AmIUnique.org и антидетект браузер Undetectable

В цифровую эпоху анонимность в сети стала иллюзией. Даже при использовании VPN или приватного режима браузера, сайты могут однозначно идентифицировать вас с помощью цифрового отпечатка браузера (browser fingerprinting) — уникальной комбинации из десятков параметров. Эта "цифровая ДНК" позволяет трекерам отслеживать пользователей без cookies, обходя традиционные средства защиты приватности.

На этом фоне антидетект браузеры становятся ключевым инструментом для тех, кому критична конфиденциальность: маркетологов, специалистов по SMM, криптотрейдеров. Они маскируют цифровой след, подменяя параметры профиля. Но как проверить их эффективность? Здесь на помощь приходит AmIUnique.org, который анализирует ваш цифровой отпечаток браузера, сравнивает его с миллионами других и показывает, насколько вы уникальны в глобальной сети.