Whoer.net 与反检测浏览器：如何检查匿名性

使用 Whoer.net 检查您的隐私：IP、DNS、WebRTC、端口。Undetectable（反检测浏览器）+ whoer my ip / whoer ip checker 可帮助您验证匿名性并防止泄漏。

从 Undetectable 开始
每天，当您在广阔的数字空间中浏览时，无论有意还是无意，都会留下痕迹。如果您想保护隐私，可能会使用 VPN、代理或反检测浏览器。但您能多确定这些工具真的可靠，并且能够让您隐藏在“老大哥”的跟踪系统之下呢？

解决方案就在这里——Whoer.net 前来帮忙。它是一款多功能的在线工具，将“网络安全”和“匿名性”等抽象概念转化为具体指标。

什么是 Whoer.net？

根据开发者的说法，Whoer.net 是一项用于检查您的设备向互联网发送的信息的服务。Whoer.net 的代理检查器适用于测试代理服务器或 SOCKS 服务器。它可以提供有关您的 VPN 服务器的信息，并检查您的 IP 地址是否在黑名单中。该服务还能检测计算机上是否启用了 Flash 和 Java，识别语言和系统设置、操作系统、浏览器类型和版本。同时，它会识别 DNS 并提醒您开放端口的潜在漏洞。 此外，Whoer.net 还可以执行数字指纹检查，以确定用户设备的唯一属性。数字指纹（fingerprinting）是一种分析设备和浏览器独特参数的过程，即使您隐藏 IP 或使用 VPN，也能识别您的身份。这些数据构成了您的“数字档案”，网站、广告网络和跟踪器可利用这些信息进行监控。

获取访问权限 了解更多

Whoer.net 技术说明

Whoer.net 的核心优势在于交互式检测，它能揭示实际系统设置以及第三方可能利用来收集您设备信息的各类漏洞。服务会扫描相关参数，并评估您的“伪装”程度。

Web 实时通信（WebRTC）使浏览器可直接交换数据（如音视频），无需中间服务器。但其隐患在于：即便使用 VPN 或代理，也可能泄露真实 IP。WebRTC 能访问您网络中的本地 IP（IPv4 与 IPv6），从而绕过 VPN 设置，让网站在 VPN 连接下仍可获取真实 IP。此外，WebRTC 请求在后台执行，并不会明确提示用户。许多人对此类泄漏毫不知情。 Whoer.net 的代理检测会核查您的浏览器是否暴露这些信息。

该工具用于评估代理或 VPN 的连接质量：测量下载与上传速度，以及往返服务器的延迟（ping）。据此判断所用代理是否适合您的工作。

Evercookie 是一套 JavaScript API，可将用户数据写入多个浏览器存储位置，即使用户删除了常规 Cookie 与其他存储也能继续保存，从而实现持续跟踪。其通过将唯一标识写入所有可用存储（如 Flash Cookie、HTML5 存储等）来工作。Whoer.net 会检测您的浏览器是否存在此类脆弱点。

这是评估在线匿名性最基础且至关重要的测试。它展示对网站、广告网络及潜在攻击者可见的位置信息与连接信息。whoer.net 的代理检测会显示您当前 IP、地理位置（国家/地区、州/省、城市）以及运营商。 在 Whoer.net 上进行 IP 与地理位置检测是安全上网的第一步。即便对 VPN 深信不疑，单次 DNS 泄漏也可能让努力化为乌有。

Whoer.net 会检查您的连接是否暴露真实 DNS 服务器，这会削弱匿名性。即便使用 VPN，DNS 泄漏仍可能抵消隐私防护。使用 VPN/代理时，所有请求（含 DNS）都应经过受保护的服务器。一旦查询改由 ISP 的 DNS 而非 VPN 递送，便会暴露真实位置。请勿忽视 DNS 泄漏测试——Whoer.net 能以数次点击帮助发现风险。

该服务用于检测设备哪些网络端口对外开放并可能存在被攻击风险。这是评估网络安全性的关键测试。即使非技术人员，也建议花两分钟执行——可有效保护数据。

检测完成后，Whoer.net 将列出关键参数：IP 地址、运营商、浏览器与操作系统版本，并给出总体匿名性评分（百分比），并以颜色标示：绿色——良好，表现为普通用户；红色——存在问题，唯一性过高。另会列出问题项（如系统时间不一致或启用 Flash）及相应修复建议。

Whoer.net 在哪里、如何被使用？

Whoer.net 提供一组用于检查用户数字“足迹”的工具，这对那些把隐私与正确的防护设置视为刚需的行业与企业至关重要。

为何要将 Whoer.net 与 Undetectable 反检测浏览器一起使用？

把 Whoer 与 Undetectable 反检测浏览器搭配使用，可获得更完整、更可靠的在线匿名性。Whoer.net 提供当前 IP、地理位置及其他网络参数，帮助核实反检测浏览器是否正确掩蔽数据、使您看起来像普通用户。Whoer.net 与 Undetectable.io 的组合构建多层防护，覆盖匿名性的多数技术要点。Undetectable.io 将浏览器指纹“常态化”，而 Whoer.net 检查真实数据是否仍会通过 DNS 或 WebRTC “渗漏”。

将 whoer.net 的代理检测与 Undetectable 搭配的几种用法：

  • 绕过双重检测系统

    许多服务（如社交平台）采用双层校验：网络层（分析 IP、VPN、代理）和浏览器层（扫描设备指纹）。示例：通过 Undetectable.io 以 iPhone 浏览器模拟创建 Instagram 账号；Whoer.net 确认您的真实 IP（如来自哈萨克斯坦）被“干净”的德国 IP 所掩蔽，且无泄漏。

