Что такое Pixelscan?

Пиксельскан – это онлайн-сервис для детального анализа и оценки анонимности вашего браузера. Он помогает определить, какие данные о вас могут быть собраны сайтами, и предоставляет рекомендации по улучшению конфиденциальности. Сервис особенно полезен для пользователей антидетект браузеров, стремящихся минимизировать цифровой след и избежать отслеживания. Кроме того, пиксельскан работает как мощный прокси чекер, позволяя проверить мой ip и убедиться в корректности его работы. Если вы ищете ответы на вопрос, как проверить браузер на предмет уязвимостей, пиксельскан предлагает простой и понятный интерфейс. Использование антидетект технологий в сочетании с данным сервисом позволяет получить двойную проверку анонимности и повысить проверку анонимности ваших данных.