合作伙伴计划条款
1. 合作伙伴佣金是多少？
我们的合作伙伴将获得您引荐的用户所有付款金额的10％，这些付款必须是用户用现金支付的（不包括奖金或返现，因为它们被定义为服务的资金）。
如果您有合作提议或需要自己的推广代码，请联系我们的客服支持，我们将帮助您解答任何问题，包括关于提取推荐资金的问题。
2. 您有哪些广告材料？
合作伙伴可以使用不同尺寸的横幅广告，以及直接的推荐链接。
3. 谁可以加入合作伙伴计划？
任何拥有目标流量的人都可以参加合作伙伴计划，例如博主，社交媒体群组所有者，活跃的论坛用户。
4. 您有哪些合作伙伴佣金提现方式？
合作伙伴佣金只能提现到WMZ，Capitalist和Crypto钱包。
5. 最低支付金额是多少？
最低支付金额为50美元。
6. 您多久进行一次付款？
付款将在申请付款后的两个工作日内进行。在某些情况下，此期限可能延长至5个工作日。
7. 您会保存客户的Cookie文件吗？
是的。Cookie文件的生命周期从客户点击合作伙伴链接开始，持续365天。如果客户在这段时间内注册并使用这些Cookie文件，它们将与合作伙伴绑定，并且合作伙伴将从该客户的每个订单中获得合作伙伴佣金。
8. 您的合作伙伴计划中禁止做什么？
以下是禁止的行为：
- 所有欺诈和非法的流量获取方法；
- 使用您的合作伙伴链接购买许可证和充值余额；
- 在可被任何搜索引擎索引的资源上使用undetectable.io网站的材料（文本，图像，照片）；
- 使用SEO优化和上下文广告来吸引品牌流量；
- 创建undetectable.io网站的克隆或使用类似的界面；
- 以undetectable.io的名义在社交媒体上创建群组，并使用公司的标志和颜色（任何可能使用户困惑并认为这是官方群组的内容）；
- 所有包含“不可检测”及其派生词（拼写错误，布局更改，拼写错误）的关键词。
违规账户将被封锁，所有合作伙伴佣金将被取消。账户停用将在首次发现问题后进行。
9. 在哪些情况下可以取消或减少合作伙伴佣金？
如果违反合作伙伴计划规则（第8条本条款）并且根据订单退款合作伙伴佣金或用户在支付订单时使用奖金或返现，这些都是服务资金。
10. 这些条件可以更改吗？
是的，服务管理人员保留更改这些条件的权利。