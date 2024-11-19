Undetectable 2.28.0: Новое ядро Chromium 131 и другие улучшения

В версии 2.28.0 мы реализовали функции о которые вы давно просили. Продолжайте читать далее, чтобы узнать какие именно изменения вас ждут в новой версии браузера.

Обновление ядра Chromium до версии 131

Мы обновили ядро браузера до Chromium версии 131. Последняя версия ядра обеспечивает повышенную производительность, безопасность и совместимость с современными веб-технологиями а также уменьшает риск детекции среди пользователей.

Экспериментальная опция сокрытия автоматизации

Мы добавили в настройки программы экспериментальную опцию для** **сокрытия использования автоматизации, которая определяется через DevTools Protocol. Эта функция поможет снизить шансы обнаружения автоматизации сайтами, что сделает работу еще более незаметной и повысит уровень вашей анонимности при взаимодействии с веб-сайтами.

Для активации данной опции пройдите в раздел “advanced” в основных настройках программы и поставьте галочку напротив опции “Protection against DevTools protocol detection”, далее на кнопку “Сохранить”.

Автоматическое принятие запроса геолокации

В настройках профиля теперь доступна опция для автоматического принятия запроса геолокации сайтом. Эта функция позволит ускорить работу с ресурсами, требующими доступ к вашему местоположению, без дополнительных всплывающих окон и запросов.

Чтобы активировать данную функцию перейдите в раздел дополнительных настроек профиля и поставьте галочку в поле “автоматически разрешать доступ к геолокации” далее на кнопку “сохранить”

Более продвинутый бот

Наш бот стал еще более функциональным и теперь он умеет скроллить, кликать и перемещать курсор мыши. Благодаря тому, что бот использует более продвинутые алгоритмы для взаимодействия с веб-сайтом для имитации человеческого поведения, теперь его деятельность гораздо труднее отследить. Теперь вы можете настроить бота на выполнение более сложных действий во время прогрева профиля.

Новые алгоритмы поведения вы можете выбрать кликнув на бота, и пройдя в раздел “Additional Actions”

Улучшения

Улучшенная подмена разрешения экрана

Мы улучшили подмену разрешения экрана на удаленных фреймах сайтов. Это обеспечивает более точную эмуляцию различных устройств и улучшает совместимость с ресурсами, чувствительными к параметрам экрана.

Обновленный дизайн вкладки "Advanced"

Мы изменили дизайн вкладки "Advanced" в настройках профиля. Новый интерфейс стал более интуитивно понятным и удобным, что облегчает настройку дополнительных параметров профиля.

Что исправили?