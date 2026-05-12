Обновление Undetectable 2.46.0: ИИ-автоматизация через MCP, локальное API и Chromium 148

В этот раз мы сделали серьезный упор на инструменты автоматизации, которые избавят вас от лишнего кода и рутинных действий. Также мы традиционно обновили браузерное ядро и точечно улучшили подмены для мобильных профилей. Давайте разберем, как именно эти нововведения оптимизируют ваш рабочий процесс.

MCP-сервер: управляйте браузером с помощью ИИ

Главная инновация этого релиза — внедрение MCP-сервера (Model Context Protocol). Этот протокол позволяет напрямую связывать браузер Undetectable с современными нейросетями и ИИ-ассистентами.

**Почему это действительно круто? **

Раньше для любой сложной автоматизации вам нужно было обладать знанием кода, чтобы прописывать скрипты. Сейчас, с MCP вы можете просто поставить задачу нейросети текстом. ИИ сразу же выполнит требуемые действия внутри программы или профиля, например создаст профили и подключит к ним нужные вам прокси, или выполнит действия на сайте.

Вы делегируете рутину алгоритмам, а масштабирование проектов происходит в разы быстрее.

API для управления внутри браузера

Второе важное нововведение тесно связано с первым: мы добавили собственное API для прямого взаимодействия с сайтами. Теперь вы можете отправлять команды на печать текста, клики, скроллинг и навигацию без использования Puppeteer, Selenium или Playwright. Все нужные методы уже вшиты под капот самого браузера.

Отказ от сторонних библиотек дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, вы снижаете нагрузку на систему, так как убираете лишнюю прослойку между вашим кодом и браузером. Во-вторых, такие скрипты работают быстрее и реже отваливаются по таймаутам. Ваша автоматизация становится надежной и менее заметной для защитных систем.

Chromium 148

Мы обновили движок браузера до актуальной версии Chromium 148. Поддержание свежего ядра — это базовое правило цифровой маскировки. Антифрод-системы крупных площадок всегда знают, как выглядит трафик от обычных пользователей в данный момент времени.

Если вы используете устаревшую версию ядра, ваш профиль начинает выделяться из общей массы пользователей. Появляются мелкие несоответствия в поддержке новых веб-стандартов, иначе работают некоторые методы JavaScript. Свежее ядро — гарантия, что ваши отпечатки остаются актуальными, а современные сайты рендерятся без подозрительных ошибок.

Что по фиксам

Мы исправили ошибку, из-за которой на MacOS некорректно работала опция выбора типа запуска профилей. Ранее заданные настройки могли сбрасываться или игнорироваться системой.

Теперь вы снова можете строго контролировать, как открываются окна: свернутыми, на весь экран или в фоновом режиме. Массовый запуск профилей больше не будет выглядеть как хаос.

Подмена Speech на Android-профилях

Мы доработали механизм подмены Speech (Web Speech API) для конфигураций, имитирующих Android-устройства. Этот интерфейс отвечает за синтез и распознавание речи в браузере. Продвинутые антифрод-системы часто опрашивают этот параметр, так как список доступных голосов жестко привязан к конкретной операционной системе и железу. Это заметно повышает выживаемость мобильных аккаунтов на площадках с агрессивной защитой.

Заключение

Версия Undetectable 2.46.0 делает огромный шаг в сторону умной и легкой автоматизации. С новым MCP-сервером и локальным API вы можете быстрее разворачивать проекты, переложив часть работы на ИИ и отказавшись от тяжелых фреймворков.

В то же время, свежий Chromium 148 и улучшенные мобильные подмены обеспечивают железобетонный траст для ваших профилей. Мы исправили досадные баги интерфейса, чтобы ничто не отвлекало вас от главных задач. Обновляйтесь, тестируйте новые возможности и делайте свою работу еще эффективнее.