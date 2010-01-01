История обновлений
Будьте в курсе последних функций и изменений
v2.29.0
2024-12-04
УлучшенияИсправленияФункции
- Добавлена возможность изменять порядок Папок и Групп в программе;
- Улучшен Бот, теперь он запоминает последние выбранные настройки;
- Исправлен баг, когда на конфигах от мобильных устройств не отображался вводимый текст в некоторых полях ввода на сайтах;
- Исправлена проблема, когда облачные профили блокировались, в случае обрывов соединения при их отправке на сервер после закрытия;
- Исправлен баг, при котором во время обновления геолокации через API слетало включение опции автоматического принятия запроса геолокации;
- Исправлена ошибка с работой кук, которая возникала после импорта кук с пустым значением Value;
- Исправлена ошибка, возникающая при импорте кук через менеджер профилей;
- Исправлена подмена WebRTC, при некоторых настройках WebRTC на сайтах не происходила подмена IP адрес;
- В настройки программы добавлена опция для включения новой системы работы с прокси;
v2.28.0
2024-11-19
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 131 версии;
- Улучшен бот, добавлены новые алгоритмы действий (скроллинг, клики, движение мышкой);
- Улучшена подмена разрешения экрана на удаленных фреймах сайтов;
- Изменен дизайн вкладки Advanced в настройках профиля;
- Исправлена опция для отключения подмены WebRTC;
- Добавлена красная подсветка в поле Groups в случае, когда не выбрана группа при создании облачного профиля;
- В настройки профиля добавлена опция для автоматического принятия запроса геолокации сайтом;
- В настройки программы добавлена экспериментальная опция для сокрытия использования автоматизации, определяемая через devtools protocol;
v2.27.0
2024-10-22
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 130 версии;
- Исправлен баг, из-за которого в списке конфигураций не отображались конфигурации от IOS 18.1;
- Добавлена кнопка для запроса прокси от партнеров в настройки профиля
v2.26.0
2024-10-10
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена подмена WebRTC;
- Улучшена подмена шрифтов;
- Улучшена работа с кодеками в браузере;
- Добавлена подмена FormFactors в userAgentData;
- Исправлена подмена ориентации устройства в мобильных конфигурация;
- Добавлены конфигурации от Yandex браузер в конфигшоп;
v2.25.0
2024-09-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 129 версии;
- При смене фильтра во время создания нового профиля теперь будет выбираться случайная конфигурация, вместо верхней как это было ранее;
- Добавлена опция для запоминания последнего выбранного языка в главных настройках в настройках профилей по умолчанию;
- Добавлена опция создания профилей по количеству выбранных конфигураций при массовом создании профилей;
- Добавлены Mango Proxy в список партнерских прокси;
v2.24.0
2024-08-27
УлучшенияИсправления
- Обновление ядра Chromium до 128 версии;
- В API /list и /getinfo добавлена информация о группе, в которой состоит профиль;
- Улучшен вывод ошибок;
- Улучшена подмена storage.estimate в новых профилях;
- Проведены небольшие дизайнерские улучшения в менеджерах программы;
- Исправлена проблема, при которой в менеджере профилей некорректно отображалось разрешение экрана в профиле;
v2.23.1
2024-08-01
Исправления
- Исправлена проблема, при которой WebGPU не отключался, в конфигурациях без WebGPU;
- Исправлена проблема, при которой MediaDevices не соответствовали данным из конфигурации и показывалось лишь одно устройство;
v2.23.0
2024-07-30
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 127 версии;
- В менеджере профилей поиск теперь ищет еще и по заметкам;
- Улучшены некоторые подмены, для лучше иммитации Chrome браузера;
- Исправлено обновление версии браузера в профилях с конфигом от Iphone + Chrome;
- Добавлен API запрос для очистки кеша в браузере /profile/clearcache/
v2.22.0
2024-07-03
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшили эмуляцию тач нажатий для мобильных конфигураций
- Улучшили работу фильтров в основном окне (Папки, Группы)
- Улучшение подмен
- Конфигурации с Windows 11 теперь корректно отображаются в программе
- Поправили интеграцию с партнёрскими прокси Asocks
- Добавили разблокировку профиля в контекстном меню карточки профиля
- В менеджере прокси добавили возможность смены IP для прокси с ссылкой на смену адреса (Актуально для мобильных прокси)
v2.21.0
2024-06-18
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 126 версии;
- Оптимизация менеджера профилей и главного экрана при работе с большим количеством профилей;
- Добавлена возможность переносить файлы кук в дерево кук для импорта;
- Улучшена работа с корзиной, в менеджере профилей добавлена кнопка для открытия корзины, в настройках добавлена возможность отключения корзины и настройки количества дней перед очисткой корзины;
- Обновление фреймворка программы;
- При логине в приложение кнопка Enter больше не переводит на сайт;
- В настройки добавлена опция для автоматического обновления версии браузера в профилях при их запуске;
- В конфигшоп добавлены конфигурации от IOS + Chrome;
- Добавлены ABCProxy в список партнерских прокси;
v2.20.1
2024-05-23
Исправления
- Исправлена проблема, при которой куки не импортировались в профили, которые были когда-либо запущены;
v2.20.0
2024-05-21
УлучшенияФункции
- Обновление ядра Chromium до 125 версии;
- Массовый импорт аккаунтов через менеджер профилей, можно выбрать несколько профилей и для них несколько файлов с аккаунтами, если выделенных профилей больше, чем файлов акууаунтов, то аккаунты будут импортироваться по кругу;
- Добавлена возможность смены группы облачных профилей в контекстном меню списка профилей;
v2.19.0
2024-04-23
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 124 версии;
- Функция Dublicate переделана в Clone, теперь можно выбрать количество клонов и создавать частичный клон или полный (Частичный клон создает Новый профиль с теми же настройками, что и главный, сохраняются тип браузера, ОС, доп настройки, язык, прокси, теги, папка, группа, тип профиля, ядро, стартовая страница, закладки, но при этом не переносит куки, кэш профиля, аккаунты, заметки. Полный клон переносит все данные, как и старая функция Dublicate);
- Переработан дизайн главных настроек;
- Исправлена функция Сlear not important cache when closing profile, из-за которой расширения некорректно закрывались и для их работы необходимо было перезапустить профиль;
- В левом меню программы добавлена кнопка Feedback, где можно поделиться идеями, предложениями и сообщить о проблемах;
- Для подмены шрифтов добавлен режим Random. При активации будет генерироваться уникальный список шрифтов, даже если используется одна и та же конфигурация. По умолчанию шрифты берутся из конфигураций;
- В API добавлены функции для работы с прокси менеджером;
- Теперь для импорта можно выбрать несколько профилей и несколько файлов с cookies. Если выделенных профилей больше чем файлов, cookies будут импортироваться по кругу;
v2.18.0
2024-03-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 123 версии;
- Переработана вкладка Main в главных настройках;
- В API create и update добавлена возможность установки часового пояса;
- При запуске профиля через API, с включенной опцией” “Не запускать профиль, если прокси не активны”, добавлен текст ошибки в случае, если прокси не работают;
- Исправлены проблемы корзины, при котором облачные профили некорректно восстанавливались из корзины;
- В API добавлена возможность очистки только кук профиля, без очистики других данных;
- В API добавлена возможность запроса списка часовых поясов;
- В настройки добавлена галочка, которая будет скрывать имя профиля в адресной строке браузера;
- Добавлена кнопка копирования ip адреса при проверке прокси;
- Добавлена функция клонирования прокси в менеджере прокси;
v2.17.0
2024-02-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление ядра Chromium до 122 версии;
