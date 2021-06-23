Как настроить прокси 911 S5

Пошаговое руководство по настройке прокси-сервиса 911 S5 с браузером Undetectable

У прокси сервиса 911.re существует 2 варианта настройки:

  1. Это просто добавить в список программ Undetectable.exe, LocalServer.exe и Surf.exe в список программ, тогда будет один прокси на все профили, что не очень удобно.

  2. И вторая настройка, которую мы рассмотрим в этой статье.

Настройка прокси 911 S5

  1. Запустите программу 911 S5.

  2. Перейдите на вкладку Settings.

  3. В разделе General Settings снимите флажок "Auto change TimeZone".

  4. В разделе Proxy Tool выберите вариант "Other Proxy Tools".

Далее в Port Forward укажите необходимый промежуток портов который не будет занят другими программами.

Перейдите во вкладку ProxyList, подберите прокси под ваши параметры, нужную страну, город, штат и дважды нажмите на прокси, который вы бы хотели использовать, после нажимаем на Forward Port To Proxy и тут выбираете свободный порт.

Для проверки привязки прокси можете открыть окно Port Forward List, если в списке нет выбранного, то повторяем привязку.

Настройка профиля Undetectable

  1. Теперь запускаем Undetectable, выбираем созданный профиль либо создаем новый
  2. Переходим на вкладку Proxy
  3. Выбираем тип socks5:// в поле IP всегда прописываем локальный адрес 127.0.0.1 а в поле Port указываем порт на который вы привязали прокси. Login и Password оставляем пустыми.

Сохраняем настройки и запускаем профиль.

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