iphey.com + Undetectable：浏览器匿名性检测

现代互联网早已不再是一个无限自由的空间。每一次点击、请求或页面跳转都会留下数字足迹，成为控制的工具。企业分析用户行为以投放定向广告，政府建立大规模监控系统，而网络犯罪分子则猎取数据。即使是最基本的操作——登录社交网络、支付服务或搜索信息——也会暴露你的位置、设备和习惯。

在这样的环境下，保持匿名性的关键有两个工具：反检测浏览器（如 Undetectable），它伪装数字指纹；以及审计服务（如 iphey.com），它们检测伪装的效果。这种组合不是奢侈，而是必需，尤其适合需要管理多个账号、绕过地理封锁并保护数字隐私的人。