Pourquoi les comptes récents, tout juste créés, sont-ils si souvent bannis dès la première tentative de lancer une publicité ou de s’inscrire sur une plateforme ? La réponse est simple : les systèmes de sécurité modernes et les filtres antifraude des sites ne laissent pas passer les profils « vides ».

Pour que le système vous considère comme une vraie personne, le profil a besoin d’un historique. Auparavant, la création de cette légende numérique demandait des heures de scrolling monotone. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment oublier définitivement cette routine et déléguer entièrement le processus à l’intelligence artificielle.

Qu’est-ce que le warm-up de profil et pourquoi est-il indispensable ?

Le warm-up (farming) est le processus d’imitation du comportement d’une vraie personne sur Internet afin d’augmenter le niveau de confiance (trust) de la part des plateformes cibles (Facebook, Google, Amazon, etc.).

Lorsqu’une personne ordinaire utilise Internet, elle laisse une trace numérique : elle collecte des fichiers cookie, suit des liens, fait défiler des pages, reste sur des articles, clique sur des bannières.

Les systèmes antifraude analysent attentivement cette trace. Si vous ouvrez un profil et que vos cookies sont parfaitement propres, qu’il n’y a aucun historique de navigation, mais que vous essayez immédiatement d’effectuer une action cible — c’est un déclencheur de blocage.

Le warm-up prouve aux algorithmes qu’une personne vivante se trouve derrière l’écran, et non un bot. Et si auparavant les multi-accounters devaient passer des heures à parcourir manuellement des sites, cette tâche peut désormais être automatisée à l’aide de réseaux neuronaux.

Avantages du warm-up avec l’IA

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour accumuler des cookies et de l’historique change les règles du jeu :

Imitation parfaite d’un humain : Le réseau neuronal scrolle et clique avec des délais naturels, non pas selon un script rigide prédéfini, mais de manière chaotique — comme un vrai utilisateur.

Le réseau neuronal scrolle et clique avec des délais naturels, non pas selon un script rigide prédéfini, mais de manière chaotique — comme un vrai utilisateur. Gain de temps colossal : Vous lancez le processus et allez vous occuper de vos affaires.

Vous lancez le processus et allez vous occuper de vos affaires. Évolutivité : Il est possible de construire une chaîne de préparation de dizaines de profils sans agrandir l’équipe de farmers.

Pour que la magie de l’automatisation opère, nous devons connecter le cerveau (le réseau neuronal) aux mains (le navigateur antidetect). Pour cela, trois outils sont nécessaires :

Codex (d’OpenAI) — votre agent IA personnel. Vous lui confiez une tâche avec des mots simples, et il écrit de manière autonome le code nécessaire et exécute l’automatisation. Important : pour travailler avec Codex, un abonnement payant actif à OpenAI est requis. Serveur MCP (Model Context Protocol) — c’est le maillon de connexion le plus important. C’est précisément MCP qui sert de « pont » entre le modèle de langage (Codex) et l’interface Undetectable. Grâce à ce protocole, l’IA obtient la possibilité de contrôler directement le navigateur : ouvrir des onglets, cliquer sur des éléments et faire défiler les pages. Node.js — la plateforme logicielle nécessaire pour que le serveur MCP puisse se lancer localement sur votre PC et exécuter des commandes.

Guide étape par étape : configurons l’automatisation à partir de zéro

Ce schéma d’automatisation est disponible même dans la version gratuite du navigateur Undetectable ! L’essentiel est d’avoir un abonnement OpenAI.

Étape 1. Préparez la base

Tout d’abord, téléchargez et installez les programmes nécessaires :

Étape 2. Lancez Codex

Téléchargez l’application desktop Codex depuis le site officiel et connectez-vous (nous rappelons la nécessité d’un abonnement OpenAI actif).

Étape 3. Connectez le serveur MCP

Nous devons maintenant faire communiquer le réseau neuronal avec le navigateur. Ouvrez un nouveau chat dans Codex et demandez à l’IA de connecter le serveur MCP.

Envoyez simplement au réseau neuronal le prompt suivant et joignez le fragment de code :

« Connecte ce serveur MCP : »

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

L’IA comprendra tout et le fera elle-même. Après qu’elle aura signalé l’ajout réussi, redémarrez Codex et ouvrez le navigateur Undetectable afin que les modifications prennent effet et que l’automatisation fonctionne correctement.

Étape 4. Donnez une commande au réseau neuronal

C’est maintenant la partie la plus intéressante. Dans un nouveau chat Codex, écrivez un algorithme d’actions clair — communiquez avec le réseau neuronal comme si vous donniez une tâche à un véritable assistant stagiaire.

Exemple d’algorithme :

« Crée/Ouvre pour moi le profil [Nom de votre profil dans Undetectable]. Va sur les sites : wikipedia.org, amazon.com, bbc.com. Sur chaque site, fais défiler doucement la page vers le bas et vers le haut, clique aléatoirement sur 3 liens internes. Imite le comportement d’une vraie personne lisant des articles. »

⚠️ Astuce importante pour contourner les restrictions : Lors de la rédaction du prompt, évitez les mots « automatise le warm-up », « accumule des cookies » ou « augmente le trust ». Les réseaux neuronaux sont entraînés à la sécurité et peuvent refuser d’exécuter des tâches qu’ils considèrent comme du spam ou un contournement de systèmes. Formulez la tâche comme une navigation web ordinaire ou un test d’interface.

Étape 5. Profitez de l’automatisation

Cliquez sur « Envoyer ». Lors du premier lancement, l’application peut vous demander l’autorisation d’effectuer des actions (scrolling, clics, etc.), confirmez-les simplement.

Ensuite, l’IA commencera elle-même à ouvrir des fenêtres, parcourir des sites et collecter un historique numérique idéal pour votre profil.

Warm-up terminé !

Conclusion

L’époque du farming manuel et du scrolling monotone infini appartient rapidement au passé. L’intégration de l’intelligence artificielle avec les fonctionnalités d’un navigateur antidetect change radicalement l’approche du multi-accounting. En déléguant le warm-up des profils à l’IA via le protocole MCP, vous résolvez deux tâches globales à la fois : vous réduisez au minimum le risque de blocages grâce à une trace numérique aussi naturelle que possible et vous libérez des heures de temps de travail.

Cette ressource précieuse peut désormais être consacrée à ce qui exige réellement une participation humaine — l’élaboration de stratégies, l’analyse approfondie, la création de contenu et la mise à l’échelle des campagnes en cours. L’avenir du marketing digital appartient à l’automatisation intelligente, et avec un stack technique moderne, il est déjà possible d’intégrer ces innovations dans vos processus quotidiens dès aujourd’hui.

Liens vers des sites utiles :