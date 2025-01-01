Panopticlick 与 Undetectable：指纹检测

参加网络测验，获得高达25%的折扣！

如何通过 Panopticlick 测试（EFF 的 Cover Your Tracks）并检测在反检测浏览器 Undetectable 中浏览器指纹的独特性。逐步说明并附实用建议。

从 Undetectable 开始
在当今的数字环境中，用户越来越多地面临通过浏览器指纹（browser fingerprinting）进行的隐蔽追踪。即使使用隐身模式、VPN 和广告拦截器，现代追踪器仍能通过一组独特的技术参数识别设备——从已安装的字体和插件到 GPU 的特性。对于那些工作需要高度匿名性的从业者而言，这一问题尤为严峻：管理大量账户的社媒运营（SMM）、套利/流量从业者、网页开发者和安全测试人员。

像 Undetectable 这样的反检测浏览器被视为解决方案——它们支持创建隔离的配置文件（profiles），并为每个配置文件生成定制的数字指纹，模拟不同设备与浏览器。但关键问题仍然存在：这些工具对专业追踪系统的防护效果如何？电子前沿基金会（EFF）的 Panopticlick 提供了一种客观的方法，用以测试浏览器指纹对去匿名化（deanonymization）的抵抗力，使其成为验证 Undetectable 配置不可或缺的工具。

Panopticlick 是一个研究项目，旨在深入分析用户浏览器及其扩展程序在抵御各种在线跟踪方法方面的有效性。该项目通过收集有关用户操作系统配置、浏览器版本以及已安装插件的特定信息来实现这一目标。随后，这些数据会与来自其他互联网用户的大型配置数据库进行比较，从而计算出一个“唯一性指数”。该指数直观地展示了用户在网络中被识别的难易程度。

Panopticlick 是由电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation，EFF）开发的一款创新在线工具，用于分析用户浏览器指纹（fingerprint）的唯一性。该服务采用一系列方法来评估基于被动暴露数据，您的浏览器在互联网上被识别的难易程度。以下是 Panopticlick 检测的关键工具和参数：

User Agent：发送到 Web 服务器时包含有关您的浏览器及其版本的信息的数据字符串。 HTTP Accept Headers：有关语言、编码和支持的内容格式的数据。例如，如果检测到用户的浏览器不支持富文档格式，服务器可能选择发送纯文本文件。这些信息可能相当具有区分性，并且在不同浏览器间有所差异。但该字符串通常随时间变化不大，在同一浏览器的不同版本间可能保持一致。

tech image
User Agent：发送到 Web 服务器时包含有关您的浏览器及其版本的信息的数据字符串。 HTTP Accept Headers：有关语言、编码和支持的内容格式的数据。例如，如果检测到用户的浏览器不支持富文档格式，服务器可能选择发送纯文本文件。这些信息可能相当具有区分性，并且在不同浏览器间有所差异。但该字符串通常随时间变化不大，在同一浏览器的不同版本间可能保持一致。

插件列表：插件是一种小程序，帮助浏览器处理其本身无法原生处理的内容。近年来浏览器插件逐渐被弃用，浏览器更倾向于受控的扩展（extensions）。但在旧版浏览器中仍可见插件。 时区：系统设置的时区。该指标以字符串形式表示您的时区，例如 “America/Los_Angeles”。它可以用来推断大致位置，尤其当您处于用户较少的时区时更具识别性。 屏幕尺寸与色深：虽然该指标可作为补充信息，但通常对追踪器来说过于“脆弱”，因为用户可以轻易调整浏览器窗口大小。

插件列表：插件是一种小程序，帮助浏览器处理其本身无法原生处理的内容。近年来浏览器插件逐渐被弃用，浏览器更倾向于受控的扩展（extensions）。但在旧版浏览器中仍可见插件。 时区：系统设置的时区。该指标以字符串形式表示您的时区，例如 “America/Los_Angeles”。它可以用来推断大致位置，尤其当您处于用户较少的时区时更具识别性。 屏幕尺寸与色深：虽然该指标可作为补充信息，但通常对追踪器来说过于“脆弱”，因为用户可以轻易调整浏览器窗口大小。

已安装字体：为了识别系统字体，追踪站点通常在 HTML 的 `<span>` 中渲染文本，然后快速对数百或数千种已知字体改变样式。对于每种字体，网站会检查该元素在以该字体渲染时其宽度是否与默认值发生变化。如果发生变化，追踪器便认为该字体已安装。您机器上的字体列表通常与特定操作系统相关且较为一致。如果您安装了任何非典型字体（例如设计师字体），这可能成为极具信息量的指标。 Cookie 支持：指标“cookies enabled” 为 True 或 False，表示您的浏览器是否允许 Cookie 或将其阻止。Cookie 支持可通过 JavaScript 或无需 JavaScript 来检测。单独来看，这只提供 1 个比特的信息 — True 或 False — 但与其他属性结合时会更具信息量。 超级 Cookie 检测：尽管名为“超级 cookie”，从技术上讲它们并非传统意义上的 cookie。虽然它们也存储并检索唯一标识符，但更难被发现和删除。超级 cookie 能跟踪您访问了哪些网站以及在上面停留多久。它们还可能访问传统追踪 cookie 收集的数据，例如登录信息。在标准 cookie 被删除后，超级 cookie 仍可能关联到该信息。 语言设置：浏览器偏好的语言。该指标表明您希望以哪些语言查看网站内容。它会显著丰富指纹信息，尤其当该语言在您所在时区较少见时。 Canvas 与 WebGL 指纹：WebGL 与 Canvas 指纹的结果紧密相关。两种方法都会检查浏览器渲染的图形以寻找用户之间的细微差异。这是一个复杂且高度可靠的指纹指标。渲染图像会因 GPU 硬件、图形驱动、操作系统和已安装字体等小差异而略有不同。这些设置在不同机器间各不相同，但通常在单台机器上足够稳定，可用于唯一识别用户。

已安装字体：为了识别系统字体，追踪站点通常在 HTML 的 `<span>` 中渲染文本，然后快速对数百或数千种已知字体改变样式。对于每种字体，网站会检查该元素在以该字体渲染时其宽度是否与默认值发生变化。如果发生变化，追踪器便认为该字体已安装。您机器上的字体列表通常与特定操作系统相关且较为一致。如果您安装了任何非典型字体（例如设计师字体），这可能成为极具信息量的指标。 Cookie 支持：指标“cookies enabled” 为 True 或 False，表示您的浏览器是否允许 Cookie 或将其阻止。Cookie 支持可通过 JavaScript 或无需 JavaScript 来检测。单独来看，这只提供 1 个比特的信息 — True 或 False — 但与其他属性结合时会更具信息量。 超级 Cookie 检测：尽管名为“超级 cookie”，从技术上讲它们并非传统意义上的 cookie。虽然它们也存储并检索唯一标识符，但更难被发现和删除。超级 cookie 能跟踪您访问了哪些网站以及在上面停留多久。它们还可能访问传统追踪 cookie 收集的数据，例如登录信息。在标准 cookie 被删除后，超级 cookie 仍可能关联到该信息。 语言设置：浏览器偏好的语言。该指标表明您希望以哪些语言查看网站内容。它会显著丰富指纹信息，尤其当该语言在您所在时区较少见时。 Canvas 与 WebGL 指纹：WebGL 与 Canvas 指纹的结果紧密相关。两种方法都会检查浏览器渲染的图形以寻找用户之间的细微差异。这是一个复杂且高度可靠的指纹指标。渲染图像会因 GPU 硬件、图形驱动、操作系统和已安装字体等小差异而略有不同。这些设置在不同机器间各不相同，但通常在单台机器上足够稳定，可用于唯一识别用户。

您的平台：该指标反映操作系统与 CPU 的架构，可被使用 JavaScript 的追踪器直接检测。根据您的设备，它可能非常独特或非常普遍。 触摸屏支持：如果您使用移动设备，根据设备硬件特性，这一项对识别非常有帮助。若无触摸屏则显示 0。 AudioContext 指纹：类似于 Canvas 指纹，但针对音频而非图形。会生成一段短音频片段，将其序列化并测量以生成该指纹。它可能因声卡和驱动而具有唯一性，且通常随时间不变。 CPU 核心数与内存大小：与其他指纹指标结合时可提供额外信息，但单独来看并非强识别指标。

您的平台：该指标反映操作系统与 CPU 的架构，可被使用 JavaScript 的追踪器直接检测。根据您的设备，它可能非常独特或非常普遍。 触摸屏支持：如果您使用移动设备，根据设备硬件特性，这一项对识别非常有帮助。若无触摸屏则显示 0。 AudioContext 指纹：类似于 Canvas 指纹，但针对音频而非图形。会生成一段短音频片段，将其序列化并测量以生成该指纹。它可能因声卡和驱动而具有唯一性，且通常随时间不变。 CPU 核心数与内存大小：与其他指纹指标结合时可提供额外信息，但单独来看并非强识别指标。

在 Panopticlick 上检测的目标 — 评估熵与唯一性。 Panopticlick 计算熵（以 bit 为单位）— 衡量您的浏览器在其他浏览器中有多独特。低熵表示您的浏览器与许多其他浏览器相似，从而降低被追踪的风险。高熵表示高度唯一性，使您成为追踪器的容易目标。Panopticlick 有其局限性：它并不检查所有可能的追踪参数。它不检测通过 WebRTC 导致真实 IP 泄露或 DNS 泄露的风险。也不包含打开端口扫描器。

