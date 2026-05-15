Автоматизация браузера Undetectable с помощью ИИ и MCP без кода

Автоматизация долгое время оставалась задачей «со звездочкой» и требовала от человека навыков программирования. Чтобы массово создавать профили, фармить куки или парсить данные юзеру приходилось писать и регулярно обновлять сложные скрипты на базе Puppeteer, Playwright или Selenium.

С развитием ИИ-ассистентов, автоматизация теперь происходит с помощью обычных текстовых команд, без написания единой строчки кода. В этой статье мы разберем, как связать нейросеть с антидетект-браузером Undetectable с помощью технологии MCP и полностью делегировать рутину искусственному интеллекту.

Что такое MCP

Model Context Protocol (MCP) — это открытый стандарт, который позволяет ИИ-ассистентам (таким как Claude Desktop, Cursor или Cline) напрямую взаимодействовать с локальным API Undetectable. Вместо написания скриптов на Python или Node.js, вы управляете браузерными профилями через естественные текстовые команды. ИИ самостоятельно переводит ваш текст в нужные API-вызовы для работы в интернете.

Для чего это нужно

Эта интеграция дает удобный интерфейс чтобы автоматизировать рутинные задачи без навыков в написании кода. Вы можете массово создавать профили, управлять их статусами и собирать данные простыми промптами, совершать действия в интернете. Для это нужно просто написать вашему ИИ- ассистенту что именно вы хотите сделать, далее нейронка напишет скрипт и выполнить автоматизацию за вас.

Как подключить ИИ к Undetectable

Перед началом настройки убедитесь, что у вас подготовлена среда.

1. Подготовка к работе

Что должно быть установлено на компьютере:

Undetectable Browser: Убедитесь, что программа запущена

Убедитесь, что программа запущена Node.js: Версия 18 или выше (необходима для работы пакета).

Версия 18 или выше (необходима для работы пакета). ИИ-клиент: Приложение с поддержкой протокола MCP. (В данной статье процесс настройки разобран на примере Claude Desktop.)

2. Установка и настройка MCP-сервера

Интеграция реализуется через NPM-пакет undetectable-local-api-mcp-ts . Чтобы связать ИИ-клиент с браузером, нужно прописать параметры запуска сервера в конфигурационном файле Claude Desktop.

**Где найти конфигурационный файл ( claude_desktop_config.json ) **

Откройте десктопную версию Claude desktop и пройдите в настройки. В разделе для разработчиков нажмите на кнопку “Edit config”

Обычно файл конфигурации хранится тут:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Откройте файл конфигурации в любом текстовом редакторе и добавьте следующий код.

Для Windows:

В среде Windows для корректного запуска npx необходимо использовать интерпретатор командной строки cmd с флагом /c .

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Для macOS:

На macOS команда запускается напрямую через npx , поэтому конфигурация выглядит лаконичнее.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

После того как добавили код, обязательно сохраните изменения в файле и перезапустите Claude desktop.

Подробнее как подключить смотрите тут.

Проверяем подключение

Чтобы проверить подключение по апи, пройдите во вкладку “customize”, далее в раздел “connectors”, там вы увидите “undetectable-local-api-ts”, это означает, что подключение прошло успешно.

Нажав на кнопку “configure”, вы увидите все функции доступные для автоматизации. Вы можете разрешить или запретить определенные действия. В таком случае ИИ-ассистент будет просить подтверждения своих действия при автоматизации.

3. Практический пример: ИИ-помощник для прогрева профилей

Чтобы показать, как это работает на практике, разберем базовый сценарий автоматизации, для которого раньше потребовался бы отдельный скрипт.

Нам нужно Создать 2 новых профиля и «нагулять» куки по трастовым ресурсам.

Промпт для ИИ:

«Undetectable Браузер: Создай 2 профиля на базе Windows. Для каждого профиля выполни следующий алгоритм: открой браузер, перейди в Google, прими куки, найди через естественный поиск бренды из списка (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), перейди на сайт каждого бренда и прими куки на сайте. Совершай обход этих сайтов в случайном порядке. После того как список будет пройден, корректно закрой профиль и приступай к следующему».

Результат:

ИИ самостоятельно прописывает скрипт, обращается к инструментам MCP и выполняет задачу шаг за шагом. Он берет на себя рандомизацию кликов, тайминги и управление сессиями. Пользователю больше не нужно вручную программировать переходы или настраивать логику эмуляции действий.

Заключение

Подключение MCP-сервера в разы упрощает рутину. Оно делает продвинутую автоматизацию доступной даже для тех, кто не имеет опыта кодинга, позволяя специалистам фокусироваться на стратегических задачах, а не на отладке скриптов.

Полезные ссылки: