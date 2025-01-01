Поучаствуй в кибервикторине и получи скидку до 25%!

Whoer.net и антидетект браузер: как проверить анонимность

Проверим приватность с Whoer.net: IP, DNS, WebRTC, порты. Undetectable (antidetect browser) + whoer my ip / whoer ip checker помогают проверить анонимность и избежать утечек.

Whoer.net и антидетект браузер: как проверить анонимность

Каждый день, перемещаясь по просторам цифрового пространства, вы, вольно или невольно, оставляете следы. И, если хотите сохранить приватность, то будете использовать VPN или прокси и, возможно, антидетект браузер. Но, насколько вы можете быть уверенными, что инструменты, которые вы выбрали, качественные и действительно могут скрыть от наблюдения трекинг систем “большого брата”?

Решение есть, на помощь приходит Whoer.net — многофункциональный онлайн-инструмент, который превращает абстрактные понятия «кибербезопасности» и «анонимности» в конкретные метрики.

Что такое Whoer.net?

Что такое Whoer.net?

Как заявляют разработчики, Whoer.net — это сервис, предназначенный для проверки информации, которую ваше устройство отправляет в Интернет. Прокси чекер Whoer.net подходит для проверки прокси серверов или SOCKS-серверов. Может предоставить информацию о вашем VPN-сервере, а также проверить, не находится ли ваш IP-адрес в черном списке. Сервис может выявить, включены ли на вашем компьютере Flash и Java, распознать языковые и системные настройки компьютера, операционную систему и тип и версию веб-браузера. Он также идентифицирует DNS и предупредит вас о любых уязвимостях открытых портов. Кроме этого, Whoer.net может провести проверку цифрового отпечатка (фингерпринт), которая определяет уникальные атрибуты устройства пользователя. Проверка цифрового отпечатка (fingerprinting) — это анализ уникальных параметров устройства и браузера, которые позволят идентифицировать вас в интернете, даже если вы скрываете IP-адрес или используете VPN. Эти данные формируют ваш "цифровой профиль", который сайты, рекламные сети и трекеры могут использовать для слежки.

Описание технологии Whoer.net

Главное преимущество сервиса Whoer.net — интерактивные проверки, которые обнаруживают фактические системные настройки и любые уязвимости, которые сторонние ресурсы могут использовать для сбора информации о вашем компьютере и других устройствах. Сервис сканирует перечисленные параметры и оценивает, насколько хорошо вы замаскировались.

Вывод информации о устройстве

Сервис выводит данные как об аппаратных, так и о программных настройках вашего оборудования: параметры операционной системы и экрана, версию и список используемых расширений и плагинов браузера. Анализирует передаваемые HTTP заголовки. Проверяет, активна ли поддержка скриптов на вашем устройстве: JavaScript, ActiveX, Java, VBscript.


Вывод информации о устройстве

Вывод информации о устройстве

Сервис выводит данные как об аппаратных, так и о программных настройках вашего оборудования: параметры операционной системы и экрана, версию и список используемых расширений и плагинов браузера. Анализирует передаваемые HTTP заголовки. Проверяет, активна ли поддержка скриптов на вашем устройстве: JavaScript, ActiveX, Java, VBscript.

Анализ WebRTC

Web Real-Time Communication — технология, которая позволяет браузерам напрямую обмениваться данными (например, аудио, видео) без промежуточных серверов. Однако её особенность — риск утечки реального IP-адреса, даже если вы используете VPN или прокси. WebRTC может получать доступ к локальным IP-адресам вашей сети (IPv4 и IPv6), игнорируя настройки VPN. Это позволяет сайтам узнать ваш реальный IP, даже если вы подключены к VPN. Кроме этого WebRTC-запросы выполняются в фоновом режиме, без явного уведомления пользователя. Многие даже не подозревают об утечках. Прокси чекер Whoer.net проверяет, не раскрывает ли ваш браузер эту информацию.


Анализ WebRTC

Анализ WebRTC

Web Real-Time Communication — технология, которая позволяет браузерам напрямую обмениваться данными (например, аудио, видео) без промежуточных серверов. Однако её особенность — риск утечки реального IP-адреса, даже если вы используете VPN или прокси. WebRTC может получать доступ к локальным IP-адресам вашей сети (IPv4 и IPv6), игнорируя настройки VPN. Это позволяет сайтам узнать ваш реальный IP, даже если вы подключены к VPN. Кроме этого WebRTC-запросы выполняются в фоновом режиме, без явного уведомления пользователя. Многие даже не подозревают об утечках. Прокси чекер Whoer.net проверяет, не раскрывает ли ваш браузер эту информацию.

