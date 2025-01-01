Поучаствуй в кибервикторине и получи скидку до 25%!

BrowserLeaks.com: проверка анонимности с Undetectable

Проверяем браузер на утечки IP и WebRTC, DNS-резолв и fingerprint на BrowserLeaks. Как антидетект браузер Undetectable.io помогает пройти тесты.

Начать с Undetectable
BrowserLeaks.com: проверка анонимности с Undetectable

В мире, где каждая вкладка браузера может стать “дверью” для слежки, приватность превращается в роскошь. Цифровая приватность — это не паранойя, а необходимость в мире, где данные стали валютой. Трекеры, рекламные сети и соцсети собирают персональные данные о ваших привычках, покупках, местоположении. Это позволяет рекламодателям и заинтересованным организациям показывать вам манипулятивную рекламу (например, завышать цены на товары, которые вы часто ищете) и, кроме того, влиять на ваше мнение через таргетированный контент.

Даже при использовании VPN и антитрекинговых расширений ваш браузер способен выдать сотни параметров — от разрешения экрана до списка установленных шрифтов. А, казалось бы, мелкие утечки, вроде передачи реального местоположения через браузер, превращают анонимность в иллюзию. Для контроля за тем, насколько вы прикрыты от отслеживания, отлично подойдет сервис проверки анонимности BrowserLeaks.com - он показывает, какие данные вы невольно сливаете в сеть, и дает полезные советы, чтобы закрыть эти утечки.

Что такое BrowserLeaks.com?

Что такое BrowserLeaks.com?

BrowserLeaks.com — это бесплатный онлайн-сервис, который помогает проверить, какую информацию о вас и вашем устройстве «видит» интернет при посещении сайтов. Его основная задача — выявить утечки данных, которые могут раскрыть вашу личность, местоположение или цифровой след, даже если вы используете VPN, прокси или режим инкогнито. С помощью BrowserLeaks пользователь может определить, насколько эффективно инструменты, обеспечивающие анонимность (антидетект браузер, VPN), скрывают реальный IP-адрес, местоположение и другие данные. Сервис определенно подойдет как специалистам, использующим антидетект на профессиональной основе (арбитражники, SMM-менеджеры). так и обычным людям, которые заботятся о своей приватности.

Получить доступ Узнать больше

Описание технологии BrowserLeaks.com

BrowserLeaks.com — это комплексный набор инструментов для тестирования и защиты цифровой приватности. Сервис анализирует, какие данные ваш браузер передает сайтам, выявляет утечки и предлагает рекомендации для устранения рисков.

Проверка IP адреса

Основной инструмент для проверки конфиденциальности IP-адреса, демонстрирует, насколько хорошо работает VPN пользователя или маскировка антидетект браузера. Определяет публичный IPv4/IPv6, геолокацию (страна, город, часовой пояс), интернет-провайдера и другие метаданные. Отображает HTTP заголовки, языковые настройки, версию операционной системы и браузера. Проверка IP-адреса через BrowserLeaks.com — это первый шаг к анонимности. Если ваш VPN или прокси «сливают» реальный IP, все остальные меры защиты теряют смысл. Сервис помогает найти и закрыть эти дыры.

tech image
Проверка IP адреса

Проверка IP адреса

Основной инструмент для проверки конфиденциальности IP-адреса, демонстрирует, насколько хорошо работает VPN пользователя или маскировка антидетект браузера. Определяет публичный IPv4/IPv6, геолокацию (страна, город, часовой пояс), интернет-провайдера и другие метаданные. Отображает HTTP заголовки, языковые настройки, версию операционной системы и браузера. Проверка IP-адреса через BrowserLeaks.com — это первый шаг к анонимности. Если ваш VPN или прокси «сливают» реальный IP, все остальные меры защиты теряют смысл. Сервис помогает найти и закрыть эти дыры.

