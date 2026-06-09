Undetectable 2.47.0: Chromium 149, обход Google-валидации и разблокировка профилей по API

Команда Undetectable подготовила для вас свежий релиз. В версии 2.47.0 мы не только актуализировали браузерную базу, но и проработали механизмы автоматизации и взаимодействия с сервисами Google. Давайте посмотрим, как эти изменения сделают вашу ежедневную рутину проще, а профили надежнее.

Chromium 149

Мы обновили ядро браузера до актуальной 149 версии. В наши дни – это не просто формальность, а ваша главная защита от постоянно умнеющих ИИ-фильтров. Современные системы безопасности обучаются на огромных массивах данных в реальном времени.

Они четко знают, какие микро-задержки при рендеринге или особенности работы JavaScript соответствуют новейшим версиям Chrome. Если ваше ядро отстает, алгоритмы мгновенно помечают сессию как подозрительную, урезая траст аккаунта. Chromium 149 позволяет профилям полностью слиться с трафиком живых пользователей. Вы получаете стабильную работу с любыми рекламными кабинетами без неприятных сюрпризов.

Новый метод в API

Для тех, кто масштабирует свои проекты через автоматизацию, мы добавили новый метод в API – /profile/unlock/<profileID> . Раньше при сбое стороннего скрипта или внезапном разрыве соединения профиль мог остаться в технически заблокированном состоянии. Это тормозило всю цепочку автоматизированных действий и требовало внимания.

Теперь эту проблему можно решить моментально. Достаточно отправить один запрос, чтобы принудительно снять блокировку с конкретного профиля и вернуть его в работу. Это делает ваши автоматизированные воронки гораздо более отказоустойчивыми. Больше не нужно тратить время на ручные перезапуски, если скрипт "споткнулся" на ровном месте.

Что исправили

Мы закрыли баг, который мешал комфортному управлению фермами аккаунтов на удаленных машинах. Раньше программа могла внезапно закрыться, если вы подключались к запущенному серверу через RDP (Remote Desktop Protocol).

Теперь Undetectable стабильно держит сессию при любых переподключениях к удаленному рабочему столу. Вы можете свободно переключаться между серверами, не боясь прервать важный процесс мультиаккаунтинга. Удаленное управление стало по-настоящему надежным и бесшовным.

Что улучшили

В этом релизе мы прокачали внутренние механизмы маскировки, чтобы вам было проще работать с самыми требовательными площадками.

Идеальная маскировка для Google. Мы изменили логику генерации заголовка x-browser-validation . Этот параметр используется всеми сайтами экосистемы Google для строгой проверки браузера "на человечность". Теперь наша имитация Chrome стала еще точнее, что реально снижает риски банов на сервисах поискового гиганта.

Мы изменили логику генерации заголовка . Этот параметр используется всеми сайтами экосистемы Google для строгой проверки браузера "на человечность". Теперь наша имитация Chrome стала еще точнее, что реально снижает риски банов на сервисах поискового гиганта. Обновление Widevine. Модуль Widevine обновлен до самой актуальной версии. Антифрод-системы часто проверяют компоненты DRM (встроенные технологии защиты контента, которые глубоко интегрированы в операционную систему и реальное «железо») для оценки легитимности устройства. Свежий Widevine подтверждает целостность отпечатка и отводит лишние подозрения от ваших сессий.

Модуль Widevine обновлен до самой актуальной версии. Антифрод-системы часто проверяют компоненты DRM (встроенные технологии защиты контента, которые глубоко интегрированы в операционную систему и реальное «железо») для оценки легитимности устройства. Свежий Widevine подтверждает целостность отпечатка и отводит лишние подозрения от ваших сессий. Поиск элементов в iframe. Мы улучшили работу API автоматизации с элементами, расположенными внутри iframe. Платежные шлюзы, капчи и сторонние виджеты часто встраиваются именно через фреймы. Сейчас ваши скрипты будут находить нужные кнопки быстрее и без ошибок взаимодействия.

В заключение

Undetectable 2.47.0 делает вашу работу продуктивнее, забирая на себя борьбу с техническими ограничениями. Переход на Chromium 149 и точечные улучшения подмен для Google гарантируют высокий уровень доверия к вашим профилям. А новый эндпоинт для разблокировки и фикс RDP-соединений дарят автоматизации ту стабильность, которой часто не хватает при масштабировании. Обновляйтесь прямо сейчас и оцените, насколько комфортнее станет ваш рабочий процесс.