- В настройках по умолчанию для новых профилей добавлен вариант Random для параметров Screen, RAM, CPU, при его включении, данные параметры будут рандомизироваться при каждом создании профиля, а не браться от конфигурации;
- В API дообавлена возможность проверки прокси;
- Исправлена ошибка, при которой в программе у профиля менялась группа, даже когда от сервера прилетала ошибка;
- Исправлена ошибка, при которой программа закрывалась, если создать профиль через кнопку “Fast start”, выйти из аккаунта и войти в него вновь;
- Добавили локальную корзину для профилей. При удалении профиля, он сначала будет отправляться в корзину на 2 недели, откуда вы его сможете восстановить. Через 2 недели профиль автоматически удаляется. Чтобы увидеть профили, находящиеся в корзине, в менеджере профилей нужно в фильтре выбрать статус “Deleted”;
- В настройках добавили опцию, при включении которой не будут запускаться профили с нерабочими прокси;
- В бота добавлена опция, для запуска профилей в режиме Headless;
- В настройки добавили выбор альтернативного прокси чеккера;
v2.16.1
2024-01-30
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой файлы cookie не импортировались в профили, которые когда-либо запускались;
v2.16.0
2024-01-29
УлучшенияИсправления
- Обновление ядра Chromium до версии 121;
- Улучшена замена шрифтов в новых конфигурациях;
- В магазине конфигов более точно определяется версия ОС (позже мы добавим это в программу);
- Добавлен таймаут в очередь запуска профилей (При запуске нескольких профилей одновременно, если один профиль не запускается в течение минуты, выбрасывается ошибка и запускается следующий в очереди);
- При создании профиля с неизвестным UA, Accept language автоматически заполняется значениями по умолчанию;
- Добавлена возможность редактирования сохраненных прокси в настройках профиля;
- Добавлена возможность поиска по аккаунтам в запущенном профиле;
- Массовая установка прокси через менеджер профилей (В менеджере профилей можно выбрать несколько профилей и выбрать для них несколько прокси, прокси будут поочередно назначены профилям);
- Добавлена возможность установки стартовой страницы для новых профилей;
- Массовая установка стартовой страницы и параметров запуска через менеджер профилей;
- Исправлена ошибка, из-за которой не работала настройка Личного хранилища и не создавались профили;
- Исправлена ошибка при использовании флага –headless=new;
- Исправлена ошибка в конфигурациях Android, при которой эмуляция сенсорного экрана неправильно работала на восстановленных вкладках;
v2.15.1
2023-12-19
УлучшенияИсправления
- Улучшена замена метаданных WebGL
- Исправлен сбой при использовании функции Вставить как человек на Macos
v2.15.0
2023-12-11
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновлен ядро Chromium до версии 120;
- Улучшено добавление шума в аудио-отпечаток;
- Добавлена проверка ядра, на котором был запущен профиль. Если участник команды не обновился до последней версии, то профиль, который ранее был запущен в новой версии, не запустится у него;
- Улучшена проверка соединения, работает быстрее;
- Добавлена возможность отключить WebRTC;
- Включен запрос на сохранение пароля при создании учетной записи Google;
- При массовом создании профилей при импорте данных из файла первая строка с названиями столбцов является необязательной;
- Удалена системная речевая синтезация в профилях с конфигурациями Android;
- Исправлена ошибка, возникающая в конце скрипта, написанного с использованием библиотеки Playwright;
- Исправлена установка расширений через ссылки в менеджере расширений;
- В настройки добавлена опция Перенос IndexedDB при экспорте профиля; при отключении профили будут занимать меньше места при экспорте в файл или в облако, что позволит сэкономить время и трафик при загрузке профилей из облака;
v2.14.2
2023-11-14
Исправления
- Исправления замены часового пояса
v2.14.1
2023-11-14
Исправления
- Исправлена ошибка с Device Pixel Ratio в конфигурациях с DPR, отличным от системного DPR
v2.14.0
2023-11-07
Улучшения
- Обновлен ядро Chromium до версии 119
v2.13.0
2023-10-31
УлучшенияИсправления
- Обновлено ядро Chromium до версии 118;
- Улучшена замена DevicePixelRatio;
- Изменена поддержка аудиоформатов для лучшей имитации различных браузеров;
- Исправлено отображение рекламы Google в мобильных конфигурациях;
- Исправлена ошибка, при которой сертификаты электронной подписи с внешних носителей не отображались в браузере;
v2.12.0
2023-10-24
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена замена MediaDevices
- Изменена скорость вставки, как у человека
- Для профилей с конфигурациями Android добавлен параметр navigator.contacts, доступный на реальных устройствах
- Улучшена замена Headers, порядок заголовков соответствует обычному браузеру
- Исправлена работа некоторых расширений, которые не запускались в браузере
- Добавлена поддержка специальных символов языка в пароле прокси
- Исправлена замена WebRTC на IPv6
- Отображение имени профиля в панели задач
- Добавлена возможность отключить подделку WebGPU на вкладке «Дополнительно»
- Добавлена возможность отключить замену SpeechSynthesis на вкладке «Дополнительно»
- На панели задач Windows, при наведении на значок браузера, перед именем сайта будет указано имя профиля
v2.11.0
2023-09-28
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновлен ядро Chromium до версии 117;
- Улучшена замена storage.estimate, теперь данные о свободной памяти берутся из конфигурации и добавляется шум;
- Улучшена функция Вставить как человек, исправлено прекращение печати на некоторых сайтах;
- Добавлена возможность открытия профиля с определенными вкладками через API;
- Улучшен вывод некоторых ошибок;
- Исправлена ошибка, при которой облачные профили не разблокировались, если вы закрыли профиль после закрытия программы;
- Исправлена ошибка, при которой при создании профиля через API устанавливался прокси из другого профиля;
- Исправлена ошибка, при которой информация о созданном через API облачном профиле не возвращалась;
- Синхронизатор профилей;
- Импорт файла закладок в профиль через менеджер профилей;
v2.10.0
2023-08-24
УлучшенияИсправленияФункции
- В API **/update*- и **/create*- добавлена возможность импорта аккаунтов с сайтов
- Окно настроек открывается на том же экране, что и основное окно
- Добавлен столбец с типом ядра в менеджере профилей
- Добавлен горячий ключ для Вставить как человек на MacOS (cmd+b)
- Незначительные улучшения дизайна
- Исправлены проблемы при одновременной работе на одном сервере разными пользователями
- Исправлена ошибка, при которой профили облака могли дублироваться при скачивании
- Исправлена кнопка Выйти, которая могла вызывать открытие программы несколько раз, что приводило к ошибкам
- Исправлена ошибка, при которой импортированные куки могли дублироваться на некоторых сайтах
- Исправлена ошибка Json страницы
- Исправлена операция Вставить как человек при вставке некоторых специальных символов
- Исправлено изменение IP через ссылку изменения IP в случае некорректного сертификата на сайте в ссылке
- Конвертер профилей с WebEngine на Chromium
- В настройках ролей панели облака добавлена возможность отключить вкладку Аккаунты в программе для тех, кто хочет скрыть логины/пароли от сайтов
v2.9.2
2023-08-11
Исправления
- Исправлена ошибка JSON в IFrame
v2.9.1
2023-08-09
Исправления
- Исправлена ошибка, вызывающая ошибки при массовом запуске локальных профилей
- Исправлена ошибка в замене WebRTC
v2.9.0
2023-08-08
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновлено ядро Chromium до версии 115;
- Улучшена замена WebRTC;
- Улучшена работа Paste like a human, исправлена работа на некоторых сайтах;
- В API в /list добавлена информация о дате обновления и дате создания профиля;
- В API в /create добавлен параметр для создания профилей из определенной конфигурации;
- Теперь API возвращает ошибку, если запрос отправлен на несуществующий адрес;
- В API в /create и /update добавлен параметр для изменения типа профиля (облачный/локальный).
