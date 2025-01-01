参加网络测验，获得高达25%的折扣！

AmIUnique.org 与反指纹浏览器 Undetectable

通过 AmIUnique.org 了解您的浏览器有多独特，并测试反指纹（anti-detect）浏览器 Undetectable 的有效性，以实现最大的数字匿名性。

从 Undetectable 开始
AmIUnique.org 与反指纹浏览器 Undetectable

在数字时代，网络匿名性已成为一种幻觉。即使使用 VPN 或浏览器的隐私模式，网站仍能通过浏览器指纹（browser fingerprinting）技术唯一地识别您——这是一种由数十个参数组成的独特组合。这种“数字 DNA”让追踪者无需依赖 cookies 就能监控用户，从而绕过传统的隐私保护手段。

在这种背景下，反指纹（anti-detect）浏览器成为了那些重视隐私用户的关键工具，如营销人员、SMM 专家和加密货币交易者。它们通过替换配置参数来掩盖数字足迹。那么如何验证其有效性呢？这时 AmIUnique.org 派上用场——它会分析您浏览器的数字指纹，将其与数百万其他样本进行比较，并显示出您在全球网络中的独特程度。

什么是 AmIUnique.org？

什么是 AmIUnique.org？

AmIUnique.org 是一个专注于研究浏览器指纹（*browser fingerprinting*）独特性的科研项目。其主要目标是帮助用户了解他们在网络中的数字足迹可被识别的程度，同时协助开发者创建更高效的隐私保护工具。

获取访问权限 了解更多

AmIUnique.org 技术说明

数字隐私检测服务 **AmIUnique.org** 会分析超过 50 个参数，并将其划分为三大类：

系统信息

**AmIUnique.org** 匿名性检测服务会显示有关您的操作系统和浏览器的详细信息。除了基本信息外，AmIUnique.org 还会深入分析本地化数据，例如您的当前时区和首选语言。这些设置会显著缩小可匹配的用户范围，从而增加您的“唯一性”。理解这些细节对于评估匿名性至关重要。 为了更好地评估独特性，AmIUnique.org 不仅仅是列出参数，它会为每个检测到的项目显示拥有相同特征的用户比例。您可以看到有多少百分比的用户使用相同的操作系统、浏览器或语言设置。这种对比指标让您直观地了解您的配置有多罕见，从而清晰地判断自己在全球网络中有多“独特”。

tech image
系统信息

系统信息

**AmIUnique.org** 匿名性检测服务会显示有关您的操作系统和浏览器的详细信息。除了基本信息外，AmIUnique.org 还会深入分析本地化数据，例如您的当前时区和首选语言。这些设置会显著缩小可匹配的用户范围，从而增加您的“唯一性”。理解这些细节对于评估匿名性至关重要。 为了更好地评估独特性，AmIUnique.org 不仅仅是列出参数，它会为每个检测到的项目显示拥有相同特征的用户比例。您可以看到有多少百分比的用户使用相同的操作系统、浏览器或语言设置。这种对比指标让您直观地了解您的配置有多罕见，从而清晰地判断自己在全球网络中有多“独特”。

被动数据（HTTP 头）

在 **HTTP headers attributes** 部分，AmIUnique.org 分析浏览器在每次连接网站时自动发送的一系列参数。这些 HTTP 头包含形成浏览器指纹的关键信息。主要字段包括 **User-Agent**（提供有关浏览器和操作系统的详细信息）、**Accept**（浏览器可处理的媒体类型）和 **Content-Encoding**（支持的数据压缩方式）。 AmIUnique.org 还会检测 **Content-Language**（首选语言）、**Upgrade-Insecure-Requests**（是否请求升级为 HTTPS）以及 **Referer**（上一网页地址）。这些头信息的微小差异就能使您的浏览器在数百万用户中脱颖而出，从而帮助评估 HTTP 配置的独特性。

tech image
被动数据（HTTP 头）

被动数据（HTTP 头）

在 **HTTP headers attributes** 部分，AmIUnique.org 分析浏览器在每次连接网站时自动发送的一系列参数。这些 HTTP 头包含形成浏览器指纹的关键信息。主要字段包括 **User-Agent**（提供有关浏览器和操作系统的详细信息）、**Accept**（浏览器可处理的媒体类型）和 **Content-Encoding**（支持的数据压缩方式）。 AmIUnique.org 还会检测 **Content-Language**（首选语言）、**Upgrade-Insecure-Requests**（是否请求升级为 HTTPS）以及 **Referer**（上一网页地址）。这些头信息的微小差异就能使您的浏览器在数百万用户中脱颖而出，从而帮助评估 HTTP 配置的独特性。

