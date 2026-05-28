为什么刚刚创建的新账号在第一次尝试投放广告或注册平台时，常常就会被封禁？答案很简单：现代网站的安全系统和反欺诈过滤器不会放行“空白”资料。

为了让系统把你识别为真实的人，资料需要历史记录。过去，创建这种数字身份背景需要花费数小时进行单调的滚动浏览。今天，我们将展示如何永远忘掉这种重复工作，并将整个过程完全交给人工智能。

预热（farming） 是一种模拟真实人在网络中的行为的过程，用于提高目标平台（Facebook、Google、Amazon 等）对账号的信任水平（trust）。

当普通人使用互联网时，会留下数字痕迹：收集 cookie 文件、点击链接、滚动页面、停留在文章上、点击横幅广告。

反欺诈系统会仔细分析这些痕迹。如果你进入一个资料，cookie 完全干净，没有访问历史，但马上尝试执行目标操作——这就是触发封禁的信号。

预热向算法证明，屏幕后面是一个活生生的人，而不是机器人。如果以前多账号用户不得不手动花几个小时浏览网站，那么现在这个任务可以借助神经网络自动化完成。

AI 预热的优势

使用人工智能来积累 cookie 和历史记录，会改变游戏规则：

完美模拟真人： 神经网络会以自然延迟滚动和点击，不是按照预设的僵硬脚本，而是像真实用户一样随机操作。

神经网络会以自然延迟滚动和点击，不是按照预设的僵硬脚本，而是像真实用户一样随机操作。 节省大量时间： 你启动流程，然后去做自己的事情。

你启动流程，然后去做自己的事情。 可扩展性： 可以建立一个准备数十个资料的流水线，而无需扩大 farmer 团队。

为了让自动化魔法发生，我们需要把大脑（神经网络）和双手（反检测浏览器）连接起来。为此需要三个工具：

Codex（来自 OpenAI） — 你的个人 AI 代理。你用简单的话给它下达任务，它会自主编写所需代码并执行自动化。重要：使用 Codex 需要有效的 OpenAI 付费订阅。 MCP 服务器（Model Context Protocol） — 这是最重要的连接环节。正是 MCP 充当语言模型（Codex）和 Undetectable 界面之间的“桥梁”。借助该协议，AI 能够直接控制浏览器：打开标签页、点击元素并滚动页面。 Node.js — 一个软件平台，MCP 服务器需要它才能在你的 PC 上本地启动并执行命令。

这个自动化方案甚至可以在 Undetectable 浏览器的免费版本中使用！最重要的是拥有 OpenAI 订阅。

第 1 步。准备基础

首先下载并安装必要的程序：

第 2 步。启动 Codex

从官方网站下载桌面应用 Codex并登录（提醒你需要有效的 OpenAI 订阅）。

第 3 步。连接 MCP 服务器

现在我们需要让神经网络和浏览器连接起来。在 Codex 中打开一个新聊天，并请求 AI 连接 MCP 服务器。

只需向神经网络发送以下 prompt 并附上代码片段：

“连接这个 MCP 服务器：”

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

AI 会理解一切并自行完成。它报告成功添加后，重启 Codex 并打开 Undetectable 浏览器，以便更改生效，自动化能够正常工作。

第 4 步。给神经网络下达命令

现在到了最有趣的部分。在新的 Codex 聊天中写下清晰的行动算法——像给真实的实习助理布置任务一样与神经网络沟通。

算法示例：

“请为我创建/打开资料 [你在 Undetectable 中的资料名称]。访问网站：wikipedia.org、amazon.com、bbc.com。在每个网站上平滑地向下和向上滚动页面，随机点击 3 个内部链接。模拟一个真实人在阅读文章时的行为。”

⚠️ 绕过限制的重要技巧： 编写 prompt 时，请避免使用“自动化预热”、“积累 cookie”或“提升 trust”等词。神经网络经过安全训练，可能会拒绝执行它们认为是垃圾信息或绕过系统的任务。请将任务表述为普通的网页浏览或界面测试。

第 5 步。享受自动化

点击“发送”。首次启动时，应用可能会请求你允许执行操作（滚动、点击等），只需确认即可。

接下来 AI 会自行开始打开窗口、浏览网站，并为你的资料收集理想的数字历史。

预热完成！

结论

手动 farming 和无休止单调滚动的时代正在迅速成为过去。人工智能与反检测浏览器功能的集成，从根本上改变了多账号操作的方式。通过 MCP 协议将资料预热交给 AI，你可以同时解决两项全局任务：借助最自然的数字痕迹，将封禁风险降到最低，并释放数小时的工作时间。

现在，这一宝贵资源可以投入到真正需要人类参与的事情上——制定策略、深度分析、创建内容以及扩展当前活动。数字营销的未来属于智能自动化，而借助现代技术栈，今天就可以把这些创新应用到日常流程中。