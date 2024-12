Comparaison des 10 meilleurs services de proxy pour le travail et la sécurité édition 2022

Qu'est-ce qu'un proxy et quels sont les types de proxy ?

De nombreux utilisateurs pensent qu'ils connaissent tout sur les proxies. Mais en réalité, la théorie simple sur le proxy devient une révélation pour eux. C'est pourquoi nous commençons par revoir le matériel déjà étudié.

Les serveurs proxy sont utilisés pour accélérer l'accès aux ressources Internet demandées en mettant en cache et en compressant leurs données. Ils sont également utilisés pour protéger les réseaux locaux, anonymiser et bloquer l'accès à certaines plateformes.

Ils agissent comme un intermédiaire entre l'utilisateur et le site. Par conséquent, l'utilisation d'un proxy peut ralentir la vitesse de connexion Internet actuelle.

Il existe plusieurs types de proxies :

Fermés - accessibles uniquement à certaines adresses IP.

Ouverts - peuvent être utilisés par tous les utilisateurs.

Publics - ne modifient pas les adresses IP réelles.

Anonymes - masquent les adresses IP des utilisateurs.

Distorsion - fournissent une autre adresse à la place de l'adresse réelle. Ils incluent également les proxies rotatifs.

Dans Undetectable et d'autres navigateurs anonymes, les derniers types de serveurs proxy sont utilisés. Ils garantissent la pertinence des empreintes digitales numériques pour les systèmes anti-fraude des réseaux sociaux et d'autres plateformes, pour lesquels des navigateurs anti-détection sont utilisés.

Quels sont les types de proxies pour l'anti-détection ?

Il existe une autre classification des serveurs proxy, qui est utilisée pour typiser les adresses IP qu'ils fournissent. Dans le jargon professionnel, ils sont également appelés proxy. Voici les types :

Résidentiels - adresses IP statiques ou dynamiques liées à un serveur proxy spécifique situé dans une région spécifiée. Ils font également partie de la plage d'adresses attribuées à un fournisseur d'accès Internet spécifique.

- adresses IP statiques ou dynamiques liées à un serveur proxy spécifique situé dans une région spécifiée. Ils font également partie de la plage d'adresses attribuées à un fournisseur d'accès Internet spécifique. Serveurs (data-center) - ce sont des adresses IP de serveurs physiques et virtuels qui fonctionnent dans des centres de données.

- ce sont des adresses IP de serveurs physiques et virtuels qui fonctionnent dans des centres de données. Mobiles - adresses IP dynamiques liées à un opérateur de téléphonie mobile spécifique. Ils sont parmi les plus fiables, offrant ainsi un haut niveau de sécurité et un fonctionnement efficace des navigateurs anonymes.

- adresses IP dynamiques liées à un opérateur de téléphonie mobile spécifique. Ils sont parmi les plus fiables, offrant ainsi un haut niveau de sécurité et un fonctionnement efficace des navigateurs anonymes. Rotatifs - le serveur proxy change d'adresse IP à chaque nouvelle demande de l'utilisateur. Ils sont très fiables et garantissent l'anonymat complet de la navigation sur Internet des utilisateurs.

Les proxies mobiles et rotatifs sont des adresses IP dynamiques. Cela signifie que leur valeur peut changer à chaque demande.

Les proxies mobiles changent séquentiellement pour des valeurs dans la plage fournie par l'opérateur de téléphonie mobile.

Les proxies rotatifs effectuent un remplacement des adresses IP à partir d'une plage plus large d'adresses, qui peuvent appartenir à différents fournisseurs d'accès Internet. Par conséquent, les adresses IP fournies par ces serveurs proxy ne conviennent pas à une utilisation dans Undetectable et d'autres outils anti-détection professionnels si l'association de l'adresse au fournisseur est importante.

Individuels - des proxies qui ne sont fournis qu'à un seul utilisateur.

- des proxies qui ne sont fournis qu'à un seul utilisateur. "Publics" - des adresses IP utilisées simultanément par plusieurs personnes. Il est préférable de ne pas les utiliser dans les outils anti-détection.

