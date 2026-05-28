Почему свежие, только что созданные аккаунты так часто улетают в бан при первой же попытке запустить рекламу или зарегистрироваться на платформе? Ответ прост: современные системы безопасности и антифрод-фильтры сайтов не пропускают «пустые» профили.

Чтобы система приняла вас за реального человека, профилю нужна история. Раньше на создание этой цифровой легенды уходили часы монотонного скроллинга. Сегодня мы покажем, как навсегда забыть об этой рутине и полностью делегировать процесс искусственному интеллекту.

Что такое прогрев профиля и почему без него не обойтись?

Прогрев (фарминг) — это процесс имитации поведения реального человека в сети для повышения уровня доверия (траста) со стороны целевых платформ (Facebook, Google, Amazon и др.).

Когда обычный человек пользуется интернетом, он оставляет цифровой след: собирает файлы cookie, переходит по ссылкам, скроллит страницы, задерживается на статьях, кликает на баннеры.

Антифрод-системы внимательно изучают этот след. Если вы заходите в профиль и у вас девственно чистые куки, нет истории посещений, но вы сразу пытаетесь выполнить целевое действие — это триггер для блокировки.

Прогрев доказывает алгоритмам, что за экраном находится живой человек, а не бот. И если раньше мультиаккаунтерам приходилось часами гулять по сайтам вручную, то теперь эту задачу можно автоматизировать с помощью нейросетей.

Преимущества ИИ-прогрева

Использование искусственного интеллекта для нагуливания куки и истории меняет правила игры:

Идеальная имитация человека: Нейросеть скроллит и кликает с естественными задержками, не по заданному жесткому скрипту, а хаотично — как живой пользователь.

Нейросеть скроллит и кликает с естественными задержками, не по заданному жесткому скрипту, а хаотично — как живой пользователь. Колоссальная экономия времени: Вы запускаете процесс и идете заниматься своими делами.

Вы запускаете процесс и идете заниматься своими делами. Масштабируемость: Можно выстроить конвейер подготовки десятков профилей без расширения штата фармеров.

Как это работает? Собираем технический стек

Чтобы магия автоматизации случилась, нам нужно связать мозг (нейросеть) с руками (антидетект-браузером). Для этого понадобятся три инструмента:

Codex (от OpenAI) — ваш персональный ИИ-агент. Вы ставите ему задачу простыми словами, а он автономно пишет нужный код и выполняет автоматизацию. Важно: для работы с Codex потребуется активная платная подписка на OpenAI. MCP-сервер (Model Context Protocol) — это важнейшее связующее звено. Именно MCP выступает «мостом» между языковой моделью (Codex) и интерфейсом Undetectable. Благодаря этому протоколу ИИ получает возможность напрямую управлять браузером: открывать вкладки, кликать по элементам и скроллить страницы. Node.js — программная платформа, необходимая для того, чтобы MCP-сервер смог запуститься локально на вашем ПК и выполнять команды.

Пошаговый гайд: настраиваем автоматизацию с нуля

Эта схема автоматизации доступна даже на бесплатной версии браузера Undetectable! Главное — иметь подписку на OpenAI.

Шаг 1. Подготовьте базу

Первым делом скачайте и установите необходимые программы:

Шаг 2. Запустите Codex

Скачайте десктопное приложение Codex с официального сайта и авторизуйтесь (напоминаем про необходимость активной подписки OpenAI).

Шаг 3. Подключите MCP-сервер

Теперь нам нужно подружить нейросеть с браузером. Откройте новый чат в Codex и попросите ИИ подключить MCP-сервер.

Просто отправьте нейросети следующий промпт и прикрепите фрагмент кода:

«Подключи вот это MCP-сервер:»

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

ИИ всё поймет и сделает сам. После того как он отчитается об успешном добавлении, перезапустите Codex и откройте браузер Undetectable, чтобы изменения вступили в силу и автоматизация корректно работала.

Шаг 4. Дайте команду нейронке

Теперь самое интересное. В новом чате Codex пишем четкий алгоритм действий — общайтесь с нейросетью так, будто ставите задачу живому ассистенту-стажеру.

Пример алгоритма:

«Мне Создай/Открой профиль [Имя вашего профиля в Undetectable]. Зайди на сайты: wikipedia.org, amazon.com, bbc.com. На каждом сайте плавно проскролль страницу вниз и вверх, случайным образом покликай по 3 внутренним ссылкам. Имитируй поведение живого человека, читающего статьи.»

⚠️ Важный лайфхак по обходу ограничений: При написании промпта избегайте слов «автоматизируй прогрев», «нагуляй куки» или «накрути траст». Нейросети обучены безопасности и могут отказаться выполнять задачи, которые посчитают спамом или обходом систем. Формулируйте задачу как обычный веб-серфинг или тестирование интерфейса.

Шаг 5. Наслаждайтесь автоматизацией

Нажмите «Отправить». При первом запуске приложение может запросить у вас разрешение на выполнение действий (скроллинг, клики и тд), просто подтвердите их.

Дальше ИИ сам начнет открывать окна, гулять по сайтам и собирать идеальную цифровую историю для вашего профиля.

Прогрев завершен!

Заключение

Эпоха ручного фарма и бесконечного монотонного скроллинга стремительно уходит в прошлое. Интеграция искусственного интеллекта с функционалом антидетект-браузера кардинально меняет подход к мультиаккаунтингу. Делегируя прогрев профилей ИИ через MCP-протокол, вы решаете сразу две глобальные задачи: сводите к минимуму риск блокировок благодаря максимально естественному цифровому следу и освобождаете часы рабочего времени.

Теперь этот ценный ресурс можно направить на то, что действительно требует участия человека — разработку стратегий, глубокую аналитику, создание контента и масштабирование текущих кампаний. Будущее цифрового маркетинга стоит за грамотной автоматизацией, и с современным техническим стеком внедрить эти инновации в свои повседневные процессы можно уже сегодня.

