Principaux avantages d’utiliser un moteur de recherche anonyme pour vos besoins de confidentialité

Recherche anonyme : comment naviguer anonymement et protéger vos données

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Le véritable anonymat en ligne va bien au-delà de l’ouverture d’une fenêtre de navigation privée. Voici tout ce que vous devez savoir sur la recherche anonyme en 2026, du choix du bon moteur de recherche à la mise en place d’un ensemble complet d’outils de confidentialité.

Réponse d’abord : ce que signifie vraiment « recherche anonyme » en 2026

La recherche anonyme consiste à effectuer des requêtes de recherche sans les relier à votre identité réelle, à votre adresse IP ou à un profil comportemental à long terme. L’objectif est d’empêcher le fournisseur de recherche d’associer les requêtes à un profil utilisateur persistant. Toutefois, un moteur de recherche privé à lui seul ne masque pas toute l’activité de navigation à un FAI, à un administrateur réseau ou aux sites web de destination.

Il existe trois niveaux de protection distincts, et la plupart des gens les confondent :

Un moteur de recherche axé sur la confidentialité évite généralement de conserver un historique de recherche personnellement identifiable ou d’utiliser les requêtes pour créer des profils publicitaires. Les pratiques spécifiques de journalisation et de conservation varient selon le fournisseur.

Le mode navigation privée dans Google Chrome, Firefox ou Edge efface l’historique de navigation local et les données de site lorsque vous fermez la fenêtre. Il ne masque pas votre adresse IP et n’empêche pas les sites web que vous visitez de vous suivre. Google en mode navigation privée n’est pas de la recherche anonyme.

La navigation anonyme par couches combine un moteur de recherche privé avec un VPN pour masquer votre adresse IP, un navigateur anti-détection pour randomiser votre empreinte numérique, et un DNS chiffré pour combler les failles restantes. C’est l’approche qui minimise réellement les traces numériques liées aux données personnelles.

Un mythe courant : ne pas voir de publicités ciblées ne signifie pas absence de suivi. Des publicités contextuelles peuvent apparaître sans profilage, tandis que des traceurs invisibles collectent toujours des données en arrière-plan. La recherche anonyme aide à éviter le profilage des données par les moteurs de recherche et les annonceurs, et elle peut protéger les recherches sensibles contre les fuites de données.

Le paysage réglementaire évolue : le RGPD, le CCPA et le règlement européen sur les marchés numériques renforcent les règles, mais les grandes entreprises technologiques et les courtiers en données continuent de collecter agressivement des données personnelles grâce à l’empreinte numérique et à la corrélation entre appareils.

Pour les spécialistes du marketing et les équipes qui gèrent plusieurs comptes, Undetectable.io est conçu pour fonctionner avec la recherche anonyme. Il isole les profils de navigateur avec des empreintes uniques et des proxys dédiés, en gardant chaque persona séparé.

En quoi les moteurs de recherche privés diffèrent de la recherche grand public

Un moteur de recherche privé s’engage à ne conserver aucun journal à long terme lié à l’identité, à ne pas utiliser de ciblage publicitaire comportemental, à limiter les cookies au minimum et à adopter un modèle économique transparent centré sur la confidentialité. Les moteurs de recherche privés ne suivent pas les données des utilisateurs, ne stockent pas les historiques de recherche et utilisent le chiffrement pour protéger les données utilisateur. Résultat : les utilisateurs voient moins de publicités ciblées qu’avec les moteurs de recherche traditionnels.

Les moteurs de recherche grand public comme Google, Bing et Yahoo fonctionnent différemment :

Ils enregistrent les adresses IP, les termes de recherche, les métadonnées des appareils et le comportement de clic.

Ils créent des profils utilisateur utilisés pour diffuser des publicités ciblées et personnaliser les résultats de recherche.

Ils stockent les données utilisateur indéfiniment, sauf si l’utilisateur les supprime manuellement, et même la suppression n’est pas toujours complète.

Ils partagent des données agrégées ou individualisées avec des partenaires publicitaires à des fins publicitaires.

Les moteurs de recherche axés sur la confidentialité y répondent par des mécanismes concrets :

Des résultats non personnalisés et impartiaux : la même requête renvoie les mêmes résultats pour tout le monde.

Un chiffrement HTTPS complet entre votre navigateur et leurs serveurs.

Aucune réutilisation ni revente des données de requête ; aucun stockage de données personnelles liées à des comptes.

