Términos de uso

Acuerdo de Servicio/Términos y Condiciones de Undetectable

Este Acuerdo de Servicio de Suscripción de Software (SaaS) (el “Acuerdo”) establece las obligaciones y condiciones entre usted (“Cliente”) y Undetectable, en relación con su uso de los Servicios definidos en este documento. Por favor, lea este Acuerdo detenidamente. Su uso de los Servicios está expresamente condicionado a su aceptación de este Acuerdo. AL HACER CLIC EN EL ICONO “ACEPTO” A CONTINUACIÓN, Y/O AL UTILIZAR LOS SERVICIOS, USTED ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON CUALQUIER TÉRMINO DE ESTE ACUERDO, NO UTILICE LOS SERVICIOS Y SALGA INMEDIATAMENTE HACIENDO CLIC EN EL ICONO “NO ACEPTO” A CONTINUACIÓN.

Política de Reembolso

No realizamos reembolsos por ningún pago que haya realizado una vez que comienza su suscripción. Sin embargo, consideramos cambios de planes caso por caso; para lo cual puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.

Considerandos

El Proveedor es el propietario de cierto software informático propietario conocido como Undetectable que se utiliza para crear múltiples cuentas de usuario en sitios web. El Proveedor proporciona y vende suscripciones para que los suscriptores accedan y utilicen el Software a través de undetectable.io o cualquier otro sitio web notificado a los suscriptores de vez en cuando (los “Servicios”). El Cliente desea utilizar los Servicios para sus propios fines internos, incluida la creación por parte de los clientes de perfiles en varios sitios web, así como el uso de servicios de proxy, de conformidad con los términos y condiciones establecidos. El Proveedor está dispuesto a proporcionar acceso a los Servicios para el uso empresarial interno del Cliente de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este documento. El Proveedor y el Cliente reconocen y aceptan que este Acuerdo será efectivo y estará en vigor inmediatamente a partir de la fecha en que el Cliente haga clic en el icono “Acepto” a continuación (la “Fecha de Entrada en Vigor”). POR LO TANTO, en consideración a las promesas mutuas contenidas en este documento y a otras contraprestaciones valiosas, las partes acuerdan lo siguiente:

1. Suscripción de Software.

a. El Proveedor otorga al Cliente y el Cliente acepta del Proveedor, un derecho limitado, no exclusivo y no transferible de acceder y utilizar y permitir que los Usuarios Autorizados accedan y utilicen los Servicios únicamente para el uso empresarial interno del Cliente. Los Servicios no serán utilizados por el Cliente ni por los Usuarios Autorizados en nombre de terceros no autorizados en virtud de este Acuerdo. El Cliente hará todo lo posible para garantizar que los Usuarios Autorizados utilicen los Servicios de acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo. El Cliente reconoce que su derecho de uso de los Servicios será exclusivamente basado en la web de conformidad con los términos de este Acuerdo y el Software no se instalará en ningún servidor u otro equipo informático propiedad o controlado por el Cliente o proporcionado al Cliente de otra manera.

b. El uso de los Servicios por parte del Cliente o cualquier Usuario Autorizado de conformidad con este Acuerdo estará sujeto a cualquier acuerdo de usuario final, términos de uso y/o política de privacidad aplicable a undetectable.io u cualquier otro sitio web aplicable utilizado para acceder a los Servicios.

c. Cualquier negociación acordada entre el Proveedor y el Cliente será privada, el Cliente no compartirá negociaciones privadas con otros clientes. El Proveedor se reserva el derecho de cancelar una negociación por cualquier motivo sin previo aviso, incluido si se determina que el Cliente ha violado esta sección.

2. Derechos de Propiedad Intelectual.

a. El Cliente reconoce que todos los derechos, títulos e intereses sobre los Servicios y el Software, junto con sus códigos, secuencias, obras derivadas, organización, estructura, interfaces, cualquier documentación, datos, nombres comerciales, marcas comerciales u otros materiales relacionados (en conjunto, la “Propiedad Intelectual del Proveedor”), son, y en todo momento seguirán siendo, propiedad exclusiva del Proveedor. La Propiedad Intelectual del Proveedor contiene secretos comerciales e información confidencial propiedad del Proveedor y está protegida por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos (y otras leyes relacionadas con la propiedad intelectual). Excepto el derecho de utilizar los Servicios, tal como se establece expresamente en este documento, este Acuerdo no otorga al Cliente ningún derecho o licencia sobre patentes, derechos de autor, derechos de bases de datos, secretos comerciales, nombres comerciales, marcas comerciales (registradas o no registradas) u otros derechos o licencias con respecto a los Servicios o el Software.

b. El Cliente no intentará, ni permitirá directa o indirectamente a ningún Usuario Autorizado u otra tercera parte intentar copiar, modificar, duplicar, crear obras derivadas, enmarcar, reflejar, republicar, compilar inversamente, desensamblar, ingeniería inversa, descargar, transmitir o distribuir la totalidad o parte de los Servicios y/o el Software en ninguna forma o medio.

