Генератор популярных сайтов
Генератор популярных сайтов - это микро-сервис от антидетект браузера Undetectable, который позволяет генерировать рандомизированные списки самых популярных сайтов в соответствии с выбранной географией. Сгенерированные списки можно использовать для прогрева браузерных профилей (сбора куки файлов) через скрипты либо в программах — cookies-роботах.
Создать список веб-сайтов
В антидетект браузере Undetectable, генератор популярных сайтов уже встроен в cookies-бота, поэтому вам достаточно только выбрать интересующую географию и профили, для которых необходимо собрать куки файлы.
Запустить бота для сбора cookie файлов
Бот будет последовательно запускать профили в headless режиме и открывать страницы из выбранного списка.
Скачайте браузер Undetectable, чтобы воспользоваться данной функцией.
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Антидетект браузер Undetectable работает под управлением 64-разрядных операционных систем Windows 10 и выше, а также macOS (начиная с Catalina 10.15)Скачать сейчас