BrowserLeaks.com : vérification de l’anonymat avec Undetectable

Dans un monde où chaque onglet de navigateur peut devenir une “porte” vers la surveillance, la vie privée devient un luxe. La confidentialité numérique n’est pas de la paranoïa, mais une nécessité dans un monde où les données sont devenues une monnaie. Les traqueurs, les réseaux publicitaires et les réseaux sociaux collectent des informations personnelles sur vos habitudes, vos achats et votre localisation. Cela permet aux annonceurs et aux organisations de vous montrer des publicités manipulatrices (par exemple, en augmentant les prix des produits que vous recherchez souvent) et d’influencer votre opinion à travers du contenu ciblé.

Même en utilisant un VPN et des extensions anti-tracking, votre navigateur peut révéler des centaines de paramètres — de la résolution de l’écran à la liste des polices installées. Et de petites fuites, comme la transmission de votre position réelle via le navigateur, transforment l’anonymat en illusion. Pour vérifier votre niveau de protection contre le pistage, le service BrowserLeaks.com est idéal — il montre quelles données vous partagez à votre insu et propose des conseils utiles pour corriger ces fuites.