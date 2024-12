Comparativa de los mejores navegadores anti-detección en 2024

Introducción

¡Hola a todos! Muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con bloqueos en línea. Estoy en la industria del marketing de afiliación, lo que significa que poder acceder a los datos es fundamental. Afortunadamente, hasta ahora he podido resolver la mayoría de estos problemas con la ayuda de navegadores anti-detectores.

¡Por eso estoy aquí hoy, para compartir lo que sé con todos ustedes! Si están buscando un navegador anti-detección, ¡esta es la reseña adecuada para ustedes!

Haré todo lo posible por contarte todo lo que pueda sobre los ADBs más convenientes. Este artículo cubre todos los siguientes puntos:

Cómo seleccionar un navegador anti-detección

Precios

Reseñas

Criterios de evaluación

Esto resultará invaluable para cualquier persona para quien sea imperativo operar de forma anónima mientras procesa grandes cantidades de datos, desde especialistas en SMM y comercio electrónico hasta webmasters y programas de afiliados.

Para mayor comodidad, aquí tienes la lista de contenidos:

Hay diferentes formas de evaluar la efectividad de un ADB. Prefiero tomar un enfoque integral que tenga en cuenta los principales parámetros; eso es lo que cubriremos.

Estrategia para evaluar 14 navegadores anti-detección

Hay un montón de navegadores anti-detección decentes por ahí, lo que dificulta elegir uno específico. Para los propósitos de esta revisión, he seleccionado 14 servicios que satisfacen todos los requisitos.

Aquí tienes una lista de parámetros que considero críticos:

Características . Parámetros básicos como velocidad, bloqueo de anuncios, etc. Esto suele ser el factor determinante al tomar una decisión.

. Parámetros básicos como velocidad, bloqueo de anuncios, etc. Esto suele ser el factor determinante al tomar una decisión. Precio y disponibilidad . Algunos ADB ofrecen versiones de prueba con funciones limitadas u opciones de planes tarifarios.

. Algunos ADB ofrecen versiones de prueba con funciones limitadas u opciones de planes tarifarios. Características de integración . Sin embargo, las funciones básicas no siempre son suficientes, pero puedes agilizar el proceso mediante la integración de software adicional.

. Sin embargo, las funciones básicas no siempre son suficientes, pero puedes agilizar el proceso mediante la integración de software adicional. Objetivos . Todos los ADB son excelentes para mantenerte anónimo en línea. Pero algunos son una mejor opción para fines de SMM, mientras que otros lo son para el marketing de afiliación, etc. Haré mi mejor esfuerzo para clasificarlos.

. Todos los ADB son excelentes para mantenerte anónimo en línea. Pero algunos son una mejor opción para fines de SMM, mientras que otros lo son para el marketing de afiliación, etc. Haré mi mejor esfuerzo para clasificarlos. Reseñas. No he utilizado personalmente cada navegador en esta lista. Es por eso que me basaré en reseñas de usuarios para proporcionar la evaluación más imparcial.

Naturalmente, el conjunto de características de los navegadores antidedección es bastante amplio. Pero estos son los criterios que encontré útiles al investigar el tema. Te recomiendo que elijas un NAD siguiéndolos como guía.

Antes de pasar a discutir cada navegador anti-detect de forma separada, para facilitar el asunto, he elaborado una tabla comparativa general que contiene las opciones de planes tarifarios más baratos. También llamo tu atención sobre sus características principales y posicionamiento.

Tabla comparativa con los parámetros clave de los ADB revisados

Nombre Costo mensual mínimo y prueba gratuita Características 1. Navegador Undetectable - te permite administrar un número ilimitado de cuentas Costo mensual: desde $39

Prueba gratuita: disponible - Proporciona ajustes para evadir filtros e identificar bots.

- Asegura un alto nivel de anonimato para actividades en línea clandestinas. 2. GoLogin - un navegador anti-detección multifuncional para marketing de afiliados y operaciones de multi-cuenta Costo mensual: desde $24

Prueba gratuita: disponible - Te permite administrar una multitud de perfiles de navegador para todo un equipo.

- Permite crear perfiles de navegador con diferentes GEOs y otras configuraciones. 3. Incogniton - un ADB avanzado para navegación web segura y anónima Costo mensual: desde $21

Prueba gratuita: disponible - Especializado en anonimato y seguridad en línea con funciones útiles para eludir bloqueos.

- Tiene huellas digitales de navegador únicas y la capacidad de crear perfiles individuales para cualquier tarea. 4. Multilogin - la mejor solución anti-detección para escalar tu negocio Costo mensual: desde €75

Prueba gratuita: no disponible - Te permite crear muchos perfiles con historial de navegador, cookies e direcciones IP únicas. 5. АdsPower - el ADB ideal para fines de multi-cuentas Costo mensual: desde $5.4

Prueba gratuita: disponible - Asegura acceso anónimo a recursos web para estudios de marketing y análisis de competidores. 6. Dolphin Anty - un navegador anti-detección para marketing de afiliados, adaptado para trabajo en equipo Costo mensual: desde $71

Prueba gratuita: disponible - Proporciona herramientas confiables para evadir CAPTCHA y mecanismos de seguridad. 7. Navegador Octo - un ADB universal para todos los propósitos Costo mensual: desde €21

Prueba gratuita: no disponible - Crea perfiles de navegador personalizables para una amplia gama de propósitos.

- Admite la automatización de acciones para tareas de web scraping. 8. Morelogin - el servicio más seguro para fines de multi-cuentas en todas las redes sociales Costo mensual: desde $9

Prueba gratuita: disponible - Tiene características especiales para trabajar con redes sociales y servicios en línea.

- Capaz de administrar múltiples perfiles de navegador con características únicas. 9. Orbital Definitivo - una herramienta perfecta para actividades de SMM y marketing de afiliados que cambia las reglas del juego Costo mensual: desde $3.3 (para 1 usuario por 30 días)

Prueba gratuita: disponible - Especializado en garantizar el anonimato del usuario al trabajar con redes publicitarias y para marketing de afiliados.

- Te permite crear sesiones de navegación con diferentes características. 10. Kameleo - una plataforma excelente para administrar activos digitales Costo mensual: desde €50

Prueba gratuita: no disponible - Te permite emular navegadores y dispositivos para evadir medidas de protección contra bots. 11. SmartProxy - utiliza proxies para proporcionar acceso a los datos comerciales de tus competidores en cualquier GEO Costo mensual: desde $8.5

Prueba gratuita: no disponible - Bien integrado con proxies para garantizar el anonimato y evadir medidas de bloqueo. 12. Navegador Fantasma - un navegador excelente para empresas en línea y sistemas educativos Costo mensual: desde $21

Prueba gratuita: disponible - Crea múltiples sesiones y las agrupa por pestañas.

- Adecuado para actividades en línea de multi-cuentas. 13. Lalicat - el mejor navegador para navegación web anónima y surfing Tor Costo mensual: desde $59

Prueba gratuita: disponible - Ofrece soluciones para el uso anónimo de recursos en línea y navegación web privada.

- Proporciona control sobre parámetros para evitar detecciones y web scraping. 14. VMLogin - capaz de reemplazar múltiples PCs con perfiles comerciales virtuales Costo mensual: desde $99

Prueba gratuita: disponible - Especializado en acceso anónimo a recursos en línea con énfasis en la gestión de sesiones.

- Te permite crear sesiones de navegador virtuales con características únicas.

Probablemente ya tengas tu mirada puesta en una opción específica o en todas al mismo tiempo. Estoy aquí para hablarte de ellas con más detalle.

1. Navegador Undetectable - te permite gestionar un número ilimitado de cuentas

Pantalla de inicio del navegador indetectable

En este momento, Undetectable Browser probablemente sea el mejor navegador anti-detect para marketing de afiliados. Te permite crear un número ilimitado de cuentas en cualquier plataforma desde un solo dispositivo y no preocuparte por la seguridad de los datos. El navegador es mundialmente famoso y recientemente también ha estado ganando terreno en Rusia.

Panel de escritorio del navegador indetectable

Capacidades clave

Múltiples perfiles. El navegador te permite gestionar miles de perfiles desde un solo dispositivo, permitiendo que las redes sociales traten cada cuenta como única.

El navegador te permite gestionar miles de perfiles desde un solo dispositivo, permitiendo que las redes sociales traten cada cuenta como única. Automatización y API. Al utilizar herramientas de automatización como Puppeteer o Playwright, el software te permite procesar actividades rutinarias de manera más rápida.

Al utilizar herramientas de automatización como Puppeteer o Playwright, el software te permite procesar actividades rutinarias de manera más rápida. Imitación de huellas dactilares. Las huellas locales son un conjunto de datos recolectados de navegadores y dispositivos reales. Si experimentas con configuraciones personalizables, todas tus huellas digitales reflejarán los cambios.

Capacidades del navegador indetectable desde su sitio web oficial

Integración

El Navegador Indetectable es compatible con casi todos los principales sistemas operativos y navegadores, incluyendo Windows, macOS y Linux. Además, puedes añadir VPNs, herramientas espía y proxies para aumentar tu rendimiento en una ubicación GEO específica. Este navegador también cuenta con una API local que te permite obtener listas de perfiles y gestionarlos detalladamente.

Precios

Undetectable Browser ofrece varios planes tarifarios lucrativos. El más sencillo es gratuito y no tiene límite de tiempo de uso. Le faltan la mayoría de las funciones, pero cuenta con hasta 10 huellas dactilares del navegador.

También hay otros 3 planes de tarifas: Básico por $49, Profesional por $99 y Personalizado por $199 al mes, con diferentes conjuntos de características y número de huellas digitales admitidas. También tienes la opción de pagar por adelantado por 3, 6 o 12 meses y recibir un descuento.

Ventajas y desventajas

Ventajas:

Alto nivel de confidencialidad: Una de las características clave de Undetectable Browser es la protección que ofrece contra estafas financieras y ataques cibernéticos. El navegador también garantiza un acceso seguro a sitios web no disponibles en ciertas regiones. Los usuarios pueden optar por camuflar su dirección IP y no solo recopilar los datos que necesitan, sino también proteger su información real.