Certains proposent des modes proxy afin que cliquer sur un résultat n’expose pas votre identité au site de destination.

Parmi les exemples précis, on trouve DuckDuckGo (populaire, sans journalisation de l’historique de recherche), Startpage (résultats Google via un proxy de confidentialité, basé dans l’UE), Brave Search (son propre index, indépendant des grandes entreprises technologiques), Swisscows (juridiction suisse, adapté aux familles), Mojeek (son propre robot d’indexation, Royaume-Uni) et SearXNG (métamoteur de recherche open source).

Le compromis est réel : les moteurs privés sont parfois moins performants sur les requêtes locales ou très spécialisées, et l’absence de personnalisation peut rendre les résultats moins immédiatement pertinents. Mais l’expérience de recherche est cohérente et exempte de la bulle de filtres créée par d’autres moteurs de recherche.

Fonctionnalités clés à rechercher dans un moteur de recherche anonyme / privé

Tous les moteurs de recherche qui se présentent comme « privés » n’offrent pas le même niveau de protection. Avant de changer, vérifiez les fonctionnalités réelles, pas les slogans marketing.

Essentiels de confidentialité :

Politique stricte sans journaux ou à journaux minimaux : le moteur ne doit pas conserver les requêtes de recherche, les adresses IP ou les identifiants d’appareil liés à un compte utilisateur

Aucun ciblage publicitaire comportemental ni profilage utilisateur : les publicités contextuelles sont acceptables, mais la création de profils publicitaires ne l’est pas

HTTPS complet plus DNS-over-HTTPS pour empêcher l’espionnage par intermédiaire de l’activité dans votre barre de recherche

Les moteurs de recherche privés renforcent la sécurité des données des utilisateurs, mais seulement lorsque ces fonctionnalités sont réellement mises en œuvre

Utilisabilité et qualité :

Un index indépendant solide (comme Brave Search ou Mojeek avec son propre index) ou un métamoteur crédible tirant ses résultats de diverses sources en amont

Des résultats locaux pertinents sans exiger de GPS précis ni stocker d’autres données personnelles

La prise en charge des images, des vidéos, des cartes et des actualités, et pas seulement des liens web

Options avancées :

« Vue anonyme » ou vue proxy pour consulter les résultats de recherche sans exposer votre identité à d’autres sites

Protection intégrée contre les traceurs et suppression des référents

Filtres adaptés aux familles pour les appareils partagés, les lieux de travail ou les jeunes utilisateurs

Juridiction et confiance :

Les moteurs basés sous des lois européennes strictes de protection de la vie privée (RGPD) ou sous la protection suisse des données offrent des garanties juridiques plus solides

Les rapports de transparence, les audits tiers et le code open source (comme SearXNG) sont des signaux de confiance concrets

Les moteurs de recherche privés fournissent des résultats impartiaux précisément parce qu’ils n’ont pas d’incitation commerciale à manipuler les classements

Recherche anonyme vs mode navigation privée : ce qui arrive vraiment à vos données

Le mode navigation privée dans les navigateurs comme Google Chrome, Edge, Firefox et Safari est une fonction de confidentialité locale, pas un outil d’anonymat. Comprendre la différence est essentiel avant de compter dessus pour une expérience de recherche privée.

Ce que fait le mode navigation privée :

Efface l’historique de navigation, les cookies tiers et les données de formulaire lorsque la fenêtre est fermée

Cache l’activité en ligne aux autres utilisateurs du même appareil

Utile sur les ordinateurs partagés ou publics lorsque vous ne voulez pas que la personne suivante voie votre historique de recherche

Ce que le mode navigation privée ne fait pas :

Ne masque pas votre adresse IP aux sites web que vous visitez, à votre FAI ou au réseau de votre employeur. Le mode navigation privée ne cache pas l’activité à votre fournisseur d’accès à Internet ni aux sites web.

N’empêche pas le fingerprinting du navigateur, qui suit les appareils via la configuration du navigateur, la résolution d’écran, les polices installées et les détails du système d’exploitation

N’empêche pas les services connectés (Google, Facebook, Amazon) de relier l’activité utilisateur à votre compte. La confidentialité de l’utilisateur peut être compromise si vous vous connectez à des comptes personnels pendant des sessions anonymes.

Combiner un moteur de recherche privé avec la navigation privée est mieux que d’utiliser Google en navigation privée : vos requêtes ne sont pas enregistrées en amont, mais votre adresse IP et votre empreinte restent exposées.