Panopticlick 浏览器检测服务的使用场景与方式

Panopticlick（现称 Cover Your Tracks）不仅仅是一款测试工具，而是由电子前沿基金会（EFF）开发的研究型项目。其主要目标是帮助用户了解他们的浏览器有多“独特”，从而理解被追踪的风险。Panopticlick 对个人用户、隐私专家，甚至机器人开发者都非常有用，因为它能精确分析浏览器在抵御多种追踪技术方面的防护效果。以下是几个典型的使用场景，展示了它的价值：

为什么要将 Panopticlick 与 Undetectable 反检测浏览器一起使用？

将 Panopticlick 与 Undetectable 反检测浏览器结合使用，是实现最高匿名性和防止在线追踪的有效方法。以下是它们应配合使用的关键原因：

  • 验证反检测浏览器的工作质量

    Undetectable 会创建隔离的配置文件，每个都有独特的数字指纹，用于模拟不同的设备和浏览器。Panopticlick 检查这些修改在掩盖真实参数方面的效果。它比较配置前后的指纹唯一性，并检测潜在的数据泄漏（例如 WebGL 哈希与真实硬件相匹配）。如果不通过 Panopticlick 检查，您无法确定您的反检测浏览器是否真正保护了您。

  • 绕过高级指纹识别系统

    现代追踪器使用组合方法（Canvas、WebGL、AudioContext）来绕过基础防护并识别您的设备特征。Undetectable 在浏览器层级修改参数，但有必要验证这些修改是否真正生效。Panopticlick 专门测试这些复杂的检测方法，并指出需要额外调整的地方。

  • 为特定任务优化配置文件

    对于 SMM 管理者、套利从业者或 Web 开发者来说，确保每个 Undetectable 配置文件看起来像真实用户而非机器人至关重要。Panopticlick 评估数字指纹的自然程度（例如字体和屏幕分辨率的组合是否常见）及其普遍性（低熵 = 平台怀疑更少）。这有助于避免因“过于完美”或异常配置而被封禁。