- Исправлена ошибка, при которой прокси-серверы некорректно сохранялись без пароля для входа при массовом создании профилей в форматах прокси;
- Исправлена работа инструментов разработчика в профилях с конфигурациями с мобильных устройств;
- Исправлена ошибка с массовым запуском профилей через менеджер профилей;
- Исправлено дублирование профилей при синхронизации через API;
- Исправлена зависание профилей в случае любой ошибки при их запуске через API;
- Исправлена ошибка очистки заметок при изменении тегов через обновление API;
- Исправлена ошибка, которая возникала при импорте идентичных файлов cookie, теперь cookie перезаписываются.
- В настройках Default Profile Bookmarks теперь можно выбрать файл закладок, экспортированный из любого браузера на основе Chromium, и закладки будут импортированы в каждый новый профиль;
- Добавлена возможность перехода в папку профиля через контекстное меню списка профилей;
- Добавлено имя профиля в значок браузера на MacOS (необходимо разрешить уведомления);
- Действие API /configslist для получения списка конфигураций;
- Действие API /updatebrowser для обновления версии браузера в профиле;
- Действие API /getinfo для получения полной информации о профиле;
- Действие API /groupslist для получения списка групп;
- Действие API /tocloud для массовой отправки профилей в облако;
- Действие API /tolocal для массового изменения типа профилей на локальный.
v2.8.3
2023-07-11
УлучшенияИсправления
- Улучшен журнал ошибок от Chromium
- Исправлена ошибка, когда IndexedDb не передавался в облачные профили и при экспорте/импорте профилей, из-за этого некоторые сайты могли выходить из системы
- Исправлена ошибка, когда ссылки с localhost не работали в профилях
- Исправления в работе WebRTC при использовании опции Система в настройках профиля
- Исправлен запуск нескольких облачных профилей одновременно, последовательность запуска не работала
v2.8.1
2023-06-16
Исправления
- Исправлена ошибка с исчезновением файлов cookie в профиле
v2.8.2
2023-06-16
УлучшенияИсправления
- Добавлена возможность установки языка профиля при создании профиля через API
- Незначительные улучшения графики
- Исправлена ошибка, при которой состояние параметра “При запуске” в профилях WebEngine не сохраняется
v2.8.0
2023-06-15
УлучшенияИсправленияФункции
- Добавлена возможность проверки прокси из списка профилей
- Добавлена возможность установки тегов через API /profile/create и /profile/update/
- Добавлена возможность установки геолокации через API /profile/create и /profile/update/
- Улучшено подделывание, связанное с обнаружением памяти устройства
- Изменены замены некоторых заголовков запросов браузера
- Незначительные графические улучшения
- В локальном API при создании профиля с пустыми параметрами теперь учитываются настройки по умолчанию, и случайные данные не берутся
- Незначительные исправления ошибок
- Темная тема
- В настройках добавлена возможность включения синхронизации учетной записи Google в профиле
- Автовход в программу, если есть сохраненные данные
- Добавлен новый формат массового создания профилей с возможностью установки координат геолокации
v2.7.0
2023-05-31
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена замена шрифтов, теперь изменения шрифтов происходят внутри браузера, сложнее обнаружить
- Улучшена замена геолокации
- Заблокирована установка расширений из реестра Windows
- Сохранение состояния флажка Использовать изменение IP-адреса в боте
- Добавлена возможность установки CPU, памяти и разрешения экрана профиля в API /profile/create
- Поиск по ID конфигурации в менеджере конфигураций
- Добавлена возможность указать конкретную версию Windows при создании профиля через API /profile/create
- Новый дизайн настроек
- Улучшена подделка Bluetooth API, для конфигураций Android и MacOS Bluetooth всегда будет включен, для Windows он будет установлен в случайное значение
- Добавлена возможность включения уведомлений и других разрешений от сайтов в профилях
- Добавлено время изменения и время создания (а не только дата) в менеджере прокси и менеджере профилей
- Другие незначительные графические улучшения
- Исправлена проблема, из-за которой профиль загружался после загрузки в облако через список профилей в главном окне
- Правильное закрытие профилей, запущенных через API с флагом –headless
- Исправлена ошибка при одновременном запуске большого количества профилей, добавлена последовательность запуска
- Обновление ядра Chromium до версии 113
- Установка CPU и памяти при создании профиля
- Добавлена функция вставки, как у человека, в Chromium
- Добавлена замена navigator.gpu в Chrome 113 и выше
v2.6.3
2023-05-22
Исправления
- Исправлена проблема, когда прокси выдавали пустую ошибку при проверке
- Изменения в интеграции с сервисом прокси Asocks
v2.6.1
2023-05-05
УлучшенияИсправления
- добавлено подсказка с форматами вставки прокси для добавления нового поля прокси
- Исправлена проблема с зависанием обновления профиля облака при плохом соединении
- Исправлена ошибка проверки при добавлении прокси
v2.6.2
2023-05-05
Исправления
- Исправлена проблема с отсутствующими конфигурациями
v2.6.0
2023-05-03
УлучшенияИсправленияФункции
- Добавлены пояснения об ошибках в окне авторизации
- Новый дизайн основных вкладок настроек профиля
- Создание новых тегов в менеджере профилей в контекстном меню кнопки Ввод
- Другие незначительные графические улучшения
- Исправлена проблема, когда API создавал профили из архивных конфигураций
- Исправлена проблема с переключением языка на MacOS
- Исправлена проблема с размером окна расширения на системах с уменьшенным масштабом
- Исправлены availheight и availwidth, когда размер окна отключен
- Исправление интеграции с сервисом прокси Asocks
- Другие незначительные исправления
- Бот для профилей на основе Chromium
- Добавлена кнопка Копировать для Заметок
- Добавлена возможность показывать окно профиля поверх всех окон в списке профилей через контекстное меню
- Добавлена кнопка для закрытия профилей в Менеджере профилей
- Добавлена кнопка для очистки данных профиля в Менеджере профилей
v2.5.5
2023-04-20
Исправления
- Исправлена ошибка “Профиль уже используется”, возникающая при запуске неправильно закрытого профиля, предотвращающая дальнейшие проблемы с использованием профиля.
v2.5.4
2023-04-19
Улучшения
- Оптимизировано обновление и загрузка облачных профилей, сокращено количество запросов к серверу
v2.5.3
2023-04-13
Исправления
- Исправлена возможность запуска одного профиля несколько раз
- Быстрые профили правильно удаляются после закрытия
v2.5.2
2023-04-05
Исправления
- Исправление выбора страны прокси в сервисе Asocks
v2.5.1
2023-03-29
Исправления
- При выборе фильтра, если вы выполняете сортировку, появляются карточки профилей, которые не находятся в фильтре
- Закрытие программы через лоток или кнопку
- Закрытие в MacOS правильно закрывает программу и все профили
- Исправлена ошибка импорта старых профилей
- Исправлена ошибка, которая появлялась на вкладке Cookies новых профилей, созданных через Bulk Creation
v2.5.0
2023-03-27
УлучшенияИсправленияФункции
- Оптимизирована скорость работы с большим количеством профилей
- При создании профиля в списке конфигураций отображается количество профилей, созданных с этой конфигурацией
- Добавлена возможность включения/отключения импорта устаревших файлов cookie в настройках профиля по умолчанию
- Добавлена возможность ручной сортировки профилей
- Графические улучшения
- Исправлена проблема, когда список папок не очищался при изменении папки профилей
- Исправлена ошибка, возникающая при редактировании или создании нового профиля
- Добавлена возможность создания профиля, экспорта и импорта файлов cookie, очистки данных и изменения папки профиля в API
- В настройках добавлено отмечающее поле, которое позволяет очищать неважный кэш профиля при их закрытии (экономит место)
v2.4.1
2023-03-07
Исправления
- Добавлена возможность фильтрации папок для выбора профилей без папки
- Исправлена проблема выбора папки во вкладке Папки
- Исправлено обновление облачных профилей, если их слишком много
- Исправлена ошибка при запуске профиля с браузером Chromium с большим количеством прокси
v2.4.0
2023-03-06
УлучшенияИсправленияФункции
- Графические улучшения
- Улучшения замены
- Обновлен ядро Chromium до версии 110
- Стало возможным запускать профили с флагами Chromium в локальном API
- Главное меню теперь позволяет импортировать профили через Drag&Drop
- Теперь вы можете выбирать цвет для тегов, менеджер тегов был перемещен в Настройки
- Исправлена проблема, при которой кириллические символы в имени прокси менялись на вопросительные знаки при экспорте
- При загрузке облачного профиля теперь не происходит выгрузка данных при создании нового профиля
- Исправлена ошибка, из-за которой облачные профили начинали загружаться
- Исправлена функция отключения загрузки изображений в профилях на Chromium
- В настройках системных отпечатков добавлен флажок для включения/отключения замены clientRects
- На вкладке Аккаунт добавлена кнопка для ручной проверки новых облачных профилей
- Добавлена функция обновления версии браузера в менеджере профилей с браузерами Chrome, Edge, Opera, Firefox
- Добавлена кнопка для копирования всей информации о профиле
v2.3.3
2023-01-26
Исправления
- Исправлена ошибка, связанная с созданием профиля на бесплатном тарифе
v2.3.2
2023-01-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Всплывающие сообщения одного типа в программе теперь объединяются в одно
- Исправлена кнопка сохранения для заметок при активном профиле
- Добавлена интеграция с сервисом ASocks proxy
v2.3.1
2023-01-23
Исправления
- Исправлена ошибка, которая мешала запуску программы на некоторых системах
v2.3.0
2023-01-19
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшения Swap.
- Импорт/экспорт аккаунтов с сайтов теперь в формате Google Chrome
- Оптимизированы групповые операции с облачными профилями
- Панель избранного в профилях Chromium теперь всегда отображается
- Добавлены запросы на обновление и удаление данных профиля в API
- ID профиля теперь добавляется в поле “Информация о профиле”
- Обновлен дизайн менеджера
- Информация об аккаунте и лицензии перемещена на отдельную вкладку “Аккаунт”
- Проверка прокси теперь также проверяет доступ к сервисам Google, FB, Yandex
- Различные графические улучшения
- Исправлена проблема с отображением расширений в работающем профиле
- Исправлена ошибка, из-за которой скрипты во вкладках chromium по умолчанию не работали
- Исправлена ошибка, из-за которой браузеры Opera и Edge не определялись для конфигураций Android
- Добавлена интеграция менеджера прокси с сервисом ipidea.net
- Добавлено сохранение заметок при работе профиля
- Добавлены горячие клавиши при работе с профилями из главного окна (выбор профиля вверх/вниз
- стрелками, открытие/закрытие информации левой/правой стрелками, запуск профиля - Enter, удаление профиля - Delete)
v2.2.2
2022-12-28
Улучшения
- Улучшение замены шрифтов
v2.2.1
2022-12-09
Исправления
- Исправлена ошибка с заменой локали в браузере
v2.2.0
2022-12-08
УлучшенияИсправленияФункции
- Оптимизирована производительность программы при большом количестве профилей
- Улучшена замена для профилей, созданных на основе Chromium
- Исправлена ошибка с установкой некоторых расширений (например, EditThisCookies, TrustWallet и т. д.)
- Добавлена локальная API v1.0 для автоматизации обработки профилей через puppeteer, playwright и т. д.
v2.1.0
2022-10-27
УлучшенияИсправления
- Улучшена работа с некоторыми прокси-сервисами в профилях на основе Chromium
- Улучшена и ускорена работа некоторых замен в профилях на основе Chromium
- Исправлена ошибка, когда сайты не размещались в профилях на основе Chromium с Android или IOS
- Исправлена проблема, когда очистка данных профиля сбрасывала настройку открытия последних вкладок
- Исправлена ошибка с перенаправлениями в профилях на основе Chromium
- Исправлена ошибка с сбросом данных расширения Metamask при переносе профиля с Windows на MacOS
v2.0.5
2022-10-06
Исправления
- Исправлена ошибка, когда Бот не собирал все печенья
v2.0.2
2022-09-20
УлучшенияИсправленияФункции
- Ускорен процесс импорта профиля
- Улучшения графики
- Исправлена ошибка с отображением кнопки “Старт” на карточке профиля
- Исправления локализации
- Добавлена возможность сохранения изменений профиля при нажатии Ctrl + S
v2.0.1
2022-09-16
Исправления
- Исправлена ошибка, связанная с установкой расширений в MacOS
- Исправлена ошибка, связанная с часовым поясом Киева
v2.0.0
2022-09-15
УлучшенияИсправленияФункции
- В окне бота добавлен генератор популярных веб-сайтов;
- Улучшения интерфейса
- Исправлены ошибки, связанные с сохранением профиля
- Исправлены ошибки, связанные с отправкой профиля в облачное хранилище
- Незначительные исправления ошибок
- Добавлена функциональность массового создания профилей из файлов данных
- Добавлен второй браузер “Undetected” на основе Chromium с поддержкой WebGL 2 и возможностью установки расширений
- Добавлен менеджер расширений
v1.2.6
2022-09-05
Функции
- Техническое обновление программы для добавления нового ядра браузера на основе Chromium
v1.2.5
2022-08-23
Исправления
- Исправлена ошибка, при которой программа закрывалась после массового изменения профилей облака;
- Исправлена ошибка, связанная с неактивной кнопкой “Быстрый запуск” при создании нового профиля;
- Исправлена ошибка, связанная с сбросом сетевых отпечатков (часовой пояс, геолокация);
- Исправлена ошибка, связанная с появлением указания о необходимости сохранения изменений для нового профиля.
v1.2.4
2022-08-10
ИсправленияФункции
- Исправлена работа кнопки “Стоп” в боте
- Исправлена блокировка всех выбранных профилей в облаке
- Добавлена функциональность для подключения личного хранилища для профилей в облаке
- Для сохранения измененных настроек профиля теперь требуется подтверждение с помощью кнопки “Сохранить”
- Добавлены уведомления о несохраненных изменениях
v1.2.3
2022-06-28
Исправления
- исправлена ошибка, при которой после импорта файлов cookie они отображались в новом профиле;
- исправлена ошибка, связанная с неправильным отображением группы и прокси при обновлении облачного профиля;
- исправлена ошибка удаления облачных профилей из менеджера профилей;
- исправлена ошибка, блокирующая кнопки удаления и проверки прокси, если нет прав на их экспорт;
- блокировка кнопок добавления аккаунтов и файлов cookie, когда профиль запущен или заблокирован.
v1.2.2
2022-06-21
УлучшенияИсправленияФункции
- Время и дата создания, изменения профиля добавлены в Информацию о профиле;
- Улучшено отображение данных проверки прокси;
- Графические улучшения.
- Последние открытые вкладки в браузере сохраняются при передаче через облако;
- Исправлена ссылка на генератор сайтов в окне бота;
- Если профиль сохранен или изменен, он не перемещается из папки в основной каталог;
- Исправлена ошибка, при которой кнопки Сохранить и Запустить разблокируются с задержкой в 5 секунд после закрытия профиля;
- Исправлены локализации.
- Массовая отправка профилей в облако из менеджера профилей;
- В менеджер профилей добавлены столбцы: тип профиля, группа, статус профиля;
- В настройках добавлена опция отключения локального перенаправления прокси (для тех, кто использует локальные прокси напрямую);
- При создании профилей массово можно указать папку.
v1.2.1
2022-06-08
УлучшенияИсправленияФункции
- добавлена возможность импорта куки с параметром истечения срока действия
- исправлена ошибка с токеном хранилища конфигурации
- исправлена ошибка сохранения заметок в облачных профилях
- исправлена ошибка сохранения куки из старого профиля при создании нового
- исправлена ошибка с бесконечной ошибкой при авторизации
- на панели кнопка Партнер была заменена кнопкой Помощь, где есть ссылки на документацию, партнеров, техническую поддержку
v1.2.0
2022-06-07
УлучшенияИсправленияФункции
- незначительные графические улучшения.
- исправлена ошибка сохранения логина / пароля, при которой значения разбирались в окне сохранения;
- исправлена ошибка отображения флага последнего подключения в новом профиле;
- незначительные исправления ошибок;
- добавлено облачное хранение профилей;
- новая веб-панель - cloud.undetectable.io, для управления пользователями, группами, ролями, сессиями;
- новая учетная запись администратора - app.undetectable.io
- новые тарифные планы: Free, Base, Professional, Custom;
- изменения в скидках на период продления лицензии;
- добавлено сохранение способа оплаты (банковские карты) для автоматического продления;
- новый автоматический способ оплаты: Capitalist;
- балансы магазина аккаунтов и магазина конфигураций разделены. С баланса аккаунта можно оплатить подписку и пополнить баланс магазина конфигураций. С баланса магазина конфигураций можно оплатить только конфигурации;
- партнерская программа 7% для всех пользователей;
- таймер для закрытия окна с ошибками;
- обновленная домашняя страница;
v1.1.16
2022-03-02
УлучшенияИсправления
- Добавлен поиск при выборе прокси и тегов в менеджере профилей
- Добавлен селектор для клавиш вперед/назад в браузере (RBM), вы можете выбрать, на какую страницу перейти
- Автозамена логина/пароля для coinlist.co
- При удалении профиля в сообщении указывается его имя
- В менеджере конфигурации добавлено контекстное меню (RBM), где можно архивировать конфигурацию или копировать информацию
- Добавлена возможность копирования данных учетной записи (логин/пароль) в настройках профиля
- Исправления, связанные с локализацией
- Незначительные графические исправления
- Исправлена ошибка, связанная с отображением страны подключения для нового профиля
v1.1.14
2022-02-15
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшено подделывание браузера, связанное с Client Hints
- Исправлены ошибки, связанные с изменением IP через прокси-ссылку
- Исправлена ошибка, связанная с очисткой кэша
- Значения в полях “Новый прокси” при изменении прокси и возврате к новому также сохраняют тип прокси
- Исправлено отображение новой вкладки для мобильных конфигураций
- Косметические исправления
- Исправления локализации
- Добавлена кнопка “Удалить все cookies” в настройках профиля в браузере
- Добавлена возможность масштабирования для мобильных конфигураций (Shift + удерживайте ЛКМ)
v1.1.13
2022-02-04
УлучшенияИсправления
- Новая вкладка теперь открывается справа от текущей, а не в конце
- Изменение IP прокси через ссылку в настройках профиля ускорено
- Умная вставка прокси поддерживает ссылку на изменение IP
- Функция “Удалить все данные” закрывает все вкладки в браузере после очистки
- Исправлена проблема с перенаправлениями на некоторых сайтах
- Основное окно можно свернуть через панель задач Windows
- Значения в полях “Новый прокси” при смене прокси и возврате к новому прокси также сохраняют ссылку на изменение IP и имя
v1.1.12
2022-02-01
УлучшенияИсправленияФункции
- Небольшие улучшения интерфейса программы
- Параметр expires_timestamp корректно учитывается при импорте cookies
- Ссылка на изменение IP отсутствовала при экспорте/импорте профиля
- Исправлен виджет для выбора тега и массового выбора элементов
- Исправлено сворачивание/отключение от лотка и максимизация при попытке повторного запуска программы
- Удаление большого количества cookies приводило к сбою программы
- Исправлена ошибка отображения большого количества прокси-серверов при добавлении прокси с помощью контекстного меню в окне Менеджера профилей.
