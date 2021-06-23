逐步指南：使用 911 S5 代理与 Undetectable 浏览器设置

如何设置代理911 S5
代理服务911.re有两种配置选项：
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只需将Undetectable.exe、LocalServer.exe和Surf.exe添加到程序列表中，然后将为所有配置文件提供一个代理，但这不太方便。
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第二种配置选项将在本文中介绍。
配置911 S5代理
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启动911 S5程序。
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切换到设置选项卡。
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在常规设置部分，取消选中**"自动更改时区"**复选框。
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在代理工具部分，选择**"其他代理工具"**选项。
然后，在端口转发中指定一个未被其他程序占用的端口范围。
切换到代理列表选项卡，根据您的参数选择代理，选择所需的国家、城市、州，然后双击您想要使用的代理，然后点击将端口转发到代理，选择一个可用的端口。
为了检查代理绑定，请打开端口转发列表窗口，如果列表中没有所选项，则重复绑定过程。
配置Undetectable配置文件
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现在运行Undetectable，选择已创建的配置文件或创建新的配置文件。
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切换到代理选项卡。
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在IP字段中选择socks5://类型，并始终将本地地址设置为127.0.0.1，在端口字段中输入您绑定代理的端口。将登录名和密码留空。
保存配置并启动配置文件。
Jun 23, 2021 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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