Тест скорости

С помощью этого инструмента вы можете оценить качество интернет соединения используемого вами прокси сервера или VPN. Он определяет скорость загрузки (сколько данных за единицу времени вы можете получить с сервера) и скорость выгрузки (сколько данных вы можете отправить на сервер). Также он определяет пинг, который отражает время задержки, с которым пакеты данных добираются до сервера и обратно. Так вы можете оценить, насколько прокси сервер, которым вы пользуетесь, подходит для вашей работы.


Тест скорости

Тест скорости

С помощью этого инструмента вы можете оценить качество интернет соединения используемого вами прокси сервера или VPN. Он определяет скорость загрузки (сколько данных за единицу времени вы можете получить с сервера) и скорость выгрузки (сколько данных вы можете отправить на сервер). Также он определяет пинг, который отражает время задержки, с которым пакеты данных добираются до сервера и обратно. Так вы можете оценить, насколько прокси сервер, которым вы пользуетесь, подходит для вашей работы.

Evercookie тест

Evercookie – это JavaScript-API, предназначенный для сохранения данных пользователя в различных хранилищах браузера, даже если пользователь удалил стандартные куки и другие хранилища. Это позволяет сайтам отслеживать пользователей, несмотря на их попытки очистить историю и другие данные. Evercookie работает, записывая уникальный идентификатор во все доступные хранилища браузера, такие как Flash-cookie, HTML5-хранилища и т.д. Whoer.net проверяет, существуют ли такая уязвимость в вашем браузере.


Evercookie тест

Evercookie тест

Evercookie – это JavaScript-API, предназначенный для сохранения данных пользователя в различных хранилищах браузера, даже если пользователь удалил стандартные куки и другие хранилища. Это позволяет сайтам отслеживать пользователей, несмотря на их попытки очистить историю и другие данные. Evercookie работает, записывая уникальный идентификатор во все доступные хранилища браузера, такие как Flash-cookie, HTML5-хранилища и т.д. Whoer.net проверяет, существуют ли такая уязвимость в вашем браузере.

Проверка IP и Геолокации

Это базовый, но критически важный тест для оценки уровня вашей анонимности в сети. Он показывает, какие данные о вашем местоположении и подключении видны сайтам, рекламным сетям и потенциальным злоумышленникам. Прокси чекер whoer.net показывает ваш текущий IP-адрес гео-позицию (страна, регион, город) и провайдера. Проверка IP и геолокации на Whoer.net — это первый шаг к безопасному серфингу. Даже если вы уверены в своем VPN, одна утечка DNS может перечеркнуть все усилия.


Проверка IP и Геолокации

Проверка IP и Геолокации

Это базовый, но критически важный тест для оценки уровня вашей анонимности в сети. Он показывает, какие данные о вашем местоположении и подключении видны сайтам, рекламным сетям и потенциальным злоумышленникам. Прокси чекер whoer.net показывает ваш текущий IP-адрес гео-позицию (страна, регион, город) и провайдера. Проверка IP и геолокации на Whoer.net — это первый шаг к безопасному серфингу. Даже если вы уверены в своем VPN, одна утечка DNS может перечеркнуть все усилия.

Анализ DNS-утечек

Whoer.net проверяет, не раскрывает ли ваше подключение реальные DNS-серверы, что может компрометировать анонимность. Даже если вы используете VPN, утечки DNS могут свести на нет все усилия по сохранению анонимности. При использовании VPN/прокси все запросы (включая DNS) должны идти через защищенный сервер. DNS-утечка возникает, если запросы отправляются через DNS-серверы вашего интернет-провайдера, а не через VPN. Это позволяет сайтам определить ваше реальное местоположение. Не игнорируйте проверку на DNS-утечки, whoer.net в пару кликов поможет вам обнаружить угрозу.