Calentamiento de cuenta: Es bastante tedioso calentar manualmente las decenas y cientos de cuentas que creas, especialmente si estás tratando de evitar que sean percibidas como spam. Por eso, Undetectable Browser tiene un bot separado que calienta las cuentas durante los primeros 3-5 días.

Ahorro de recursos: Navegador Indetectable cuenta con funciones para ahorrar memoria y limpiar regularmente las cookies al utilizar una VPN, lo que reduce significativamente la carga del dispositivo. Esto es especialmente conveniente al trabajar con verticales de alta demanda energética, como finanzas o criptomonedas.

Interfaz amigable para el usuario: El Navegador es fácil de usar y simple e intuitivo cuando se trata de navegar por él. Todos los datos almacenados están convenientemente distribuidos en diferentes pestañas. Esto es lo que hace que el Navegador Indetectable sea la opción perfecta para los principiantes que buscan lanzar sus primeras campañas publicitarias.

Desventajas:

Sin autocompletar: El autocompletar no está disponible para muchas formas, lo que puede ser un verdadero dolor si estás trabajando con una tonelada de cuentas. Sin embargo, si estás dispuesto a jugar con la configuración de la API y escribir algunos scripts, puedes resolver este problema.

El autocompletar no está disponible para muchas formas, lo que puede ser un verdadero dolor si estás trabajando con una tonelada de cuentas. Sin embargo, si estás dispuesto a jugar con la configuración de la API y escribir algunos scripts, puedes resolver este problema. Sin versión móvil: En este momento, Undetectable Browser aún no cuenta con un diseño móvil. Sin embargo, puedes utilizar la versión de escritorio para imitar cuentas de usuario móviles si es necesario.

Calificación y reseñas

En los últimos años, Navegador Indetectable ha estado recibiendo principalmente reseñas positivas de los usuarios, actualmente con una impresionante calificación de 5/5. Los usuarios elogian constantemente sus características bien pensadas y su interfaz conveniente y fácil de usar, así como lo sencillo que es administrar varias cuentas. Aunque algunas personas señalan que ciertas configuraciones deben comprarse por separado. Esto puede resultar costoso, pero realmente depende de tus necesidades personales.

Reseña sobre Navegador Indetectable desde el sitio web oficial

Reseña sobre el Navegador Indetectable del sitio oficial

Reseña en video

Navegador Indetectable es uno de los ADBs más amigables y populares que hace la navegación en línea considerablemente más fácil y minimiza tus huellas digitales. Una revisión paso a paso del usuario en este video muestra sus principales ventajas y también enfatiza lo efectivo y lucrativo que es.

Cómo configurar correctamente un proxy en el Navegador Indetectable

Adecuado para

El público objetivo de Navegador Indetectable es amplio, pero es ideal para personas que trabajan con finanzas o sitios web bloqueados. En particular, el navegador te ayuda a agilizar las actividades al trabajar con criptos, apuestas y juegos de azar. Navegador Indetectable también es un favorito de los especialistas en marketing de afiliación y en redes sociales, así como de los expertos en comercio electrónico y dropshipping.

2. GoLogin - un ADB multifuncional para marketing de afiliación y trabajar con múltiples cuentas

Pantalla de inicio de GoLogin

GoLogin se centra principalmente en trabajar con cuentas comerciales profesionales y campañas de marketing que requieren un alto grado de anonimato. Originalmente desarrollado en Estados para esconderse del Tío Sam, el navegador rápidamente se volvió popular en países que enfrentan un problema similar.

Panel de escritorio GoLogin

Principales capacidades

Parámetros de huella dactilar única: ofrece la capacidad de crear una variedad de huellas dactilares de navegador, con parámetros personalizables que incluyen la versión del navegador, idioma, complementos y más.

Una multitud de perfiles: Los usuarios pueden crear, gestionar y subir perfiles a la nube. Cada uno tiene sus propios ajustes y parámetros de datos anónimos.

Importación y exportación de sesiones: GoLogin te permite importar y exportar sesiones para facilitar el cambio entre perfiles y dispositivos. Esto significa que puedes operar dentro de un ecosistema fluido, lo cual es especialmente beneficioso para equipos.

Las capacidades de GoLogin de su sitio web oficial

Integración

GoLogin puede integrarse fácilmente con varios programas y plataformas como Google, Facebook, Amazon, Instagram y LinkedIn, lo que te permite operar allí sin preocuparte por ser prohibido. Además, GoLogin también tiene su propio navegador, Orbita, utilizado para acceder a la red oscura de Tor.

Precios

GoLogin ofrece múltiples opciones y cada una tiene una opción de prueba gratuita. Los precios valen la pena si eres un equipo profesional grande. Hay planes de precios por $24, $49, $99 que tienen diferentes números de perfiles disponibles y espacios para miembros del equipo. También existe un plan personalizado que comienza en $159.

Ventajas y desventajas

Ventajas:

Configuración altamente flexible: GoLogin cuenta con una extensa lista de ajustes para crear perfiles y escenarios únicos. El ADB te permite ocultar y manejar tus huellas digitales, ajustar fácilmente todos los parámetros que los sitios web ven. Los perfiles que creas no se superponen, por lo que los sitios web no los banearán.

GoLogin cuenta con una extensa lista de ajustes para crear perfiles y escenarios únicos. El ADB te permite ocultar y manejar tus huellas digitales, ajustar fácilmente todos los parámetros que los sitios web ven. Los perfiles que creas no se superponen, por lo que los sitios web no los banearán. Versión móvil: Con GoLogin no necesitas limitarte a trabajar desde la oficina, ya que cuenta con una interfaz móvil separada. Simplemente descarga la aplicación GoLogin para Android y edita tus perfiles desde cualquier lugar del mundo.

Contras:

No es para principiantes: GoLogin tiene muchas características. Los principiantes necesitarán algo de tiempo para averiguarlas todas y aprender a utilizar correctamente los ajustes.

GoLogin tiene muchas características. Los principiantes necesitarán algo de tiempo para averiguarlas todas y aprender a utilizar correctamente los ajustes. Costo: Para algunos, estos planes tarifarios podrían parecer un poco caros. Y la única forma de obtener un descuento es pagar por 12 meses por adelantado.

Calificación y reseñas

El navegador GoLogin es una opción popular, su valoración es 4.8/5. Los usuarios mencionan que facilita la realización de ventas y marketing en línea desde varias cuentas. Aunque algunas personas dudan de que GoLogin garantice un 100% de seguridad de los datos. A la gente también no le gusta que el ADB sea incompatible con ciertos proxies.

Reseña de video

GoLogin garantiza el anonimato del usuario al gestionar múltiples perfiles en línea incluso con el plan tarifario más económico que incluye el kit de herramientas básico. Este video de reseña repasa brevemente todas las opciones de precios, lo que puede facilitar la elección a favor de una de ellas.

Creando un nuevo perfil de GoLogin

Adecuado para

GoLogin es ideal para profesionales involucrados en el marketing en línea, análisis de datos y otras áreas en las que la anonimidad y la capacidad de trabajar rápidamente con varios perfiles al mismo tiempo son fundamentales.

3. Incogniton - un ADB avanzado para navegar de forma segura y anónima en la web

Pantalla de inicio de Incogniton

Incogniton es un potente navegador anti-detección utilizado en varios países que soporta muchas GEOs y proxies. Con su ayuda, puedes gestionar eficazmente tus perfiles de redes sociales cambiando rápidamente tu geolocalización. Este servicio es perfecto para una variedad de tareas, desde la navegación web anónima regular hasta las operaciones de comercio electrónico globales.

Panel de escritorio Incogniton

Funcionalidades clave

Sincronización de datos: Incogniton te permite guardar amplios volúmenes de datos. También puede sincronizar estos últimos en varios dispositivos y plataformas.

Incogniton te permite guardar amplios volúmenes de datos. También puede sincronizar estos últimos en varios dispositivos y plataformas. Generación de tráfico de alta calidad: Incogniton te permite gestionar varios perfiles de navegadores virtuales únicos que generan tráfico limpio.

Incogniton te permite gestionar varios perfiles de navegadores virtuales únicos que generan tráfico limpio. Emulación de acciones humanas: Incogniton permite la emulación de generación de texto realista para completar rápidamente formularios de sitios web.

Capacidades de Incogniton de su sitio web oficial

Integración

Incogniton se puede integrar con muchos VPN y antivirus, sin sacrificar la velocidad y estabilidad del rendimiento. Tampoco consume mucha RAM. Además, Incogniton funciona de manera rápida y segura con muchas plataformas de criptomonedas y NFT bien conocidas, como el intercambio OpenSea.

Precios

El navegador tiene tanto una versión de prueba gratuita como versiones de pago con un conjunto ampliado de funciones. Cuando pagas por cualquier plan 6 meses por adelantado, puedes reclamar un descuento del 30%, en cuyo caso la opción más barata te costará $21 al mes, y la más cara (incluso sin el descuento) - $150.

Pros y contras

Ventajas:

Escalabilidad rápida: Cuando tienes varios perfiles de Incógnito, puedes ampliar la gama de servicios que ofreces y redistribuir el tráfico generado a otros segmentos de mercado.

Cuando tienes varios perfiles de Incógnito, puedes ampliar la gama de servicios que ofreces y redistribuir el tráfico generado a otros segmentos de mercado. Asociación efectiva: Además del tráfico, también puedes reducir la carga de trabajo creando cuentas para los miembros de tu equipo con diferentes accesos y asignándoles roles y tareas específicas.

Desventajas:

No todos los SOs son compatibles: Incogniton puede ejecutarse en Windows y Mac, mientras que los usuarios de Linux y otros SOs de enfoque estrecho podrían experimentar problemas.

Incogniton puede ejecutarse en Windows y Mac, mientras que los usuarios de Linux y otros SOs de enfoque estrecho podrían experimentar problemas. Configuración difícil: Algunas características de Incogniton deben configurarse manualmente, lo que podría resultar molesto. Sin embargo, es por eso que el sitio web tiene una guía separada.

Calificación y comentarios

Curiosamente, los usuarios en línea parecen no encontrar un terreno común con respecto a lo que piensan de Incogniton. Por ejemplo, Sitejabber.com califica este ADB con 5/5 y lo elogia por su velocidad de rendimiento y estabilidad, incluso al usar muchos proxies y cuentas de FB.

Al mismo tiempo, si vas a Trustpilot, encontrarás personas que se quejan de problemas al cancelar suscripciones e iniciar sesión, así como de un mal servicio al cliente. Este portal le da a Incogniton un 3.4/5, lo que, junto con la puntuación anterior, nos deja con un promedio de 4.2/5.

Calificación de Incogniton del sitio web de Sitejabber Calificación de Incogniton del sitio web de Sitejabber

Reseña de video

En general, Incogniton es un navegador anti-detección bien diseñado, conocido por su fiabilidad y relativa facilidad de uso. Por ejemplo, este video te enseña a lanzar rápidamente y de forma sencilla varios perfiles de redes sociales, incluyendo para Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram, etc.

Configurando un agente de usuario y navegación en un nuevo perfil de Incogniton

Adecuado para

Incogniton es perfecto para el marketing de afiliación. Es una excelente herramienta para cualquier persona que busque acceder a recursos web bloqueados. También será una excelente elección para aquellos que buscan ampliar la lista de servicios de marketing en los que participan y redistribuir el tráfico que generan hacia otros segmentos de mercado.

4. Multilogin - la mejor aplicación anti-detectores para escalar tu negocio

Pantalla de inicio de Multilogin

Multilogin ofrece cuentas totalmente personalizables, funciones de automatización, gestión de equipos y soporte las 24 horas del día para poder crecer incluso en las industrias más competitivas. Miles de empresas ya han confiado en Multilogin para su éxito empresarial. Olvídate de las prohibiciones y aprovecha los perfiles virtuales estables y las huellas dactilares reales.

Panel de escritorio Multilogin

Principales capacidades

Automatización para mejorar su competitividad. Dado que este navegador está diseñado para las necesidades comerciales, ayuda a los usuarios a competir con grandes empresas de la industria. Este ADB minimiza el trabajo mecánico que necesita realizarse gracias a las funciones de automatización para la creación de cuentas, realización de ventas y mucho más.

Dado que este navegador está diseñado para las necesidades comerciales, ayuda a los usuarios a competir con grandes empresas de la industria. Este ADB minimiza el trabajo mecánico que necesita realizarse gracias a las funciones de automatización para la creación de cuentas, realización de ventas y mucho más. Trabajo en equipo seguro. Al utilizar el servicio Teamwork 2.0, puede mejorar su trabajo en equipo para garantizar una interacción rápida y eficiente entre ustedes, sin importar el tamaño de la empresa o la ubicación real de sus colegas.

Al utilizar el servicio Teamwork 2.0, puede mejorar su trabajo en equipo para garantizar una interacción rápida y eficiente entre ustedes, sin importar el tamaño de la empresa o la ubicación real de sus colegas. Almacenamiento confiable de datos. Multilogin cifra y almacena datos de forma segura en la nube de AWS con baja tolerancia a fallos. Así que no tendrá que preocuparse por la seguridad de los datos o la estabilidad operativa.

Capacidades de multilogin desde su sitio web oficial

Integración

Multilogin puede integrarse con un gran número de sistemas operativos. Para una mejor importación/exportación, te permite utilizar Cookies, y también hace posible configurar modos de WebRTC y parámetros de JSNavigator. Multilogin también puede optimizar el rendimiento de cualquier campaña publicitaria utilizando Multicores, emulando la entrada de texto y proporcionando compatibilidad total con chips M1/M2.

Precios

Multilogin no tiene versión de prueba porque está diseñado para uso a largo plazo desde el principio. Tiene 3 opciones de planes principales: SOLO por €891 al año o €99 al mes, TEAM por €1,791 al año o €199 al mes y SCALE por €3,591 al año o €399 al mes. La diferencia entre ellos es principalmente la lista de características disponibles para actividades en equipo. Por eso, comprar Multilogin por un período largo es la opción más lucrativa, especialmente para equipos.

Ventajas y desventajas

Pros:

Navegadores infantiles: Multilogin tiene 2 navegadores infantiles: Mimic (basado en el motor de Google Chromium) y Stealthfox (motor de Firefox), con características adicionales de gestión de huellas digitales. A diferencia de los navegadores originales, no transfieren datos a Google y son más confiables que las opciones integradas de Mozilla.

Multilogin tiene 2 navegadores infantiles: Mimic (basado en el motor de Google Chromium) y Stealthfox (motor de Firefox), con características adicionales de gestión de huellas digitales. A diferencia de los navegadores originales, no transfieren datos a Google y son más confiables que las opciones integradas de Mozilla. Cobertura total: Multilogin te permite ampliar tu alcance e incrementar las ventas en múltiples canales y campañas publicitarias al mismo tiempo, además de analizar las estrategias de tus competidores y automatizar tareas en varias plataformas simultáneamente. Todo esto te ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

Contras:

Política de precios: Multilogin, a diferencia de muchos ADBs, cobra en EUR en lugar de dólares. Esto hace que sea uno de los navegadores más caros de su tipo.

Multilogin, a diferencia de muchos ADBs, cobra en EUR en lugar de dólares. Esto hace que sea uno de los navegadores más caros de su tipo. Inestabilidad: A los usuarios a veces se les bloquean sus cuentas al enfrentarse a la necesidad de actualizar su versión de Multilogin. Desafortunadamente, esta ADB no tiene una función de actualización automática.

Calificación y reseñas

Multilogin cuenta con críticas de usuarios muy altas 4.8/5. Sus ventajas incluyen su función de compartir perfiles rápidamente y el hecho de que los desarrolladores constantemente encuentran nuevas formas de mejorar el servicio y hacerlo más fácil de usar.

Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que ocasionalmente pierden perfiles al usar la función automática de múltiples sesiones, así como cookies y contraseñas. Pero nadie está seguro si es culpa de Multilogin o no.

Calificación de Multilogin desde el sitio web de G2 Calificación de Multilogin desde el sitio web de G2

Revisión de video

Hoy en día, Multilogin es uno de los ABDs más populares cuando se trata de operaciones con múltiples cuentas. Ofrece varios planes de precios con kits de herramientas distintos. Por eso, deberías basar tu decisión o la de tu equipo en cuál obtener en la experiencia de otros usuarios. Esta reseña incluye una prueba de Multilogin y ejemplos fáciles de seguir sobre cómo utilizar las funciones que ofrece.

Configuración de cuentas de Multilogin recién creadas utilizando Mimic y Stealthfox

Adecuado para

Ya sea que estés buscando aumentar tu alcance y ventas, o manejar miles de cuentas de publicidad de marketing de afiliados, Multilogin ofrece soluciones para cada área. Puede asegurar fácilmente que tus cuentas de apuestas y boletos sigan seguras. En cuanto a los usuarios de criptomonedas, Multilogin garantiza su anonimato, la seguridad de los datos y los fondos.

5. AdsPower - el navegador anti-detección perfecto para fines de multi-cuentas

Pantalla de inicio de AdsPower

AdsPower es un navegador anti-detect fácil de usar que abre posibilidades únicas para una interacción sin problemas con plataformas publicitarias y herramientas de marketing. Sus ajustes de huella digital especializados te permiten supervisar eficientemente sistemas de control extensos en diversos dominios. AdsPower es ampliamente reconocido como una herramienta de gestión de múltiples cuentas expertamente diseñada y es muy apreciado por su robusto y eficiente conjunto de herramientas.

Panel de escritorio de AdsPower

Principales capacidades

Automatización de tareas diarias. AdsPower te permite automatizar fácilmente tareas rutinarias utilizando API local y el bot RPA universal.

AdsPower te permite automatizar fácilmente tareas rutinarias utilizando API local y el bot RPA universal. Trabajo en equipo. Los algoritmos de AdsPower mejorarán las operaciones de tu negocio y garantizarán que tu trabajo en equipo sea fluido y sin problemas. Los KPI del equipo se dispararán, pero no su carga de trabajo.

Los algoritmos de AdsPower mejorarán las operaciones de tu negocio y garantizarán que tu trabajo en equipo sea fluido y sin problemas. Los KPI del equipo se dispararán, pero no su carga de trabajo. Protección de datos. Todos los datos (tanto en tránsito como en almacenamiento) están asegurados de manera confiable, garantizando total confidencialidad. Cada miembro del equipo tendrá acceso a su parte de la información.

Capacidades de AdsPower desde su sitio web oficial

Integración

AdsPower se integra perfectamente con herramientas de analítica web ampliamente utilizadas como Google Analytics y plataformas similares. Además, AdsPower ofrece dos opciones de navegador secundario, Sun Browser y Flower Browser, ambos basados en Chromium y Firefox, respectivamente. Estos navegadores subsidiarios no solo mejoran tu velocidad, sino que también fortalecen la seguridad de los datos para una experiencia de usuario mejorada en todos los aspectos.

Precios

AdsPower tiene un plan básico gratuito con un bajo número de usuarios pero un extenso conjunto de herramientas. Hay varios planes más caros, y el precio específico se determina por la cantidad de usuarios principales y adicionales, perfiles y funciones preferidas. El precio también varía según si pagas por 1 mes o 12, siendo la última opción la que te ofrece un descuento del 40%. También hay un plan personalizado. Una suscripción anual al plan más caro costará al equipo $30 al mes.

Ventajas y desventajas

Pros:

Una amplia variedad de herramientas: AdsPower hace que la optimización de tus campañas publicitarias sea increíblemente fácil. Te permite hacer un seguimiento y análisis fácilmente de la información sobre tu tráfico, conversiones, retorno de inversión y otras métricas.

AdsPower hace que la optimización de tus campañas publicitarias sea increíblemente fácil. Te permite hacer un seguimiento y análisis fácilmente de la información sobre tu tráfico, conversiones, retorno de inversión y otras métricas. Soporte técnico: El equipo de desarrollo de AdsPower proporciona un excelente soporte al usuario. También lanzan regularmente actualizaciones y mejoras basadas en la retroalimentación de los usuarios.

Contras:

Sincronización: Sincronizar ciertas configuraciones para cuentas individuales y perfiles dentro de un equipo a veces puede presentar desafíos.