Тестирование на утечки

BrowserLeaks.com проверяет WebRTC- и DNS-утечки, чтобы определить, не раскрывает ли ваш браузер данные, которые должны быть скрыты при использовании VPN или прокси. WebRTC (Web Real-Time Communication) — технология для видеочатов, голосовых звонков и P2P-соединений (например, в Zoom или Discord). Однако она может раскрыть ваш реальный IP-адрес даже при включенном VPN. Сервис пытается установить соединение через STUN-сервер, который, в свою очередь, возвращает информацию о ваших локальном (внутренний IP сети) и публичном IP-адресах. Если публичный IP совпадает с вашим реальным (а не VPN), BrowserLeaks фиксирует утечку. DNS (Domain Name System) преобразует доменные имена (например, google.com) в IP-адреса. При использовании VPN все DNS-запросы должны идти через защищенный сервер, а не через провайдера. При тестировании на DNS-утечку, BrowserLeaks отправляет DNS-запросы к своему серверу. Анализирует, через какие DNS-серверы прошли запросы (вашего провайдера или VPN). Если в ответе видны DNS-серверы вашего интернет-провайдера, следовательно происходит утечка.

tech image
Тестирование на утечки

Тестирование на утечки

BrowserLeaks.com проверяет WebRTC- и DNS-утечки, чтобы определить, не раскрывает ли ваш браузер данные, которые должны быть скрыты при использовании VPN или прокси. WebRTC (Web Real-Time Communication) — технология для видеочатов, голосовых звонков и P2P-соединений (например, в Zoom или Discord). Однако она может раскрыть ваш реальный IP-адрес даже при включенном VPN. Сервис пытается установить соединение через STUN-сервер, который, в свою очередь, возвращает информацию о ваших локальном (внутренний IP сети) и публичном IP-адресах. Если публичный IP совпадает с вашим реальным (а не VPN), BrowserLeaks фиксирует утечку. DNS (Domain Name System) преобразует доменные имена (например, google.com) в IP-адреса. При использовании VPN все DNS-запросы должны идти через защищенный сервер, а не через провайдера. При тестировании на DNS-утечку, BrowserLeaks отправляет DNS-запросы к своему серверу. Анализирует, через какие DNS-серверы прошли запросы (вашего провайдера или VPN). Если в ответе видны DNS-серверы вашего интернет-провайдера, следовательно происходит утечка.

Анализ цифровых отпечатков (fingerprinting)

Сервис проверки на анонимность, BrowserLeaks.com определяет два ключевых параметра, которые используются для формирования уникального цифрового «почерка» вашего браузера: Canvas Fingerprinting и Font Fingerprinting. Эти методы используются для идентификации пользователей даже при скрытом IP-адресе. Canvas и Font Fingerprinting превращают ваш браузер в «визитную карточку», которая остается уникальной даже при смене IP. BrowserLeaks.com помогает обнаружить эти риски и устранить их до того, как они станут угрозой.

tech image
Анализ цифровых отпечатков (fingerprinting)

Анализ цифровых отпечатков (fingerprinting)

Сервис проверки на анонимность, BrowserLeaks.com определяет два ключевых параметра, которые используются для формирования уникального цифрового «почерка» вашего браузера: Canvas Fingerprinting и Font Fingerprinting. Эти методы используются для идентификации пользователей даже при скрытом IP-адресе. Canvas и Font Fingerprinting превращают ваш браузер в «визитную карточку», которая остается уникальной даже при смене IP. BrowserLeaks.com помогает обнаружить эти риски и устранить их до того, как они станут угрозой.

Тестирование безопасности соединения

BrowserLeaks.com проверяет параметры безопасности соединения, чтобы определить, насколько защищено ваше подключение и можно ли его использовать для деанонимизации. Сервис проверки анонимности браузерликс проверяет используемые SSL/TLS — протоколы шифрования, которые защищают передачу данных между браузером и сайтом. Кроме этого, BrowserLeaks анализирует (Cipher Suites) — алгоритмы шифрования, которые браузер готов использовать. Уникальный JA3-отпечаток — хэш, генерируемый на основе версии TLS, списка шифров и других параметров. Если ваш браузер поддерживает редкий шифр, это создает уникальный JA3-отпечаток, по которому вас можно отследить.

tech image
Тестирование безопасности соединения

Тестирование безопасности соединения

BrowserLeaks.com проверяет параметры безопасности соединения, чтобы определить, насколько защищено ваше подключение и можно ли его использовать для деанонимизации. Сервис проверки анонимности браузерликс проверяет используемые SSL/TLS — протоколы шифрования, которые защищают передачу данных между браузером и сайтом. Кроме этого, BrowserLeaks анализирует (Cipher Suites) — алгоритмы шифрования, которые браузер готов использовать. Уникальный JA3-отпечаток — хэш, генерируемый на основе версии TLS, списка шифров и других параметров. Если ваш браузер поддерживает редкий шифр, это создает уникальный JA3-отпечаток, по которому вас можно отследить.

