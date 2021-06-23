Пошаговое руководство по настройке прокси-сервиса 911 S5 с браузером Undetectable

Как настроить прокси 911 S5
У прокси сервиса 911.re существует 2 варианта настройки:
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Это просто добавить в список программ Undetectable.exe, LocalServer.exe и Surf.exe в список программ, тогда будет один прокси на все профили, что не очень удобно.
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И вторая настройка, которую мы рассмотрим в этой статье.
Настройка прокси 911 S5
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Запустите программу 911 S5.
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Перейдите на вкладку Settings.
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В разделе General Settings снимите флажок "Auto change TimeZone".
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В разделе Proxy Tool выберите вариант "Other Proxy Tools".
Далее в Port Forward укажите необходимый промежуток портов который не будет занят другими программами.
Перейдите во вкладку ProxyList, подберите прокси под ваши параметры, нужную страну, город, штат и дважды нажмите на прокси, который вы бы хотели использовать, после нажимаем на Forward Port To Proxy и тут выбираете свободный порт.
Для проверки привязки прокси можете открыть окно Port Forward List, если в списке нет выбранного, то повторяем привязку.
Настройка профиля Undetectable
- Теперь запускаем Undetectable, выбираем созданный профиль либо создаем новый
- Переходим на вкладку Proxy
- Выбираем тип socks5:// в поле IP всегда прописываем локальный адрес 127.0.0.1 а в поле Port указываем порт на который вы привязали прокси. Login и Password оставляем пустыми.
Сохраняем настройки и запускаем профиль.