre fuseau, par exemple « America/Los_Angeles ». Elle peut être utilisée pour estimer une localisation approximative, en particulier si vous habitez dans un fuseau horaire comprenant relativement peu d'autres utilisateurs. Taille d'écran et profondeur de couleur : bien que cette métrique puisse compléter d'autres données, elle est souvent trop « fragile » pour que les traceurs s'y reposent, car les utilisateurs peuvent redimensionner facilement la fenêtre du navigateur.

Méthodes avancées de fingerprinting

Polices installées : pour détecter les polices système, les sites de tracking rendent généralement du texte dans une balise HTML `<span>`, puis font rapidement varier le style sur des centaines ou des milliers de polices connues. Pour chaque police, la page vérifie si la largeur de l'élément a changé par rapport à la valeur par défaut lorsqu'il est rendu dans cette police. Si c'est le cas, le traceur en conclut que la police est installée. La liste des polices présentes sur votre machine est souvent cohérente et liée à un système d'exploitation spécifique. Si vous avez installé une police atypique (par exemple une police de designer), cela peut constituer une métrique très informative. Prise en charge des cookies : la métrique « cookies enabled » peut être True ou False, indiquant si votre navigateur autorise ou bloque les cookies. La présence de cookies peut être détectée avec ou sans JavaScript. Isolée, cette métrique ne fournit qu'un bit d'information — True ou False — mais elle devient bien plus informative lorsqu'elle est combinée à d'autres attributs. Détection de supercookies : malgré leur nom, les « supercookies » ne sont pas techniquement des cookies. Bien qu'ils stockent et récupèrent également des identifiants uniques, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter et à supprimer. Les supercookies peuvent suivre les sites que vous visitez et la durée de vos visites. Ils peuvent aussi accéder aux données collectées par les cookies traditionnels, par exemple les informations de connexion. Après la suppression d'un cookie standard, un supercookie peut toujours s'y référer. Paramètres de langue : la ou les langues préférées du navigateur. Cette métrique indique dans quelles langues vous préférez consulter le contenu d'un site. Elle ajoute une part d'information importante au fingerprint, surtout si la langue est peu répandue dans votre fuseau horaire. Fingerprinting Canvas et WebGL : les résultats de WebGL et Canvas fingerprinting sont étroitement liés. Les deux méthodes examinent les graphismes rendus par le navigateur à la recherche de différences infimes entre les utilisateurs. Il s'agit d'une métrique sophistiquée et très fiable. Les images rendues présenteront de légères différences en raison de petites variations : matériel GPU, pilotes graphiques, système d'exploitation et polices installées. Ces paramètres varient d'une machine à l'autre, mais sont généralement suffisamment stables sur une même machine pour identifier un utilisateur de manière unique.