HTTP/2 Fingerprinting проверка.

HTTP/2 — современная версия протокола HTTP, но его реализация в разных браузерах отличается. BrowserLeaks проверяет порядок заголовков (например, :authority, :path), поддерживаемые расширения, уникальные особенности. Например, Chrome и Firefox отправляют заголовки HTTP/2 в разном порядке, это позволяет определить браузер даже при скрытом IP. HTTP/2 Fingerprinting превращает настройки вашего соединения в «цифровую ДНК», по которой вас можно вычислить, даже если IP скрыт. BrowserLeaks.com показывает эти риски, чтобы вы могли отключить/удалить устаревшие протоколы, стандартизировать настройки шифрования, использовать антидетект браузер для маскировки/подмены цифровых отпечатков.

tech image
HTTP/2 Fingerprinting проверка.

HTTP/2 Fingerprinting проверка.

HTTP/2 — современная версия протокола HTTP, но его реализация в разных браузерах отличается. BrowserLeaks проверяет порядок заголовков (например, :authority, :path), поддерживаемые расширения, уникальные особенности. Например, Chrome и Firefox отправляют заголовки HTTP/2 в разном порядке, это позволяет определить браузер даже при скрытом IP. HTTP/2 Fingerprinting превращает настройки вашего соединения в «цифровую ДНК», по которой вас можно вычислить, даже если IP скрыт. BrowserLeaks.com показывает эти риски, чтобы вы могли отключить/удалить устаревшие протоколы, стандартизировать настройки шифрования, использовать антидетект браузер для маскировки/подмены цифровых отпечатков.

После использования BrowserLeaks.com пользователь получает детальный отчет о параметрах вашего браузера и сетевого подключения, которые могут угрожать анонимности и безопасности. BrowserLeaks дает четкую картину вашей цифровой уязвимости, превращая абстрактные угрозы в конкретные параметры. После проверки вы узнаете, какие данные «сливаются» в сеть, получите инструкции для устранения рисков и сможете настроить антидетект браузер и инструменты (VPN, прокси) для максимальной анонимности. Это не разовый чек-лист, а инструмент для регулярного аудита безопасности.

Начать работу легко — всего 4 шага

Step

1. Скачайте браузер

Получите Undetectable для Windows или macOS. Установка займет меньше минуты

Step

2. Зарегистрируйте аккаунт

Зарегистрируйте аккаунт для доступа ко всем функциям. Это бесплатно и займет меньше минуты

Step

3. Создайте профили

Создайте профили для доступа ко всем функциям. Это бесплатно и займет меньше минуты

Step

4. Начните работать

Начните работать для доступа ко всем функциям. Это бесплатно и займет меньше минуты

Где и как используется сервис проверки анонимности BrowserLeaks.com?

BrowserLeaks.com — незаменимый инструмент для широкого круга пользователей, которые ценят цифровую приватность или работают с конфиденциальными данными:

Почему стоит использовать BrowserLeaks.com совместно с антидетект браузером Undetectable.io?

Использование антидетект браузера, такого как Undetectable, — это важный шаг к защите анонимности, но он не гарантирует её «навсегда». Технологии отслеживания постоянно эволюционируют: сайты внедряют новые методы fingerprinting, анализируют поведенческие паттерны, а алгоритмы машинного обучения учатся распознавать даже малейшие аномалии.

И даже одна маленькая ошибка в настройках может разрушить все приложенные усилия по созданию вашей цифровой «маски», которая, по идее, должна помогать оставаться невидимым в сети. Именно поэтому так важно не только использовать антидетект браузер, но и регулярно проверять его настройки с помощью BrowserLeaks.com.

