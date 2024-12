Mise à jour du navigateur Undetectable 2.9.0 : API améliorée, fonctionnalités et sécurité renforcées

Mise à jour du noyau Chromium vers la version 115 : Nous suivons constamment les dernières mises à jour dans le monde des technologies web et des navigateurs. Dans cette version, nous avons mis à jour le noyau Chromium vers la version 115, ce qui vous permet d'utiliser les toutes dernières fonctionnalités et capacités, tout en assurant la compatibilité avec les dernières normes web.

Amélioration de la substitution de WebRTC : WebRTC est une technologie importante qui permet aux applications web et aux sites web d'interagir via des flux multimédias tels que l'audio, la vidéo et l'échange de données. Cependant, elle peut révéler des informations sur votre véritable adresse IP, ce qui peut être utilisé pour vous identifier et vous suivre. Dans cette mise à jour, nous avons amélioré le mécanisme de substitution de WebRTC pour empêcher toute fuite de votre véritable adresse IP et garantir un niveau supplémentaire d'anonymat lors de l'utilisation du navigateur.