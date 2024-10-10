Undetectable 2.26.0：增强欺骗和安全功能

对于版本2.26.0的Undetectable浏览器来说，这次小而重要的更新使其成为一个更安全、更方便的工具。下面是本文中对此次更新的详细概述。

有什么新内容？

在ConfigShop中配置Yandex浏览器

一个重要的补充是在ConfigShop中加入了Yandex浏览器配置。现在，您可以选择和自定义使用Yandex浏览器参数的配置文件，扩大您创建更可靠的防检测配置选项。这个新增功能将使您能够使用更多种类的配置文件，显著增强您在多账户和跟踪保护方面的体验。

仿冒行为是如何改善的？

改进的 WebRTC 欺骗 — WebRTC 欺骗变得更加真实和可靠，提供更好的保护，防止真实 IP 地址泄漏和设备数据暴露。

改进的字体欺骗 ─ 字体欺骗机制已经得到改进，以便更顺畅、更准确地运行。这次升级将有助于避免在使用各种配置时出现可疑的不匹配，并增加您保持隐蔽状态的机会。

浏览器编解码器处理优化 — 浏览器中多媒体编解码器的处理已经经过优化，从而更准确地模拟用户设置，并减少检测的可能性。

已将外形因素欺骗功能添加到用户代理数据中 — 现在已将外形因素欺骗功能添加到用户代理数据中。这一增强功能允许您以更高的准确性模拟不同设备及其特性，使您的资料更加逼真且更难被检测到。

有什么问题被修复了？

移动配置中的设备定向欺骗 — 设备定向欺骗已得到纠正，提高了移动配置的功能性，并消除了先前遇到的问题。

总结

2.26.0 更新带来了许多重要变化，使 Undetectable 浏览器成为一个更安全、更强大的工具，用于处理多账户和跟踪保护。新功能、修复和改进都旨在在在线工作时提供最大的灵活性和安全性。

为了获得更多新闻和更新，请继续关注，并不要忘记利用2.26.0更新带来的所有新可能性。如果您有任何问题或建议，我们随时乐意听取您的反馈！