  • Быть на гребне волны - on-line адаптация к новым угрозам:

    Технологии слежки обновляются ежедневно: появляются методы анализа WebGPU, аудиоконтекста, Client Hints. BrowserLeaks отслеживает эти тренды, проверяя ваш браузер на соответствие последним стандартам цифровой приватности. Вместе с антидетект браузером Undetectable, который гибко настраивает параметры, вы остаетесь на шаг впереди алгоритмов.

  • Уверенность в каждом действии:

    Используя связку антидетект браузера Undetectable.io \+ сервис проверки анонимности BrowserLeaks, вы не скрываетесь — вы контролируете свою анонимность. Регулярные проверки превращают абстрактную «безопасность» в конкретные метрики: зеленые отметки напротив каждого параметра, отсутствие красных флагов, подтверждение чистоты IP. Это как цифровой детокс: в новый проект с чистого «цифрового листа»

  • Впечатляющий (но приятный) уровень защиты

    Undetectable скрывает ваш цифровой след, создавая уникальные профили с подменой IP, языка и аппаратных параметров. BrowserLeaks дополняет эту защиту, проверяя, нет ли скрытых утечек — например, WebRTC-адресов или DNS-запросов, которые могут выдать реальное местоположение. Этот тандем работает как «цифровой двойник»: антидетект браузер строит непробиваемую стену, а проверка браузера от BrowserLeaks.com подтверждает безупречность возведенных конструкций.

Специальное предложение!

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатно тариф с 5 облачными профилями Undetectable! Займёт 2 минуты.

Попробовать бесплатно

Как быстро начать работу c Undetectable

Всего пять шагов отделяют вас от безопасной и незаметной работы в сети. Зарегистрируйтесь, установите браузер и подключите прокси — уже через пару минут вы сможете создавать отдельные профили без пересечения отпечатков и спокойно заниматься мультиаккаунтингом.

