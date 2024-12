¿Cómo usar el navegador Undetectable para comparar precios minoristas?

Quiero comprar un artículo que me gusta. Pero pospongo su compra por otros tres años. ¿O tal vez en algún sitio web extranjero este artículo es más barato? ¡Necesito verificar los precios! Pero, ¿cómo hacerlo si no somos de allí y el mercado no nos permite acceder a sus páginas?

Es más barato allí

Internet ha ampliado las posibilidades de compra. Ahora los usuarios de diferentes partes del mundo pueden comprar productos que se venden en tiendas de otras partes. Sin embargo, desafortunadamente, las posibilidades de realizar compras internacionales están muy limitadas.

Muchas plataformas de comercio y marketplaces no quieren lidiar con extranjeros. Es más fácil para ellos trabajar con una audiencia local y evitar complicaciones con la organización del envío del producto al otro lado del mundo o con su devolución. Por esta razón, las tiendas en línea configuran la filtración de usuarios por ubicación geográfica en sus sitios web. Como resultado, el usuario pierde la posibilidad de comparar los precios de los productos en plataformas extranjeras con los precios en el mercado local.

Estas restricciones no solo afectan a los usuarios, sino también a los especialistas en marketing. Debido a los bloqueos en los sitios comerciales, ellos tampoco pueden acceder a plataformas extranjeras para establecer un precio adecuado para los productos en las tiendas en línea que gestionan.

La falta de una visión global del mercado extranjero por parte de los minoristas afecta negativamente la política de precios en general. Como resultado, los productos en las plataformas locales se venden a precios inflados, lo que el consumidor local no está dispuesto a pagar. Como resultado, tanto los vendedores como los compradores se ven afectados.

La filtración de visitantes por países también afecta negativamente el desarrollo de las tiendas que utilizan tales bloqueos. No solo pierden posibles compradores, sino que también motivan a los competidores a establecer las mismas restricciones.

Los marketplaces globales también utilizan la filtración de audiencia por países. Por ejemplo, un vendedor que vende en Amazon o eBay puede configurar la visibilidad para los compradores según su ubicación geográfica. Después de eso, el surtido de su tienda y los precios regionales solo se mostrarán a los usuarios de la lista de países y ciudades especificados.

Y no olvidemos las redes sociales, donde también se ofrecen una gran cantidad de productos. Aquí, probablemente no haya barreras entre el comprador objetivo y la plataforma de comercio. Existen, y además, implementados a nivel de cuentas.

Resulta que todas las categorías de usuarios necesitan una herramienta para evitar la segmentación geográfica. Y esa herramienta existe: el navegador anti-detección.

¿Qué es eso?

La anonimidad de las acciones del usuario en la World Wide Web se garantizaba hace 10-15 años, en la época de su apogeo. Y ahora Internet se está volviendo similar al mundo real, adoptando sus fenómenos y leyes. Incluidas las leyes físicas. Después de todo, cualquier persona que navegue por Internet deja rastros digitales en él.

Ahora cada paso del usuario en la red es fácilmente rastreable. Las huellas digitales, también conocidas como huellas dactilares, proporcionan más del 90% de precisión en la identificación del usuario. Es comprensible que estas huellas no puedan determinar el color de tus ojos. Pero la geolocalización, el idioma, las características técnicas del dispositivo y los sitios visitados anteriormente son fáciles de obtener. Estos indicadores, que forman parte de las huellas dactilares, se utilizan en los sistemas de recursos de Internet para identificar a los usuarios.

Por lo tanto, las huellas digitales son la razón por la cual no puedes verificar los precios en diferentes países y comprar productos a un precio más favorable. Por lo tanto, se necesita una herramienta que pueda hacer que estas huellas sean lo más naturales posible para los sistemas antifraude. Y esa herramienta es Undetectable. Pero hablaremos de sus talentos más adelante. Mientras tanto, volvamos a las pruebas digitales.

Todas las restricciones y prohibiciones existentes en los diferentes tipos de recursos de Internet, de una forma u otra, funcionan en las huellas dactilares. Esta tecnología es el método más preciso de filtración de la audiencia de una plataforma. Pero las huellas digitales son una espada de doble filo. Es una herramienta que no solo construye barreras, sino que también las rompe.

Los navegadores anti-detección se utilizan ampliamente para la promoción de cuentas múltiples en las redes sociales. Pero en el mundo actual, también son demandados por los usuarios comunes. Aunque este software se consideraba durante mucho tiempo una solución especializada.

Los navegadores anti-detección tienen muchas habilidades. Incluyendo la capacidad de eludir las restricciones establecidas en las redes sociales, marketplaces y tiendas en línea. Por lo tanto, con la ayuda de Undetectable, puedes comparar los precios minoristas sin la necesidad de filtrar a los visitantes por ubicación, algo que muchas plataformas de comercio utilizan.

Principio de funcionamiento de los navegadores anti-detección:

El mecanismo de los navegadores anónimos y regulares es en gran medida similar, ambos se basan en los mismos motores.

Los navegadores anónimos incluyen herramientas para reemplazar y editar huellas digitales.

Los navegadores anti-detección más avanzados, incluido Undetectable, vienen con un catálogo de huellas digitales cuyos parámetros se pueden cambiar a discreción.

Los navegadores anti-detección son la única herramienta efectiva para utilizar cuentas múltiples incluso en los servicios y plataformas más seguros: marketplaces, redes sociales y publicitarias, etc.

Los navegadores anti-detección permiten utilizar simultáneamente un número prácticamente ilimitado de huellas digitales y acceder a un recurso de Internet con múltiples usuarios.

Con el uso de cuentas múltiples, se puede determinar el valor y la dispersión de los precios establecidos por el vendedor para sus productos para usuarios de diferentes regiones y países.

Muchos minoristas que operan en el mercado internacional utilizan la tecnología de huellas digitales para aumentar sus ingresos. Esto se logra vendiendo el mismo producto a diferentes precios a los compradores de diferentes países. A los usuarios de regiones más prósperas se les venderá el producto a un precio más alto, mientras que a los usuarios de países menos ricos se les venderá a un precio más bajo. Por lo tanto, la comparación de precios minoristas con la ayuda de los navegadores anti-detección es tan efectiva.

Para que los navegadores anti-detección funcionen correctamente, se necesitan huellas digitales de calidad, así como proxies y archivos de cookies.

Las huellas digitales incluyen los siguientes parámetros: hora local, idioma, sistema operativo del dispositivo, versión del motor del navegador, resolución de pantalla. También se incluye la cadena User-Agent, que el navegador envía en respuesta a la solicitud del servidor. Sin embargo, para evitar bloqueos geográficos, los navegadores anti-detección requieren una dirección IP de un país específico y un proveedor de servicios de Internet que brinde servicios en esa región. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente los proxies. Los proxies residenciales son los más adecuados para compras en tiendas extranjeras, ya que son direcciones IP blancas únicas que se proporcionan solo a una persona.

Los archivos de cookies son necesarios para dar a las huellas digitales utilizadas una mayor naturalidad. Ya que el historial de visitas se percibe como evidencia de la autenticidad de la cuenta de usuario por los sistemas anti-detección de redes sociales y marketplaces.

¿Cómo trabajar con un navegador anti-detección?

Tomemos como ejemplo el navegador anti-detección de calidad Undetectable.

Muchos usuarios que conocen la existencia de navegadores anónimos los consideran herramientas complicadas de configurar. En realidad, incluso un usuario inexperto puede dominar este software. Para demostrar esto, consideremos paso a paso el proceso de configuración y uso de Undetectable:

Regístrate en el sitio web del servicio. Descarga la versión adecuada de la aplicación de escritorio del navegador, ya sea para macOS o Windows. Instala el programa y ejecútalo. Inicia sesión. Crea un nuevo perfil. Edita los parámetros del perfil: elige la configuración técnica del dispositivo, el idioma y otras configuraciones necesarias. Carga proxies de alta calidad que hayas adquirido previamente. En la sección “Huellas de red”, activa el modo “Automático”: a partir de ese momento, todas las configuraciones de red, incluida la geolocalización, se generarán automáticamente en Undetectable en función de los proxies utilizados. Si es necesario, carga archivos de cookies. Y después de iniciar el perfil creado, puedes comprar el producto que te gusta en una tienda extranjera a un precio más bajo. Ya que Undetectable proporciona todas las herramientas necesarias para ir de compras sin restricciones en su suscripción gratuita.

¿Podría haber sido así?

Con total seguridad afirmamos que el uso de navegadores anti-detección no está prohibido en ningún país del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, el uso de navegadores anónimos es completamente seguro. Sin embargo, lo que debes tener cuidado son los proxies de baja calidad, que pueden llevar al bloqueo de tu cuenta. Por lo tanto, es mejor no utilizar perfiles de usuario personales en los navegadores anti-detección.

Y tampoco vale la pena buscar alternativas a Undetectable. En el mercado, es el único navegador anti-detección profesional que ofrece un conjunto completo de herramientas para eludir bloqueos en su suscripción gratuita. Por lo tanto, regístrate rápidamente, descarga el navegador y haz realidad tu sueño de tres años. Después de todo, gracias a Undetectable, puedes comprar el producto que te gusta en otro país… ¡Y a otro precio!