¿Cómo usar Undetectable para multi-cuentas y arbitraje de tráfico?

Si trabajas en el campo del arbitraje de tráfico, debes asegurarte de que todas tus numerosas cuentas no sean bloqueadas mañana mismo. Nos complace informarte que hemos encontrado una excelente solución para ti: el navegador anti-detección Undetectable, que permite a los especialistas simplificar su arduo trabajo. El artículo de hoy te contará todo lo que necesitas saber sobre este navegador: cómo funciona, si su uso es legal, cuáles son los riesgos de no tener el navegador, y mucho más. Así que lee atentamente y empecemos.

¿Cómo funciona Undetectable?

Como ya hemos mencionado, Undetectable es un programa especial que permite a los usuarios crear múltiples perfiles de navegador con configuraciones únicas, de modo que para los sitios web cada uno de ellos parezca un nuevo dispositivo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Veamos esto en detalle.

En primer lugar, el navegador anti-detección te permite abrir otra cuenta de arbitraje en cada pestaña, utilizando huellas digitales personales. Esto significa que los filtros de spam del sitio no podrán identificarte como el mismo usuario. En consecuencia, las cookies serán diferentes para cada cuenta y sus valores no coincidirán.

Por cierto, no tendrás problemas con el propio navegador, ya que tiene una interfaz fácil de usar que no difiere de la habitual. Además, los navegadores anti-detección suelen utilizar el motor de Chromium, por lo que no serás simplemente una oveja negra en Internet, sino que te mezclarás fácilmente con la masa de usuarios.

¿Y qué hay de las huellas digitales (también conocidas como fingerprints) que oculta este navegador? En realidad, funciona de la siguiente manera: cada vez que visitas un sitio web, se cargan cookies, pero son completamente diferentes. A continuación se presentan todos los archivos:

Preferences (preferencias) (incluye la apariencia de la interfaz, su aspecto visual y las funciones disponibles, así como las configuraciones regionales y de idioma);

Security (seguridad) (se utiliza para prevenir el acceso no autorizado);

Processes (procesos) (estos archivos permiten que el sitio funcione correctamente);

Advertising campaign (campaña publicitaria) (por ejemplo, para mostrar anuncios personalizados de arbitraje);

Session status (estado de la sesión) (información sobre cómo interactuar con el contenido).

Cuando visitas un sitio web, verifica las cookies en tu computadora y genera configuraciones individuales. Además, las cookies nos permiten determinar si eres un nuevo usuario o no. Gracias a los navegadores anti-detección como Undetectable, puedes crear un usuario sin cookies o utilizar otras cookies.

Hay otra forma de rastrear a las personas en Internet: a través de la dirección IP. La dirección IP es una serie de números que se utiliza para identificar un dispositivo, y con ella se puede rastrear qué recursos de Internet visitas, así como tus cuentas y ubicación geográfica. Si utilizas un navegador anti-detección, también tienes la opción de cambiar esta configuración.

Además, la huella digital contiene datos “ocultos”. Los sitios siempre solicitan al software configuraciones únicas y específicas del navegador, que incluyen lo siguiente:

User-Agent (agente de usuario) (tipo de software, tipo de sistema operativo, versiones de software, y más);

Browser language (idioma del navegador) (inglés, chino, español y cualquier otro);

Time zone (zona horaria);

Tamaño de pantalla y configuraciones de color (profundidad de color);

Tecnologías HTML5 compatibles (cada software tiene sus diferencias);

Configuraciones de no rastreo;

Complementos y sus características;

Fuentes y su renderización (depende de muchos parámetros: procesador, tarjeta de video, programas preinstalados, bibliotecas, etc.).

Con base en esta información, los sitios web construyen un identificador (número de secuencia) para cada usuario, y luego registran este parámetro y lo utilizan para sus propios fines. Según una investigación de la Electronic Frontier Foundation, la singularidad del navegador es de aproximadamente el 90%. Por lo tanto, es muy bueno que existan muchos navegadores anti-detección, como Undetectable, que permiten ocultar la identidad del usuario.

¿Es legal utilizar un navegador anti-detección como este?

Sí, es completamente legal. Los principios de funcionamiento de Undetectable, al igual que otros navegadores anti-detección, no violan ninguna ley, sino que, por el contrario, ayudan a los usuarios a proteger sus datos personales y minimizar los riesgos de que información crítica termine en el lugar equivocado.

¿Por qué deberíamos utilizar Undetectable?

Comencemos con la primera pregunta: ¿cómo utilizar un navegador anti-detección? En realidad, no es tan complicado como parece. A continuación, encontrarás una guía paso a paso especial que te ayudará a hacerlo correctamente desde el primer intento.

En primer lugar, debes registrarte en el sitio web oficial del navegador anti-detección: https://undetectable.io/. Después de registrarte con éxito, deberás confirmar tu cuenta utilizando el enlace que recibirás por correo electrónico. Luego, se abrirá automáticamente la página de inicio y se te pedirá que elijas una licencia; simplemente haz clic en “Agregar nueva licencia”. A continuación, elige el plan que más te convenga. Recuerda que después de adquirir una licencia, podrás cambiar tu plan. Además, si tienes un código promocional, no olvides ingresarlo en el campo obligatorio. Por último, después de seleccionar el plan adecuado, se abrirá automáticamente la ventana de pago en tu pantalla. Allí verás todas las opciones de pago disponibles, incluyendo tarjetas Visa y Mastercard, criptomonedas a través de Coinbase y otros. ¡Eso es todo! Después de realizar el pago, verás tu licencia en la sección “Licencias”. ¡Ahora estás completamente listo para trabajar con Undetectable!

Ahora pasemos a la segunda pregunta: ¿por qué deberíamos utilizar Undetectable?

Ya hemos destacado que la característica principal de este programa es la confidencialidad. Por supuesto, nada puede darte una garantía del 100% contra la filtración de datos, pero hay varias formas de minimizar los riesgos de que información crítica termine en el lugar equivocado, y en este caso Undetectable no es una excepción. De hecho, esto es posible gracias a su principio de funcionamiento único: este navegador garantiza el anonimato al cambiar los datos y configurar la huella digital del usuario, dejando un mínimo rastro en la red. Esto significa que los usuarios pueden estar seguros de lo más importante: si quieres protegerte, Undetectable será tu solución perfecta, ya que su uso efectivo prácticamente elimina la posibilidad de detección.

¿Por qué no podemos utilizar un navegador común?

En realidad, todo es muy simple: un navegador común no te ofrece ninguna garantía de seguridad.

No es ningún secreto que la protección de la información privada es uno de los principales problemas en todo el mundo, y prácticamente todo está bajo control, incluyendo teléfonos inteligentes, computadoras, software, etc. En primer lugar, un navegador común recopila cookies, lo que significa que gran parte de tus datos está completamente disponible y los hackers pueden robarlos fácilmente. Como ya hemos mencionado, un navegador anti-detección, por otro lado, te permite abrir una cuenta separada en cada pestaña utilizando huellas digitales personales. Gracias a esto, las cookies serán diferentes para cada cuenta y sus valores no se cruzarán.

Además, este tipo de navegador está protegido contra los complementos Flash y WebRTC, por lo que cualquier sitio web que visites no podrá verificar si estás utilizando un proxy y, por lo tanto, no obtendrá las características de tu navegador para identificarte. Esto es muy importante, especialmente cuando trabajas con múltiples perfiles de arbitraje.

¿Cuáles son los riesgos de no tener el navegador Undetectable?

En resumen, el principal riesgo al no tener el navegador es el bloqueo de cuentas y la pérdida de información personal. De hecho, la tecnología de obtención de huellas digitales puede interpretarse como una vulnerabilidad significativa en la seguridad de la información y una violación de la privacidad y confidencialidad de los usuarios al mismo tiempo. ¿Por qué, te preguntarás?

El hecho es que la combinación de elementos como complementos, marcadores, resoluciones de pantalla, etc., que tenemos en el navegador, se puede comparar de manera condicional con los datos biométricos de una persona, es decir, con sus huellas dactilares reales. En este caso, cualquier usuario de Internet puede ser identificado sin su conocimiento ni consentimiento.

Puede parecer que el anonimato en Internet te brinda una sensación de libertad, inaccesibilidad e impunidad, pero en realidad no es así. Por lo tanto, si tu trabajo está estrechamente relacionado con múltiples cuentas, necesitas una herramienta especial que te permita trabajar rápidamente con ellas, y ese es precisamente el navegador anti-detección. Este programa te brinda ciertas garantías de seguridad, minimiza todos los posibles riesgos y te permite estar siempre seguro de la protección de todos tus datos personales.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el navegador Undetectable?

Aquí están las principales ventajas indiscutibles que obtendrás al utilizar el navegador Undetectable: