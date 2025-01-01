BrowserLeaks.com: проверка анонимности с Undetectable

В мире, где каждая вкладка браузера может стать “дверью” для слежки, приватность превращается в роскошь. Цифровая приватность — это не паранойя, а необходимость в мире, где данные стали валютой. Трекеры, рекламные сети и соцсети собирают персональные данные о ваших привычках, покупках, местоположении. Это позволяет рекламодателям и заинтересованным организациям показывать вам манипулятивную рекламу (например, завышать цены на товары, которые вы часто ищете) и, кроме того, влиять на ваше мнение через таргетированный контент.

Даже при использовании VPN и антитрекинговых расширений ваш браузер способен выдать сотни параметров — от разрешения экрана до списка установленных шрифтов. А, казалось бы, мелкие утечки, вроде передачи реального местоположения через браузер, превращают анонимность в иллюзию. Для контроля за тем, насколько вы прикрыты от отслеживания, отлично подойдет сервис проверки анонимности BrowserLeaks.com - он показывает, какие данные вы невольно сливаете в сеть, и дает полезные советы, чтобы закрыть эти утечки.