Mise à jour d’Undetectable 2.44.0 : Chromium 146, gestion plus intelligente du focus des fenêtres et plus de liberté dans les paramètres des profils

L’équipe Undetectable a préparé une nouvelle version pour vous. Dans la version 2.44.0, nous avons, comme d’habitude, mis à jour la base du navigateur et ajouté des paramètres précis pour ceux qui apprécient un contrôle total sur leur espace de travail. Ci-dessous, nous examinons en détail ce qui a changé et comment cela vous aidera dans vos tâches quotidiennes.

Chromium 146

Logos Chromium superposés avec les numéros de version 142, 143, 144, 145 et 146 sur un fond en dégradé violet-rose, avec la version 146 mise en avant au premier plan.

Nous avons mis à jour le noyau Chromium vers la dernière version 146.

Pour un navigateur antidetect, un moteur à jour est un élément d’une importance critique qui affecte directement le niveau de confiance des plateformes cibles. Les systèmes antifraude réagissent instantanément aux versions obsolètes, en les signalant comme suspectes ou en exigeant une vérification supplémentaire.

En mettant à jour le noyau, vous pouvez être sûr que vos profils paraissent naturels et se fondent parmi des millions d’utilisateurs ordinaires. Cela élimine les problèmes de rendu sur les sites modernes et garantit le bon fonctionnement des scripts lourds. De plus, la dernière version de Chromium inclut toujours les correctifs de sécurité les plus récents, ce qui protège mieux votre travail contre les fuites de données.

Quoi de neuf

Interface des paramètres du navigateur Undetectable avec l’option “document.hasFocus() always true” activée au centre, décorée de flèches courbées sur un fond en dégradé violet-rose.

Option “document.hasFocus() always true”

Une nouvelle option “document.hasFocus() always true” a été ajoutée aux paramètres principaux. Cette fonctionnalité fait croire aux sites web que la fenêtre du profil est toujours active, même si elle est minimisée ou entièrement recouverte par d’autres fenêtres.

De nombreuses plateformes suivent l’engagement spécifiquement via le focus de la page, en mettant en pause les scripts, les minuteries ou les vidéos lorsque le navigateur est minimisé. Désormais, vos sessions peuvent continuer à fonctionner pleinement en arrière-plan sans éveiller les soupçons des trackers ni interrompre les processus.

Option “Launch profiles”

En activant cette option dans les paramètres principaux, vous pouvez choisir à l’avance comment les profils s’ouvriront : toujours au premier plan, en plein écran ou immédiatement minimisés. Cela est particulièrement utile lors des lancements massifs de comptes, lorsque des dizaines de fenêtres pop-up bloquent l’accès à l’interface principale de l’ordinateur. Vous obtenez un bureau propre et un comportement prévisible du programme, quelle que soit la taille de la charge de travail.

Correctifs

Logo Undetectable au centre, entouré d’engrenages et d’outils décoratifs sur un fond en dégradé violet-rose.

Dans cette version, nous avons résolu plusieurs problèmes susceptibles de perturber la fluidité des processus en cours d’exécution.

Nous avons corrigé un problème d’émulation de l’écran tactile qui, dans de rares cas, cessait de fonctionner lorsque des bibliothèques d’automatisation tierces étaient désactivées. Vos profils mobiles conservent désormais la cohérence du fingerprint et une apparence plus humaine tout au long de la session, quelle que soit l’étape à laquelle le script cesse de s’exécuter.

qui, dans de rares cas, cessait de fonctionner lorsque des bibliothèques d’automatisation tierces étaient désactivées. Vos profils mobiles conservent désormais la cohérence du fingerprint et une apparence plus humaine tout au long de la session, quelle que soit l’étape à laquelle le script cesse de s’exécuter. Nous avons également corrigé la modification des paramètres de géolocalisation via l’API , de sorte que les paramètres du profil correspondent désormais toujours correctement à vos coordonnées, sans échec.

, de sorte que les paramètres du profil correspondent désormais toujours correctement à vos coordonnées, sans échec. Une attention particulière a été portée au minuteur de vérification des paramètres Auto. Auparavant, l’adresse IP était vérifiée trop souvent, ce qui entraînait une consommation de trafic inutile — nous avons optimisé la fréquence des requêtes, ce qui sera particulièrement apprécié par les utilisateurs de proxies mobiles limités.

Ce que nous avons amélioré

Interface des paramètres de profil du navigateur Undetectable avec le champ “CPU cores” agrandi par une grande loupe, sur un fond en dégradé violet-rose.

Parfois, les préréglages matériels standard ne suffisent pas pour créer un fingerprint spécifique. C’est pourquoi nous avons supprimé les limitations strictes sur la sélection du CPU lors de la création d’un profil. Désormais, vous n’êtes plus limité à une liste déroulante et pouvez saisir manuellement absolument n’importe quelle valeur de CPU dont vous avez besoin lors de la création d’un profil. Cela vous donne plus de liberté pour personnaliser le fingerprint et vous permet d’imiter plus précisément des appareils spécifiques et non standard pour vos tâches.

Conclusion

Feuille blanche portant la mention “conclusion”, avec des lignes de checklist stylisées et un stylo à côté, sur un fond en dégradé violet-rose.

La mise à jour Undetectable 2.44.0 rend les profils encore plus sûrs et plus pratiques pour la gestion de masse. Le nouveau noyau Chromium 146 aide à maintenir un niveau élevé de confiance de la part des systèmes antifraude, tandis que la nouvelle option de focus des fenêtres élimine les tâches routinières lors du passage à l’échelle. Nous avons corrigé des bugs d’automatisation frustrants et optimisé l’utilisation du trafic afin que les outils travaillent pour vous, et non l’inverse. Mettez à jour vers la dernière version et testez les nouvelles fonctionnalités en action.