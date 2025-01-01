Whoer.net и антидетект браузер: как проверить анонимность

Каждый день, перемещаясь по просторам цифрового пространства, вы, вольно или невольно, оставляете следы. И, если хотите сохранить приватность, то будете использовать VPN или прокси и, возможно, антидетект браузер. Но, насколько вы можете быть уверенными, что инструменты, которые вы выбрали, качественные и действительно могут скрыть от наблюдения трекинг систем “большого брата”?

Решение есть, на помощь приходит Whoer.net — многофункциональный онлайн-инструмент, который превращает абстрактные понятия «кибербезопасности» и «анонимности» в конкретные метрики.