主动数据（通过 JavaScript 和 Web API）

浏览器检测服务 **AmIUnique.org** 使用 JavaScript 主动收集有关浏览器和设备的大量数据，从而生成详细的数字指纹。在 **JavaScript attributes** 部分，它分析已安装插件列表、操作系统平台信息以及 Cookie 启用状态。还包括如 **Canvas** 和 **AudioContext** 之类的参数——这些依赖于系统的图形渲染和音频处理方式，从而形成设备独有的“指纹”。 此外，AmIUnique.org 还检测已安装字体列表（通常每个用户都不同）、屏幕分辨率与色深、本地与会话存储的使用情况，以及是否启用了广告拦截器，这些都可间接反映用户的隐私偏好。

tech image
主动数据（通过 JavaScript 和 Web API）

主动数据（通过 JavaScript 和 Web API）

浏览器检测服务 **AmIUnique.org** 使用 JavaScript 主动收集有关浏览器和设备的大量数据，从而生成详细的数字指纹。在 **JavaScript attributes** 部分，它分析已安装插件列表、操作系统平台信息以及 Cookie 启用状态。还包括如 **Canvas** 和 **AudioContext** 之类的参数——这些依赖于系统的图形渲染和音频处理方式，从而形成设备独有的“指纹”。 此外，AmIUnique.org 还检测已安装字体列表（通常每个用户都不同）、屏幕分辨率与色深、本地与会话存储的使用情况，以及是否启用了广告拦截器，这些都可间接反映用户的隐私偏好。

最终，AmIUnique.org 会生成浏览器的完整数字指纹，涵盖操作系统、浏览器以及众多附加特征。这些组合参数能揭示您数字环境中的微小差异，可能被用于精准识别和追踪，即使您试图保持匿名。最重要的是，用户将获得一个 **唯一性评分**，显示有多少百分比的用户拥有相似的配置，从而清晰了解自己的浏览器在网络中的识别难度。

入门很简单 - 只需4步

Step

1. 下载浏览器

获取Windows或macOS版本的Undetectable。安装不到1分钟

Step

2. 注册账户

注册账户以访问所有功能。免费且不到1分钟

Step

3. 创建配置文件

创建配置文件以访问所有功能。免费且不到1分钟

Step

4. 开始工作

开始工作以访问所有功能。免费且不到1分钟

在哪里以及如何使用 AmIUnique.org 浏览器检测服务？

**AmIUnique.org** 是一个极具价值的工具，适用于多个领域，对不同类型的用户都有帮助：

为什么要将 AmIUnique.org 与反指纹浏览器 Undetectable 一起使用？

将 AmIUnique.org 与像 Undetectable 这样的反指纹浏览器配合使用非常重要，因为二者承担不同但互补的功能，能共同为您的数字匿名性提供全面把控。这种组合对从事多账号管理、数据抓取或流量套利的专业人员来说是“二重防护”策略。尽管 AmIUnique.org 不检测 IP 地址或 WebRTC 泄漏，但它与 Undetectable 搭配使用的价值毋庸置疑。

  • 验证指纹替换的有效性

    在这一组合中，AmIUnique.org 的主要价值在于对 Undetectable 生成的浏览器数字指纹进行独立且深入的验证。Undetectable 允许通过替换多种参数来创建独特的配置——从 User-Agent 和字体到复杂的 Canvas 与 AudioContext 指纹。然而，您无法百分之百确定所有替换都完全正常，或不存在可能暴露您的隐藏异常。AmIUnique.org 可以让您从第三方观察者的角度查看生成的配置。这有助于确认替换是否按预期工作，并且不会留下“破绽”。

  • 发现不一致性并检查参数一致性

    虽然 AmIUnique.org 不检测 IP，但它会分析其他指纹参数的一致性，并揭示它们之间的潜在不匹配（例如时区与 Undetectable 中使用的 IP 的地理位置不一致）。使用 AmIUnique.org，您可以立即获得有关目标网站看来您的配置有多“自然”与逻辑一致的反馈——这对防止被封禁或识别至关重要。

  • 整体唯一性

    该浏览器检测服务会直观地展示您生成的配置在其海量用户库中的唯一程度，并为每个属性提供相似性评分。目标是尽可能获得更高的相似性评分，以便“融入人群”。Undetectable 是创建“伪装”的工具；AmIUnique.org 则是验证该伪装的工具。二者结合使用可确保您不仅创建多样化的配置，还能有效地将真实数字身份从跟踪系统中隐藏起来。

