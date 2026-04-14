Le meilleur changeur d'adresse MAC : changez votre adresse facilement sur n'importe quel appareil

Chaque appareil sur votre réseau local possède un identifiant unique qui peut être tracé dans les cafés, les aéroports et les bureaux. Ce guide vous montre exactement comment changer votre adresse MAC sur Windows, Linux et macOS, avec des commandes à copier-coller que vous pouvez utiliser dès maintenant.

Voici le moyen le plus rapide d'usurper votre adresse MAC sur n'importe quel système d'exploitation majeur en 2024. Ces commandes fonctionnent immédiatement, bien qu'elles soient réinitialisées après le redémarrage. Pour une isolation persistante des profils de navigateur combinant empreinte numérique, cookies et séparation proxy/IP, envisagez un navigateur antidétecte comme Undetectable.io. L'usurpation d'adresse MAC doit toujours être gérée au niveau de l'OS ou de l'adaptateur réseau.

Windows 10/11 (PowerShell, administrateur requis) :

Get-NetAdapter -Name 'Wi-Fi'Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name 'Wi-Fi' -RegistryKeyword 'NetworkAddress' -RegistryValue '021122334455'Restart-NetAdapter -Name 'Wi-Fi' Linux (temporaire, testé sur Ubuntu 22.04) :

sudo ip link set dev wlan0 downsudo ip link set dev wlan0 address 02:aa:bb:cc:dd:eesudo ip link set dev wlan0 up macOS :

Le support de macOS dépend de l'interface et du pilote. Dans de nombreux cas, vous devez d'abord désactiver le Wi-Fi, appliquer la commande ifconfig , puis réactiver le Wi-Fi. Sur certains Mac modernes, l'usurpation manuelle peut ne pas fonctionner de manière fiable.

Note : Le changement sur macOS est réinitialisé au redémarrage ou lors de la mise en veille. Pour des sections plus approfondies sur chaque plateforme, continuez votre lecture.

Qu'est-ce qu'une adresse MAC et pourquoi est-elle importante pour la confidentialité ?

Considérez une adresse MAC comme un numéro de série gravé de façon permanente dans votre carte d'interface réseau. Contrairement à une adresse IP qui change lorsque vous vous connectez à différents réseaux, votre adresse MAC (Media Access Control) reste constante, à moins que vous ne l'usurpiez délibérément.

Une adresse MAC se compose de :

Un identifiant de 48 bits (6 octets) écrit sous forme de six paires de chiffres hexadécimaux comme 3C:52:82:1F:9A:7B.

Un identifiant unique d'organisation (OUI) dans les trois premiers octets révélant le fournisseur (Apple, Intel, Realtek).

Un identifiant unique attribué par le fabricant dans les trois octets restants.

Votre adresse physique est enregistrée par :

Les réseaux Wi-Fi publics dans les aéroports, les hôtels et les centres commerciaux qui suivent les appareils qui reviennent au fil des mois.

Les réseaux d'entreprise utilisant des listes blanches MAC pour le contrôle d'accès et l'audit.

Les centres commerciaux corrélant les schémas de déplacement au fil des visites.

Du point de vue de la confidentialité, même si vous cachez votre IP avec un VPN, l'adresse MAC stable d'un appareil (combinée à l'empreinte du navigateur) permet une corrélation à long terme sur votre réseau local, ce que des outils comme les tests d'empreinte de navigateur AmIUnique peuvent clairement démontrer.

Types d'adresses MAC et ce que vous changez réellement

Lorsque vous utilisez un changeur d'adresse MAC, vous ne réécrivez jamais la puce physique. Vous ne faites que remplacer ce que votre système d'exploitation signale à l'adaptateur réseau.

Type Description Modifiable ? D'usine (BIA) Adresse gravée, permanente, correspond à l'étiquette de l'appareil Non Adresse administrée localement (LAA) Remplacement défini par logiciel via l'OS/pilote Oui Unicast Communication client standard (premier octet pair) Requis pour les clients Multicast/Broadcast Adressage de groupe, premier octet impair ou FF:FF:FF:FF:FF:FF Ne jamais utiliser pour les clients

Exemple de LAA valide : 02:16:3E:4F:8A:10 (le premier octet 02 définit le bit local, unicast)

Invalide pour les clients : 01:16:3E:4F:8A:10 (multicast) ou FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast )

Des outils comme Technitium MAC Address Changer écrivent simplement la LAA dans le registre ou les propriétés du pilote, exactement ce que vous pouvez faire manuellement.

