Mise à jour Undetectable 2.46.0 : automatisation par IA via MCP, API locale et Chromium 148

Cette fois, nous avons fortement mis l’accent sur les outils d’automatisation qui vous éviteront du code inutile et des actions routinières. Nous avons aussi, comme d’habitude, mis à jour le noyau du navigateur et amélioré de façon ciblée les substitutions pour les profils mobiles. Voyons comment exactement ces nouveautés optimisent votre flux de travail.

Serveur MCP : contrôlez le navigateur avec l’IA

La principale innovation de cette version est l’intégration du serveur MCP (Model Context Protocol). Ce protocole permet de connecter directement le navigateur Undetectable aux réseaux neuronaux modernes et aux assistants IA.

**Pourquoi est-ce vraiment génial ? **

Auparavant, pour toute automatisation complexe, vous deviez avoir des connaissances en code afin d’écrire des scripts. Désormais, avec MCP, vous pouvez simplement donner une tâche au réseau neuronal sous forme de texte. L’IA exécutera immédiatement les actions nécessaires dans le programme ou le profil, par exemple créer des profils et y connecter les proxys dont vous avez besoin, ou effectuer des actions sur un site.

Vous déléguez la routine aux algorithmes, et la mise à l’échelle des projets se fait plusieurs fois plus rapidement.

API pour le contrôle à l’intérieur du navigateur

La deuxième nouveauté importante est étroitement liée à la première : nous avons ajouté notre propre API pour une interaction directe avec les sites. Vous pouvez désormais envoyer des commandes de saisie de texte, de clics, de défilement et de navigation sans utiliser Puppeteer, Selenium ou Playwright. Toutes les méthodes nécessaires sont déjà intégrées sous le capot du navigateur lui-même.

L’abandon des bibliothèques tierces apporte plusieurs avantages à la fois. Premièrement, vous réduisez la charge du système, car vous supprimez une couche intermédiaire inutile entre votre code et le navigateur. Deuxièmement, ces scripts fonctionnent plus vite et échouent moins souvent à cause des timeouts. Votre automatisation devient fiable et moins visible pour les systèmes de protection.

Chromium 148

Nous avons mis à jour le moteur du navigateur vers la version actuelle Chromium 148. Maintenir un noyau récent est une règle de base du masquage numérique. Les systèmes antifraude des grandes plateformes savent toujours à quoi ressemble le trafic des utilisateurs ordinaires au moment présent.

Si vous utilisez une version obsolète du noyau, votre profil commence à se démarquer de la masse générale des utilisateurs. De petites incohérences apparaissent dans la prise en charge des nouveaux standards web, certains méthodes JavaScript fonctionnent différemment. Un noyau récent garantit que vos empreintes restent à jour, et que les sites modernes s’affichent sans erreurs suspectes.

Ce qu’il y a du côté des fixes

Nous avons corrigé une erreur à cause de laquelle l’option de sélection du type de lancement des profils fonctionnait incorrectement sur MacOS. Les paramètres définis auparavant pouvaient être réinitialisés ou ignorés par le système.

Vous pouvez désormais à nouveau contrôler strictement l’ouverture des fenêtres : réduites, en plein écran ou en mode arrière-plan. Le lancement massif de profils ne ressemblera plus à du chaos.

Substitution Speech sur les profils Android

Nous avons amélioré le mécanisme de substitution Speech (Web Speech API) pour les configurations qui imitent des appareils Android. Cette interface est responsable de la synthèse et de la reconnaissance vocale dans le navigateur. Les systèmes antifraude avancés interrogent souvent ce paramètre, car la liste des voix disponibles est fortement liée à un système d’exploitation et à un matériel spécifiques. Cela augmente sensiblement la survie des comptes mobiles sur les plateformes dotées d’une protection agressive.

Conclusion

La version Undetectable 2.46.0 fait un énorme pas vers une automatisation intelligente et facile. Avec le nouveau serveur MCP et l’API locale, vous pouvez déployer des projets plus rapidement, en confiant une partie du travail à l’IA et en abandonnant les frameworks lourds.

Dans le même temps, le Chromium 148 récent et les substitutions mobiles améliorées assurent une confiance béton armé pour vos profils. Nous avons corrigé des bugs d’interface gênants afin que rien ne vous détourne de vos tâches principales. Mettez à jour, testez les nouvelles possibilités et rendez votre travail encore plus efficace.