C’est là qu’un navigateur anti-détection va plus loin. Undetectable.io isole chaque session dans un profil séparé avec des empreintes randomisées et des proxys dédiés, ce que la navigation privée standard ne peut pas faire. Le véritable anonymat exige de gérer les empreintes de navigateur et d’éviter les connexions aux comptes, ce pour quoi ce type d’outil est précisément conçu.

Moteurs de recherche populaires axés sur la confidentialité (et leur gestion de l’anonymat)

La recherche anonyme commence par le choix du bon moteur de recherche. Chaque alternative ci-dessous gère l’anonymat différemment, avec des compromis distincts en matière de qualité des résultats, d’indépendance et de protection des données.

DuckDuckGo: Le moteur de recherche privé le plus largement reconnu. DuckDuckGo traite plus de 100 millions de recherches par jour sans suivi. Il ne journalise pas l’historique de recherche et ne crée pas de profils utilisateur. Les résultats proviennent de Bing, de son propre robot d’indexation et d’autres sources. Les publicités sont contextuelles (basées sur la requête actuelle, pas sur votre profil). Il propose des extensions de navigateur et des applications mobiles avec protection intégrée contre les traceurs. DuckDuckGo peut être ajouté comme moteur de recherche par défaut dans Chrome et d’autres navigateurs.

Le moteur de recherche privé le plus largement reconnu. DuckDuckGo traite plus de 100 millions de recherches par jour sans suivi. Il ne journalise pas l’historique de recherche et ne crée pas de profils utilisateur. Les résultats proviennent de Bing, de son propre robot d’indexation et d’autres sources. Les publicités sont contextuelles (basées sur la requête actuelle, pas sur votre profil). Il propose des extensions de navigateur et des applications mobiles avec protection intégrée contre les traceurs. DuckDuckGo peut être ajouté comme moteur de recherche par défaut dans Chrome et d’autres navigateurs. Startpage: Fondé en 2002 et basé aux Pays-Bas, Startpage agit comme un proxy de confidentialité pour l’index de Google. Vos requêtes parviennent à Google anonymement, et la « Vue anonyme » de Startpage vous permet de visiter les résultats via un proxy afin que les sites web de destination ne voient jamais votre véritable adresse IP. Startpage opère sous des lois européennes strictes de protection de la vie privée et respecte les réglementations de l’UE en matière de confidentialité, ce qui en fait un choix solide pour les utilisateurs qui veulent des résultats de qualité Google sans le suivi.

Fondé en 2002 et basé aux Pays-Bas, Startpage agit comme un proxy de confidentialité pour l’index de Google. Vos requêtes parviennent à Google anonymement, et la « Vue anonyme » de Startpage vous permet de visiter les résultats via un proxy afin que les sites web de destination ne voient jamais votre véritable adresse IP. Startpage opère sous des lois européennes strictes de protection de la vie privée et respecte les réglementations de l’UE en matière de confidentialité, ce qui en fait un choix solide pour les utilisateurs qui veulent des résultats de qualité Google sans le suivi. Brave Search: Avec 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Brave Search exploite son propre index indépendant de Google et de Bing, ce qui en fait le seul moteur de recherche de cette liste à combiner indépendance totale de l’index et adoption grand public. Il s’intègre profondément au navigateur Brave et propose des fonctionnalités uniques comme Goggles pour des filtres de classement personnalisés. Le programme Brave Rewards propose des publicités facultatives respectueuses de la vie privée. Les métriques d’utilisation anonymes peuvent être entièrement désactivées. Brave Search est accessible via divers navigateurs, pas seulement Brave.

Avec 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Brave Search exploite son propre index indépendant de Google et de Bing, ce qui en fait le seul moteur de recherche de cette liste à combiner indépendance totale de l’index et adoption grand public. Il s’intègre profondément au navigateur Brave et propose des fonctionnalités uniques comme Goggles pour des filtres de classement personnalisés. Le programme Brave Rewards propose des publicités facultatives respectueuses de la vie privée. Les métriques d’utilisation anonymes peuvent être entièrement désactivées. Brave Search est accessible via divers navigateurs, pas seulement Brave. Swisscows: Un moteur de recherche adapté aux familles qui bloque par défaut les contenus pour adultes. Swisscows opère sous les strictes lois suisses de protection des données et ne stocke ni ne partage les données utilisateur. Il ne suit pas l’activité des utilisateurs et ne stocke aucune donnée d’aucune sorte. Swisscows propose son propre index complété par des partenariats. Pour passer à Swisscows, suivez les instructions propres à votre navigateur et à votre plateforme.