Avant de changer quoi que ce soit, vous devez connaître votre adresse MAC actuelle pour vérifier que l'usurpation a fonctionné et pour restaurer l'adresse MAC d'origine plus tard. Les appareils modernes ont plusieurs interfaces réseau (Wi-Fi, adaptateur Ethernet, adaptateurs virtuels), chacune ayant des adresses indépendantes.

Afficher l'adresse MAC sous Windows (10 & 11)

Windows 10 et 11 partagent des outils CLI similaires pour visualiser les paramètres réseau.

Appuyez sur la touche Windows, tapez « cmd ». Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Exécutez la commande suivante : ipconfig /all

Recherchez « Carte LAN sans fil Wi-Fi » et notez l'adresse physique :

Adresse physique . . . . . . . . . . : 3C-52-82-1F-9A-7BAlternative PowerShell :Get-NetAdapter | Select Name, MacAddress

Afficher l'adresse MAC sous Linux

Les commandes fonctionnent sur Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 39 et Arch. Les noms des interfaces varient (wlan0, wlp3s0, eth0, enp3s0).

Ouvrez le terminal et exécutez :

ip link showExemple de sortie pour l'adaptateur sans fil :wlp2s0: link/ether 8c:85:90:ab:cd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff La valeur link/ether est la MAC de votre adaptateur réseau actif. Les utilisateurs de l'interface graphique NetworkManager peuvent la trouver sous Paramètres → Wi-Fi → icône d'engrenage → Détails en tant qu'« Adresse matérielle ».

Afficher l'adresse MAC sous macOS

Ces commandes fonctionnent sur Monterey 12, Ventura 13 et Sonoma 14.

Ouvrez Spotlight → tapez « Terminal ». Exécutez : ifconfig en0 | grep ether

Sortie : ether ac:de:48:88:99:aa

Pour certains Mac, le Wi-Fi peut être en1. Exécutez networksetup -listallhardwareports pour lister toutes les interfaces. Réglages Système → Wi-Fi → Détails affiche également votre « Adresse Wi-Fi ».

Windows 10 prend en charge le remplacement manuel de l'adresse MAC via le gestionnaire de périphériques ou le registre. Windows 11 met l'accent sur la randomisation par réseau, mais respecte toujours les remplacements de registre. Tous les pilotes n'exposent pas de MAC configurables ; certaines cartes d'adaptateur sans fil Intel ignorent les changements pour des raisons de conformité réglementaire.

Note sur la confidentialité : Changer votre MAC n'est qu'une couche. Une véritable anti-détection multicompte nécessite des empreintes de navigateur uniques et des proxys séparés, ce que Undetectable.io automatise.

Changer l'adresse MAC via le Gestionnaire de périphériques

Avant de commencer, notez votre adresse MAC par défaut de la section précédente.

Appuyez sur Win + X → choisissez « Gestionnaire de périphériques ». Développez « Cartes réseau ». Faites un clic droit sur votre carte d'interface réseau → « Propriétés ». Allez dans l'onglet Avancé. Localisez « Adresse réseau » ou « Adresse administrée localement ». Sélectionnez « Valeur » et saisissez 12 chiffres hexadécimaux : 021122334455. Cliquez sur OK, puis désactivez/activez l'adaptateur.

Vérifiez avec ipconfig /all : la nouvelle adresse devrait apparaître avec des traits d'union.

Si aucun champ « Adresse réseau » n'existe, le pilote de votre carte réseau ne prend pas en charge cette méthode. Essayez l'approche par le registre.

Changer l'adresse MAC via le registre Windows (avancé)

Sauvegardez votre registre ou créez d'abord un point de restauration du système. Instructions testées sur Windows 10 22H2 et Windows 11 23H2.

Exécutez l'éditeur de registre en tant qu'administrateur. Naviguez vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}. Ouvrez les sous-clés 0000, 0001, etc., correspondant à votre adaptateur via DriverDesc. Créez ou modifiez une nouvelle valeur de chaîne nommée NetworkAddress. Définissez le champ de valeur sur 021133445566 (sans séparateurs). Désactivez/activez l'adaptateur ou redémarrez.

De nombreux outils de changement d'adresse MAC avec interface graphique ne sont que des interfaces pour cette clé de registre.

Générer des adresses MAC aléatoires avec PowerShell

Pour tester des VLAN ou des portails captifs, générez plusieurs valeurs d'adresses MAC aléatoires valides :

1..20 | ForEach-Object {$first = '02','06','0A','0E' | Get-Random$rest = 1..5 | ForEach-Object { '{0:X2}' -f (Get-Random -Max 256) }"$first :$($rest -join ':')"}

Cela garantit des MAC unicast administrées localement. Les utilisateurs d'Undetectable.io ne scriptent généralement pas les MAC manuellement — les profils isolent déjà les identités par empreinte, proxy et cookies, surtout lorsqu'ils sont associés à des services de proxy à haute anonymat.

Linux offre la plus grande flexibilité. Les changements peuvent être temporaires ou persistants via les configurations de NetworkManager.

Changer temporairement l'adresse MAC avec la commande ip

sudo ip link set dev wlp2s0 downsudo ip link set dev wlp2s0 address 02:aa:bb:cc:dd:eesudo ip link set dev wlp2s0 upVérification : ip link show wlp2s0 devrait afficher link/ether 02:aa:bb:cc:dd:ee. Ce changement est perdu au redémarrage.

Utiliser macchanger pour une randomisation rapide

Installez macchanger sur Ubuntu/Debian :

sudo apt install macchanger

Commandes :

sudo macchanger -s wlp2s0 — afficher la MAC actuelle/permanente

sudo macchanger -r wlp2s0 — attribuer une valeur aléatoire

sudo macchanger -A wlp2s0 — randomiser avec un OUI de fournisseur réaliste

sudo macchanger -p wlp2s0 — restaurer l'original

Persister l'usurpation MAC via NetworkManager

Modifiez le fichier de connexion ou utilisez l'interface graphique nm-connection-editor :

[wifi]cloned-mac-address=02:cc:dd:ee:ff:01 Ou définissez mac-address-randomization=always pour une adresse MAC randomisée par connexion. Cela survit aux redémarrages pour cet appareil spécifique.

L'image montre un ordinateur portable avec une fenêtre de terminal ouverte, affichant une interface en ligne de commande. L'écran contient probablement des commandes pour changer l'adresse MAC de l'appareil, ce qui est crucial pour la gestion des connexions réseau et des paramètres de confidentialité.

macOS permet l'usurpation temporaire via le Terminal. Les changements sont annulés au redémarrage et parfois lors de la sortie de veille. Les logiciels tiers enveloppent essentiellement les mêmes commandes avec une interface graphique.

Changer l'adresse MAC via le Terminal (ifconfig)

Identifiez l'interface : networksetup -listallhardwareports (généralement en0). Éteignez le Wi-Fi : networksetup -setairportpower en0 off . Exécutez : sudo ifconfig en0 ether 02:de:ad:be:ef:01 . Allumez le Wi-Fi : networksetup -setairportpower en0 on .

Vérifiez : ifconfig en0 | grep ether

Automatiser l'usurpation MAC lors de la connexion

Les utilisateurs avancés peuvent :

Enregistrer la commande ifconfig dans un script dans /usr/local/bin. Créer un .plist LaunchAgent dans ~/Library/LaunchAgents.

Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les LaunchAgents, les solutions au niveau du navigateur comme Undetectable.io gèrent l'usurpation d'empreinte multiprofil sans bricolage du système.

Outils tiers de changement de MAC pour macOS (aperçu)

Plusieurs utilitaires offrent des interfaces graphiques pour sélectionner les interfaces et randomiser les MAC. Ils nécessitent toujours des privilèges d'administrateur puisqu'ils appellent ifconfig en arrière-plan. Pour l'anonymat quotidien et le multicompte, Undetectable.io couvre la rotation des empreintes et des IP sans modification au niveau de l'OS, et vous pouvez télécharger Undetectable pour Mac et Windows pour éviter les commandes de terminal constantes.

Mobile et autres plateformes : Android, iOS, routeurs, et plus

Les versions modernes d'Android et d'iOS implémentent des adresses matérielles aléatoires par réseau Wi-Fi. L'usurpation manuelle nécessite le rootage/jailbreaking, ce qui est déconseillé. Les routeurs permettent de remplacer la MAC WAN pour les besoins du FAI.

Android (10 et plus vs versions plus anciennes)

Android 10+ utilise par défaut une adresse MAC aléatoire persistante par réseau enregistré : elle est aléatoire, mais reste généralement stable pour ce SSID spécifique. Trouvez-la dans Paramètres Wi-Fi → réseau → Confidentialité → « Utiliser une adresse MAC aléatoire ». Les versions plus anciennes nécessitent un accès root et des outils comme BusyBox — non recommandé en raison des risques pour la garantie et la sécurité.

iOS et iPadOS (14+)

Depuis iOS 14, Apple propose une adresse Wi-Fi privée par SSID : Les appareils Apple peuvent utiliser une adresse Wi-Fi privée pour chaque réseau, et dans les versions plus récentes, l'adresse privée peut également faire l'objet d'une rotation périodique.

