Условия партнерской программы

1. Сколько стоит партнерское вознаграждение?

Наш партнер получает от 10% от всех платежей привлеченных вами пользователей за все время, которые были оплачены деньгами пользователя (а не бонусами или кэшбэком, которые по определению являются деньгами сервиса).

Если у вас есть предложение о сотрудничестве или вам нужен собственный промокод, обращайтесь в службу поддержки, мы поможем вам по любым вопросам, в том числе по выводу реферальных средств.

2. Какие рекламные материалы у вас есть?

Для партнеров доступны баннеры разных размеров, а также прямая реферальная ссылка.

3. Кто может присоединиться к партнерской программе?

Участвовать в партнерской программе могут все, у кого есть целевой трафик. Например, блогеры, владельцы групп в социальных сетях, активные форумчане.

4. Какие способы вывода партнерских комиссий у вас есть?

Вывод партнерских вознаграждений возможен только на кошельки WMZ, Capitalist и Crypto.

5. Какова минимальная сумма к оплате?

Минимальная сумма к оплате – 50 долларов США.

6. Как часто вы делаете платежи?

Выплаты производятся в течение двух рабочих дней после запроса на оплату. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 5 рабочих дней.

7. Сохраняете ли вы файлы cookie клиента?

Да. Время жизни cookie начинается, когда клиент нажимает на партнерскую ссылку. Он длится 365 дней. Если клиент с такими файлами cookie зарегистрируется в течение срока их действия, они будут привязаны к партнеру, и партнер будет получать партнерскую комиссию с каждого заказа этого клиента.

8. Что запрещено делать в вашей партнерской программе?

Следующее запрещено:

все мошеннические и незаконные способы привлечения трафика;

использовать вашу партнерскую ссылку для покупки лицензий и пополнения баланса;

использовать материалы сайта undetectable.io (тексты, изображения, фотографии) на ресурсах, доступных для индексации любыми поисковыми системами;

SEO-оптимизация и контекстная реклама для привлечения брендированного трафика;

создавать клоны веб-сайта undetectable.io и/или использовать аналогичный интерфейс;

создавать группы в социальных сетях от имени undetectable.io и использовать логотип и цвета компании (все, что может запутать пользователя и указать, что это официальная группа);

все ключевые слова, содержащие словосочетание «неопределяемый» и его производные (орфографические ошибки, изменение макета, опечатки).

Аккаунт нарушителя будет заблокирован, а все партнерские вознаграждения будут аннулированы. Деактивация аккаунта происходит после того, как проблема впервые была обнаружена.

9. В каких случаях можно отменить или уменьшить размер партнерской комиссии?

В случае нарушения правил партнерской программы (п. 8 настоящих Условий) возврат денежных средств по заказу партнерского начисления или использования при оплате пользователем заказа бонуса или кэшбэка, что по определению, это деньги службы.

10. Можно ли изменить эти условия?

Да, администрация сервиса оставляет за собой право изменять данные условия.