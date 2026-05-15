Автоматизация браузера Undetectable с помощью ИИ и MCP без кода

Автоматизация долгое время оставалась задачей «со звездочкой» и требовала от человека навыков программирования. Чтобы массово создавать профили, фармить куки или парсить данные юзеру приходилось писать и регулярно обновлять сложные скрипты на базе Puppeteer, Playwright или Selenium.
С развитием ИИ-ассистентов, автоматизация теперь происходит с помощью обычных текстовых команд, без написания единой строчки кода. В этой статье мы разберем, как связать нейросеть с антидетект-браузером Undetectable с помощью технологии MCP и полностью делегировать рутину искусственному интеллекту.
Что такое MCP
Model Context Protocol (MCP) — это открытый стандарт, который позволяет ИИ-ассистентам (таким как Claude Desktop, Cursor или Cline) напрямую взаимодействовать с локальным API Undetectable. Вместо написания скриптов на Python или Node.js, вы управляете браузерными профилями через естественные текстовые команды. ИИ самостоятельно переводит ваш текст в нужные API-вызовы для работы в интернете.
Для чего это нужно
Эта интеграция дает удобный интерфейс чтобы автоматизировать рутинные задачи без навыков в написании кода. Вы можете массово создавать профили, управлять их статусами и собирать данные простыми промптами, совершать действия в интернете. Для это нужно просто написать вашему ИИ- ассистенту что именно вы хотите сделать, далее нейронка напишет скрипт и выполнить автоматизацию за вас.
Как подключить ИИ к Undetectable
Перед началом настройки убедитесь, что у вас подготовлена среда.
1. Подготовка к работе
Что должно быть установлено на компьютере:
- Undetectable Browser: Убедитесь, что программа запущена
- Node.js: Версия 18 или выше (необходима для работы пакета).
- ИИ-клиент: Приложение с поддержкой протокола MCP. (В данной статье процесс настройки разобран на примере Claude Desktop.)
2. Установка и настройка MCP-сервера
Интеграция реализуется через NPM-пакет
undetectable-local-api-mcp-ts. Чтобы связать ИИ-клиент с браузером, нужно прописать параметры запуска сервера в конфигурационном файле Claude Desktop.
**Где найти конфигурационный файл (
claude_desktop_config.json) **
Откройте десктопную версию Claude desktop и пройдите в настройки. В разделе для разработчиков нажмите на кнопку “Edit config”
Обычно файл конфигурации хранится тут:
- Windows:
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
- macOS:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
Откройте файл конфигурации в любом текстовом редакторе и добавьте следующий код.
Для Windows:
В среде Windows для корректного запуска
npx необходимо использовать интерпретатор командной строки
cmd с флагом
/c.
JSON
Для macOS:
На macOS команда запускается напрямую через
npx, поэтому конфигурация выглядит лаконичнее.
JSON
После того как добавили код, обязательно сохраните изменения в файле и перезапустите Claude desktop.
Подробнее как подключить смотрите тут.
Проверяем подключение
Чтобы проверить подключение по апи, пройдите во вкладку “customize”, далее в раздел “connectors”, там вы увидите “undetectable-local-api-ts”, это означает, что подключение прошло успешно.
Нажав на кнопку “configure”, вы увидите все функции доступные для автоматизации. Вы можете разрешить или запретить определенные действия. В таком случае ИИ-ассистент будет просить подтверждения своих действия при автоматизации.
3. Практический пример: ИИ-помощник для прогрева профилей
Чтобы показать, как это работает на практике, разберем базовый сценарий автоматизации, для которого раньше потребовался бы отдельный скрипт.
Нам нужно Создать 2 новых профиля и «нагулять» куки по трастовым ресурсам.
Промпт для ИИ:
«Undetectable Браузер: Создай 2 профиля на базе Windows. Для каждого профиля выполни следующий алгоритм: открой браузер, перейди в Google, прими куки, найди через естественный поиск бренды из списка (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), перейди на сайт каждого бренда и прими куки на сайте. Совершай обход этих сайтов в случайном порядке. После того как список будет пройден, корректно закрой профиль и приступай к следующему».
Результат:
ИИ самостоятельно прописывает скрипт, обращается к инструментам MCP и выполняет задачу шаг за шагом. Он берет на себя рандомизацию кликов, тайминги и управление сессиями. Пользователю больше не нужно вручную программировать переходы или настраивать логику эмуляции действий.
Заключение
Подключение MCP-сервера в разы упрощает рутину. Оно делает продвинутую автоматизацию доступной даже для тех, кто не имеет опыта кодинга, позволяя специалистам фокусироваться на стратегических задачах, а не на отладке скриптов.