Top 7 des navigateurs les plus sécurisés et privés

Pour naviguer sur Internet, il ne faut pas courir, mais marcher... Faire chaque pas très silencieusement pour ne pas faire grincer une seule latte sous nos pieds. Et surtout, ne pas accepter les cookies. Sinon, vous serez traqué et poursuivi, harcelé par la publicité ciblée et les résultats de recherche pertinents. Bien sûr, ce n'est pas effrayant... Mais cela peut conduire à une perte totale de confidentialité avec le vol ultérieur de données, voire de fonds financiers. Et la raison de cette issue tragique réside dans le choix incorrect d'un navigateur pour surfer sur Internet.

Chaque utilisateur errant sur le World Wide Web, aussi prudent soit-il, laisse toujours des traces... Mais qui nous empêche de naviguer sur Internet en toute sécurité, sans craindre d'être traqué ? À qui appartiennent ces empreintes ? Après tout, c'est un espace virtuel, exempt de... Confidentialité !

De nos jours, les informations sur les utilisateurs sont précieuses. C'est pourquoi il y a tant de personnes qui veulent espionner. Et tous ne suivent pas vos actions par simple curiosité. En effet, il y a peu de personnes qui vous surveillent, mais de plus en plus de services et de plateformes. Mais pourquoi ont-ils besoin de ces données ?

Qui vole les informations confidentielles des utilisateurs et comment ?

Avez-vous entendu l'expression "le fromage gratuit est dans le piège à souris" ? Dans la situation de confidentialité qui règne sur le Web, les utilisateurs jouent le rôle de souris... Qui, attirées par le désir d'obtenir un outil de navigation sur Internet gratuitement, tombent dans le piège. Et il se referme dès que l'utilisateur saisit une URL dans la barre d'adresse du navigateur. C'est ainsi que sa confidentialité en ligne prend fin. Pourquoi :

Lors de la visite d'un site web, une petite quantité de données - des fichiers cookies - est stockée sur l'appareil de l'utilisateur, contenant des informations sur la session. Et lors de la visite suivante, l'utilisateur reçoit une version personnalisée de la page web. Mais en pratique, avec les nouveaux cookies, le serveur peut envoyer des trackers tiers.

Les données agrégées sont stockées dans des bases de données de plateformes analytiques, qui les vendent à des tiers. Dans le meilleur des cas, les informations se retrouvent entre les mains d'un réseau publicitaire, qui les utilise pour cibler les annonces diffusées. Dans le pire des cas, elles tombent entre les mains de criminels. Vous pourriez alors devenir victime de phishing et perdre les attributs de paiement de vos cartes bancaires... Et, par conséquent, leur contenu.

Et tous ces vols de données sont commis par les navigateurs, avec le consentement silencieux de leurs développeurs. De plus, les entreprises éditrices de ces logiciels profitent elles-mêmes de la violation de la confidentialité des utilisateurs. Elles utilisent également les statistiques collectées à des fins égoïstes.

Le navigateur le plus populaire au monde, Chrome, appartient à Google. Avec lui, la société suit les actions des utilisateurs. Ensuite, l'analyse agrégée est utilisée pour cibler les annonces diffusées via AdWords - la plateforme de publicité contextuelle, qui appartient également à Google.

C'est pourquoi le moteur de recherche travaille si dur sur son navigateur, en mettant constamment à jour ses fonctionnalités pour les utilisateurs. Et non pas parce que Google nous aime tous !

L'ère des empreintes digitales est arrivée

Ces dernières années, de plus en plus d'organisations à but non lucratif se sont opposées aux cookies tiers. Leur utilisation est même sur le point d'être interdite par la législation dans certains pays européens. Mais cela ne résoudra pas le problème de la confidentialité en ligne. Car une nouvelle technologie, encore plus moderne, est apparue - les empreintes digitales. Elles permettent d'identifier les utilisateurs sur Internet avec une précision de 90 %. Pour cela, les empreintes digitales utilisent une approche complexe. L'identification de l'"identité" se fait à partir de plusieurs caractéristiques, dont la combinaison forme une trace unique propre à chaque utilisateur. Ces signaux comprennent :

Les caractéristiques techniques de l'appareil - le système d'exploitation, sa version, la fréquence d'horloge du processeur central, la quantité de mémoire vive, etc.

Les paramètres locaux - la langue, le fuseau horaire.

Les données sur l'appareil transmises par le navigateur via l'User-Agent.

Comme vous pouvez le voir, même après l'interdiction des cookies tiers, le problème de la confidentialité dans les navigateurs ne sera pas résolu. Car l'identification de l'utilisateur sur le World Wide Web peut être réalisée avec succès même sans eux. Et dans ce cas, ni les services VPN ni les proxys ne seront utiles.

Ces services ne permettent que de contourner les blocages et de consulter des sites interdits dans un pays donné. Ils ne font que remplacer l'adresse IP de l'appareil, mais ils ne peuvent pas remplacer les autres paramètres qui font partie de l'empreinte digitale.

Mais il est possible qu'il existe des navigateurs qui offrent une navigation sur Internet plus anonyme. Après tout, tous les éditeurs de logiciels ne poursuivent pas uniquement des intérêts commerciaux. Pour le savoir, plongeons dans le monde des navigateurs modernes et choisissons parmi eux les plus dignes.

Les navigateurs les plus confidentiels de notre époque

Opera

Un navigateur moderne, initialement publié par une organisation à but non lucratif. Le programme est disponible dans des versions pour les plates-formes de bureau et mobiles populaires. La navigation confortable sur les pages est assurée par un bloqueur de publicité intégré, qui accélère le chargement des données de plus de 90 %. De plus, Opera comprend un VPN simple qui permet de visiter n'importe quel site ou plateforme.

Cependant, malgré la présence de plusieurs outils pour assurer la confidentialité dans les fonctionnalités du navigateur, on ne peut pas le considérer comme le navigateur le plus sûr. En 2016, Opera a été racheté par une entreprise chinoise. Depuis lors, le navigateur collecte activement des données anonymisées sur ses utilisateurs. C'est-à-dire sans lien avec l'identité de la personne.

Firefox

L'histoire de Firefox a commencé en 2002. Le navigateur a changé de moteur plusieurs fois. Il utilise maintenant Quantum. Contrairement à Opera, ce navigateur collecte beaucoup moins d'informations sur les utilisateurs.

De plus, Firefox comprend plusieurs outils pour protéger la confidentialité et les données personnelles des utilisateurs :

Un bloqueur de cookies tiers intégré.

Une protection contre la lecture automatique des vidéos publiées sur les pages web.

Un bloqueur de trackers de réseaux sociaux.

Mais la présence de ces outils ne garantit pas une navigation anonyme. De plus, Firefox ne dispose pas d'un VPN intégré. Il n'est donc pas possible de visiter des sites bloqués avec ce navigateur.

Brave

Un navigateur relativement récent, publié par une organisation à but non lucratif. La première version du programme est sortie en 2016. Sa principale caractéristique est l'accent mis sur la sécurité des utilisateurs. Pour assurer cette sécurité, le navigateur utilise plusieurs moyens :

Un bloqueur de publicité.

Un mode "Incognito".

Un service VPN intégré.

Un routage réseau anonyme.

Une protection contre le fingerprinting.

Les fonctionnalités de protection de Brave sont beaucoup plus étendues que celles des navigateurs mentionnés précédemment. Cependant, même cet arsenal ne garantit pas une anonymité totale de l'activité de l'utilisateur en ligne.

Tor

L'une des solutions les plus puissantes pour assurer l'anonymat en ligne. Le navigateur utilise un mécanisme de transfert de données non standard. Tor utilise ce qu'on appelle le "routage en oignon". Il s'agit d'un système de serveurs proxy distribués à travers lesquels les données sont transmises de manière chiffrée et sans enregistrement de cookies. Cela exclut totalement la possibilité de suivre les actions des utilisateurs et de les identifier par le biais des empreintes digitales. Les systèmes de suivi ne reçoivent pas suffisamment d'informations pour identifier l'identité de l'utilisateur.

Cependant, en raison de la transmission répétée des données, la vitesse de connexion Internet diminue. Ce qui est particulièrement critique lors de l'utilisation d'une connexion Internet mobile lente. En conséquence, les pages web des sites mettront du temps à se charger. Cela réduit le confort d'utilisation de Tor pour la navigation quotidienne sur Internet.

Epic

La première version de ce navigateur est sortie en 2010. Epic a changé de moteur plusieurs fois. Il fonctionne maintenant sur la base de Chromium. Il est disponible en versions pour Windows, macOS et Android. Les caractéristiques d'Epic qui garantissent un haut niveau de confidentialité sont les suivantes :

Stockage local de l'historique de navigation.

Effacement automatique des cookies.

Blocage des cookies tiers et des trackers publicitaires.

Service proxy intégré prenant en charge huit emplacements.

Prise en charge d'un ensemble limité d'extensions de navigateur.

Epic dispose d'une liste impressionnante d'outils pour protéger les données des utilisateurs. Cependant, il ne permet pas une navigation confortable sur les sites en raison de l'impossibilité d'utiliser des extensions. De plus, Epic ne dispose pas de fonction de mise à jour automatique. Ainsi, le téléchargement d'une nouvelle version du programme doit être effectué manuellement par l'utilisateur.

Ungoogled-chromium

Un navigateur qui fonctionne sur le moteur Chromium pur, sans lien avec les services Google. Cela signifie que ses services publicitaires et analytiques ne peuvent pas collecter de données vous concernant lors de votre navigation sur les sites.

De plus, le navigateur ne conserve pas l'historique des visites et reçoit des mises à jour quotidiennes. Cependant, leur téléchargement est manuel. C'est pourquoi ce logiciel peut être considéré comme une alternative sûre à Chrome pour de nombreux utilisateurs.

Undetectable

Un navigateur anti-détection professionnel qui utilise une approche différente pour assurer la confidentialité. Contrairement aux autres navigateurs de ce classement, Undetectable ne bloque pas les cookies tiers et les trackers, mais remplace les empreintes digitales. Cela garantit non seulement une anonymité totale de l'utilisateur, mais permet également de contourner tous les types de blocages. Il permet également un accès multi-comptes à n'importe quelle plateforme, y compris les réseaux sociaux, les boutiques en ligne et les services de paris sportifs. Undetectable offre toutes les fonctionnalités nécessaires à cela dans sa version gratuite du navigateur. Ce qui distingue Undetectable des autres anti-détections.

Les anti-détections - la clé de l'anonymat total

Notre classement présente des navigateurs qui offrent le plus haut niveau de confidentialité et de sécurité aux utilisateurs. Cependant, chacun d'entre eux présente plusieurs inconvénients qui réduisent leur efficacité.

Les anti-détections utilisent une autre méthode de protection - en remplaçant les empreintes digitales. Ils sont donc exempts de ces inconvénients et sont capables non seulement d'assurer un haut niveau d'anonymat, mais aussi de contourner tous les types de blocages.

Le seul inconvénient des navigateurs anonymes est leur coût élevé. Mais Undetectable est l'un des rares anti-détections professionnels avec un abonnement gratuit et complet. Le choix est donc évident !