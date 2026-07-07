Undetectable 2.48.0 : Chromium 150, réglage réseau Android et correctifs API

L’équipe Undetectable a préparé une nouvelle version. Dans la version 2.48.0, nous avons mis à jour la base du navigateur (Chromium), et avons également introduit de nouveaux paramètres de masquage pour les configurations mobiles. Ci-dessous, nous analyserons ces changements plus en détail.

Chromium 150

Le premier changement, et le plus important, est la mise à jour du moteur Chromium vers la version 150. La mise à jour constante du noyau est la base d’un travail sécurisé avec toutes les plateformes modernes. Les algorithmes de protection réagissent rapidement au moindre retard de la version du navigateur par rapport à celle qu’utilise actuellement la majorité des utilisateurs réels.

Un noyau récent garantit une correspondance idéale de votre empreinte numérique avec les derniers standards web. L’actualité du noyau est l’un des facteurs qui permettent à vos sessions de paraître naturelles. C’est extrêmement important lors du scaling des campagnes.

Nouveauté : réglage Network pour les profils Android

Dans la section Emulation, un nouveau réglage Network est apparu, créé spécialement pour les configurations basées sur Android. Vous pouvez désormais choisir le type de connexion que le navigateur transmettra aux sites cibles via le paramètre "navigator.connection.type" . Sur les systèmes desktop, ce paramètre est absent, mais pour les appareils mobiles, il sert comme l’un des principaux indicateurs du fingerprint.

Par défaut, le programme attribue automatiquement à chaque nouveau profil une valeur aléatoire : cellular (réseau cellulaire) ou wifi. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de la création massive de comptes. Si votre tâche exige un contrôle strict, vous pouvez sélectionner manuellement le statut nécessaire dans la liste : "cellular", "ethernet", "unknown" ou "wifi". Une telle profondeur d’émulation augmente considérablement la survie des profils sur les sites avec un antifraude strict.

Ce qui a été corrigé

Dans cette mise à jour, nous avons accordé une attention particulière à l’élimination du bruit visuel et des bugs système. Nous avons complètement désactivé l’avertissement intégré de fuite de mot de passe dans le navigateur. Lors du remplissage constant de centaines de formulaires d’autorisation, cette notification intrusive détournait fortement l’attention du travail. Désormais, l’interface reste propre.

Le deuxième correctif important concerne le travail avec les profils cloud via l’API. Auparavant, lors de l’arrêt programmatique d’une session, le serveur pouvait renvoyer un statut d’exécution réussie, même si les données étaient envoyées incorrectement vers le cloud. Nous avons éliminé cette erreur. Désormais, les scripts reçoivent uniquement des informations fiables, ce qui exclut le risque de perte de données lors de la gestion de grandes farms.

Conclusion

La version Undetectable 2.48.0 rend le travail avec les comptes encore plus sûr et plus pratique. Chromium 150 assure un trust élevé, tandis que les nouveaux paramètres réseau pour Android ouvrent des possibilités de masquage fin du trafic mobile. Les correctifs de l’API permettent à vos scénarios d’automatisation de fonctionner sans faux déclenchements. Mettez à jour vers la version actuelle et continuez à scaler confortablement vos projets.