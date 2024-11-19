Undetectable 2.28.0：新的Chromium内核131和其他增强功能

Undetectable 2.28.0 更新：Chromium 核心 131、优化的机器人、高级自动化工具
在版本2.28.0中，我们已经实现了您所请求的功能。继续阅读，了解新浏览器版本中等待您的更改。
Chromium核心已更新至版本131
我们已经将浏览器Chromium内核升级到131版本。最新的内核版本提供了增强的性能、安全性，以及与现代网页技术的兼容性，同时也降低了用户检测的风险。
隐藏自动化的实验选项
我们在程序设置中添加了一个实验选项，可以隐藏通过DevTools Protocol检测到的自动化使用。这个功能将有助于减少网站发现自动化的可能性，使您的工作更加不显眼，并在与网络资源交互时增加您的匿名级别。
要激活此选项，请转到主程序设置中的“高级”部分，勾选“防止DevTools协议检测”，然后单击“保存”按钮。
地理位置请求的自动接受
在配置文件设置中，现在有一个选项可自动接受网站的地理定位请求。此功能将加快您与需要访问您位置的资源的工作速度，消除额外的弹出窗口和提示。
要激活此功能，请转到附加个人资料设置部分，选中“自动允许地理位置访问”复选框，然后单击“保存”。
更加先进的机器人
我们的机器人变得更加功能强大，现在可以滚动、点击和移动鼠标光标。由于机器人使用更先进的算法与网站互动并模仿人类行为，其活动现在变得更难追踪。您现在可以配置机器人在资料热化期间执行更复杂的动作。
您可以通过单击“Bot”按钮然后进入“附加操作”部分来选择新的行为算法。
改进
屏幕分辨率欺骗优化
我们已经增强了远程站点框架上的屏幕分辨率欺骗功能。这可更准确地模拟各种设备，并提高对对屏幕参数敏感的资源的兼容性。
"高级" 选项卡设计已更新
我们已经更改了个人资料设置中“高级”选项卡的设计。新界面更加直观和用户友好，使得配置额外的个人资料参数更加容易。
我们已修复的问题
- 已修复禁用WebRTC欺骗选项：现在该功能可以正常运行，确保稳定连接并通过WebRTC防止IP地址泄露。
- 在"群组"字段中增加了红色高亮显示：在创建云配置文件时，如果没有选择群组，该字段将会以红色高亮显示。这有助于在配置文件设置过程中避免错误，并确保正确组织您的数据。
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