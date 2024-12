Undetectable 2.26.0: Spoofing Aprimorado & Segurança

Uma atualização pequena, mas significativa para a versão 2.26.0, tornando o navegador ainda mais seguro e conveniente de usar. Aqui está uma visão detalhada da atualização neste artigo.

Quais são as novidades?

Configurações do Navegador Yandex na ConfigShop

Uma das adições chave é a inclusão das configurações do navegador Yandex no ConfigShop. Agora, você pode escolher e personalizar perfis usando parâmetros do navegador Yandex, expandindo suas opções para criar configurações anti-detecção ainda mais confiáveis. Essa adição permitirá que você trabalhe com uma ainda maior variedade de perfis, melhorando significativamente sua experiência com multi-contas e proteção contra rastreamento.

Como a falsificação tem melhorado?

Aprimoramento do WebRTC Spoofing — O spoofing de WebRTC se tornou ainda mais realista e confiável, oferecendo melhor proteção contra vazamentos reais de endereço IP e exposição de dados de dispositivos.

Melhoria na Falsificação de Fontes — O mecanismo de falsificação de fontes foi aprimorado para funcionar de forma mais suave e precisa. Essa atualização ajudará a evitar discrepâncias suspeitas ao utilizar várias configurações e aumentar suas chances de permanecer indetectável.

Tratamento otimizado de codecs do navegador - O tratamento de codecs de multimídia no navegador foi otimizado, levando a uma emulação mais precisa das configurações do usuário e reduzindo a probabilidade de detecção.

Adicionado Spoofing de Fatores de Forma aos Dados do UserAgent — O spoofing de fatores de forma foi adicionado aos Dados do UserAgent. Esta melhoria permite que você emule diferentes dispositivos e suas características com maior precisão, tornando seus perfis ainda mais convincentes e difíceis de detectar.

O que foi corrigido?

Falsificação de Orientação do Dispositivo em Configurações Móveis - A falsificação de orientação do dispositivo foi corrigida, melhorando a funcionalidade dos perfis móveis e eliminando problemas anteriormente encontrados.

Em conclusão

A atualização 2.26.0 traz uma série de alterações importantes que tornam o navegador Undetectable ainda mais seguro e poderoso para trabalhar com várias contas e proteção contra rastreamento. As novas funcionalidades, correções e melhorias têm como objetivo fornecer máxima flexibilidade e segurança ao trabalhar online.

Fique atento para mais notícias e atualizações e não se esqueça de aproveitar todas as novas possibilidades oferecidas pela atualização 2.26.0. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, ficaremos felizes em ouvir o seu feedback!