- Добавлена функциональность для проверки совместимости введенного User-Agent с конфигурацией
- Добавлена возможность расширить поле с заметками
- Информация о профиле теперь включает: количество ядер процессора, объем оперативной памяти, дату создания и изменения.
- Добавлена кнопка для очистки всех данных профиля, кроме: Cookies, Settings, Bookmarks и Accounts
v1.1.11
2022-01-18
УлучшенияИсправленияФункции
- Оптимизирована загрузка менеджера конфигурации
- Часовые пояса отсортированы по зонам
- Улучшена работа с куками в браузере
- Оптимизация массовой генерации профилей
- Улучшена замена UserAgentData (Client Hints)
- Расширенное значение ID для Mass Creator
- Исправлена сортировка по порту в менеджере прокси
- Исправлена сортировка по дате в таблицах менеджера конфигурации и профиля
- Исправлена ошибка, когда бот останавливается во время работы, а затем запускается
- Новый дизайн и функциональность для редактирования кук
- Добавлена возможность удаления нескольких разных кук одновременно
- Добавлена возможность изменения значений кук
- Возможность добавления новых кук к текущим
- Экспорт нескольких кук в буфер обмена
- Запущенные профили могут быть отображены поверх других окон с помощью кнопки «На верху» в контекстном меню карточки профиля.
v1.1.10
2022-01-10
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена замена часового пояса
- Незначительные улучшения интерфейса программы
- При массовом создании профилей прокси распределяются равномерно, но случайным образом
- Исправлена ошибка при остановке бота на macOS
- Исправлена заморозка бота при нажатии кнопки “стоп” перед открытием окна браузера
- Исправлен выбор интервала при работе бота
- Исправлена работа модального окна типа Prompt на сайтах
- Добавлено отображение информации о стране, городе, провайдере в менеджере прокси при проверке
v1.1.9
2021-12-23
Исправления
- Исправлено сохранение изменения масштаба страниц сайтов на MacOS
- Исправлена ошибка при остановке бота
- Исправлена работа остановки профиля по кнопке (в карточке профиля)
v1.1.8
2021-12-22
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена эмуляция разрешения экрана профиля
- Улучшены замены и прохождение теста pixelscan (конфигурации Chrome + ОС системы и отключение хэша изображения WebGl)
- Выбранное масштабирование страницы сохраняется после закрытия браузера
- Незначительные улучшения интерфейса программы
- Исправлена ошибка при обновлении
- Исправлена возможность запуска бота без вкладок
- Исправлено закрытие браузера при сохранении изображений
- Исправлена проблема с автозаполнением паролей (coinlist.co)
- Эмуляция событий касания в профилях на мобильных конфигурациях
- Добавлена возможность сохранения разрешения на доступ к камере / микрофону на определенном сайте без подтверждения второго запроса. А также возможность сброса всех разрешений.
- Добавлены горячие клавиши для браузера в версии MacOS
v1.1.7
2021-12-19
УлучшенияИсправленияФункции
- Множество улучшений интерфейса программы
- Если выбран фильтр конфигов по Mac OS, то конфиги от Mac OS + FF не отображаются
- При импорте большого количества прокси программа зависает
- После запуска бота и закрытия окна бота через панель инструментов, программа вылетает
- Ошибка с неактивной кнопкой Открыть в окне Менеджера профилей
- При быстром удалении профилей из главного окна можно случайно успеть удалить профиль дважды, происходит сбой и undetectable.exe закрывается
- Добавлен фильтр профилей по тегам и папкам в боте
- Добавлено ограничение на количество символов в имени профиля и имени прокси
- Добавлены настраиваемые подсказки
- Менеджер прокси: добавлен поиск по хосту и внешнему IP и возможность копирования значений в полях
- Добавлена возможность оставить поле Стартовая страница пустым в окне настроек
v1.1.6
2021-12-05
Исправления
Исправлена ошибка с серверным сертификатом
v1.1.5
2021-11-25
УлучшенияИсправленияФункции
- Менеджер профилей выделяет текст при поиске (по имени, по заметкам, по идентификатору конфигурации)
- Новые настройки создания профиля сбрасывались, если другие профили работали и были изменены
- Исправлена ошибка критического завершения профиля
- Исправлено добавление аккаунта из существующего профиля при создании нового
- Исправлено сброс отпечатков сети при проверке прокси
- Исправлено выбор всех конфигураций при массовом создании при обновлении списка конфигураций
- Добавлено ограничение на количество символов при создании тега на странице создания нового профиля
- Пустой флажок “Запомнить меня” не сбрасывает пароль в окне аутентификации
- Исправлена ошибка “Профиль в настоящее время используется”
Новый дизайн профиля, добавлен гео-флаг последнего подключения в профиле
v1.1.4
2021-11-16
УлучшенияИсправленияФункции
- В окне аутентификации добавлена возможность входа по нажатию клавиши Enter
- В настройках профиля по умолчанию добавлен выбор типа прокси в качестве отдельного поля
- В менеджере профилей добавлен поиск по колонкам: Имя, Конфигурация, User-Agent, Примечания
- При запуске профиля с запущенным окном Бота, программа закрывалась с ошибкой
- Исправлено зависание процесса после закрытия окна аутентификации при первом запуске
- Добавлена возможность открытия нескольких окон одного профиля
v1.1.3
2021-11-09
Исправления
Исправлена проблема с входом в учетные записи Google.
v1.1.2
2021-11-08
ИсправленияФункции
- Исправление различных ошибок программы.
- Перевод программы на португальский.
- Перевод программы на китайский.
- Массовый экспорт файлов cookie и аккаунтов из менеджера профилей.
v1.1.1
2021-11-02
УлучшенияИсправленияФункции
- Обновление дизайна основных настроек профиля в браузере.
- Форма регистрации Rambler не отображалась.
- Проблема с сохранением домашней страницы.
- Массовое назначение папок через PCM
- Добавлен фильтр папок
- Добавлен столбец “Папка”
- Добавление в папку настроек файла с соответствующим ID и именем профиля.
v1.1.0
2021-10-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшено подмена отпечатка.
- Улучшения дизайна пользовательского интерфейса.
- Исправлена проблема с позиционированием окна браузера после экспорта / импорта профиля.
- Добавлена функциональность папок для группировки профилей.
- Добавлена возможность экспорта и копирования отдельных файлов cookie.
v1.0.9
2021-09-27
УлучшенияИсправленияФункции
- Теги можно изменять в уже запущенном профиле.
- Небольшие исправления дизайна интерфейса.
- Исправлена автозаполнение паролей на некоторых веб-сайтах.
