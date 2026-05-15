使用 AI 和 MCP 无代码自动化 Undetectable 浏览器

长期以来，自动化一直是一项“带星号”的任务，并且需要用户具备编程技能。为了批量创建配置文件、farm cookies 或解析数据，用户必须编写并定期更新基于 Puppeteer、Playwright 或 Selenium 的复杂脚本。

随着 AI 助手的发展，现在自动化可以通过普通文本命令完成，无需编写一行代码。在本文中，我们将了解如何使用 MCP 技术将神经网络连接到 Undetectable 反检测浏览器，并将日常任务完全委托给人工智能。

什么是 MCP

Model Context Protocol (MCP) 是一种开放标准，允许 AI 助手（例如 Claude Desktop、Cursor 或 Cline）直接与本地 Undetectable API 交互。你无需用 Python 或 Node.js 编写脚本，而是通过自然文本命令管理浏览器配置文件。AI 会独立地将你的文本转换为在 Internet 上工作所需的 API 调用。

它有什么用

该集成提供了一个便捷的界面，无需编写代码技能即可自动化日常任务。你可以批量创建配置文件、管理它们的状态，并使用简单的 prompts 收集数据，在 Internet 上执行操作。为此，你只需要向你的 AI 助手写明你到底想做什么，然后神经网络会为你编写脚本并执行自动化。

如何将 AI 连接到 Undetectable

在开始设置之前，请确保你的环境已经准备好。

1. 工作准备

电脑上应安装以下内容：

Undetectable Browser: 确保程序正在运行

确保程序正在运行 Node.js: 版本 18 或更高（包运行所必需）。

版本 18 或更高（包运行所必需）。 AI client: 支持 MCP 协议的应用程序。（在本文中，设置过程以 Claude Desktop 为例进行说明。）

2. 安装和配置 MCP server

集成通过 NPM 包 undetectable-local-api-mcp-ts 实现。要将 AI client 与浏览器连接，你需要在 Claude Desktop 配置文件中指定 server 启动参数。

**在哪里找到配置文件 ( claude_desktop_config.json ) **

打开 Claude desktop 的桌面版本并进入设置。在 developer 部分，点击 “Edit config” 按钮

通常，配置文件存储在这里：

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

在任意文本编辑器中打开配置文件并添加以下代码。

适用于 Windows:

在 Windows 环境中，为了正确启动 npx ，需要使用命令行解释器 cmd 并带上 /c 标志。

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

适用于 macOS:

在 macOS 上，命令直接通过 npx 启动，因此配置看起来更简洁。

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

添加代码后，请务必保存文件中的更改并重启 Claude desktop。

有关如何连接的更多详细信息，请参阅此处。

检查连接

要检查 API 连接，请转到 “customize” 选项卡，然后进入 “connectors” 部分，在那里你会看到 “undetectable-local-api-ts”，这意味着连接成功。

点击 “configure” 按钮后，你将看到所有可用于自动化的功能。你可以允许或禁止某些操作。在这种情况下，AI 助手会在自动化过程中请求确认其操作。

3. 实践示例：用于配置文件预热的 AI 助手

为了展示这在实践中如何工作，我们将查看一个基础自动化场景，而以前这需要一个单独的脚本。

我们需要创建 2 个新配置文件，并通过可信资源“walk” cookies。

给 AI 的 Prompt:

“Undetectable Browser: 基于 Windows 创建 2 个配置文件。对于每个配置文件，执行以下算法：打开浏览器，进入 Google，接受 cookies，通过自然搜索查找列表中的品牌（Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart），进入每个品牌的网站并在网站上接受 cookies。以随机顺序访问这些网站。列表完成后，正确关闭配置文件并继续下一个。”

结果:

AI 会独立编写脚本，访问 MCP 工具，并逐步执行任务。它负责点击、时间间隔和会话管理的随机化。用户不再需要手动编程跳转或配置动作模拟逻辑。

结论

连接 MCP server 可以将日常任务简化许多倍。它使高级自动化即使对没有编码经验的人也变得可用，让专家能够专注于战略任务，而不是调试脚本。