特别优惠！

现在注册并免费获得包含5个云配置文件的Undetectable计划！只需花2分钟。

免费试用

如何快速开始使用Undetectable

只需五个步骤，您就能实现安全且隐蔽的网络操作。注册账号，安装浏览器并连接代理——几分钟内，您就可以创建独立的配置文件，无指纹重叠，自由安心地进行多账号管理。

  1. 1

    在官网注册并确认邮箱

  2. 2

    在个人中心选择套餐。默认套餐为免费

  3. 3

    下载并安装Windows / macOS应用程序

  4. 4

    在Undetectable浏览器中创建您的第一个配置文件

  5. 5

    添加代理并无风险地开始管理账号，避免被封禁

开始使用 了解更多
如何快速开始使用Undetectable

关于 AmIUnique.org 的常见问题（FAQ）

AmIUnique.org 并不直接提供“防护”，但通过诊断与认知显著增强匿名性。它作为一款诊断工具，直观展示浏览器与设备中的哪些参数（如 Canvas 指纹、AudioContext 指纹、字体列表、User-Agent）让你在互联网上显得“唯一”。这些信息至关重要：它帮助你识别浏览器指纹中哪些元素会让你从人群中“凸显”，即便没有 IP 或 Cookie 也可能被识别。 基于详尽报告，你可以评估现有隐私措施的有效性。若你使用反指纹（anti-detect）浏览器、VPN 或隐私扩展，AmIUnique.org 会显示这些工具是否真正修改/隐藏了你的指纹、降低了唯一性，从而验证它们是否如宣称般工作，或需要进一步调优。
浏览器指纹是基于浏览器、操作系统、硬件与软件配置等多源数据综合形成的“唯一档案”。它使网站与追踪系统能够以高达 99% 的精度识别并跟踪用户，即使你使用无痕模式、删除 Cookie 或更换 IP。 AmIUnique.org 通过收集 50+ 项浏览器可访问参数来分析指纹。它会检查 HTTP 头属性，如 User-Agent（浏览器/系统信息）、Accept（偏好内容类型）、Content-Language（语言设置）。此外，它还利用 JavaScript 采集更深层、往往更具区分度的特征。 这些 JavaScript 属性包括：Canvas（由 GPU 渲染生成的独特图像特征）、AudioContext（音频处理特征）、已安装字体列表、屏幕分辨率、时区、插件信息等。随后，AmIUnique.org 将你的指纹与其庞大数据库对比，评估你的唯一性，并找出让你“出圈”的参数。
AmIUnique.org 完全免费，无需付费、注册或订阅。该项目作为研究计划而建立，旨在研究用户数字痕迹的唯一性，并为隐私工具开发者提供数据支持。 只需访问网站，点击 “See my fingerprint”，服务便会自动分析你的浏览器参数（User-Agent、Canvas、字体、WebGL 等），与数以百万计的配置对比，并给出唯一性报告。无任何隐藏费用或功能限制。
两者都分析浏览器指纹，但侧重点与功能差异明显。AmIUnique.org 起初是一个研究项目，核心任务是让用户了解其指纹的唯一程度（基于 Canvas、AudioContext、字体、HTTP 头与 JavaScript 属性等），并与大型数据库比较以评估各元素的唯一性。它仅关注浏览器自身披露的数据，不检查网络层参数。对隐私工具开发者与想要评估全球范围可识别度的用户很有用，但并不提供修复建议。 Pixelscan.net 则是更全面的匿名性与安全检查工具，面向发现可能被反欺诈系统利用的薄弱点。除（更简要的）指纹分析外，它还主动检查你的 IP、地理位置、信誉与类型（移动、住宅等），识别 WebRTC/DNS 真实 IP 泄漏，并检测浏览器数据（如时区）与 IP 数据之间的不一致。 概括：AmIUnique.org 回答的是“我的指纹有多唯一？”，而 Pixelscan.net 回答的是“在检测系统看来，我的整体画像是否自然与安全？”
“Similarity ratio”（相似度）表示在数据库中，与你的浏览器在某个属性上数值完全相同的用户占比。换言之，它衡量该指纹元素（如 User-Agent、系统版本、字体列表、Canvas 指纹）在样本中的“常见/稀有”程度。 解读： - 相似度越高 → 属性越不唯一 → 有利于匿名（融入人群）。 - 相似度越低 → 属性越独特 → 可识别性越高（不利于匿名）。 * 低（0–5%）：稀有（>95% 不同）。跟踪风险高；建议立即调整（如使用 anti-detect 方案）。 * 中（5–30%）：标准浏览器常见。中等风险；多账号/套利/社媒/加密等场景建议进一步降低唯一性。 * 高（>50%）：广泛分布。利于匿名，但超过 ~80% 可能显得可疑（如“机器人克隆”）。

结论

归根结底，将 AmIUnique.org 与反指纹浏览器 Undetectable 结合使用，是在不断演变的在线追踪环境中管理数字隐私的战略性做法。Undetectable 提供强大的能力来创建和管理独特的数字指纹，使你能够高效地模拟多名用户。然而，缺乏第三方核验时，你很难确知当前配置的真实有效性。检测算法持续进化，昨日可行的方案今天可能就失效。定期借助 AmIUnique.org 的浏览器检测服务对配置进行测试，可及时发现薄弱环节并调整在 Undetectable 中的设置，从而在动态的数字环境中实现持续防护与稳定的匿名性。

image

视频评测：Undetectable 20分钟导览

这个简短的视频展示了如何创建配置文件、连接代理并通过 Pixelscan 检查——只需几步即可完成。