3. Tarifa de Suscripción/Costo Mínimo Mensual/Precios.

a. El Cliente deberá pagar al Proveedor los costos acumulados de los servicios por la duración que el Cliente haya ingresado, o la tarifa mínima de uso mensual (la “Tarifa de Suscripción”) en la cantidad de una tarifa mínima existente, y acordada de conformidad con la página de registro para este Acuerdo. El Cliente acepta las condiciones de precios establecidas en undetectable.io al aceptar este acuerdo. (Ver https://undetectable.io/pricing/)

b. La Tarifa de Suscripción para el primer Período de Suscripción (la fecha inmediatamente posterior al período de prueba de 10 días hasta el último día del mes), al comienzo del plazo de este Acuerdo, se pagará en la Fecha de Entrada en Vigor del primer día del mes siguiente. La Tarifa de Suscripción para todos los Períodos de Suscripción posteriores al plazo de este Acuerdo se pagará al Proveedor el primer día de cada Período de Suscripción posterior, de conformidad con la subsección d, a continuación.

c. El importe de la Tarifa de Suscripción no incluye ningún impuesto aplicable. El Cliente es responsable de todos los impuestos aplicables.

d. El Cliente deberá proporcionar una tarjeta de crédito válida u otro método de pago aceptable al Proveedor y deberá tomar todas las medidas necesarias para autorizar el pago automático de la Tarifa de Suscripción y los costos del servicio. Al aceptar este Acuerdo, el Cliente autoriza al Proveedor a cargar automáticamente dicho método de pago por todos los Períodos de Suscripción durante el plazo de este Acuerdo. Si, por cualquier motivo, el pago automático es denegado, el Cliente deberá pagar la Tarifa de Suscripción aplicable y todos los costos de precios incurridos por el uso de la suscripción al Proveedor dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación del Proveedor.

e. Cualquier otro término de pago entre el Proveedor y el Cliente se acordará por escrito y se establecerá en una factura, acuerdo de facturación u otro documento escrito.

4. Accesibilidad/Rendimiento

El Proveedor hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para que los Servicios estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el Plazo, excepto por: (i) copias de seguridad del sistema programadas u otro mantenimiento continuo según lo requiera y programe el Proveedor con antelación, o (ii) por cualquier causa imprevista más allá del control razonable del Proveedor, incluyendo pero no limitado a fallas del proveedor de servicios de Internet o de la red de comunicaciones, ataques de denegación de servicio o ataques similares, o cualquier evento de fuerza mayor establecido en este Acuerdo. El Proveedor supervisará los indicadores de rendimiento en los sistemas y la infraestructura de red (propia y de proveedores de terceros) para evaluar el rendimiento general de los servicios de alojamiento y tomará medidas razonables para abordar los sistemas y la infraestructura de red según sea necesario para mantener un rendimiento satisfactorio del Software. Además, el Proveedor se reserva el derecho de supervisar y restringir razonablemente la capacidad del Cliente, sin previo aviso, para utilizar los Servicios si el Cliente está utilizando recursos informáticos excesivos que están afectando el rendimiento de los Servicios para otros suscriptores.

5. Mantenimiento y Soporte

El Proveedor mantendrá el Software y/o los Servicios y proporcionará todos los parches y correcciones al Software y/o los Servicios sin costo adicional. No obstante, dicho mantenimiento no incluirá ninguna versión nueva importante del Software, funcionalidad adicional o programación personalizada, que el Proveedor, a su discreción, podrá proporcionar a un costo adicional según lo acordado entre las partes.

6. Plazo.

El plazo de este Acuerdo comenzará en la Fecha de Entrada en Vigor y continuará hasta que se termine según lo establecido en este documento. El Cliente elegirá si el plazo consistirá en períodos anuales o mensuales (cada uno un “Período de Suscripción”). El Acuerdo se renovará automáticamente para los Períodos de Suscripción posteriores a menos que alguna de las partes notifique por escrito su decisión de no renovar este Acuerdo al menos quince (15) días antes del final del Período de Suscripción vigente en ese momento o de lo contrario termine este Acuerdo de conformidad con los términos de este Acuerdo. Al finalizar este Acuerdo por cualquier motivo, todos los derechos y suscripciones otorgados al Cliente terminarán de inmediato, y el Cliente dejará de utilizar los Servicios y prohibirá a los Usuarios Autorizados utilizar los Servicios.

