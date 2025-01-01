Panopticlick & Undetectable: проверка фингерпринта

Panopticlick — это инновационный онлайн-инструмент, разработанный Electronic Frontier Foundation (EFF) для анализа уникальности браузерного отпечатка (fingerprint) пользователя. Сервис использует комплекс методов для оценки того, насколько легко ваш браузер может быть идентифицирован в интернете на основе пассивно передаваемых данных. Вот ключевые инструменты и параметры, которые Panopticlick проверяет:

Передаваемые заголовки User Agent: строка данных, которая при передаче на веб-сервер, содержит информацию о вашем браузере и его версии. HTTP Accept Headers: Данные о языке, кодировке и поддерживаемых форматах содержимого. Например, сервер может выбрать отправку простого текстового файла, если обнаружит, что браузер пользователя не поддерживает форматированные документы. Эта информация может быть довольно уникальной и различаться в зависимости от браузера. Однако эта строка, как правило, не сильно меняется со временем и может оставаться неизменной в разных версиях одного и того же браузера.

Основные параметры браузера Список плагинов: плагин — это небольшая программа, которая помогает браузеру управлять контентом, который он не может обработать самостоятельно. В последние несколько лет плагины для браузеров постепенно уходят в прошлое. Вместо этого браузеры отдают предпочтение более регулируемым дополнениям и расширениям. Однако плагины сохраняются и в старых браузерах. Часовой пояс: Временная зона, установленная в системе. Эта метрика представляет собой строку, указывающую ваш часовой пояс, например, «Америка/Лос-Анджелес». Может быть использована для определения вашего приблизительного местоположения, особенно если вы проживаете в часовом поясе с небольшим количеством других пользователей. Размер экрана и глубина цвета: хотя эта метрика может дополнять другую информацию, она часто слишком «хрупка» для использования трекерами, поскольку пользователи могут легко изменить размеры окна браузера.

Расширенные методы фингерпринтинга Установленные шрифты: чтобы определить системные шрифты, сайты отслеживания обычно отображают текст в HTML-теге <span>. Затем трекеры быстро меняют стиль этого элемента, отображая его сотнями или тысячами известных шрифтов. Для каждого из этих шрифтов сайт проверяет, изменилась ли ширина элемента по сравнению со стандартной при отображении этим шрифтом. Если да, то трекер определяет, что шрифт установлен. Список шрифтов, установленных на вашем компьютере, как правило, согласован и привязан к конкретной операционной системе. Если вы установили хотя бы даже только один шрифт, нетипичный для вашей системы (дизайнерский, например), это может быть очень информативной метрикой. Поддержка cookies: В качестве метрики «файлы cookie включены» может быть либо «True», либо «False», что означает, что ваш браузер разрешает файлы cookie, а не блокирует их. Включены ли файлы cookie, можно определить с помощью JavaScript или без него. Включены ли файлы cookie или нет, предоставляет лишь один бит информации: «True» или «False». Однако эта функция может быть гораздо более информативной в сочетании с другими данными. Проверка на supercookie: Несмотря на название, «супер-куки» технически не являются куки. Хотя они также хранят и извлекают уникальные идентификаторы, их гораздо сложнее обнаружить и удалить. Супер-куки могут отслеживать, какие веб-сайты вы посещаете и сколько времени проводите на них. Супер-куки также могут получать доступ к данным, собранным традиционными отслеживающими куки, например, к информации о входе в систему. После удаления традиционного куки супер-куки по-прежнему сможет ссылаться на него. Языковые настройки: Предпочитаемый язык браузера. Эта метрика определяет языки, на которых вы предпочитаете видеть контент сайта. Этот параметр может добавить значительный объем информации в отпечаток вашего браузера. Это особенно актуально, если язык не распространён в вашем часовом поясе. 