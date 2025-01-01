Panopticlick 与 Undetectable：指纹检测

在当今的数字环境中，用户越来越多地面临通过浏览器指纹（browser fingerprinting）进行的隐蔽追踪。即使使用隐身模式、VPN 和广告拦截器，现代追踪器仍能通过一组独特的技术参数识别设备——从已安装的字体和插件到 GPU 的特性。对于那些工作需要高度匿名性的从业者而言，这一问题尤为严峻：管理大量账户的社媒运营（SMM）、套利/流量从业者、网页开发者和安全测试人员。

像 Undetectable 这样的反检测浏览器被视为解决方案——它们支持创建隔离的配置文件（profiles），并为每个配置文件生成定制的数字指纹，模拟不同设备与浏览器。但关键问题仍然存在：这些工具对专业追踪系统的防护效果如何？电子前沿基金会（EFF）的 Panopticlick 提供了一种客观的方法，用以测试浏览器指纹对去匿名化（deanonymization）的抵抗力，使其成为验证 Undetectable 配置不可或缺的工具。