  • 用于多账户运营

    管理多账号时，Undetectable.io 为每个账号生成独立配置文件（用于 SMM/套利）。Whoer.net 确认各配置文件之间不存在共享 IP/DNS 的关联。联盟项目常封禁指纹可疑的用户。联合使用检查器与反检测浏览器能降低被识别风险。实操：营销人员通过不同的 Undetectable.io 配置文件投放 10 个广告活动；Whoer.net 定期检测各配置文件是否泄漏，避免封禁。

  • 抓取的理想组合

    反检测浏览器模拟真实用户行为以绕过反爬/反机器人。Whoer.net 检查站点是否屏蔽您的 IP/代理，并识别“红旗”（如时区与 IP 地理位置不匹配）。应用：抓取 Amazon 数据。浏览器模拟美国用户，Whoer.net 确认为美国 IP、本地 DNS，且 WebRTC 不暴露真实位置.

  • 面向地理受限服务

    在反检测浏览器中按目标地区设置配置文件（语言、字体、分辨率）。Whoer.net 校验 IP 是否与声明国家一致，并排查是否有“尾巴”（如模拟中国时仍出现俄罗斯 DNS）。

Whoer.net 服务常见问题（FAQ）

Whoer.net 像一面“镜子”，揭示你防护中的薄弱环节。它不仅显示真实 IP，还能发现隐藏威胁：从 DNS 泄漏到跟踪型 Cookie，从开放端口到 WebRTC 痕迹。无论你处理敏感信息、做数据采集，还是仅想匿名上网，Whoer.net 都是映照连接弱点的数字“镜子”。 它不代替 VPN 或杀毒软件，但能帮助正确配置。定期用 Whoer.net 体检并修复问题，可大幅降低泄漏与被跟踪的风险.
Whoer.net 是你的匿名性“实验室”。它分析 20+ 参数，帮助理解哪些数据会暴露你。你的设置越接近“典型用户”，越不易被甄别。结合 VPN 与反检测浏览器的常态化使用，是安全上网的关键。匿名需要系统化方案！
数字指纹是设备与浏览器参数的唯一组合，网站据此识别用户。越接近“常见配置”，指纹唯一性越低，越难被算法锁定。请记住：匿名是长期过程。定期在 Whoer.net 检查指纹，并配合 Undetectable 反检测浏览器，降低被跟踪概率。
代理并不总能完全隐藏真实 IP： 1. WebRTC 泄漏：浏览器直连（如视频通话）机制。即便使用代理，WebRTC 仍可读取本地 IP，且若代理不支持 IPv6，可能泄露公网 IPv6。 2. IPv6 问题：许多代理/VPN 仅支持 IPv4；若 ISP 与设备支持 IPv6，流量可能绕过代理。 3. 不可靠或透明代理：免费代理可能有意泄露或存在漏洞。透明代理（办公/公共网络常见）并不隐藏 IP，仅做缓存。
网站利用 HTML5 Canvas 绘图时，硬件（GPU/CPU）与软件（驱动、字体抗锯齿、色彩配置）共同影响像素渲染，微小差异汇聚为唯一哈希，即设备的“图形指纹”。
已装字体列表常具唯一性，是强有力的指纹要素。即便更换 IP 或清除 Cookie，罕见字体组合仍可识别你。例如 Helvetica Neue + Comic Sans + Wingdings 仅约 0.1% 设备具备，即你的“识别标记”。
差异在于定位、深度与数据侧重。 Whoer.net 更注重泄漏排查（DNS、端口扫描）。 BrowserLeaks 深挖指纹组件，也检测泄漏（DNS、WebRTC），报告极其细致，适合技术/隐私重度用户。 Iphey.com 更基础：展示对网站可见的数据（浏览器版本、IP、地理位置、时区、“硬件”参数——Canvas/WebGL/Audio、字体），并与其指纹库比对以评估可信度。
它是多功能匿名分析工具：检查当前 IP、定位及各类“泄漏”（WebRTC、Flash/Java/ActiveX、Do Not Track 等）。 无需安装，浏览器即用（PC/手机/平板）；界面直观，图表与颜色指示（绿=安全，红=风险）。核心优势：将“匿名/安全”落为可量化指标。非万能，但足以强力管控数字足迹。
基础功能免费，全部测试（IP、DNS、WebRTC、端口等）均可免费使用。 另有付费的 Whoer.VPN：覆盖 21 国的 100+ 服务器（含美/德/日/新加坡），提供 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 应用，主流浏览器扩展，以及部分家用路由器方案。

结论

Whoer.net 与 Undetectable.io 反检测浏览器结合，可为匿名性构建多层防护。Whoer.net 充当“诊断”：检查 IP 地址、DNS 泄漏、WebRTC 以及指纹的唯一性，指出薄弱环节。Undetectable.io 则掩蔽这些漏洞：替换浏览器参数、模拟常见设备配置并隔离各个配置档，使追踪系统无法将账户相互关联。

此组合适用于多账号运营（SMM、爬取）、绕过地理封锁（流媒体、跨国业务）以及数据防护。Whoer.net 定期测试配置，Undetectable.io 确保“干净”的数字足迹。使用 Whoer.net 做匿名性核验、用 Undetectable.io 做伪装——可将被跟踪风险降低 90%。核心法则：数字隐私需要持续审计。每次更改配置后都要复检！