  1. 1

    Зарегистрируйтесь на сайте и подтвердите e-mail

  2. 2

    Выберите тариф в личном кабинете. По умолчанию бесплатный

  3. 3

    Скачайте и установите приложение для Windows / macOS

  4. 4

    Создайте первый профиль в программе Undetectable браузер

  5. 5

    Добавьте прокси и начните управлять аккаунтами без рисков блокировок

Начать Узнать больше
Как быстро начать работу c Undetectable

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о сервисе BrowserLeaks.com

BrowserLeaks.com — это бесплатный онлайн-сервис, который помогает проверить, какие данные о вас и вашем устройстве могут быть раскрыты при использовании интернета. Он анализирует параметры браузера и сети, выявляя уязвимости, которые угрожают вашей анонимности и безопасности. BrowserLeaks.com — это «зеркало», которое показывает, как вас видят сайты. Он не требует установки или регистрации, но даёт мощные инструменты для защиты приватности. Используйте его, чтобы оставаться невидимым в сети, особенно если вы работаете с конфиденциальными данными или обходите блокировки.
BrowserLeaks.com — это онлайн-сервис, который помогает проверить, насколько защищены ваши данные в интернете. Он выявляет «утечки» информации, которые могут раскрыть ваш реальный IP-адрес, местоположение или уникальные параметры браузера, даже если вы используете VPN или антитрекинговые инструменты. Сервис сканирует настройки сети, браузера и соединения, показывая, какие данные могут использовать сайты, рекламные сети или злоумышленники для вашей идентификации. Основные функции включают проверку IP-адреса и DNS-запросов, анализ уникальных «цифровых следов» (например, характеристик видеокарты или списка шрифтов), а также тестирование безопасности подключения. Например, он может предупредить, что ваш VPN не скрывает IP через WebRTC или что настройки браузера слишком выделяются среди других пользователей. Это полезно не только для ИТ-специалистов, но и для обычных людей, которые хотят сохранить анонимность в сети или обойти географические блокировки. Сервис помогает устранить риски до того, как они станут проблемой. Если вы работаете с конфиденциальными данными, управляете множеством аккаунтов или просто цените приватность, BrowserLeaks.com даёт чёткую картину вашей уязвимости и подсказывает, как её исправить. Это как личный детектор утечек, который делает ваше присутствие в интернете безопаснее и незаметнее.
BrowserLeaks.com — это полностью бесплатный сервис проверки анонимности. Все инструменты доступны без ограничений, подписки или регистрации. Вы можете: проверять IP-адрес, DNS-утечки, цифровые отпечатки браузера, тестировать безопасность соединения и обнаруживать трекеры, анализировать параметры сети и устройства. Сервис не требует оплаты и работает прямо в браузере. Однако разработчики принимают пожертвования через официальный сайт, если вы хотите поддержать проект. BrowserLeaks — это бесплатный и открытый инструмент для всех, кто заботится о приватности. Просто зайдите на сайт и запустите нужный тест!
Проверяйте цифровой (фингерпринт) отпечаток после каждого изменения настроек профиля (смена IP, обновление браузера) и минимум раз в неделю, если вы активно работаете с несколькими аккаунтами (мультиаккаунт). Это поможет вовремя заметить утечки, например, если сайты начали использовать новые методы трекинга (вроде анализа WebGPU). Для редких пользователей достаточно проверки раз в месяц, но только если вы не вносите правки в настройки. Если же столкнулись с блокировками или подозрительной активностью — запустите внеплановый тест через BrowserLeaks.
Canvas — элемент HTML5 для рисования графики в браузере. Сайты используют его, чтобы сгенерировать изображение или текст средствами языков программирования. Процесс проверки на Canvas fingerprint выглядит следующим образом: BrowserLeaks.com рисует специальный графический canvas-элемент, который затем преобразуется в хэш (уникальную строку), зависящую от видеокарты и драйверов, версии операционной системы, настроек браузера и т.д. Если, получившийся хэш уникален, BrowserLeaks помечает его как угрозу анонимности. Font Fingerprinting: Сайты могут определить, какие шрифты установлены на вашем устройстве, используя для этого JavaScript. BrowserLeaks проверяет наличие стандартных (Arial, Times New Roman) и редких шрифтов (например, дизайнерских). По соотношению установленных стандартных и редких шрифтов формируется уникальный профиль устройства. Уникальность повышается, если у вас есть необычные шрифты (например, для работы в Photoshop), что опять таки повышает угрозу анонимности. Комбинация этих двух методов позволяет идентифицировать более 90% пользователей без использования cookies. Даже если вы скрыли IP-адрес, сайты могут связать ваши действия через цифровой отпечаток. Рекламные сети (Google, Facebook) используют эти данные для таргетинга и отслеживания между устройствами.
Главный плюс — осознанный контроль над данными. Вы не просто прячетесь, а видите, какие метки оставляете в сети, и учитесь их минимизировать. Это полезно всем: от владельцев VPN до обычных пользователей, которые хотят сохранить анонимность в соцсетях или избежать слежки за платежами. Конфиденциальность становится не удачей, а результатом ваших действий. BrowserLeaks.com помогает улучшить конфиденциальность, превращая невидимые угрозы в конкретные шаги для защиты. Сервис выявляет утечки данных, которые могут раскрыть вашу личность: например, реальный IP-адрес через WebRTC, уникальные «цифровые следы» (шрифты, настройки видеокарты) или трекеры, восстанавливающиеся после очистки истории. Это позволяет быстро устранить риски: настроить VPN, отключить опасные функции браузера или установить блокировщики рекламы. Регулярные проверки через BrowserLeaks — это профилактика новых угроз. Технологии слежки постоянно развиваются, и сервис помогает адаптироваться: обнаруживает свежие методы трекинга (вроде анализа WebGPU) и подсказывает, как обновить настройки. Например, если сайты начали определять браузер по TLS-отпечатку, вы узнаете об этом и исправите параметры.
Используйте антидетект браузер Undetectable, чтобы создавать уникальные профили для каждого аккаунта: настраивайте разные IP-адреса, языки, часовые пояса и параметры устройств. Это помогает имитировать поведение реальных пользователей и избежать подозрений со стороны сайтов. Например, для 10 аккаунтов в соцсетях можно создать профили с разными геолокациями, чтобы платформы не связали их между собой. После настройки проверьте каждый профиль через BrowserLeaks.com — сервис покажет, не раскрывает ли браузер случайные «утечки» данных (например, реальное местоположение или одинаковые цифровые метки). Если проблема найдена, скорректируйте настройки в Undetectable: смените IP, обновите параметры браузера или добавьте случайные элементы. Регулярные проверки помогут оставаться в безопасности, даже если сайты внедряют новые методы отслеживания. Связка инструментов превращает работу с десятками аккаунтов в безопасный и организованный процесс. Вы минимизируете риски блокировок, экономите время и сохраняете анонимность. Главное — делать профили максимально разными и периодически проверять их, чтобы оставаться на шаг впереди алгоритмов.
Помимо основных функций, сервис предлагает ряд специализированных инструментов для углубленного анализа приватности и безопасности. Вот несколько из них: Client Hints Test — Проверяет, какие данные о вашем устройстве (например, модель, версия ОС, архитектура процессора) передаются через HTTP-заголовки и JavaScript-подсказки. Эти данные могут использоваться для отслеживания. WebGPU Browser Report — Анализирует поддержку новой графической технологии WebGPU (преемник WebGL), которая может стать основой для будущих методов отслеживания через характеристики GPU. Графический интерфейс WebGPU дает веб-приложениям возможность создавать сложную графику, напрямую задействуя ресурсы видеокарты пользователя. Разработанный как усовершенствованная замена WebGL, он обеспечивает более высокую производительность. Однако у этой технологии есть обратная сторона: она может собирать данные об аппаратном обеспечении устройства (например, модель видеокарты, драйверы), формируя уникальный «цифровой след» браузера. Анализируя особенности графического рендеринга (например, точность отрисовки) и различия в скорости обработки данных, злоумышленники способны идентифицировать пользователей и отслеживать их активность в сети. ClientRects Fingerprinting — Измеряет размеры и позиции HTML-элементов на странице, вычисляя точное положение и размеры ограничивающих прямоугольников, используя для этого JavaScript метод getClientRects(). Даже незначительные различия в рендеринге могут создать уникальный отпечаток. Firefox Resources Reader — Читает URL-адреса ресурсов в старых версиях Firefox (до Quantum), что помогает выявить утечки данных через кэш браузера. “Resource://” это URI-схема, используемая Firefox для доступа к ресурсам из внутренних модулей и расширений. Хотя эти ресурсы не предназначены для использования за пределами браузера, в некоторых случаях есть возможность получить доступ к любой веб-странице через тег <script>, что может привести к утечкам данных. С полным списком инструментов вы можете ознакомится на официальном сайте [https://browserleaks.com/](https://browserleaks.com/)

