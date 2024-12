Undetectable 2.25.0: Novas Funcionalidades, Correções de Bugs e Atualizações

Estamos constantemente aprimorando Undetectable para que você possa ter uma melhor experiência de trabalho. Na atualização de setembro, adicionamos várias novas funcionalidades, corrigimos bugs e melhoramos o desempenho do navegador. Neste artigo, abordaremos todos os atualizações e como elas podem ajudá-lo em seu trabalho diário com nosso produto.

Novas Funcionalidades

Lembrar a última opção de seleção de idioma

Agora, ao ativar este recurso, o navegador lembra automaticamente o último idioma selecionado ao criar um perfil e todos os perfis subsequentes o usarão sem precisar ajustar as configurações todas as vezes. Isso é especialmente conveniente para usuários que mudam regularmente entre idiomas diferentes. Por exemplo, se você selecionar polonês hoje, todos os perfis serão criados em polonês. Amanhã, se você mudar para sérvio, todos os perfis serão criados em sérvio. Sem mais etapas extras nas configurações.

Criação em Massa de Perfis Baseada na quantidade de Configurações Selecionadas.

Com esta opção, o número de perfis criados em massa dependerá apenas do número de configurações selecionadas. Os perfis não serão mais criados usando configurações em um loop, como antes.

Suporte a Proxy de Manga

Continuamos a expandir nossa lista de serviços de proxy parceiros, e o Mango Proxy foi adicionado ao Undetectable. Usar proxies agora é ainda mais fácil e conveniente, diretamente do programa. Gere proxies sem precisar visitar o site do parceiro, poupando seu tempo.

Correções de Bugs

Seleção Aleatória de Configuração ao Mudar Filtro

Anteriormente, ao criar um novo perfil e alterar o filtro de configuração, a configuração superior da lista sempre era selecionada por padrão. Este comportamento foi alterado: após alterar o filtro, agora será selecionada uma configuração aleatória, tornando o processo de criação de perfil mais variado e menos previsível.

Melhorias

Atualização do Núcleo do Chromium para a Versão 129

Para garantir que seu navegador permaneça na vanguarda do desempenho e segurança, atualizamos o núcleo do Chromium para a versão 129. Isso significa que você obterá todas as últimas melhorias relacionadas à segurança, velocidade e suporte às tecnologias web modernas.

Conclusão

A atualização 2.25.0 introduz alterações que tornarão o trabalho com o navegador antidetect ainda mais conveniente e produtivo. Sempre buscamos considerar seu feedback e continuamos a desenvolver nosso produto. Se tiver sugestões ou perguntas sobre a atualização, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte ou deixar feedback na janela principal do programa clicando no botão "feedback".