Sincronizar ciertas configuraciones para cuentas individuales y perfiles dentro de un equipo a veces puede presentar desafíos. Falta de clasificación de elementos: El App Center del navegador puede ser un poco difícil de entender y encontrar la función y/o icono necesario.

Clasificación y reseñas

AdsPower obtiene un promedio de 4.7/5 puntos gracias a su confiabilidad y funcionalidad. Los usuarios destacan especialmente el excelente rendimiento de los mini navegadores Sun y Flower.

No obstante, algunas personas piensan que la interfaz actual de AdsPower podría necesitar algo de trabajo: se ve aburrida y a veces consume hasta 2 GB de RAM.

Reseña en video

AdsPower es conocido por sus algoritmos únicos contra el rastreo, lo que lo convierte en una excelente herramienta para los profesionales del marketing. Este video te mostrará exactamente cómo hacer marketing en Facebook, TikTok y otras redes sociales manteniéndote 100% anónimo.

Los pasos principales para crear múltiples perfiles en AdsPower

Adecuado para

AdsPower sería perfecto para los especialistas en marketing, analistas de mercado y cualquier persona involucrada en actividades comerciales en línea. AdsPower también es la elección común entre agencias y grupos de anuncios en línea. Puede ser de gran ayuda para promocionar tus marcas y campañas publicitarias en un entorno altamente competitivo.

6. Dolphin {anty} - un ADB diseñado para equipos de marketing de afiliados

Página de inicio de Dolphin {Anty}

Dolphin es un navegador avanzado de antidetección que cuenta con una amplia gama de funciones de vanguardia diseñadas para satisfacer las necesidades de SMM, marketing en línea y de afiliados. Sus sofisticados algoritmos y ajustes personalizables te permiten operar de manera fluida incluso al administrar un número considerable de cuentas. Como resultado, Dolphin ha experimentado un aumento en su popularidad entre webmasters y profesionales del marketing, especialmente en Rusia, China y en el mundo de habla inglesa en los últimos años.

Panel de escritorio de Dolphin {Anty}

Capacidades clave

Configuración de huellas dactilares flexible. Dolphin brinda a sus usuarios la capacidad de emular diversas configuraciones de navegador y dispositivo. Recopila huellas dactilares de usuarios y dispositivos reales y las proporciona al crear nuevos perfiles.

Dolphin brinda a sus usuarios la capacidad de emular diversas configuraciones de navegador y dispositivo. Recopila huellas dactilares de usuarios y dispositivos reales y las proporciona al crear nuevos perfiles. Gestión de cookies y sesiones. Dolphin le permite procesar fácilmente las cookies y guardar sesiones, garantizando así el acceso a perfiles y configuraciones en todo momento. Esto le permite transferirse sin problemas entre diferentes perfiles.

Dolphin le permite procesar fácilmente las cookies y guardar sesiones, garantizando así el acceso a perfiles y configuraciones en todo momento. Esto le permite transferirse sin problemas entre diferentes perfiles. Usabilidad. El navegador le permite tomar notas convenientes y editar algunos parámetros, incluidos los proxies, sin necesidad de acceder a su perfil. También puede utilizarlo para marcar cosas en una carpeta y moverse con ella entre navegadores sin cerrar sesión o arriesgarse a ser bloqueado.

Capacidades Dolphin {Anty} de su sitio web oficial

Integración

Dolphin cuenta con un software especial diseñado específicamente para Facebook y TikTok. Dolphin Cloud ha estado en el mercado desde hace un tiempo. Y Dolphin TT todavía está en fase de prueba beta pero ya está disponible para su compra. Cada uno tiene planes de precios personalizables por separado.

Precios

Dolphin ofrece un plan gratuito con una amplia gama de funciones, junto con varias opciones de suscripción de pago basadas en la cantidad de perfiles que desees crear. Además, en todas las capas de suscripción, tienes la opción de agregar múltiples perfiles a un costo de $10 cada uno. Además, cualquier persona que adquiera una suscripción de seis meses tiene derecho a un descuento del 20%. Esto significa que los precios de Dolphin varían, oscilando entre $70 y $240, dependiendo del plan que elijas y si necesitas perfiles adicionales.

En cuanto a Dophin Cloud y Dolphin TT, ambos ofrecen una prueba gratuita de 3 días. El plan Básico cuesta $29 y el Profesional $99. Dolphin Cloud también te permite pagar extra por perfiles adicionales.

Ventajas y desventajas

Pros:

Configuración flexible: Dolphin ofrece un conjunto completo de herramientas para analizar y optimizar tus campañas publicitarias. Este navegador te ayuda a rastrear y analizar datos sobre tráfico, conversiones, ROI y otros parámetros cruciales.

Dolphin ofrece un conjunto completo de herramientas para analizar y optimizar tus campañas publicitarias. Este navegador te ayuda a rastrear y analizar datos sobre tráfico, conversiones, ROI y otros parámetros cruciales. API web: Dolphin te permite utilizar la API web en lugar de la local. Esto te permite acceder a funciones anti-detección y datos desde cualquier punto de acceso a la red, así como desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Contras:

Características limitadas: En lo que respecta a Dolphin Cloud y Dolphin TT, algunos usuarios piensan que la lista de funciones ofrecidas no justifica el precio.

En lo que respecta a Dolphin Cloud y Dolphin TT, algunos usuarios piensan que la lista de funciones ofrecidas no justifica el precio. Cabos sueltos: Dolphin TT todavía está en desarrollo beta. Además, algunas características aún se están agregando a la versión principal de ADB también.

Calificación y reseñas

En diferentes partes de Internet, Dolphin recibe principalmente buenas calificaciones de los usuarios debido a su enfoque en el marketing de afiliación y las redes sociales; su calificación en antidetect-browser.com es de 4.6/5 (o 9.5/10 para ser exactos).

Las reseñas en el sitio web oficial de ADB señalan que es una opción conveniente para los usuarios de Mac y elogian su velocidad generalmente rápida, incluso cuando se tienen varios perfiles abiertos al mismo tiempo. Sin embargo, al trabajar con Dolphin Cloud, algunos usuarios se quejaron de pequeños errores y deficiencias, pero estos fueron rápidamente corregidos por el equipo de soporte.

Una reseña del sitio web oficial de Dolphin

Una reseña del sitio web oficial de Dolphin

Revisión de video

Dolphin {Anty} ofrece toda una gama de opciones para aquellos que valoran su anonimato, especialmente cuando se trata de marketing de afiliación y trabajar con criptomonedas. Esta reseña en video realizada por un usuario refleja perfectamente la flexibilidad y comodidad que se obtiene al usar las principales características de ADBs.

Los principales pasos y principios para lanzar nuevas cuentas de Dolphin {Anty}

Adecuado para

Dolphin es una excelente opción para las personas que trabajan con redes sociales convencionales para fines de marketing de afiliación. Puede ayudarte a escalar rápidamente tus campañas publicitarias y cambiar constantemente los elementos creativos en múltiples cuentas a la vez. Específicamente, si te enfocas principalmente o exclusivamente en Facebook o TikTok, el producto Dolphin adecuado es para ti.

7. Navegador Octo - un único ADB para todos los propósitos

Pantalla de inicio del navegador Octo

Octo Browser es un navegador web completo y repleto de funciones que te permite navegar por la web sin restricciones. A pesar de las amplias capacidades que ofrece, no es necesario configurar perfiles, ya que estos se pueden crear con solo un clic, lo que te permite comenzar al instante. Además, Octo Browser es conocido por su soporte técnico rápido y experto, siempre dispuesto a responder tus preguntas e incluso ofrecer asistencia remota cuando sea necesario.

Panel de escritorio del navegador Octo

Capacidades clave

Multi-cuentas. Cada perfil del navegador Octo tiene una huella digital del navegador con su propio conjunto de parámetros, lo que le permite administrar miles de cuentas desde un mismo dispositivo.

Cada perfil del navegador Octo tiene una huella digital del navegador con su propio conjunto de parámetros, lo que le permite administrar miles de cuentas desde un mismo dispositivo. Gestión de huellas digitales. La gestión de huellas digitales de Octo Browser se realiza en el motor Chromium, lo que le permite proteger su dispositivo de comprobaciones adicionales por suplantación.

La gestión de huellas digitales de Octo Browser se realiza en el motor Chromium, lo que le permite proteger su dispositivo de comprobaciones adicionales por suplantación. Cookies. Cada perfil tiene sus propias cookies, que no parecen sospechosas para los sitios web que las verifican, ya que las primeras se importan en los formatos Json y Netscape.

Capacidades del Navegador Octo desde su sitio web oficial

Integración

Octo Browser es una excelente opción multi-cuenta para cualquier servicio — Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. Octo Browser también es compatible con Windows, Intel/Apple MacOS y Linux, y admite todos los proxies populares y confiables. Además, pasa de manera fluida y sin esfuerzo por servicios de verificación populares como Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS e IP-API.

Precios

Octo Browser no tiene una versión de prueba gratuita, en su lugar cuenta con varios planes de tarifa, incluida una opción personalizada que se puede adaptar a tu tamaño de equipo. También puedes obtener descuentos según la duración del plan que compres: 1, 3, 6 o 12 meses. A mayor periodo, mayor descuento. Básicamente, Octo Browser puede costar entre $21 y más de $300.

Ventajas y desventajas

Pros:

Farmeo de cuentas: El farmeo de cuentas es una estrategia crucial de ingresos en marketing de afiliación. Octo Browser te permite saltar las barreras de registro y maneja la fase de calentamiento por sí solo al imitar el comportamiento de usuarios reales y asegurarse de que los algoritmos de mod no sospechen.

El farmeo de cuentas es una estrategia crucial de ingresos en marketing de afiliación. Octo Browser te permite saltar las barreras de registro y maneja la fase de calentamiento por sí solo al imitar el comportamiento de usuarios reales y asegurarse de que los algoritmos de mod no sospechen. Extender la vida útil de la cuenta: Para prolongar la vida útil de las cuentas que compres, Octo Browser te permite elegir una huella digital lo más similar posible a la usada para crear las cuentas.