Un moteur de recherche adapté aux familles qui bloque par défaut les contenus pour adultes. Swisscows opère sous les strictes lois suisses de protection des données et ne stocke ni ne partage les données utilisateur. Il ne suit pas l’activité des utilisateurs et ne stocke aucune donnée d’aucune sorte. Swisscows propose son propre index complété par des partenariats. Pour passer à Swisscows, suivez les instructions propres à votre navigateur et à votre plateforme. SearXNG / MetaGer: Des métamoteurs de recherche open source ou à but non lucratif. SearXNG agrège les résultats de dizaines de sources en amont et peut être auto-hébergé pour un contrôle maximal. MetaGer, géré par une organisation allemande à but non lucratif, exploite ses propres centres de données alimentés par des énergies renouvelables. Tous deux sont populaires auprès des utilisateurs avancés qui veulent une transparence totale. Le compromis : la finition de l’interface utilisateur varie selon les instances publiques.

Des métamoteurs de recherche open source ou à but non lucratif. SearXNG agrège les résultats de dizaines de sources en amont et peut être auto-hébergé pour un contrôle maximal. MetaGer, géré par une organisation allemande à but non lucratif, exploite ses propres centres de données alimentés par des énergies renouvelables. Tous deux sont populaires auprès des utilisateurs avancés qui veulent une transparence totale. Le compromis : la finition de l’interface utilisateur varie selon les instances publiques. Mojeek: Basé au Royaume-Uni, avec son propre robot d’indexation et plus de 6 milliards de pages indexées. Mojeek est sans publicité et axé sur la neutralité : pas de traceurs tiers, pas de profilage. Son index est plus petit que celui de Google, donc les requêtes de niche peuvent renvoyer moins de résultats, mais son indépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques est inégalée.

Basé au Royaume-Uni, avec son propre robot d’indexation et plus de 6 milliards de pages indexées. Mojeek est sans publicité et axé sur la neutralité : pas de traceurs tiers, pas de profilage. Son index est plus petit que celui de Google, donc les requêtes de niche peuvent renvoyer moins de résultats, mais son indépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques est inégalée. Ecosia: Bien qu’il ne soit pas principalement un moteur de recherche privé, Ecosia a planté plus de 215 millions d’arbres depuis 2009, ce qui en fait un choix convaincant pour les utilisateurs soucieux de l’environnement. Il utilise l’index de Bing et a amélioré sa position en matière de confidentialité, même s’il n’est pas aussi strict que les meilleurs moteurs de recherche listés ci-dessus.

Vous pouvez changer de moteur de recherche dans Chrome, Firefox et Edge via les paramètres du navigateur. Safari ne permet pas d’ajouter des fournisseurs de recherche personnalisés, ce qui limite les options sur les appareils Apple.

Recherche anonyme adaptée aux familles : des résultats sûrs pour les enfants et les lieux de travail

Un moteur de recherche adapté aux familles bloque par conception les contenus violents, pornographiques ou autrement inappropriés pour l’âge, et pas seulement au moyen de filtres facultatifs que les utilisateurs peuvent désactiver.

C’est important pour :

Les parents qui configurent une barre de recherche sur des appareils familiaux partagés où de jeunes utilisateurs naviguent sans surveillance

Les écoles et bibliothèques qui ont besoin d’une expérience de recherche privée sûre par défaut sans exiger de configuration individuelle de compte

Les entreprises et institutions publiques qui doivent respecter des politiques de contenu et protéger leur réputation

Options clés :

Swisscows est explicitement conçu pour la recherche adaptée aux familles, en bloquant le contenu pour adultes au niveau du moteur. Il associe une forte protection suisse des données à la sécurité du contenu.

Qwant Junior est conçu spécialement pour les enfants, avec des filtres de contenu stricts appliqués par défaut.

Google SafeSearch est facultatif et basé sur le compte : il n’est pas toujours appliqué en mode navigation privée ou sur les appareils non gérés, ce qui le rend moins fiable.

Étapes de configuration pratiques :

Imposer la recherche adaptée aux familles au niveau du routeur ou du DNS (par exemple en utilisant des fournisseurs DNS sûrs) afin qu’elle ne puisse pas être contournée sur des appareils individuels

Associer les filtres de contenu à un moteur de recherche privé pour protéger simultanément la sécurité et la confidentialité

Enseigner les limites aux enfants : rechercher en privé ne signifie pas avoir l’autorisation de contourner les règles ou la loi

Undetectable.io est conçu pour le multi-compte professionnel, pas pour les enfants. Mais les organisations peuvent utiliser des moteurs de recherche anonymes parallèlement à des contrôles des terminaux afin de garantir à la fois la confidentialité et la sécurité du contenu sur leurs réseaux.