Ouvrez l'application Réglages → Wi-Fi. Appuyez sur le « i » bleu à côté d'un réseau. Activez « Adresse privée » pour les réseaux publics.

Il n'y a pas de moyen intégré de définir une adresse MAC spécifique sur iOS sans jailbreak.

Routeurs, modems et considérations relatives aux FAI

De nombreux routeurs (TP-Link, ASUS, Netgear) proposent le « Clonage MAC » dans leur interface web. Cas d'utilisation :

Copier la MAC de l'ancien routeur pour conserver le bail du FAI.

Déclencher une nouvelle adresse du FAI en changeant la MAC WAN.

Cela n'anonymise pas les appareils de votre réseau domestique — les autres appareils du réseau local exposent toujours leurs MAC au routeur.

L'usurpation d'adresse MAC n'affecte que le segment local — entre votre ordinateur portable et le routeur du café. Les sites web ne voient jamais votre MAC.

Les plateformes tracent via de nombreux mécanismes exposés par les navigateurs standards et même par les navigateurs dits privés. Comprendre quels sont les navigateurs les plus sûrs et les plus privés vous aide à voir où l'usurpation MAC se situe dans le tableau d'ensemble de l'anonymat.

Les plateformes tracent via :

Les empreintes de navigateur (canvas, WebGL, polices).

Les cookies et le stockage local.

Les adresses IP et les empreintes TLS (souvent exposées par des sites de vérification de fuites comme les tests d'anonymat BrowserLeaks).

Les schémas de comportement.

Pour l'arbitrage publicitaire, le SMM et le multicompte e-commerce, la rotation de la MAC seule est presque inutile. Undetectable.io fournit, surtout lorsqu'il est combiné avec les vérifications d'anonymat de Whoer.net :

Des profils de navigateur séparés avec des cookies isolés par compte.

Des empreintes de navigateur personnalisables pour éviter la corrélation.

Une gestion intégrée du proxy par profil.

La création massive de profils et le préchauffage des cookies pour un vieillissement organique.

Si vous gérez plusieurs comptes Google, Facebook, TikTok ou Amazon, commencez gratuitement avec Undetectable.io au lieu de vous fier uniquement aux ajustements au niveau de l'OS.

Mises en garde juridiques, éthiques et de sécurité

L'usurpation d'adresse MAC est puissante mais comporte des responsabilités.

Considérations juridiques :

Changer la MAC de son propre appareil pour des raisons de confidentialité est généralement légal aux USA/UE.

Utiliser l'usurpation pour contourner un accès payant ou se faire passer pour des utilisateurs peut violer les lois sur l'utilisation abusive de l'informatique.

Les réseaux d'entreprise et d'université interdisent souvent l'usurpation dans leurs politiques d'utilisation acceptable.

Risques de sécurité :

Les collisions MAC provoquent des conflits réseau et des problèmes ARP.

Les modifications du registre peuvent rompre les connexions réseau — créez toujours des points de restauration.

Des MAC clients invalides, telles que des adresses multicast ou de diffusion, peuvent causer des problèmes de connectivité ou des pertes de trafic.

Undetectable.io est conçu pour des cas d'utilisation légitimes : test publicitaire, ciblage géographique, gestion multicompte et recherche sur la confidentialité. Les utilisateurs restent responsables du respect des lois et des règles des plateformes.

Résumé et prochaines étapes

Une adresse MAC est l'ID matériel de votre réseau local — l'usurpation affecte principalement la façon dont les routeurs et les points d'accès voient votre appareil spécifique, pas les sites web. Vous pouvez changer l'adresse MAC sur Windows, Linux et macOS à l'aide d'outils intégrés, tandis qu'Android et iOS s'appuient sur la randomisation automatique.

Points clés à retenir :

Usurpation MAC = couche de confidentialité locale uniquement.

Utilisez le Gestionnaire de périphériques, le registre ou les commandes ip/ifconfig selon votre système d'exploitation.

Les sites web suivent les empreintes, les cookies et les IP — pas les MAC.

Une confidentialité plus forte nécessite une isolation au niveau du navigateur combinée à une séparation proxy/IP appropriée, une isolation des cookies et une hygiène opérationnelle rigoureuse.

Pour une gestion complète de l'identité sur plusieurs comptes publicitaires, sociaux ou de marketplace, essayez le navigateur antidétecte d'Undetectable.io — gérant l'empreinte, les cookies et les proxys dans une solution unique. Commencez gratuitement et téléchargez pour Windows 64 bits ou macOS 12+.