Para prolongar la vida útil de las cuentas que compres, Octo Browser te permite elegir una huella digital lo más similar posible a la usada para crear las cuentas. Saltar las restricciones regionales: Octo Browser también te permite evadir fácilmente las restricciones regionales con la ayuda de proxies. Además, los usuarios de Octo Browser tienen derecho a un descuento al adquirir proxies asociados.

Contras:

Redundancia: Octo Browser cuenta con un montón de características, pero no todos las necesitarán, lo que puede hacer cuestionable su uso en términos de fondos y RAM.

Octo Browser cuenta con un montón de características, pero no todos las necesitarán, lo que puede hacer cuestionable su uso en términos de fondos y RAM. Software de pago: Octo Browser no ofrece una versión de prueba gratuita, lo cual podría ahuyentar a usuarios con un presupuesto limitado o simplemente a aquellos que todavía no han decidido qué ADB desean.

Valoración y opiniones

Octo Browser recibe críticas de nivel medio, con una puntuación de 4.4/5. Por un lado, los usuarios aprecian enormemente el extenso conjunto de herramientas que ofrece este ADB y el hecho de que se pueden adaptar a todo tipo de tareas, verticales y campañas publicitarias. Por otro lado, algunos usuarios afirman que Octo Browser funciona lentamente en sus dispositivos y a veces se bloquea. También podría carecer de algunos complementos y opciones, como uno para leer archivos pdf.

Revisión de video

La extensa y multifacética herramienta de Octo Browser se puede utilizar en un número ilimitado de dispositivos, sin importar qué plan tarifario elijas. Este producto no requiere ninguna configuración adicional y generalmente funciona de inmediato a máxima velocidad. Esta reseña ilustra claramente estas capacidades y los beneficios que el servicio ofrece a sus usuarios.

Selección y configuración de perfiles para diferentes plataformas en tareas en Octo Browser

Adecuado para

Octo Browser es adecuado para usuarios avanzados como diseñadores web, especialistas en marketing e investigadores que buscan un alto nivel de anonimato y procesos web automatizados. Este ADB proporciona herramientas poderosas para enfrentar tareas complicadas. En general, Octo Browser es una buena opción para resolver una multitud de objetivos y trabajar en diferentes verticales, ya que fue diseñado específicamente para ser universalmente aplicable.

8. MoreLogin - el servicio más seguro para actividades de múltiples cuentas en todas las redes sociales

Pantalla de inicio de MoreLogin

El MoreLogin ADB se utiliza activamente en varios países, asegurando que sus usuarios puedan navegar por la web de manera segura y anónima. Esta es una opción perfecta para los usuarios habituales. Sin embargo, en general, este ADB está diseñado para usuarios que desean utilizar múltiples cuentas en redes sociales, en mercados en línea y otras plataformas.

Panel de escritorio de MoreLogin

Capacidades clave

Alto rendimiento: MoreLogin funciona a alta velocidad y apenas utiliza RAM, lo que brinda una experiencia estable y cómoda.

MoreLogin funciona a alta velocidad y apenas utiliza RAM, lo que brinda una experiencia estable y cómoda. Seguridad: MoreLogin ofrece un alto nivel de seguridad gracias a sus mecanismos únicos de cifrado de datos. Sus huellas dactilares no son 100% únicas, pero cercanas, lo que hace que los algoritmos de la plataforma las consideren más confiables.

MoreLogin ofrece un alto nivel de seguridad gracias a sus mecanismos únicos de cifrado de datos. Sus huellas dactilares no son 100% únicas, pero cercanas, lo que hace que los algoritmos de la plataforma las consideren más confiables. Conveniencia: MoreLogin ofrece una interfaz simple e intuitiva, que incluso un principiante o no profesional podría dominar rápidamente.

Capacidades de MoreLogin desde su sitio web oficial

Integración

MoreLogin se puede integrar con un número ilimitado de VPN y antivirus. Esto te permite proteger todos tus dispositivos y para todas las personas que utilizan la misma copia de navegador. Además, MoreLogin te permite trabajar a través de cuentas en redes sociales como Facebook, TikTok, etc., sin preocuparte por ser sancionado o perder tus datos.

Precios

MoreLogin tiene un plan de precios muy asequible. Esta ADB ofrece una versión de prueba gratuita ilimitada con 2 perfiles. También hay un plan ampliado por solo $9 al mes. La opción principal con más funciones es la Personalizada. El precio de esta depende de la cantidad de cuentas que necesitas y las personas que utilizarán el navegador.

Ventajas y desventajas

Pros:

Una forma conveniente de gestionar tu negocio: El navegador ayuda a aumentar las ventas en diferentes regiones en la misma plataforma, así como expandirse a otras categorías de productos.

El navegador ayuda a aumentar las ventas en diferentes regiones en la misma plataforma, así como expandirse a otras categorías de productos. Programa de afiliados: MoreLogin te permite ampliar la cobertura de anuncios gracias a un número ilimitado de perfiles, así como evitar la dilución de la marca y construir su reputación al dividir cada segmento.

Contras:

Configuración inicial: Configurar las direcciones IP y el servidor proxy por primera vez puede ser un desafío para algunos usuarios.

Configurar las direcciones IP y el servidor proxy por primera vez puede ser un desafío para algunos usuarios. Planes tarifarios similares: A diferencia de muchas otras opciones en esta lista, MoreLogin ofrece pocas opciones de planes tarifarios y descuentos, lo que podría no ser la solución más rentable.

Calificación y reseñas

Según las opiniones de los usuarios, MoreLogin obtiene una calificación de 4.8/5. La gente principalmente destaca que trabajar con este ADB es fácil, gracias a su interfaz amigable e intuitivos parámetros simples.

Al mismo tiempo, otros se quejan de que solo hay una versión móvil para Android del navegador. Actualmente, no hay una versión para iOS disponible, por lo que usar MoreLogin desde un iPhone es imposible.

Reseña en video

MoreLogin es una excelente opción para una variedad de objetivos y tiene ajustes muy flexibles y detallados. Echa un vistazo a esta reseña para obtener una comprensión clara de cómo MoreLogin (+ proxy) puede ser utilizado para perseguir objetivos comerciales.

Instalación de una dirección IP única a un perfil de MoreLogin

Adecuado para

MoreLogin es una elección perfecta para personas que buscan llevar su negocio a nuevas áreas inexploradas: desde el marketing de afiliación hasta la venta de boletos. Específicamente para esta última, MoreLogin puede ayudar no solo a los vendedores de boletos en línea, sino también a los compradores. Este ADB te ahorra mucho tiempo y te permite gestionar el riesgo de una manera que preserve tus ganancias.

9. Ultimate Orb - una herramienta perfecta para SMM y marketing de afiliación que está cambiando las reglas del juego

Pantalla de inicio de Ultimate Orb

Ultimate Orb se destaca de otros productos al no depender de ruido para engañar a los sistemas de seguimiento de bots, en cambio utiliza huellas dactilares genuinas en cada configuración, gracias a su tecnología de suplantación innovadora. Según los desarrolladores, este enfoque es actualmente la mejor manera de emular el comportamiento real del usuario.

Panel de escritorio Ultimate Orb

Capacidades clave

Gestión de una sola ventana. La clonación de ventanas hace imposible trabajar cómodamente con una gran cantidad de perfiles. Por eso, Ultimate Orb te permite gestionar cientos de perfiles activos a la vez dentro de una sola ventana.

La clonación de ventanas hace imposible trabajar cómodamente con una gran cantidad de perfiles. Por eso, Ultimate Orb te permite gestionar cientos de perfiles activos a la vez dentro de una sola ventana. Más que un navegador regular. Ultimate Orb utiliza solo huellas dactilares reales sin restricciones y sin importar el tipo de sitio web. Además, no tiene problemas para pasar por todos los servicios de verificación populares, algo de lo que no pueden presumir todas las entradas en esta lista.

Ultimate Orb utiliza solo huellas dactilares reales sin restricciones y sin importar el tipo de sitio web. Además, no tiene problemas para pasar por todos los servicios de verificación populares, algo de lo que no pueden presumir todas las entradas en esta lista. Importación automática. No es necesario perder tiempo creando perfiles manualmente e importando datos. El navegador puede seleccionar la mejores configuraciones y cargar Cookies en perfiles listos para usar por sí solo.

Integración

Ultimate Orb ha diseñado muchas de sus propias características y software originales. Estas incluyen SPACES (escritorios virtuales), SMART TABS (una forma conveniente de trabajar con pestañas), HUBS (configuración y gestión de conexiones) y Data Center (un sistema detallado para gestionar datos). Ultimate Orb también te permite trabajar con muchos perfiles y crearlos automáticamente utilizando el servicio de Magic Import.

Precios

El navegador ofrece una versión temporal gratuita, y luego tienes la opción de actualizar a una suscripción PRO más completa. Hay tres niveles de suscripción disponibles: Newbie por seis meses, Medium por un año y Expert por más de un año. Las diferencias en sus características son relativamente menores. Tanto Medium como Expert incluyen un chat privado con el desarrollador, siendo que este último también otorga acceso temprano a actualizaciones.

Pero Ultimate Orb se enfoca principalmente en la personalización del plan de tarifas: te permite seleccionar el número de días y usuarios. Cuantos más haya de ambos, más lucrativo y rentable será tu precio. También tienes 24 horas para pedir un reembolso si algo sale mal.

Ventajas y desventajas

Pros:

Soporte de hubs: Los hubs te permiten recopilar y almacenar en un solo lugar todos los datos que necesitas para trabajar de forma productiva: proxies, descargas e historiales de perfiles. Esto facilita significativamente el proceso de gestión de datos.

Los hubs te permiten recopilar y almacenar en un solo lugar todos los datos que necesitas para trabajar de forma productiva: proxies, descargas e historiales de perfiles. Esto facilita significativamente el proceso de gestión de datos. Proxies gratuitos: Ultimate Orb te ofrece acceso gratuito e ilimitado a miles de proxies desde el pool integrado y te permite lanzar perfiles rápidamente con ellos.

Contras:

Compatibilidad: Es posible que Ultimate Orb no sea completamente compatible con ciertos sistemas operativos y servicios, ya que es relativamente nuevo. Esto podría causar problemas al intentar acceder a recursos específicos.