La recherche anonyme en pratique : combiner recherche privée, VPN et navigateurs anti-détection

Aucun moteur de recherche, VPN ou navigateur ne fournit à lui seul un anonymat fiable. Une recherche anonyme efficace est stratifiée, chaque outil couvrant une faille laissée par les autres. Combiner différents outils et pratiques de confidentialité améliore l’anonymat en ligne bien au-delà de ce qu’un seul outil peut offrir.

Un ensemble typique de navigation anonyme :

Un moteur de recherche privé pour empêcher le profilage au niveau des requêtes et garantir que vos recherches restent privées

Un VPN ou un tunnel sécurisé pour masquer votre adresse IP aux sites web et aux FAI, dissimuler votre localisation géographique et réduire la corrélation des sessions. Les VPN peuvent afficher une adresse IP différente, mais ne garantissent pas l’anonymat à eux seuls.

Un navigateur anti-détection comme Undetectable.io pour randomiser les empreintes de navigateur et garder plusieurs identités isolées dans des profils séparés

Un DNS chiffré (DoH ou DoT) afin que les FAI ne puissent pas voir les noms de domaine interrogés. L’utilisation de HTTPS chiffre la connexion entre votre navigateur et le site web, comblant une autre fuite de données.

Des outils de blocage des traceurs et des extensions de navigateur qui suppriment les référents et bloquent les cookies tiers

Comment Undetectable.io s’intègre :

Profils locaux illimités sur toute offre payante : créez-en des centaines sans stockage côté serveur

Attribution de proxy par profil afin que chaque identité utilise une adresse IP différente depuis un emplacement différent

Empreintes uniques et réalistes par profil pour empêcher la corrélation entre comptes

Cas d’utilisation concrets :

Un spécialiste du marketing d’affiliation gérant des dizaines de comptes publicitaires dans différentes régions, chacun devant apparaître comme un utilisateur local distinct sans chevauchement d’empreinte ou d’historique de navigation

Une équipe de recherche séparant des personas de test pour vérifier les résultats de recherche et le positionnement dans les SERP selon les zones géographiques sans polluer les résultats avec leur activité personnelle en ligne

Multi-compte et recherche anonyme pour les marketeurs, affiliés et équipes SMM

En 2026, les plateformes comme Google Ads, Facebook, TikTok et Amazon utilisent les empreintes, la réputation IP, les cookies et les signaux comportementaux pour détecter les comptes liés. Les spécialistes du marketing numérique, les experts en arbitrage publicitaire et les gestionnaires de réseaux sociaux ont besoin à la fois de recherche anonyme et d’une séparation robuste des comptes multiples pour protéger leurs campagnes et leurs revenus.

Défis typiques :

Des plateformes qui corrèlent les comptes via des empreintes partagées, des cookies qui se chevauchent ou des adresses IP identiques

Des réseaux publicitaires qui signalent et suspendent plusieurs comptes provenant du même environnement

La nécessité de rechercher des concurrents, des mots-clés et des offres via des moteurs de recherche alternatifs sans contaminer les profils personnels ni biaiser les résultats de recherche

Comment Undetectable.io prend en charge ces workflows :

La navigation anti-détection masque et diversifie les empreintes dans chaque profil, afin que chaque compte semble appartenir à une personne distincte

La gestion des proxys attribue des IP géospécifiques par profil pour la recherche et les campagnes localisées

Le bot de cookies réchauffe les nouveaux profils avec un historique de navigation réaliste, réduisant les soupçons lorsque les comptes viennent d’être créés

La création massive de profils via API permet de faire évoluer les opérations vers des centaines ou des milliers d’identités

Scénarios d’arbitrage publicitaire et de trafic :

Tester des créations et des pages de destination depuis des perspectives américaines, européennes et asiatiques sans que votre historique de recherche personnel ne fausse les résultats

Valider des liens de suivi et des redirections via des moteurs de recherche privés pour voir ce que voient les vrais utilisateurs

Fonctionnalités d’équipe importantes :

Synchronisation des profils cloud et locaux entre appareils pour les équipes distribuées

API et automatisation pour la gestion en masse

Isolation des projets clients afin que les identités et les données ne fuient jamais entre environnements

La recherche anonyme doit devenir une routine quotidienne, pas une configuration ponctuelle. Les recherches anonymes minimisent les traces numériques liées à l’identité personnelle seulement si vous appliquez ces pratiques de manière cohérente.

