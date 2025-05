Qu'est-ce que Pixelscan ?

Pixelscan est un service en ligne pour l'analyse détaillée et l'évaluation de l'anonymat de votre navigateur. Il aide à déterminer quelles données peuvent être collectées sur vous par les sites et fournit des recommandations pour améliorer la confidentialité. Ce service est particulièrement utile pour les utilisateurs de navigateurs anti-détection cherchant à minimiser l'empreinte numérique et éviter le suivi. En outre, Pixelscan fonctionne comme un puissant vérificateur de proxy, permettant de vérifier mon IP et de s'assurer de son bon fonctionnement. Si vous cherchez à savoir comment vérifier votre navigateur pour des vulnérabilités, Pixelscan propose une interface simple et compréhensible. L'utilisation de technologies anti-détection combinée à ce service permet d'obtenir une double vérification de l'anonymat et d'améliorer la vérification de l'anonymat de vos données.