如何快速开始使用Undetectable

只需五个步骤，您就能实现安全且隐蔽的网络操作。注册账号，安装浏览器并连接代理——几分钟内，您就可以创建独立的配置文件，无指纹重叠，自由安心地进行多账号管理。

  1. 1

    在官网注册并确认邮箱

  2. 2

    在个人中心选择套餐。默认套餐为免费

  3. 3

    下载并安装Windows / macOS应用程序

  4. 4

    在Undetectable浏览器中创建您的第一个配置文件

  5. 5

    添加代理并无风险地开始管理账号，避免被封禁

开始使用 了解更多
如何快速开始使用Undetectable

关于 Panopticlick 服务的常见问题（FAQ）

有多个专业的在线工具可以测试您的反检测浏览器在隐藏数字指纹（fingerprint）方面的有效性。这些工具充当独立的审计者，分析您的浏览器向网站传输的数据。最知名的包括 **Pixelscan.net**、**Iphey.com** 和 **Panopticlick（Cover Your Tracks）** 本身。 这些服务会评估多种可能暴露反检测浏览器使用情况的参数，包括 HTTP 标头的一致性、通过 WebRTC 的 IP 泄露，以及通过 Canvas、WebGL、AudioContext 等技术生成的独特识别数据。 例如，如果您的浏览器伪造了 User-Agent，但 WebGL 数据显示不同的操作系统或显卡，这些服务就能检测出这种不一致。 除了技术层面的测试，这些网站还会评估匿名性方面的其他指标。**Pixelscan.net** 还充当代理检查工具，用于验证您的 IP 地址是否与反检测浏览器中设置的配置相符。**Iphey.com** 则通过与全球真实用户数据库比对，评估您的在线“可信度”或“可疑性”。 如果您使用反检测浏览器，这些测试有助于确保指纹伪装功能正常运行，并防止生成逻辑异常、易被识别的“破损配置”。
**Panopticlick** 本身不具备主动隐私保护功能，而是一个诊断工具。其主要任务是分析您的浏览器参数（屏幕分辨率、字体、WebGL、Canvas）并评估数字指纹的唯一性。根据这些数据，服务会显示您的可追踪程度，并给出隐私改进建议，例如安装追踪器拦截插件 **Privacy Badger**，或使用支持指纹防护的浏览器。 所有测试均匿名进行：Panopticlick 不存储持久标识符，也不与第三方共享数据。服务仅收集匿名统计数据，用于 EFF 的浏览器指纹研究。所有通信都采用 HTTPS 加密，浏览器数据被聚合处理而不与个人身份关联。 因此，Panopticlick 能帮助识别潜在漏洞，但修复它们需要借助外部工具。
**字体指纹（Font Fingerprinting）** 是一种基于设备上已安装字体组合来创建唯一数字指纹的追踪方法。由于不同用户的字体集合差异较大（取决于操作系统、软件或职业用途），该方法可唯一识别您的浏览器，即使使用 VPN 或隐身模式也无济于事。 这对匿名性构成严重威胁，因为无法在不破坏网页功能的情况下阻止字体加载。 Panopticlick 通过脚本分析系统可用字体并计算其唯一性（熵值）来检测这一漏洞。它显示您的字体集合与他人相比的差异，并提示风险。 例如，如果系统中存在罕见字体，Panopticlick 会警告您的浏览器容易被跟踪。 建议使用反检测浏览器（如 **Undetectable**），它会用标准化字体列表替换真实字体，并通过 Panopticlick 验证其有效性。还可以关闭 JavaScript 或使用 **Tor 浏览器**，该浏览器为所有用户提供统一的字体集。
建议定期检查，尤其是在修改设备或浏览器配置后（例如操作系统更新、安装新软件或更改隐私设置）。 对于反检测浏览器用户（如 Undetectable），应在每次创建新配置文件或更换代理/VPN 后进行测试，以防参数冲突。 如您操作关键账户，建议每 1–2 周检查一次。 普通用户每月检测一次或在系统重大更改后检测即可。但如果怀疑被跟踪或访问风险网站，应立即进行检测。 请记住：**Panopticlick** 是诊断工具，要实现最大匿名性，应与 VPN 和反检测浏览器结合使用。
Panopticlick（现称 Cover Your Tracks）中的 **数字熵（digital entropy）** 是衡量浏览器唯一性的数学指标。 熵以比特为单位，数值越高，您的浏览器越容易被唯一识别。 - **低熵（<10 比特）：** 浏览器与多数用户相似，跟踪风险较低。 - **高熵（>15 比特）：** 配置极其独特，可在数万人中被识别。 Panopticlick 会指出哪些参数对熵值贡献最大（如字体列表、WebGL 指纹）。 如果熵值偏高，请遵循建议：启用追踪防护、调整浏览器设置或使用反检测浏览器。 需要注意的是，Panopticlick 的结果来自活跃隐私用户样本（如机器人开发者、隐私专家）。 因此，刻意追求极低熵值反而可能让您的浏览器指纹看起来“异常干净”，从而被高级检测系统标记为可疑。 熵值的意义在于帮助您理解 **哪些数据可能泄露隐私**，而不是“完全不可追踪”的绝对指标。
**Panopticlick 是完全免费的**，由非营利组织 **Electronic Frontier Foundation (EFF)** 开发和维护。 所有用户均可免费访问 [panopticlick.eff.org](https://panopticlick.eff.org/)，无限次检测浏览器指纹的唯一性及防跟踪效果。 EFF 通过捐赠与研究资助维持项目运行，服务不涉及商业用途。 Panopticlick 可能会收集匿名浏览器数据用于隐私研究，但这些数据 **绝不会出售或共享**。 如您希望支持 EFF，可在官方网站上自愿捐赠。
Panopticlick 检测与浏览器指纹相关的关键参数： - **基础属性：** User-Agent、屏幕分辨率、时区、字体与插件列表、HTTP 标头。 - **高级方法：** Canvas 和 WebGL 渲染指纹、Touch API 支持、是否启用 “Do Not Track” 请求。 服务会计算这些参数的 **熵值（唯一性）**，展示您的浏览器在众多用户中的可识别度。 但请注意，Panopticlick **不会检测**： - **硬件特征：** 精确的 CPU/GPU 型号、MAC 地址。 - **行为因素：** 鼠标移动、输入速度、浏览历史。 - **网络泄露：** 例如 WebRTC 实际 IP 暴露（可使用 BrowserLeaks 检查）。 **重要提示：** Panopticlick 专注于 *被动追踪技术*，并非涵盖所有现代监控方法。 如需全面保护，请结合使用 VPN、反检测浏览器及 JavaScript 阻止。

结论

将 Undetectable 浏览器与 Panopticlick 搭配使用不仅仅是两个工具的简单组合——它是一种完整的策略。它标志着从被动的“反检测保护”向主动的“数字身份模拟”的转变。Undetectable 提供了创建和管理唯一数字指纹的操作机制，而 Panopticlick 则作为外部验证者，验证这些指纹的质量与一致性。

视频评测：Undetectable 20分钟导览

这个简短的视频展示了如何创建配置文件、连接代理并通过 Pixelscan 检查——只需几步即可完成。