Quels proxies faut-il rechercher ?

Pour accéder à plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, les sites de paris sportifs et les sites étrangers via des navigateurs anti-détection, les types de proxies suivants sont les plus adaptés :

Résidentiels.

Individuels.

Mobiles.

Nous avons déterminé les types d'adresses IP pour les empreintes digitales. Mais où trouver des proxies fiables ? Quels fournisseurs choisir ? Après tout, en 2022, il y a des centaines de fournisseurs.

Lors du choix d'un service, suivez ces règles :

Étudiez attentivement les avis des clients sur le fournisseur, laissés sur des sites tiers.

N'optez pas pour les proxies les moins chers - ce sont généralement des adresses IP partagées que les fournisseurs malhonnêtes présentent comme résidentielles. De plus, ces services peuvent intentionnellement réduire les prix de leurs services pour suivre les actions des clients, puis vendre des informations agrégées à des sociétés tierces.

Faites attention aux caractéristiques techniques des proxies proposées par le service - les protocoles de transfert de données qu'ils prennent en charge et les versions IP.

Note technique :

Les fournisseurs proposent des proxies prenant en charge les protocoles suivants : HTTP, HTTPS et SOCKS. Les protocoles HTTPS et SOCKS sont les plus sécurisés car ils chiffrent les données entre le client et le serveur. SOCKS fonctionne également sur les autres protocoles, ce qui lui permet de contourner les pare-feu. C'est pourquoi ce protocole est idéal pour la mise en proxy de la connexion et le fonctionnement des outils anti-détection.

De plus, les caractéristiques des proxies peuvent inclure la version IP (IPv4 et IPv6). Le protocole Internet est responsable de l'adressage des données transmises sur Internet. La sixième version du protocole présente plusieurs avantages. Cependant, IPv6 est généralement utilisé sur Internet. Par conséquent, ce paramètre technique peut être ignoré lors du choix d'un proxy.

Pour contourner les blocages locaux à l'aide d'outils anti-détection, il est préférable d'utiliser des proxies de la région cible - choisissez donc des fournisseurs qui fournissent des adresses IP de la ville ou du pays souhaité.

Liste des meilleurs fournisseurs de proxies pour l'anti-détection en 2022

Pour choisir vous-même le meilleur fournisseur, vous devrez parcourir des dizaines de pages de résultats de moteurs de recherche. Ensuite, étudiez attentivement la réputation de chaque service et les caractéristiques techniques des proxies qu'ils fournissent... Ou vous pouvez simplement consulter la liste des fournisseurs de proxies fiables que nous avons sélectionnés pour vous.

Le fournisseur est en activité depuis 2018. Il fournit des adresses IP provenant de plus de 190 régions. Il prend en charge plusieurs types de proxies :

Résidentiels.

Data-center.

Dédiés.

Smartproxy n'impose aucune limite de trafic ou de connexions proxy. Les services sont facturés par abonnement mensuel. Le coût de l'abonnement minimum est de 30 $ par mois.

Présent sur le marché depuis 2015, Oxylabs est l'un des plus grands fournisseurs de services proxy. Le catalogue du service propose plus de 100 millions d'adresses IP provenant de 195 régions. Sur le site d'Oxylabs, vous pouvez acheter les types de proxies suivants :

Résidentiels.

Résidentiels statiques.

Mobiles.

Rotatifs.

Data-center.

Serveurs dédiés.

Les adresses IP du fournisseur conviennent parfaitement au travail d'équipe avec Undetectable. Pour 100 $ par mois, le client bénéficie d'un nombre illimité de sessions et de 167 Go de trafic. Chaque gigaoctet supplémentaire ne coûte que 0,6 $.

La société est en activité depuis 2015. Elle fournit plus de 75 millions de proxies résidentiels provenant de 195 régions. Le catalogue comprend également des proxies mobiles, serveurs, résidentiels et statiques dédiés. Le service propose également un gestionnaire pour gérer les proxies achetés et des statistiques sur leur utilisation.

