Mise en place du proxy PIA S5 dans un navigateur anti-détection Undetectable - Instructions

Pour ajouter et utiliser des adresses proxy de PIA S5 Proxy, vous devez suivre quelques étapes simples (en supposant que le navigateur anti-détection Undetectable soit installé, que vous ayez un compte avec le service PIA S5 Proxy, et que vous soyez autorisé et prêt à travailler):

Dans la fenêtre des paramètres de proxy PIA S5, sélectionnez le pays souhaité en utilisant les filtres et cliquez sur Rechercher.

Ensuite, sélectionnez l'adresse proxy requise, faites un clic droit dessus, choisissez "Transférer le port vers le proxy" dans le menu contextuel, puis sélectionnez un port (dans notre cas, 40000 est choisi).

Undetectable.io - configuration du proxy dans PIA S5 Proxy

Ensuite, nous passons au navigateur anti-détection Undetectable et sélectionnons un profil nouvellement créé ou existant (dans notre cas, nous en choisissons un nouveau) et sur l'onglet Principal, choisissons Nouveau Proxy.

Mise en place d'une connexion proxy :

choisir le type - socks5

spécifier l'adresse et le port du proxy (adresse et port locaux choisis pour l'opération) : 127.0.0.1:40000

si désiré, dans les paramètres du proxy, vous pouvez spécifier le nom de l'enregistrement créé et enregistrer les informations. Plus tard, ce proxy enregistré peut être utilisé pour d'autres profils.

Assurez-vous que la configuration de la connexion proxy a été réussie. Cliquez sur le bouton "Vérifier le proxy" et enregistrez les changements dans le profil. Le profil est désormais prêt à fonctionner.

L'utilisation de proxies résidentiels de PIA S5 Proxy en combinaison avec le navigateur anti-détection Undetectable améliore significativement le niveau de confidentialité et de sécurité sur le réseau, ouvrant de nouvelles possibilités pour le travail et la recherche. Cela offre un puissant outil pour la navigation anonyme et la collecte de données, aidant à éviter les blocages et les interdictions indésirables, tout en assurant une protection fiable de votre identité.