Définissez un moteur de recherche axé sur la confidentialité (Startpage, DuckDuckGo, Brave Search ou Swisscows) comme moteur de recherche par défaut dans chaque navigateur que vous utilisez

Utilisez toujours HTTPS. Lorsque vous recherchez des sujets sensibles — santé, finances, politique — ajoutez un VPN pour masquer votre adresse IP

Ne vous connectez jamais à Google, Facebook ou à d’autres comptes sous votre vrai nom pendant des sessions anonymes. Cette seule erreur peut annuler toutes les autres précautions.

Effacez régulièrement les cookies et les données de site, ou utilisez des profils de navigateur éphémères pour les recherches sensibles

Désactivez les extensions de navigateur inutiles, le remplissage automatique et la synchronisation entre appareils : ils divulguent des identifiants qui compromettent votre empreinte

Utilisez des profils de navigateur séparés ou un navigateur anti-détection pour différents personas : travail, personnel, expérimental

Pour les professionnels, intégrez Undetectable.io avec des proxys et des outils d’automatisation afin de garder les campagnes et les comptes clairement séparés

Testez votre configuration : utilisez des outils de vérification d’empreinte pour confirmer que chaque profil présente une identité distincte

Évitez de réutiliser des noms d’utilisateur, adresses e-mail ou numéros de téléphone entre profils anonymes et non anonymes

Maintenez votre système d’exploitation, votre navigateur et vos outils de sécurité à jour pour fermer les vecteurs d’exploitation L’expérience sans publicité d’un moteur de recherche privé ne signifie rien si vous vous connectez à Gmail dans la même session.

Limites de la recherche anonyme et place d’Undetectable.io dans une stratégie de confidentialité à long terme

Le véritable anonymat à 100 % est extrêmement difficile. La recherche anonyme réduit considérablement les risques, mais elle ne vous rend pas invisible. Être honnête sur les limites est la première étape vers un meilleur contrôle de vos données.

Limites réalistes :

Les techniques avancées de fingerprinting — empreintes TLS, en-têtes de trames HTTP/2, schémas comportementaux — peuvent encore corréler l’activité utilisateur au fil du temps, même avec une usurpation robuste au niveau du navigateur

Les forces de l’ordre et les tribunaux peuvent contraindre les FAI ou les fournisseurs de VPN à fournir des données dans certaines juridictions, quelles que soient les affirmations d’absence de journaux

Une seule erreur — connexion à un compte personnel, réutilisation d’une adresse e-mail, chevauchement de proxys — peut annuler instantanément des couches de protection

Tor Browser achemine le trafic via un réseau chiffré multicouche pour l’anonymat, mais il est lent et souvent bloqué par les sites web

Comment atténuer ces risques :

Choisissez des VPN réputés et les meilleurs moteurs de recherche ayant un historique de confidentialité éprouvé et validé devant les tribunaux

Ne réutilisez jamais d’identifiants (e-mails, numéros de téléphone, noms d’utilisateur) entre profils anonymes et non anonymes

Gardez tous les logiciels à jour afin de réduire la dérive d’empreinte et le risque d’exploitation

Utilisez des navigateurs anti-détection qui offrent davantage de contrôle au niveau TLS et réseau, et pas seulement l’usurpation JavaScript

Où Undetectable.io s’intègre :

Isole les activités dans des profils séparés et renforcés avec des empreintes uniques

Conserve par défaut les données locales sur votre machine : aucun serveur central ne stocke vos empreintes ou vos données de navigation

Évolue jusqu’à des centaines ou des milliers de profils pour une gestion professionnelle du multi-compte à long terme

Fonctionne avec n’importe quel moteur de recherche privé pour offrir une expérience de recherche réellement séparée par identité

La recherche anonyme n’est pas un produit que l’on achète une fois. C’est une discipline que l’on pratique au quotidien, en combinant les bons outils avec des habitudes cohérentes. Pour le multi-compte professionnel, commencez par tester l’offre gratuite d’Undetectable.io afin de voir comment l’isolation des empreintes, la gestion des proxys et le réchauffement des profils fonctionnent en pratique, puis construisez votre ensemble complet d’outils de confidentialité à partir de là.