Анализ DNS-утечек

Анализ DNS-утечек

Whoer.net проверяет, не раскрывает ли ваше подключение реальные DNS-серверы, что может компрометировать анонимность. Даже если вы используете VPN, утечки DNS могут свести на нет все усилия по сохранению анонимности. При использовании VPN/прокси все запросы (включая DNS) должны идти через защищенный сервер. DNS-утечка возникает, если запросы отправляются через DNS-серверы вашего интернет-провайдера, а не через VPN. Это позволяет сайтам определить ваше реальное местоположение. Не игнорируйте проверку на DNS-утечки, whoer.net в пару кликов поможет вам обнаружить угрозу.

Сканирование портов

Сервис помогает проверить, какие сетевые порты вашего устройства открыты для внешних подключений и потенциально уязвимы для атак. Это критически важный тест для оценки уровня безопасности вашей сети. Даже если вы не IT-специалист, потратьте 2 минуты на тест: это может спасти ваши данные от утечек.


Сканирование портов

Сканирование портов

Сервис помогает проверить, какие сетевые порты вашего устройства открыты для внешних подключений и потенциально уязвимы для атак. Это критически важный тест для оценки уровня безопасности вашей сети. Даже если вы не IT-специалист, потратьте 2 минуты на тест: это может спасти ваши данные от утечек.

После проверки, whoer.net выведет результат, где будут перечислены основные параметры: IP адрес, провайдер, версия браузера и операционной системы. А также интегральный показатель вашей анонимности (в процентах), выделенный цветом: зеленый — это хорошо, вы обычный пользователь, красный — есть проблема, ваша уникальность зашкаливает. Кроме этого, сервис проверки анонимности выдает перечень проблем (разное системное время или активный flash) и рекомендации, как эти проблемы решить.









Где и как используют Whoer.net?

Whoer.net предлагает набор инструментов для проверки цифрового "следа" пользователя, что критически важно для бизнесов и отраслей, где конфиденциальность и корректность настроек защиты — не просто опция, а необходимость.

Почему стоит использовать Whoer.net вместе с антидетект браузером Undetectable?

Использование Whoer вместе с антидетект браузером Undetectable позволяет вам получить более полную и надежную анонимность в интернете. Whoer.net предоставляет информацию о вашем текущем IP-адресе, геолокации и других сетевых параметрах, что помогает вам убедиться, что антидетект браузер правильно маскирует ваши данные и вы определяетесь как обычный пользователь. Комбинация Whoer.net и антидетект браузера Undetectable.io создает многоуровневую систему защиты, которая закрывает большинство технических аспектов анонимности. Undetectable.io подменяет ваш цифровой отпечаток, делая его «типовым», а Whoer.net проверяет, не «просвечивают» ли реальные данные через DNS или WebRTC.

Вот несколько вариантов использования прокси чекера whoer.net вместе с антидетект браузером Undetectable:

  • Для обхода двойных систем детекта

    Многие сервисы (например, соцсети) используют два уровня проверки, сетевой уровень — анализ IP-адреса, VPN, прокси. Кроме этого, на уровне браузера — сканирование отпечатка устройства. Сценарий использования: вы создаете аккаунт в Instagram через Undetectable.io, имитируя браузер iPhone. Whoer.net при этом проверяет, что ваш реальный IP-адрес (например, из Казахстана) скрыт за «чистым» IP Германии без утечек.

  • Для мультиаккаунта

    Управление множеством аккаунтов: антидетект браузер Undetectable.io генерирует уникальные профили для каждого аккаунта (для SMM или арбитража трафика). Whoer.net подтверждает, что все профили не связаны между собой через общий IP или DNS. Партнерские программы часто блокируют пользователей с подозрительным цифровым отпечатком. Совместное использование чекера и антидетект браузера снижает риск обнаружения. Рабочий пример: Маркетолог запускает 10 рекламных кампаний через разные профили антидетект браузера Undetectable.io. Whoer.net регулярно проверяет каждый профиль на утечки, чтобы избежать бана.

  • Идеальная связка для парсинга

    Антидетект браузер эмулирует поведение реального пользователя, обходя антибот-защиту. Whoer.net проверяет, не блокирует ли сайт ваш IP или прокси, и обнаруживает «красные флаги» (например, несовпадение часового пояса и геолокации IP). Вариант применения: Парсинг данных с Amazon. Антидетект браузер имитирует американского пользователя, а Whoer.net подтверждает, что IP-адрес из США, DNS-серверы локальные, а WebRTC не раскрывает реальное местоположение.

  • Для работы с геозависимыми сервисами

    Пользователь в антидетект браузере настраивает профиль под нужный регион (язык, шрифты, разрешение). Whoer.net проверяет, соответствует ли IP-адрес заявленной стране и нет ли «хвостов» (например, российских DNS при имитации Китая).

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о сервисе Whoer.net

Whoer.net улучшает конфиденциальность, выступая как «зеркало», которое показывает слабые места вашей защиты. Этот сервис не только покажет ваш реальный IP-адрес, но и выявит скрытые угрозы: от утечек DNS до отслеживающих cookies, от открытых портов до следов WebRTC. Независимо от того, работаете ли вы с конфиденциальной информацией, собираете данные с разнообразных веб-сайтов или просто хотите сохранить анонимность в сети, Whoer.net становится вашим цифровым «зеркалом», отражающим все слабые места подключения. Он не заменяет VPN или антивирус, но помогает настроить их правильно. Регулярно проверяйтесь через Whoer.net, исправляйте уязвимости — и вы значительно снизите риск утечек и слежки.
Whoer.net — это «лаборатория» для проверки всех аспектов вашей цифровой анонимности. Он анализирует более 20 параметров и помогает понять, какие данные могут тебя раскрыть. Чем больше параметров совпадают с «типичными» настройками большинства пользователей, тем сложнее трекерам выделить вас из толпы. Регулярное использование сервиса вместе с инструментами вроде VPN и антидетект браузеров — ключ к безопасности в сети. Анонимность требует комплексного подхода!
Цифровой отпечаток (fingerprint) — это уникальная комбинация параметров вашего устройства и браузера, которую сайты используют для идентификации пользователей. Чем больше этих параметров совпадают с «типичными» (распространенными) настройками, тем ниже уникальность вашего отпечатка, и тем сложнее трекерам или алгоритмам выделить вас из общей массы. Не забывайте, анонимность — это процесс, а не разовое действие. Регулярно проверяйте свой фингерпринт через Whoer.net и используйте антидетект-браузер Undetectable, чтобы избегать отслеживания трекинг системами.
Браузер и операционная система: информация о браузере (Chrome, Firefox и т.д.), тип и версия операционной системы (Windows, macOS), язык интерфейса. Наличие плагинов (например, Adobe Flash) и их версии. Аппаратные характеристики: разрешение экрана, глубина цвета, список установленных шрифтов. Данные графического процессора (через WebGL), поддержка HTML5 Canvas, информация об установленной аудиокарте. Сетевые параметры: часовой пояс, информация о прокси или VPN. Настройки DNS, список подключенных Wi-Fi сетей (для мобильных устройств).
Использование прокси не всегда гарантирует полное скрытие вашего реального IP-адреса. Вот несколько причин, из-за которых ваш настоящий IP может быть раскрыт: 1. Утечки через WebRTC. WebRTC — это технология, которая позволяет браузерам напрямую обмениваться данными (например, для видеочатов). Даже при использовании прокси WebRTC может получать доступ к вашему локальному IP-адресу и раскрывать публичный IP через IPv6, если прокси не поддерживает этот протокол. 2. Проблемы с IPv6. Многие прокси и VPN работают только с IPv4, но если ваш провайдер и устройство поддерживают IPv6, трафик может идти в обход прокси, раскрывая реальный адрес. 3. Ненадежный или прозрачный прокси. Бесплатные прокси могут намеренно раскрывать ваш IP или содержать уязвимости. Прозрачные прокси (часто используются в офисах или публичных сетях) не скрывают ваш IP, а только кэшируют трафик.
Тест Canvas — это метод, который сайты используют для создания уникального «графического отпечатка» вашего устройства. Когда браузер рисует изображение через HTML5 Canvas, он задействует аппаратные ресурсы (видеокарту, процессор) и программные настройки (драйверы, сглаживание шрифтов, цветовые профили). Эти факторы приводят к микроскопическим различиям в отрисовке пикселей, которые превращаются в уникальный хэш — цифровую подпись вашего устройства.
Список установленных шрифтов часто уникален для каждого устройства, это незаметный, но мощный элемент цифрового отпечатка. И даже если вы смените IP или очистите cookies, сайты могут распознать вас по уникальному списку шрифтов. Большинство пользователей имеют стандартный набор шрифтов, поставляемый с ОС. Но, если вы установили эксклюзивные шрифты (например, для дизайна), их комбинация становится редкой. Например: Шрифты Helvetica Neue + Comic Sans + Wingdings встречаются у 0.1% пользователей — это ваш «опознавательный знак».
Основные различия между сервисами проверки анонимности Whoer.net, BrowserLeaks.com и Iphey.com заключаются в специализации, глубине анализа и фокусе на различных типах данных. Whoer.net больше “заточен” на поиск утечек данных, включая DNS-утечки или сканирование портов. BrowserLeaks специализируется на детальной проверке компонентов цифрового отпечатка, но, при этом также выявляет потенциальные утечки данных (DNS-утечки, WebRTC). Сервис, в отличии от whoer.net, предоставляет очень подробные отчеты и скорее подойдет для технических специалистов и параноиков приватности, которым нужны сырые данные для тонкой настройки. Iphey.com выглядит в этом плане гораздо скромнее, он выводит базовую информацию о том, какие данные о вас видны сайтам. Анализирует версию браузера, ip адрес, геолокацию, часовой пояс, параметры “железа” (Canvas, WebGL, Audio), установленные шрифты. После этого сравнивает получившийся результат со своей базой отпечатков и делает вывод - выглядит ли получившийся профиль достаточно правдоподобным, чтобы трекинг-системы сайтов считали его реальным пользователем.
Whoer.net — это многофункциональный инструмент для анализа и улучшения цифровой анонимности. Сервис позволяет проверить свой текущий IP-адрес, узнать его местоположение, а также определить, какие "утечки" анонимности выявлены (например, использование WebRTC, плагинов Flash, Java, ActiveX, включен ли запрет на отслеживание и т.д. Простота и доступность: whoer.net не требует установки, сервис работает через браузер — подходит для ПК, смартфонов, планшетов. Интуитивный интерфейс, результаты отображаются в виде понятных графиков и цветовых индикаторов (зелёный = безопасно, красный = угроза). Главное преимущество — Whoer.net превращает абстрактные понятия «анонимность» и «безопасность» в конкретные, измеримые параметры. Это не волшебная таблетка, но мощный инструмент для тех, кто хочет контролировать свои цифровые следы.
Сервис проверки анонимности whoer.net предлагает бесплатный базовый функционал. Все предлагаемые тесты (проверка IP, DNS, WebRTC, сканер портов и т.д.) доступны без оплаты. Однако, Whoer.net также предлагает собственный VPN-сервис для повышения анонимности, доступный по подписке — это удобное решение для тех, кто уже пользуется инструментами Whoer.net. VPN-сервис предлагает 100+ серверов в 21 стране, включая США, Германию, Японию и Сингапур. Также Whoer.VPN обеспечивает отличную мультиплатформенность — есть приложения под Windows, MacOS, Linux, IOS, Android. Кроме этого, есть расширения для всех популярных браузеров и решения для некоторых видов домашних wi-fi роутеров.

Заключение

Whoer.net и антидетект браузер Undetectable.io вместе создают многоуровневую защиту для анонимности. Whoer.net выступает как «диагност»: проверяет IP-адрес, DNS-утечки, WebRTC и уникальность цифрового отпечатка (fingerprint), указывая на слабые места. Undetectable.io маскирует эти уязвимости: подменяет параметры браузера, имитирует типовые настройки устройств и изолирует профили, чтобы трекинг-системы не смогли проассоциировать аккаунты между собой.

Эта связка полезна для работы с множеством аккаунтов (SMM, парсинг), обхода геоблокировок (стриминг, международный бизнес) и защиты данных. Whoer.net регулярно тестирует настройки, а Undetectable.io обеспечивает «чистый» цифровой след. Используйте Whoer.net для проверки анонимности и Undetectable.io для маскировки — это снизит риски отслеживания на 90%. Главное правило: цифровая приватность требует постоянного аудита. Проверяйтесь после каждого изменения настроек!



Видеообзор: 20‑минутный тур по Undetectable

Короткий ролик демонстрирует, как создать профиль, подключить прокси и пройти проверку в Pixelscan — всё за пару кликов.