7. Incumplimiento

El Cliente incumplirá este Acuerdo si no realiza algún pago cuando corresponda y no subsana dicho incumplimiento dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción de un aviso por escrito del Proveedor. Además de la infracción monetaria descrita en la oración anterior, cualquiera de las partes incumplirá este Acuerdo si la parte incumple materialmente este Acuerdo y no subsana dicho incumplimiento dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de un aviso por escrito de la parte no infractora. Si una parte incumple, la parte no infractora podrá rescindir este Acuerdo o buscar cualquier otro recurso disponible en virtud de la ley o la equidad, excepto cuando se disponga lo contrario en este Acuerdo. En caso de que el Cliente incumpla o intente incumplir alguna de las disposiciones de este Acuerdo, el Proveedor tendrá el derecho, además de cualquier otro recurso que pueda estar disponible, de obtener una medida cautelar que prohíba dicho incumplimiento o intento de incumplimiento, y el Cliente reconoce por la presente la insuficiencia de cualquier remedio legal.

8. Confidencialidad

a. Además, y sin limitar los requisitos relacionados con la Propiedad Intelectual del Proveedor establecidos en la Sección 2 de este Acuerdo, el Cliente hará todos los esfuerzos razonables (pero en ningún caso menos que los esfuerzos utilizados para proteger su propia información propietaria de naturaleza similar) para proteger toda la información propietaria, confidencial y/o no pública relacionada con o de alguna manera conectada al Software, los Servicios, los asuntos financieros, profesionales y/o de otro tipo del Proveedor, y este Acuerdo (la “Información Confidencial”).

b. El Cliente no divulgará ni publicitará la Información Confidencial sin el consentimiento previo por escrito del Proveedor.

c. El Cliente hará todos los esfuerzos razonables (pero en ningún caso menos que los esfuerzos utilizados para proteger su propia información propietaria de naturaleza similar) para no divulgar ni utilizar la Información Confidencial en beneficio propio o en beneficio de cualquier otra persona, tercero, empresa o corporación de manera incompatible con el propósito de este Acuerdo.

d. Los términos de confidencialidad y no divulgación contenidos en este documento expirarán cinco (5) años a partir de la fecha de terminación de este Acuerdo. e. Las restricciones de divulgación no se aplicarán a la información que: (i) estuviera generalmente disponible para el público en el momento de la divulgación, o que posteriormente estuviera disponible para el público que no sea por culpa del Cliente; (ii) ya fuera conocida por el Cliente antes de la divulgación de conformidad con este Acuerdo; (iii) se obtuviera en cualquier momento de manera lícita de un tercero en circunstancias que permitieran su uso o divulgación a otros; o (iv) se requiera por ley o por orden judicial que se divulgue.

9. Garantía Limitada

El Proveedor garantiza que tiene el poder y la autoridad para otorgar la suscripción de los Servicios otorgados al Cliente en virtud de este documento. EXCEPTO POR LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO, LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, Y EL PROVEEDOR RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Limitación de Recurso y Responsabilidad. El Cliente declara que acepta la responsabilidad exclusiva y completa de:

(a) la selección de los Servicios para lograr los resultados deseados del Cliente;

(b) el uso de los Servicios;

(c) los resultados obtenidos de los Servicios; y

(d) los términos de cualquier contrato entre el Cliente y los Usuarios Autorizados. El Proveedor no garantiza que el uso de los Servicios por parte del Cliente sea ininterrumpido o libre de errores. El Cliente no presentará reclamaciones contra el Proveedor basadas en teorías de negligencia, negligencia grave, responsabilidad estricta, fraude o representación falsa, y el Cliente defenderá al Proveedor de cualquier demanda o reclamación, e indemnizará y mantendrá indemne al Proveedor de todas y cada una de las pérdidas, costos, gastos o daños, incluidos los honorarios razonables de los abogados, directa o indirectamente resultantes del uso de los Servicios por parte del Cliente, del uso de los Servicios por parte de un Usuario Autorizado y/o de cualquier acuerdo entre el Cliente y un Usuario Autorizado basado en o relacionado de alguna manera con los Servicios.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, CONSECUENTE, PUNITIVO, EJEMPLAR O DE CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) DERIVADOS DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR LOS SERVICIOS, YA SEA BASADO EN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA, INCLUSO SI EL PROVEEDOR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. En cualquier caso, en ningún caso el Proveedor será responsable de ninguna pérdida, costo, gasto o daño al Cliente por un monto que exceda la Tarifa de Suscripción efectivamente pagada al Proveedor por el Cliente durante los doce (12) meses anteriores.

10. Disposiciones Varias

a. Notificación y Demandas. La notificación, demanda u otra comunicación que deba ser entregada por este Acuerdo por cualquiera de las partes a la otra se considerará debidamente entregada si se envía por correo certificado o registrado, con franqueo pagado, con acuse de recibo o se entrega personalmente. A menos que se notifique por escrito lo contrario al Proveedor, la dirección del Cliente para fines de notificación será la dirección proporcionada por el Cliente como parte de la información de facturación del Cliente.

b. Ley Aplicable; Selección de Foro. Este Acuerdo se regirá exclusivamente por las leyes del Estado de Texas, sin tener en cuenta sus principios de conflictos de leyes. Cualquier acción bajo o relacionada con este Acuerdo se presentará exclusivamente en el Tribunal de Distrito del Condado de Grayson, Texas. Las partes acuerdan irrevocablemente y consienten que dicho foro es conveniente y tiene jurisdicción para escuchar y decidir cualquier acción de este tipo.

c. Cumplimiento de las Leyes. El Cliente utilizará los Servicios de conformidad con todas las leyes locales, estatales y federales aplicables.

d. Encabezamientos. Los encabezamientos de los párrafos de este Acuerdo son solo para conveniencia y no forman parte del Acuerdo y no afectarán su interpretación.

e. Divisibilidad. Si alguna disposición de este Acuerdo se considera ilegal, nula o no ejecutable, las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

f. No Renuncia. La demora o la falta de cualquiera de las partes en ejercer cualquier derecho en virtud de este Acuerdo o en emprender acciones contra la otra parte en caso de cualquier incumplimiento de este Acuerdo constituirá una renuncia de dicho derecho, o cualquier otro derecho, o de dicho incumplimiento, o de cualquier incumplimiento futuro, en virtud de este Acuerdo.

g. Cesión. El Cliente no podrá ceder ni transferir este Acuerdo.

h. Sin Sociedad o Agencia. Nada en este Acuerdo tiene la intención de crear una sociedad entre las partes, ni autorizar a ninguna de las partes a actuar como agente de la otra, y ninguna de las partes tendrá la autoridad para actuar en nombre o en representación de la otra de ninguna manera.

i. Fuerza Mayor. El Proveedor no será responsable de ningún retraso o incumplimiento en el cumplimiento de cualquier parte de este Acuerdo en la medida en que dicho retraso sea causado por eventos o circunstancias más allá del control razonable del Proveedor, incluyendo pero no limitado a incendios, inundaciones, tormentas, actos de Dios, guerra, daños maliciosos, falla de un servicio público o transporte o red de telecomunicaciones.

j. Acuerdo Completo. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto a los Servicios y reemplaza cualquier entendimiento o acuerdo previo, ya sea escrito u oral. Ninguna enmienda o modificación de este Acuerdo será vinculante a menos que se reduzca a un escrito firmado por representantes debidamente autorizados de las partes y dicho escrito haga referencia específica a este Acuerdo y su intención como enmienda al mismo. La Compañía puede realizar cambios en este acuerdo en cualquier momento sin previo aviso requerido al Cliente cuando lo permita la ley.

AL HACER CLIC EN “ACEPTO” Y/O AL UTILIZAR EL SOFTWARE, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO, LO HA ENTENDIDO Y ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ADEMÁS, USTED ACEPTA QUE ESTE ACUERDO SERÁ SUPERIOR Y REEMPLAZARÁ CUALQUIER TÉRMINO EN CONFLICTO O INCONSISTENTE CONTENIDO EN CUALQUIER ORDEN DE COMPRA, OTROS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS A LA COMPAÑÍA POR USTED, OTROS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS A USTED POR LA COMPAÑÍA, O ACUERDOS CELEBRADOS PREVIAMENTE POR LAS PARTES. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, NO INSTALE NI UTILICE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE Y/O LOS DATOS, Y SALGA AHORA HACIENDO CLIC EN EL ICONO “NO ACEPTO” A CONTINUACIÓN.