- Новая массовая загрузка прокси по шаблону.
- Добавлены горячие клавиши в браузер.
- Комбинация клавиш Win/Command+Shift+T открывает последние закрытые вкладки в очереди.
- Добавлена возможность редактирования тегов из контекстного меню карточки профиля.
v1.0.8
2021-09-16
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшены групповые операции с базой данных.
- Небольшие изменения в дизайне интерфейса.
- Исправлены пункты контекстного меню в браузере.
- Добавлена возможность изменить местоположение хранения профилей тремя разными способами: просто измените папку хранения (пустую без профилей), измените папку, скопировав в нее текущие профили, измените папку, перенося профили из текущей папки в новую.
- Импорт/экспорт профилей браузера с тегами.
- Добавлено контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши по профилю.
- Хост прокси-сервера теперь принимает символ “_”, и домены с этим символом будут работать.
- Добавлена возможность создания полной дубликат профиля со всеми настройками
v1.0.7
2021-09-07
УлучшенияИсправленияФункции
- Оптимизация браузера;
- При открытии новой вкладки через контекстное меню она открывается без переключения на эту вкладку.
- Сеанс закрывается, если вы сначала закроете программу, а затем профиль;
- Небольшие исправления дизайна интерфейса;
- Небольшие исправления на веб-сайтах.
- Браузер будет открываться в последнем использованном окне при работе на нескольких мониторах.
v1.0.6
2021-09-02
УлучшенияИсправленияФункции
- Ускорение браузера, снижение пинга;
- Горячая клавиша для Вставки как человек: Ctrl+B.
- При массовом создании профилей открывается домашняя страница при запуске профиля.
- Запуск бота без изображений;
- Массовая настройка прокси через Менеджер профилей;
- Добавлена флажок для отключения загрузки изображений в браузере;
- Добавлена проверка статуса профиля: теперь нельзя вносить изменения в уже запущенный профиль.
v1.0.4
2021-08-25
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшена поддержка сокращенного формата куки Netscape;
- Теги не исчезают при создании нового тега через Enter на профиле, который уже имел теги;
- Программа не закрывается при закрытии окна создания массовых профилей во время генерации;
- Исправлена сортировка профилей;
- Возможность вставки текста с эмуляцией рукописного почерка;
v1.0.1
2021-08-24
Функции
- Добавлен менеджер конфигурации;
- Обновлены настройки по умолчанию;
- Добавлены типы версий (VM или Windows) рядом с номером версии в настройках программы;
- В поле токена учетной записи теперь можно указать токен другой учетной записи и подключить хранилище конфигурации из нее;
- Добавлена возможность запуска нескольких вкладок по умолчанию при запуске профиля, ссылки записываются через пробел;
- Добавлены вкладки по умолчанию для общего доступа;
- Добавлены скрипты для запуска из браузера;
- Добавлено разрешение 1280x800;
v0.9.150
2021-07-28
УлучшенияИсправления
- Горизонтальная полоса прокрутки была удалена из браузера
- Добавлена ссылка на сайт в заметках к выпуску
- Исправлена ошибка отображения интерфейса на некоторых системах Windows, появлялась черная полоса сверху
- Исправлена ошибка открытия вкладки Cookies при открытом браузере
v0.9.149
2021-07-26
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшен валидатор для вставки прокси
- Рефакторинг кода и улучшение производительности
- Исправлена сортировка и фильтрация по тегам
- Исправлен стандартный поиск, теперь результаты поиска отображаются на выбранном языке профиля
- Дерево cookie не очищалось после создания нового профиля в определенных условиях
- Обновлен браузер для версий программы под Windows и MacOS, улучшена замена отпечатка
- Выпущена отдельная версия для виртуальных машин
- Добавлена возможность открывать новые вкладки из предложений строки поиска, щелкнув колесиком мыши
v0.9.148
2021-07-02
Исправления
- Исправлена проблема с переименованием профилей
v0.9.147
2021-07-02
ИсправленияФункции
- Массовый импорт профилей завершался неудачно при большом количестве профилей
- Улучшение веб-сайтов
- Добавлена функциональность изменения прокси-IP по ссылке
- Добавлена кнопка в настройках для открытия папки с профилями
- Добавлена возможность выбора прокси из сохраненных в настройках по умолчанию
- Добавлен пункт меню партнеры
v0.9.144
2021-06-21
УлучшенияИсправленияФункции
- Оптимизирована работа вкладки Cookies
- Исправлена ошибка с переименованием профиля
- Незначительные исправления интерфейса
- Массовое создание профилей
- Мгновенное создание до 99 профилей за генерацию
- Возможность множественного выбора конфигураций, прокси и размера экрана
- Динамический шаблон имен для профилей
v0.9.143
2021-06-16
Функции
- Сохранение данных аккаунта
- Теперь вы можете сохранять логины и пароли для входа непосредственно в настройках профиля
- Сохранение паролей из браузера
- Автозаполнение полей входа и пароля
- Возможность импорта/экспорта данных авторизации в формате .tsv
v0.9.141
2021-05-19
ИсправленияФункции
- Не импортировалась ссылка на изменение IP при импорте прокси
- При экспорте прокси экспортировались все прокси, а не только выбранные
- Новый бот
- Случайный выбор конфигурации на основе filt при создании нового профиля
v0.9.140
2021-05-12
УлучшенияИсправленияФункции
- Небольшие улучшения дизайна интерфейса
- Изменено окно добавления прокси в менеджере прокси
- Исправлена ошибка с импортом файлов cookie Netscape
- Исправлены незначительные ошибки в проверке файлов cookie и прокси
- Импорт файлов cookie с лишним текстом
- При импорте JSON удаляются все строки до и после строки Json
- При импорте Netscape удаляются все строки, не соответствующие формату
- Обновлен дизайн главного меню.