Le prix minimum d'une adresse IP de serveur dans Bright Data est de 0,8 $ et de 0,11 $ par gigaoctet de trafic. Les adresses résidentielles sont facturées uniquement en fonction du volume de données transférées, à partir de 15 $ pour 1 Go.

Le fournisseur propose plus de 2 millions d'adresses IP provenant de 180 pays du monde. Vous pouvez y acheter des proxies résidentiels de qualité, mobiles (y compris 4G), data-center et résidentiels statiques. Il propose également des proxies "cross-over" utilisés pour acheter en ligne de grandes quantités de produits rares à revendre par la suite.

Le coût des services du fournisseur dépend du type de proxy et du volume de trafic utilisé. Le prix minimum est de 0,8 $ pour 1 Go.

Contrairement aux autres entreprises, NetNut permet aux utilisateurs d'accéder directement aux adresses IP de centaines de fournisseurs. Le service propose environ 20 millions d'adresses résidentielles et 1 million d'adresses statiques.

Le fournisseur propose également des proxies rotatifs et même des pools dédiés complets. De plus, NetNut offre 7 jours d'essai gratuit pour les adresses IP achetées. Le coût de l'abonnement mensuel pour 20 Go de trafic commence à partir de 20 $.

Le service est en activité depuis 2012. Dans son catalogue, les proxies sont classés en fonction de leur destination et des types de ressources pour lesquelles les adresses IP seront utilisées : pour les réseaux sociaux, pour la vente de billets, pour les jeux, etc. Il propose également des proxies privés et dédiés. De plus, dans les trois jours suivant l'achat, le client peut demander un remboursement s'il n'est pas satisfait de la qualité des adresses IP fournies. Le prix d'un proxy commence à partir de 2,35 $ par mois, sans aucune limitation de trafic.

Le service est en activité depuis 2020. Il propose un large choix de types de proxies : rotatifs, résidentiels, partagés. Il propose également des forfaits spécifiques pour les réseaux sociaux, les achats de billets, etc. Le prix du forfait minimum est de 5 $. Il comprend cinq adresses IP, un trafic illimité et jusqu'à 100 flux simultanés.

La société est en activité depuis 2010. Pour alimenter ses centres de données, MPP Group utilise de l'énergie électrique produite par des éoliennes. Le service propose des proxies résidentiels et partagés bon marché, sans limite de trafic. Le coût est à partir de 0,62 $ par mois par adresse IP. Il s'agit de l'une des offres les plus abordables sur le marché.

Le service a été lancé en 2015. Il se spécialise dans la fourniture de solutions pour la navigation anonyme sur Internet, y compris des proxies de qualité à bas prix provenant de 27 pays du monde. Les types d'adresses IP disponibles sont les suivants : résidentielles, rotatives, mobiles, data-center et statiques. Le prix minimum d'un proxy est de 1,5 $ sans aucune limitation de trafic ou de flux. Le fournisseur offre également 2 jours pour tester la qualité des adresses IP achetées.

Le fournisseur est en activité depuis 2019. Il se distingue par ses tarifs bas et sa grande fidélité envers ses clients. Chaque client peut demander mensuellement de nouveaux proxies gratuits en remplacement de ceux achetés précédemment. Cela garantit une grande efficacité de leur utilisation dans les outils anti-détection. Les types de proxies disponibles sont les suivants : résidentiels, dédiés, partagés et rotatifs. Le prix minimum du forfait est de 10 $ pour dix adresses IP partagées.

Quel est le meilleur fournisseur ?

Les services mentionnés ci-dessus fournissent des proxies de qualité garantissant le bon fonctionnement des outils anti-détection. Chacun d'entre eux a ses avantages et ses inconvénients : l'absence d'adresses IP de la région souhaitée, un coût plus élevé, etc. Par conséquent, vous choisirez vous-même le meilleur fournisseur de proxies. Après tout, parmi des milliers de services, nous avons sélectionné les dix meilleurs pour vous !