激活的简单步骤
注册在网站app.undetectable.io
激活联盟计划，并复制推荐链接。
分享链接，每引荐一个用户就可以获得收益。
与朋友分享并获得奖励
很多用户喜欢我们的服务并经常推荐Undetectable。但为什么不免费提供呢？我们想要奖励所有参与我们社区发展的人，于是我们创建了专属的推荐计划。
为了从您推荐的所有购买中赚取10%的佣金，只需在Undetectable注册并发送您的推荐链接给他们！
您可以实时追踪推荐人数和他们为您带来的金额。两次点击提款让您尽快享受到您的资金。
阅读我们的合作条款以获取更详细的信息。
我们计划的优势
推荐用户的付款带来的终身收益
独特的技术和竞争力产品
两个工作日内付款50美元
独特技术
我们的产品基于独特技术，确保安全性并自动化日常任务。
多账户管理
多个账户–一个浏览器？使用Undetectable浏览器这是可能的！我们的产品提供多账户管理的前沿解决方案，确保完全匿名和每个配置文件的技术唯一性。忘记封锁和限制–您获得的工具允许您高效管理多个账户。
浏览器指纹
Undetectable浏览器帮助您绕过基于数字指纹的跟踪系统，替换您设备和浏览器的唯一数据。每个创建的配置文件都获得一个独特的数字指纹，包括UserAgent、OS、Screen、Cores、Memory、Browser、Languages等参数。
代理管理器
您可以使用并重新使用多个配置文件中的Socks5、HTTP/HTTPS代理。Undetectable支持任何第三方VPN和Proxy软件。使用代理管理器可以快速添加和编辑代理，并通过代理检查器立即检查对最流行网站的访问性。
批量创建
使用配置或User-Agents、Cookies列表或通用格式(Name, Cookies, Proxy-type, Proxy, User-Agents, Notes)几个点击创建数百个独特配置文件。
Cookies机器人
流行网站生成器–Undetectable的内置microservice cookies-bot。它自动随机生成流行网站列表，根据选择的地理位置。只需打开cookies-bot，选择配置文件、所需国家和网站数量即可。从未如此简单过！
同步器
配置文件同步功能允许在多个配置文件中同时执行相同操作。从同步开始，您在主窗口中的操作将自动在其他窗口中重播或同步，如文本输入、新标签页打开、社交媒体滚动、扩展管理等。
API
使用Puppeteer、Playwright、Selenium等专业库，您可以通过Chrome DevTools Protocol的API自动化Chromium浏览器中的过程。详情请见https://docs.undetectable.io/api。API与Chromium的标志一起工作。
技术支持
专业的技术支持团队随时准备快速解决您在使用Undetectable Browser任何阶段遇到的问题。