Заключение

Используйте защищенный антидетект браузер Undetectable, чтобы создавать уникальные профили для каждого аккаунта: настраивайте разные IP-адреса, языки и часовые пояса, а также имитируйте различные устройства (смартфоны, ПК). Это помогает сайтам воспринимать каждый профиль как отдельного пользователя. Например, для управления несколькими соцсетями можно создать аккаунты с IP из разных стран, чтобы избежать подозрений в мультиаккаунтинге.

После настройки проверьте профили через сервис проверки анонимности BrowserLeaks.com. Он покажет, не раскрываете ли вы случайно реальное местоположение или другие данные. Если найдены утечки (например, IP «светится» через DNS), скорректируйте настройки в Undetectable.io: смените прокси (возможно стоит использовать резидентские прокси) или добавьте случайные параметры браузера. Это как регулярный техосмотр для вашей цифровой приватности.

Технологии слежки меняются, поэтому регулярно проверяйте профили через BrowserLeaks. Обновляйте настройки антидетект браузера Undetectable, если сайты начали блокировать аккаунты, и отключайте ненужные функции. Так вы сохраните контроль над своей цифровой безопасностью, даже если алгоритмы станут умнее.

image

Видеообзор: 20‑минутный тур по Undetectable

Короткий ролик демонстрирует, как создать профиль, подключить прокси и пройти проверку в Pixelscan — всё за пару кликов.