Es posible que Ultimate Orb no sea completamente compatible con ciertos sistemas operativos y servicios, ya que es relativamente nuevo. Esto podría causar problemas al intentar acceder a recursos específicos. Actualizaciones: Además, debido a que los desarrolladores están ocupados eliminando los errores del servicio, este se actualiza constantemente, lo que puede afectar la velocidad de rendimiento durante la descarga de nuevas funciones y versiones.

Calificación y reseñas

A pesar de haber aparecido recientemente en el mercado, Ultimate Orb ya ha sido muy bien recibido por los usuarios y tiene una calificación de 4.6/5. Los usuarios suelen elogiar el hecho de que el navegador les brinda acceso a proxies gratuitos ilimitados, así como su sistema de pago flexible que te permite elegir el periodo por el que deseas pagar. Hay algunos contras - pequeños errores, pero su número disminuye con cada actualización que se publica.

Reseña en video

Este video contiene una revisión detallada de Ultimate Orb hecha por los desarrolladores mismos. En él, prueban las características del servicio, repasan sus pros y contras, y también hablan sobre la función de "importación mágica". Dado que este ADB fue diseñado por expertos rusos, esta (y la mayoría de las demás) reseñas también se realizaron en ruso.

Sincronizando datos de perfil en diferentes plataformas en Ultimate Orb

Adecuado para

Ultimate Orb fue diseñado originalmente para el marketing de afiliación, por lo tanto, es perfecto para webmasters y especialistas en SMM que buscan diseñar nuevas estrategias para sus campañas publicitarias. Pero aún puede ser una herramienta útil para cualquier persona que busque formas de gestionar múltiples cuentas en una sola plataforma o incluso en una pestaña de navegador. Con sus potentes soluciones técnicas e interfaz amigable, Ultimate Orb vale la pena probarlo para cualquier persona que busque mejorar su rendimiento profesional y aumentar sus KPI.

10. Kameleo - la plataforma perfecta para gestionar activos digitales

Pantalla de inicio de Kameleo

Kameleo es una solución simple pero excelente para fines de privacidad en línea. Este navegador anti-detección te permite evitar dejar huellas dactilares del navegador por completo, en su lugar utiliza perfiles virtuales. El servicio está dirigido principalmente a especialistas en marketing digital y personas que prefieren navegar por la web de manera segura y discreta. Este ADB fue desarrollado en Hungría y no es muy conocido en otros países, pero está ganando terreno entre grupos especializados.

Panel de escritorio de Kameleo

Funcionalidades clave

Gestión de perfiles. Kameleo te permite ajustar la huella del navegador para cada perfil virtual. Y gracias a la tecnología de Engaño Inteligente del Canvas, los usuarios pueden evadir incluso los sistemas de detección de bots más modernos.

Kameleo te permite ajustar la huella del navegador para cada perfil virtual. Y gracias a la tecnología de Engaño Inteligente del Canvas, los usuarios pueden evadir incluso los sistemas de detección de bots más modernos. Perfiles móviles. Kameleo Mobile funciona igual de bien en Android que en iOS con solo 2 clics. Los sitios web consideran que el acceso desde dispositivos móviles es más seguro, por lo que los usuarios de Kameleo Mobile no reciben tantos CAPTCHAs y controles de seguridad.

Kameleo Mobile funciona igual de bien en Android que en iOS con solo 2 clics. Los sitios web consideran que el acceso desde dispositivos móviles es más seguro, por lo que los usuarios de Kameleo Mobile no reciben tantos CAPTCHAs y controles de seguridad. Automatización del navegador web. El navegador te permite lanzar cientos de perfiles de navegador virtuales con solo unas pocas líneas de código utilizando la API Local de Kameleo. Puedes gestionarlos fácilmente utilizando marcos de automatización como Selenium, Puppeteer o Playwright.

Capacidades de Kameleo de su sitio web oficial

Integración

Kameleo incluye herramientas integradas para conexiones anónimas, como VPN y proxies SOCKS5. Además, el navegador funciona perfectamente con Chrome, Firefox, Safari y también es compatible con Edge incluso en dispositivos móviles. Kameleo también puede ejecutar Selenium e incluso Python.

Precios

Kameleo no ofrece una versión de prueba gratuita. Estás obligado a elegir entre 3 planes de precios: €59, €89 y €199 con diferentes conjuntos de funciones. Puedes obtener un descuento del 15% al pagar por 6 meses por adelantado, lo que significa que la opción más económica te costará €50 al mes.

Ventajas y desventajas

Pros:

Web scraping simple. Kameleo puede ejecutar cientos de perfiles de navegador virtual con solo unas pocas líneas de código utilizando la API local de Kameleo. Cada navegador almacena los datos por separado, evitando así los algoritmos de seguimiento de bots.

Kameleo puede ejecutar cientos de perfiles de navegador virtual con solo unas pocas líneas de código utilizando la API local de Kameleo. Cada navegador almacena los datos por separado, evitando así los algoritmos de seguimiento de bots. Integración de automatización. Kameleo no solo te permite crear automáticamente cientos de perfiles, sino también administrar navegadores utilizando plataformas de automatización populares como Selenium, Puppeteer o Playwright.

Contras:

Poco conocido: Kameleo sigue siendo en su mayoría una solución húngara, por lo que carece de muchos idiomas y ciertos servicios. Además, su conjunto de herramientas, aunque suficiente, no se puede considerar realmente extenso.

Kameleo sigue siendo en su mayoría una solución húngara, por lo que carece de muchos idiomas y ciertos servicios. Además, su conjunto de herramientas, aunque suficiente, no se puede considerar realmente extenso. Precios inflados: Kameleo no ofrece una prueba gratuita y incluso el plan de tarifa más barato te costará entre €50-59 al mes, lo cual puede resultar un poco caro.

Valoración y opiniones

A pesar de no ser muy conocido, Kameleo recibe principalmente críticas positivas de los usuarios gracias a su flexibilidad y avanzadas características de gestión de huellas digitales. Actualmente tiene una valoración de 4.2/5. Los usuarios aprecian la rapidez y flexibilidad al crear perfiles de navegador con cualquier parámetro GEO y una multitud de diseños de idiomas. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que el spoofing de Kameleo a veces no es muy fiable y no siempre pasa con éxito el Pixelscan.

A review of Kameleo from the Producthunt website Una reseña de Kameleo del sitio web de Producthunt

Reseña de video

Una de las principales ventajas de Kameleo es que te permite gestionar fácilmente tus huellas digitales manteniendo el anonimato máximo. A pesar de su extenso conjunto de herramientas, es intuitivo de usar incluso para principiantes, como se puede ver claramente en esta reseña.

Instalación y prueba de proxies en Kameleo

Adecuado para

Kameleo es una excelente opción para gestionar activos digitales. Proporciona a los usuarios un amplio conjunto de herramientas que les permiten optimizar la forma en que trabajan con proyectos web, incluidos sitios web y blogs. Por lo tanto, Kameleo es ideal para SMM, marketing en línea y ventas al por menor.

11. SmartProxy - proporciona acceso a los datos comerciales de tus competidores en cualquier GEO utilizando proxies

Pantalla de inicio de SmartProxy

SmartProxy es un navegador anti-detección diseñado para garantizar seguridad y anonimato al analizar el mercado. Su lista de ventajas incluye una forma única de gestionar huellas digitales y una rápida sincronización de datos en todos los dispositivos. También puedes obtener acceso gratuito a este ADB si tienes una suscripción activa a cualquiera de los proxies locales. ¡Así que si trabajas principalmente desde Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o incluso Japón, SmartProxy es definitivamente tu herramienta ideal!

Panel de escritorio SmartProxy

Capacidades clave

Alcance global: SmartProxy ofrece un alto nivel de procesamiento de datos y anonimato, camuflando tu GEO y eludiendo CAPTCHAs gracias a más de 65 millones de proxies en más de 195 países.

SmartProxy ofrece un alto nivel de procesamiento de datos y anonimato, camuflando tu GEO y eludiendo CAPTCHAs gracias a más de 65 millones de proxies en más de 195 países. Gestión inteligente de proxy: El navegador ofrece una función conocida como gestión de servidor proxy "inteligente", que se puede configurar fácilmente en solo unos pocos clics. Esta característica capacita a los usuarios para gestionar eficientemente sus sesiones en línea para tener una experiencia de navegación más fluida.

El navegador ofrece una función conocida como gestión de servidor proxy "inteligente", que se puede configurar fácilmente en solo unos pocos clics. Esta característica capacita a los usuarios para gestionar eficientemente sus sesiones en línea para tener una experiencia de navegación más fluida. Análisis de API: Las API facilitan la recolección de datos públicos mediante solicitudes síncronas, asíncronas y por lotes. Al hacerlo, brindan un soporte estable para cookies, así como un procesamiento granular de sitios web con mucho JavaScript.

Capacidades de SmartProxy desde su sitio web oficial

Integración

SmartProxy se puede integrar con servicios de marketing en línea como Amazon y similares. Esto simplifica significativamente el flujo de trabajo e incluye SEO y web scraping. SmartProxy también funciona rápido cuando se utiliza junto con Bing.

Precios

No hay disponible una versión de prueba gratuita para SmartProxy directamente. Sin embargo, puedes obtener una al comprar una suscripción a uno de los proxies locales.

La opción de suscripción más económica para este ADB y varios proxies te costará $8.5 al mes. Para aquellos interesados en paquetes más extensos y premium, hay diversos planes disponibles, con precios que van desde $39 hasta $100.

Ventajas y desventajas

Pros:

Anonimato: SmartProxy ofrece un nivel de anonimato en línea notablemente alto. Mitiga eficazmente el riesgo de ser prohibido al utilizar proxies residentes y redirigir solicitudes a través de dispositivos reales, garantizando un sólido nivel de seguridad y anonimato para sus usuarios.

SmartProxy ofrece un nivel de anonimato en línea notablemente alto. Mitiga eficazmente el riesgo de ser prohibido al utilizar proxies residentes y redirigir solicitudes a través de dispositivos reales, garantizando un sólido nivel de seguridad y anonimato para sus usuarios. Política de reembolso: Sea cual sea el plan de tarifas que elija, tiene derecho a solicitar un reembolso completo dentro de las primeras 2 semanas.

Contras:

Interfaz complicada: SmartProxy ofrece algunas características que podrían llevar tiempo entender, especialmente para los novatos que aún no están familiarizados con el manejo de proxies y otros servicios de terceros.

SmartProxy ofrece algunas características que podrían llevar tiempo entender, especialmente para los novatos que aún no están familiarizados con el manejo de proxies y otros servicios de terceros. Funciones limitadas en la versión gratuita: La versión gratuita del navegador tiene un conjunto de herramientas bastante limitado en comparación con las opciones de pago. Además, solo funciona a través de un proxy residencial.

Calificación y opiniones

En su propio sitio web, SmartProxy afirma que su calificación es de 4.8/5. Los usuarios destacan el alto nivel de anonimato que brinda y lo fácil que es gestionar proxies, incluso con la ayuda de Python. Otra ventaja es su servicio de soporte técnico 24/7.

Sin embargo, otros mencionan algunos problemas con respecto al pago. Al utilizar la función de Pago por Uso y agotar rápidamente tus volúmenes de tráfico, es posible que el servicio deje de funcionar durante un tiempo.

Reseña de video

SmartProxy es un potente software que ofrece una amplia selección de opciones para instalar proxies. Echa un vistazo a esta reseña detallada de las primeras etapas de trabajo de una persona con él para agilizar tus esfuerzos y maximizar ganancias, especialmente cuando se trata de web-scraping y comercio electrónico.

Análisis de tráfico y datos de direcciones IP en un perfil de SmartProxy

Adecuado para

SmartProxy es perfecto para analistas web y especialistas en comercio electrónico. Esta ADB también es una gran solución para propietarios de negocios, especialmente aquellos que se ocupan de marketing en línea y análisis de datos. Ayuda a recopilar datos de tus competidores y diseñar una estrategia para impulsar el rendimiento de tus campañas publicitarias y planes de negocio.

12. GhostBrowser - una excelente herramienta para negocios en línea y sistemas educativos

Pantalla de inicio de GhostBrowser

GhostBrowser ofrece una variedad de productos verdaderamente innovadores que encuentran aplicaciones en varios campos, como el marketing en línea, el desarrollo web y la gestión de cuentas comerciales. Este ADB ha ganado popularidad en numerosos países y sirve como una herramienta esencial para personas que buscan mantener el anonimato en línea a lo largo de su jornada laboral.

Panel de escritorio de GhostBrowser

Capacidades clave

Extensiones y características adicionales: GhostBrowser se puede integrar con plataformas populares de redes sociales, lo que facilita la gestión de varias cuentas a la vez y la publicación de contenido. Este navegador también se puede actualizar mediante el uso de 30 extensiones basadas en Google Chrome.

GhostBrowser se puede integrar con plataformas populares de redes sociales, lo que facilita la gestión de varias cuentas a la vez y la publicación de contenido. Este navegador también se puede actualizar mediante el uso de 30 extensiones basadas en Google Chrome. División de sesiones: GhostBrowser le permite separar las sesiones por pestañas, lo que facilita cambiar entre tareas sin necesidad de iniciar sesión repetidamente en cada cuenta.

Capacidades de GhostBrowser desde su sitio web oficial

Integración

GhostBrowser se integra perfectamente con una amplia gama de software de oficina, incluyendo Google Workspace y Microsoft Office. Además, cuenta con compatibilidad con los sistemas operativos Windows, macOS y Linux. Esta versatilidad facilita la integración del navegador en tu flujo de trabajo, permitiéndote mejorar tus KPIs, incluso cuando trabajas de forma remota.

Precios

GhostBrowser ofrece una versión de prueba gratuita muy conveniente, que te permite tener hasta 4 personalidades en línea. No hay límite de tiempo y puedes disfrutar del soporte de Ghost Proxy.

Tienes la flexibilidad de actualizar a un plan de pago más completo cuando lo desees. Puedes elegir la suscripción estándar por $21 al mes, que te otorga la capacidad de trabajar con un número ilimitado de cuentas. Como alternativa, hay una suscripción PRO disponible por $46 al mes, que te permite conectar proxies individuales a tus perfiles sin limitaciones.

Ventajas y desventajas

Pros:

Gestión de múltiples perfiles: Este ADB te permite trabajar con varios perfiles simultáneamente, lo que facilita mucho las tareas de marketing en línea y SMM, especialmente si tienes un negocio. El navegador no solo te ayuda a crear cuentas de bots para aumentar las estadísticas, sino que también las activa para calentarlas.

Este ADB te permite trabajar con varios perfiles simultáneamente, lo que facilita mucho las tareas de marketing en línea y SMM, especialmente si tienes un negocio. El navegador no solo te ayuda a crear cuentas de bots para aumentar las estadísticas, sino que también las activa para calentarlas. Pagos con criptomonedas: A diferencia de muchos servicios, GhostBrowser no solo acepta pagos con criptomonedas, sino que también anima activamente a los usuarios a elegir esa opción.

Contras:

Funciones limitadas: Algunas de las funciones avanzadas solo están disponibles en los planes tarifarios más caros.

Algunas de las funciones avanzadas solo están disponibles en los planes tarifarios más caros. Optimización: Se ha notado que este navegador utiliza una parte más grande de los recursos de la computadora y funciona más lento que sus competidores.

Calificación y reseñas

En cuanto a eficiencia, GhostBrowser tiene una calificación promedio de 4.1/5. Los usuarios aprecian su rápido rendimiento y que trata de manera efectiva su tarea principal: mejorar los KPI mediante el uso de múltiples cuentas y salvas de sesiones. Sin embargo, hay quienes consideran que configurar algunas de sus extensiones puede ser un problema, a diferencia de navegadores simples como Chrome o Firefox.

A review of GhostBrowser from the G2 website Una reseña de GhostBrowser del sitio web de G2

Revisión de video

Lo conveniente de GhostBrowser es que garantiza tu privacidad en múltiples sesiones dentro de un mismo navegador. Mira una guía breve de cómo configurar pestañas, proxies y sincronización de datos personales en el navegador. Otros videos en el canal también abarcan todas las demás ventajas que ofrece el servicio.

Configurando un agente de usuario en GhostBrowser

Adecuado para

GhostBrowser fue diseñado originalmente específicamente para aumentar la productividad y permitir a sus usuarios gestionar fácilmente múltiples perfiles en línea. Esto hace que este navegador sea perfecto para empresas en línea e incluso sistemas educativos. El sitio web del navegador incluso presenta reseñas de varios casos exitosos que destacan lo conveniente que es GhostBrowser cuando se trata de crear sistemas de prueba con preguntas y respuestas.

13. Lalicat - el mejor navegador para navegar anónimamente por la web y Tor

Pantalla de inicio de Lalicat

Lalicat es un navegador especial inspirado en Google Chrome. Sin embargo, la lista de características que Lalicat tiene para ofrecer es mucho más extensa, ya que este ADB funciona muy bien con Tor. Con sede en Hong Kong y bastante popular en Europa, este navegador ofrece soluciones decentes para usuarios que deseen ocultar sus datos personales.

Panel de escritorio de Lalicat

Principales capacidades

Huellas únicas de dispositivos: Lalicat te permite configurar y administrar huellas únicas de dispositivos, lo cual ayuda a los usuarios a evitar filtros de identificación y ser monitoreados tanto por organismos oficiales como por estafadores.

Lalicat te permite configurar y administrar huellas únicas de dispositivos, lo cual ayuda a los usuarios a evitar filtros de identificación y ser monitoreados tanto por organismos oficiales como por estafadores. Perfiles variados: El navegador te permite crear múltiples perfiles con diferentes configuraciones. Esto es útil cuando estás administrando múltiples campañas a la vez y cada una tiene tareas diferentes.

El navegador te permite crear múltiples perfiles con diferentes configuraciones. Esto es útil cuando estás administrando múltiples campañas a la vez y cada una tiene tareas diferentes. Integración de VPN: Lalicat fue diseñado específicamente para funcionar con VPN y proxies, asegurando así un nivel adicional de seguridad y anonimato al usar la web.

Capacidades de Lalicat desde su sitio web oficial

Integración

Lalicat se integra perfectamente con varios programas de comercio electrónico y sitios web de mercado como Amazon, eBay, Shopify y AliBaba. Esto hace que Lalicat sea el navegador ideal para mejorar cualquier negocio de marketing en línea.

Precios

El precio que pagas por Lalicat no depende de las características que desees, sino del número de usuarios. El navegador cuenta con un período de prueba de 3 días con todas las características disponibles para su prueba. Además, hay una serie de planes de tarifas mensuales: Personal ($59), Solo ($99), Team ($209) e incluso Company ($499). También puedes personalizar la configuración de tráfico.

Ventajas y desventajas

Pros:

Configuración flexible: Obtienes la capacidad de crear muchos perfiles con huellas digitales de dispositivos únicas. Esto hace que este ADB sea una herramienta útil para cualquier equipo, ya que cada miembro puede tener su propia configuración y rol.

Obtienes la capacidad de crear muchos perfiles con huellas digitales de dispositivos únicas. Esto hace que este ADB sea una herramienta útil para cualquier equipo, ya que cada miembro puede tener su propia configuración y rol. Soporte de proxy: Lalicat admite una gran cantidad de proxies potentes, como 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs y otros.

Contras:

Enfoque estrecho: Lalicat fue diseñado originalmente para funcionar a través de servidores VPN, y no todos los usuarios están de acuerdo en que sea una estrategia efectiva.

Lalicat fue diseñado originalmente para funcionar a través de servidores VPN, y no todos los usuarios están de acuerdo en que sea una estrategia efectiva. Costo: Las opciones de pago pueden parecer un poco caras para algunos, especialmente si estás comprando el ADB para solo 1-2 personas.

Valoración y opiniones

Lalicat recibe principalmente críticas positivas gracias a su fiabilidad; su calificación es 4.5/5. Los usuarios toman nota de su efectividad para garantizar su anonimato y su capacidad para combatir las medidas de vigilancia en línea. Aun así, algunos usuarios preferirían que Lalicat ofreciera las opciones de complementos que ofrecen otros navegadores líderes.

