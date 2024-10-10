Undetectable 2.26.0: Улучшенные Подмены и Безопасность

Небольшой но важный апдейт Undetectable версии 2.26.0, который сделает браузер еще более безопасным и удобным в использовании инструментом. Рассказываем подробнее об обновлении в этой статье.

Что нового?

Конфигурации Yandex браузера в ConfigShop

Важное нововведение - это добавление конфигураций Yandex браузера в ConfigShop. Теперь вы можете выбирать и настраивать профили с использованием параметров Yandex браузера, что расширяет возможности для создания еще более надежных антидетект конфигураций. Это дополнение позволит вам работать с еще большим количеством вариантов профилей, что значительно улучшит вашу работу с мультиаккаунтингом и защитой от трекинга.

Как улучшили подмены?

Улучшена подмена WebRTC — Теперь подмена WebRTC стала еще более реалистичной и надежной, что обеспечивает лучшую защиту от утечек реального IP-адреса и данных устройства.

Улучшена подмена шрифтов — Мы улучшили механизм подмены шрифтов, чтобы он работал более плавно и точно. Это нововведение позволит избежать подозрительных несоответствий при использовании различных конфигураций и увеличит шансы оставаться незамеченными.

Улучшена работа с кодеками в браузере — Работа с мультимедийными кодеками в браузере была оптимизирована, что приводит к более точной эмуляции пользовательских настроек и уменьшению вероятности выявления.

Добавлена подмена Form Factors в userAgent Data — Теперь в userAgent Data добавлена возможность подмены Form Factors. Это улучшение позволяет эмулировать различные устройства и их особенности с большей точностью, что делает ваши профили еще более убедительными и сложными для обнаружения.

Что исправили?

Исправлена подмена ориентации устройства в мобильных конфигурациях. Теперь изменение ориентации устройства происходит более корректно, что улучшает опыт работы с мобильными профилями и устраняет ранее встречавшиеся проблемы.

Как итог

Обновление 2.26.0 приносит ряд важных изменений, которые делают браузер Undetectable еще более безопасным и мощным инструментом для работы с мультиаккаунтингом и защитой от отслеживания. Нововведения, исправления и улучшения направлены на то, чтобы обеспечить максимальную гибкость и безопасность при работе в интернете.

Следите за новостями и обновлениями, и не забудьте воспользоваться всеми новыми возможностями, которые предлагает обновление 2.26.0. Если у вас есть вопросы или предложения, мы всегда рады обратной связи!