v0.9.138
2021-05-05
УлучшенияИсправленияФункции
- Автоматическое сохранение последнего введенного прокси
- Добавлена возможность копирования результата проверки прокси
- Изменен процесс редактирования данных в Прокси и Менеджерах тегов
- Улучшен процесс добавления тегов
- Исправлена замена User-Agent
- Исправлен запуск браузера при плохом соединении
- Некорректно отображаемые данные в информации о профиле при Геолокации: Авто
- Небольшие исправления в дизайне интерфейса
- Импорт просроченных куки
- Импорт куки Netscape
- Поддержка IPv6 прокси
v0.9.137
2021-04-28
УлучшенияИсправленияФункции
- Список файлов cookie теперь автоматически обновляется после закрытия браузера
- Добавлена клавиша F5 для обновления страницы браузера
- При открытом профиле создание нового иногда приводило к сбросу настройки по умолчанию
- Новый менеджер профилей
- Добавлены новые столбцы
- Фильтры по тегам и статусу
- Возможность настройки вывода столбцов
- Редактирование имени профиля, тегов и заметок
v0.9.136
2021-04-20
УлучшенияИсправленияФункции
- Менеджер прокси: возможность редактирования полей одним щелчком вместо двойного щелчка
- Улучшенная проверка прокси и подмена прокси
- Настройки профиля по умолчанию не сохраняли тип прокси Socks5
- Второй язык по умолчанию в конфигурациях MacOS и iOS
- При удалении профилей и кукисов появляется окно подтверждения
- Добавлены фильтры ОС и браузера в настройки по умолчанию
- В список добавлено больше языков
- Имена часовых поясов изменены на GMT
v0.9.133-0.9.135
2021-04-14
ИсправленияФункции
- Закрытие программы после авторизации
- Ошибка при импорте профилей
- URL сбрасывался при переключении вкладок
- Небольшие исправления дизайна интерфейса
- Сохранение последних введенных прокси. При переключении на No Proxy не очищать данные
- Cookies: Возможность удаления некоторых импортированных файлов
v0.9.132
2021-04-13
УлучшенияИсправленияФункции
- Карточка профиля: Увеличение шрифтов
- ✅ Импорт файлов cookie с датой истечения срока действия в формате точка-точка
- ✅ Менеджер прокси: редактируемая ширина столбца
- Кнопки меню: подсветка активных разделов
- Завершение сохранения положения программного обеспечения, чтобы оно не открывалось за пределами экрана
- Статусы для кнопки проверки прокси (подсветка)
- Новые стили для системных настроек
- Исправлен Бот
- Менеджер профилей: при использовании поиска при нажатии на выбрать все, чтобы выбрать только из найденных
- Исправления с внезапным закрытием программы
- Небольшие исправления дизайна
- Исправления адресной строки в браузере
- Обновлена база данных MaxMind
- Добавлены настройки типа прокси по умолчанию: Без прокси, HTTP, Socks5
- Добавлен флажок для отключения замены шрифтов в системных печатях
- Функция фильтрации на основе случайного выбора для настройки выбора
v0.9.131
2021-04-08
УлучшенияИсправленияФункции
- Выбранный тип прокси в настройках по умолчанию не работал
- Сохранение положения программы на экране
- Исправлены ошибки при запуске после обновления до версии 0.9.130
- Исправлена работа с некоторыми прокси
- Создание нового профиля без прокси по умолчанию
- Обновление базы данных maxmind
v0.9.130
2021-04-07
УлучшенияИсправленияФункции
- Удалены пробелы в начале и конце полей
- Улучшено форматирование ввода прокси с хостами и удалены ненужные проверки для поддержки всех хостов
- Добавлена возможность удаления файла cookie с помощью кнопки Delete и Command + Delete на macOS
- Исправлена ошибка с флажками на сайтах Google
- Вкладки браузера открывались/закрывались хаотично
- Исправлен запуск обновления в Windows 7
- Небольшие исправления интерфейса
- Менеджер конфигурации перемещен в настройки программы
- Добавлен менеджер прокси! Теперь вы можете сохранять, редактировать, импортировать и экспортировать прокси
- Добавлена проверка прокси
v0.9.128
2021-03-29
УлучшенияИсправленияФункции
- Сохранение имени профиля по нажатию Enter
- Проблемы с отображением браузера на некоторых системах Windows, кнопки смещались
- Исправлена ошибка с автоматическим изменением сетевых настроек
- При переименовании профиля кнопка сохранения блокируется, если профиль с новым именем уже создан
- HDPI масштабирование - отправка настроек в браузер
- Нажмите Esc, чтобы закрыть программу
- Небольшие исправления в переводах
- Мы добавили разрешение экрана 1366x768
- Добавлена стартовая страница и выбор типа прокси в настройках профиля по умолчанию
v0.9.127
2021-03-25
УлучшенияИсправленияФункции
- Небольшие изменения в карточке профиля, изменен порядок и расстояние кнопок управления для удобства
- Небольшие исправления в дизайне интерфейса
- Заблокировано поле публичного IP при его определении
- Менеджер тегов позволял создавать пустые теги
- Исправление для сайта YouTube
- Заметки не сохранялись при создании нового профиля
- Исправление переводов программы
- Запретить изменение имени профиля во время работы
- Возможность использовать домен в поле IP для добавления прокси
- Логин и пароль прокси не менялись после сохранения
- Мы добавили переключатель в основные настройки для принудительного рендеринга программы (SwiftShaders)
v0.9.123
2021-03-17
УлучшенияИсправленияФункции
- Добавлен перевод бота
- Автоматическое обновление списка файлов cookie после работы бота
- Небольшие исправления в дизайне интерфейса
- Небольшие исправления в переводах
- Исправлена проблема с добавлением тега через клавишу Enter в настройках профиля, исправлен счетчик профиля и добавление в фильтр
- Исправлена проблема с открытием ресурса по IP в браузере вместо запуска поиска
- Исправлены оставшиеся проблемы с масштабированием
- Исправления языка для профилей с конфигурациями браузера Safari
- Добавлена возможность изменения размера экрана
v0.9.122
2021-03-15
ИсправленияФункции
- Исправлены ошибки с автоматической заменой сетевых отпечатков
- Незначительные исправления интерфейса
- Добавлена настройка для исправления проблем с масштабированием (для мониторов с высоким разрешением)
v0.9.121
2021-03-11
Функции
- Автоматическое заполнение WebRTC, геолокации, часового пояса на основе внешнего IP
v0.9.119
2021-03-10
УлучшенияИсправленияФункции
- Рефакторинг бота
- Сортировка перевода
- Множество мелких улучшений интерфейса
- Обновлен дизайн уведомлений об ошибках
- Исправлен импорт кукисов
- Исправлена ошибка счетчика количества профилей
- Исправлена ошибка с WebRTC
- При импорте тип прокси сбрасывался
- Обновленные настройки: Дизайн и Функциональность
v0.9.118
2021-03-04
УлучшенияИсправленияФункции
- Множество мелких улучшений интерфейса
- Обновленный интерфейс менеджера конфигурации
- Незначительные изменения в импорте кукисов
- Исправление перевода на русский
- Исправления для карточек профилей
- Исправления для тегов
- Добавлена сортировка профилей
v0.9.117
2021-03-03
УлучшенияИсправленияФункции
- Изменения в списке профилей (вывод тегов)
- Незначительные улучшения интерфейса
- Исправления для конфигураций браузера Edge
- Добавлена возможность ручного изменения User Agent
- Вывод WebGL в информации о профиле
- Включена возможность ручного изменения заголовка языка (Accept-Language)
- Добавлен менеджер тегов
v0.9.111
2021-02-04
УлучшенияИсправленияФункции
- Улучшен импорт куки
- Множество мелких исправлений в дизайне интерфейса
- Исправлены критические ошибки в macOS
- Автозаполнение прокси в разных форматах
- Обновление имени профиля при вводе
v0.9.107
2021-01-29
УлучшенияИсправления
- Обновлены иконки приложения в macOS
- Исправлены ошибки с изменением региона в браузере
- Исправлена проблема с WebGL в MacOS
- Исправлена проблема входа в учетную запись Google