Clasificación de Lalicat desde el sitio web de G2 Clasificación de Lalicat desde el sitio web de G2

Revisión de video

Lalicat es genial para camuflar tu presencia en línea ya que soporta una gran cantidad de proxies distintos. Este servicio tiene un canal oficial en Youtube, donde puedes ver este detallado desglose de cómo instalar y usar correctamente los proxies. También hay un montón de otros videos instructivos que cubren las demás características.

Integración de proxy de Lalicat

Adecuado para

Lalicat se usa principalmente para navegar por Internet de forma anónima y para el marketing online. También es un favorito de las agencias de publicidad, que lo utilizan para configurar y gestionar eficazmente cuentas en redes sociales. Lalicat también es una excelente opción para los vendedores afiliados que se centran en verticales de juegos de azar y apuestas.

14. VMLogin - capaz de reemplazar múltiples computadoras con perfiles comerciales virtuales desde un solo navegador

Pantalla de inicio de sesión de VMLogin

VMLogin, el navegador anti-detección, ha sido especialmente diseñado en China para garantizar el anonimato al trabajar en equipo para impulsar tu negocio. Este servicio ofrece soluciones distintivas diseñadas para proteger no solo la información personal de los usuarios, sino también marcas enteras. VMLogin cuenta con un amplio apoyo a nivel mundial y es especialmente reconocido en regiones como Europa, China, Indonesia y Rusia.

Panel de escritorio de VMLogin

Principales capacidades

Entorno separado: Con la ayuda de un perfil VMLogin, puedes crear un entorno virtual completamente independiente para tus actividades laborales. Las cookies, el almacenamiento local y los archivos de caché se volverán completamente aislados y, por lo tanto, protegidos.

Con la ayuda de un perfil VMLogin, puedes crear un entorno virtual completamente independiente para tus actividades laborales. Las cookies, el almacenamiento local y los archivos de caché se volverán completamente aislados y, por lo tanto, protegidos. Automatización sencilla: Cualquier tarea rutinaria puede ser automatizada en VMLogin a través de controladores web como Selenium o Browser Automation Studio.

Cualquier tarea rutinaria puede ser automatizada en VMLogin a través de controladores web como Selenium o Browser Automation Studio. Gestión de actividades empresariales: Gracias a sus funciones de uso compartido de cuentas y transferencias, puedes gestionar la capacidad de tu equipo para acceder a las cuentas comerciales del navegador y distribuir roles y tareas específicas.

Capacidades de VMLogin desde su sitio web oficial

Integración

VMLogin se integra perfectamente con una amplia gama de software, que abarca aplicaciones web, bots de automatización para tareas en línea y diversas herramientas para mejorar la anonimidad. Además, el navegador brinda soporte para múltiples sistemas de pago, incluidos Bitcoin, FPX, Alipay y más, ofreciendo a los usuarios flexibilidad y comodidad en sus transacciones y operaciones.

Precios

VMLogin tiene una versión de prueba gratuita de 3 días con funcionalidad limitada. También ofrece varios planes grupales con funciones avanzadas: por $99, $209 o $499 al mes, según la cantidad de personas en el equipo. Además, si pagas por todo el año o eliges un plan personalizado utilizando un código QR, obtendrás un descuento del 25%.

Ventajas y desventajas

Pros:

Soporte de marketing de afiliados. VMLogin resulta ser una herramienta valiosa para llevar a cabo campañas publicitarias a través de múltiples cuentas publicitarias. Juega un papel crucial en la mitigación de riesgos y la verificación de recursos bloqueados para prevenir el uso no autorizado de una marca.

VMLogin resulta ser una herramienta valiosa para llevar a cabo campañas publicitarias a través de múltiples cuentas publicitarias. Juega un papel crucial en la mitigación de riesgos y la verificación de recursos bloqueados para prevenir el uso no autorizado de una marca. Comprobación de targeting. El navegador puede evaluar la eficiencia de tus anuncios al emular usuarios desde diferentes dispositivos y GEOs. También puede limpiar fácil y rápidamente cualquier enlace inútil o muerto.

El navegador puede evaluar la eficiencia de tus anuncios al emular usuarios desde diferentes dispositivos y GEOs. También puede limpiar fácil y rápidamente cualquier enlace inútil o muerto. Web-scraping. Los algoritmos de VMLogin son capaces de reemplazar oficinas enteras con perfiles menos intensivos en recursos en forma de un único navegador virtual. Se puede configurar rápidamente ya que ya tiene todas las herramientas que necesitas, ahorrándote RAM y energía.

Desventajas:

Enfoque estrecho: Este navegador está principalmente diseñado para los procesos comerciales de grandes empresas y no es realmente adecuado para abordar otros objetivos y tareas, especialmente cuando se trata de especialistas solitarios.

Este navegador está principalmente diseñado para los procesos comerciales de grandes empresas y no es realmente adecuado para abordar otros objetivos y tareas, especialmente cuando se trata de especialistas solitarios. Falta de integraciones: A pesar de estar integrado con varios plataformas (principalmente criptomonedas), VMLogin no tiene demasiadas asociaciones con plataformas de terceros y, por lo tanto, puede ofrecer menos funciones que otras opciones en esta lista.

Calificación y opiniones

VMlogin es elogiado en línea por ofrecer un enfoque integral que incluye funciones como configuración de servidor DNS personalizado, emulación de navegador móvil e incluso tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Sin embargo, según los usuarios, lo que perjudica al servicio es que no tiene una versión de prueba ilimitada y no es compatible con dispositivos macOS.

¡Una mini-reseña de VMLogin de cpmdealer.com! Una mini-reseña de VMLogin de cpmdealer.com

Reseña de video

VMLogin destaca gracias a sus amplias funciones de personalización, especialmente cuando se trata de trabajar con múltiples perfiles simultáneamente. Y esto no solo se aplica a redes sociales como Facebook, sino también a plataformas de compras en línea como Amazon y Ebay. Aquí se puede encontrar una revisión breve y concisa de sus principales ventajas.

Los primeros pasos para instalar VMLogin

Apto para

VMLogin es especialmente adecuado para usuarios que priorizan la eficiencia en el tiempo y la seguridad al administrar extensas actividades empresariales. Esta solución antidefraude va más allá de la conservación de recursos y la mejora de la administración de cuentas de SMM; también ayuda en la asignación de tareas y en la supervisión de la ejecución de tareas dentro de un mismo equipo, optimizando y asegurando varios aspectos del proceso empresarial.

Parece que esa fue la última información relevante sobre los navegadores anti-detectores que mencionamos. Espero que después de leer el cuerpo principal del artículo, hayas obtenido una idea clara de todas sus ventajas clave.

Cómo elegir un navegador anti-detectores

Aun así, sé exactamente lo difícil que puede ser elegir una solución anti-detect, incluso cuando se comprenden las opciones que tienes frente a ti. Por eso, he decidido darte algunos consejos sobre en qué características enfocarte al seleccionar un ADB:

Basándome en mi propia experiencia, quiero destacar características que son cruciales:

1. Integración de API. Para trabajar efectivamente a través de múltiples cuentas, a menudo es vital que su navegador recopile datos de sitios web sin violar sus políticas. Esto puede ser útil al monitorear precios, recopilar información sobre sus competidores y analizar datos. Aquí es donde entra en juego la integración de API, ya que garantiza su privacidad al probar campañas publicitarias.

2. Selenium/Puppeteer/espejos. Estas herramientas automatizan tareas rutinarias en sitios web, como completar formularios, navegar por páginas web, entre otras. Los scripts pueden adaptarse a diversos escenarios, mejorando tu rendimiento. Todo esto ahorra tu tiempo y energía incluso al procesar grandes cantidades de información y muchas tareas.

3. Importación/Exportación de cookies. Estas funciones te permiten guardar y restaurar sesiones, una característica muy útil si un sitio web te obliga a mantener la sesión iniciada o si necesitas guardar ajustes entre sesiones, especialmente al trabajar en múltiples cuentas o plataformas.

4. Proxies gratuitos/de bajo costo. Los servidores proxy se aseguran de que tu dirección IP esté oculta y de que permanezcas anónimo. También ayudan a evitar bloqueos y filtros en cualquier ubicación geográfica desde la que estés operando. Sin embargo, al elegir proxies, especialmente gratuitos, recomiendo primero examinar su confiabilidad y velocidad.

5. Almacenamiento en la nube. Sincronizar perfiles a través de la nube es la clave para la estabilidad y confiabilidad. De esta manera, tus datos pueden ser recuperados rápidamente en caso de que el navegador o dispositivo falle. Esto reduce el riesgo de perder información vital, lo cual a veces es un factor crítico, especialmente cuando se trata de monitoreo, pruebas u otras tareas que requieren que alternes constantemente entre perfiles y sesiones.

6. Usabilidad general y calidad de UI/UX. Cuando la interfaz de ADB hace que la navegación sea simple, esta se vuelve accesible incluso para usuarios inexpertos. Otra cosa es que una interfaz bien diseñada y agradable a la vista también es crucial para funcionar de manera fluida y no sobrecargar tus ojos.

También me gustaría señalar que una comunidad que hable inglés decente y soporte técnico es un buen atributo de cualquier ADB. En primer lugar, la comunidad proporciona acceso a una gran base de datos de conocimientos colectivos y promueve el intercambio de experiencias entre los usuarios. Además, un equipo de soporte que hable inglés está listo para reaccionar rápidamente y ocuparse de cualquier tipo de inquietud del usuario.

Quizás estés buscando otras características al elegir un ADB. Pero te recomiendo encarecidamente que primero te asegures de que las que enumeré anteriormente estén presentes. Te permiten lograr los mejores resultados.

Conclusión

En última instancia, independientemente de las ventajas que un servicio pueda tener, la elección del mejor navegador anti-detección depende principalmente de tus preferencias individuales. La clave es identificar qué funciones son fundamentales para tus actividades.

Espero que esta revisión te ayude a tomar la decisión correcta, ¡independientemente del área específica en la que te desenvuelvas y de los objetivos que te hayas fijado!

¡Que tus tasas de conversión se disparen!